Day one of the TSSAA Spring Fling is in the books. Below are scores from baseball, softball and soccer.

BASEBALL:

AA: Signal Mtn. 2, CAK 10

DIIAA: McCallie 1, Briarcrest 0

SOFTBALL:

A: Meigs Co. 9, Jackson Christian 0

A: Whitwell 1, Forrest 5

AA: Central 1, Creekwood 6

AAA: Ooltewah 5, Dyer Co. 0

DIIAA: GPS 10, Briarcrest 0

SOCCER:

A/AA: Boyd-Buchanan 1, CAK 2

AAA: Cleveland 0, Science Hill 3