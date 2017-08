A look at House plan to send $55M to counties for roads

By The Associated Press

The state House on Friday voted to allocate $55 million to the state's 95 counties for road projects as part of the annual state budget bill. Here is a breakdown of how much each county would receive under the proposal:

Anderson: $564,557; $7.43 per capita

Bedford: $544,730; $11.47 per capita

Benton: $456,551; $28.51 per capita

Bledsoe: $452,637; $30.84 per capita

Blount: $744,569; $5.79 per capita

Bradley: $612,560; $5.86 per capita

Campbell: $537,425; $13.53 per capita

Cannon: $408,026; $29.09 per capita

Carrol: $550,730; $19.60 per capita

Carter: $526,990; $9.33 per capita

Cheatham: $474,813; $11.91 per capita

Chester: $422,896; $24.23 per capita

Claiborne: $503,771; $15.86 per capita

Clay: $385,068; $49.67 per capita

Cocke: $511,076; $14.51 per capita

Coffee: $546,295; $9.99 per capita

Crockett: $409,330; $28.40 per capita

Cumberland: $638,388; $10.88 per capita

Davidson: $1.8 million; $2.64 per capita

Decatur: $426,027; $36.20 per capita

DeKalb: $431,245; $22.27 per capita

Dickson: $559,861; $10.73 per capita

Dyer: $542,121; $14.38 per capita

Fayette: $607,343; $15.34 per capita

Fentress: $494,640; $27.43 per capita

Franklin: $562,470; $13.49 per capita

Gibson: $599,777; $12.14 per capita

Giles: $556,731; $19 per capita

Grainger: $432,549; $18.75 per capita

Greene: $645,432; $9.41 per capita

Grundy: $439,332; $32.81 per capita

Hamblen: $477,943; $7.49 per capita

Hamilton: $1.2 million; $3.35 per capita

Hancock: $378,285; $57.52 per capita

Hardeman: $571,080; $22.45 per capita

Hardin: $538,991; $20.99 per capita

Hawkins: $574,471; $10.16 per capita

Haywood: $507,684; $28.44 per capita

Henderson: $522,816; $18.79 per capita

Henry: $546,556; $16.92 per capita

Hickman: $547,078; $22.52 per capita

Houston: $374,372; $46.03 per capita

Humphreys: $506,902; $27.63 per capita

Jackson: $417,679; $36.11 per capita

Jefferson: $492,553; $9.20 per capita

Johnson: $428,636; $24.14 per capita

Knox: $1.4 million; $3.05 per capita

Lake: $360,805; $47.73 per capita

Lauderdale: $506,641; $18.92 per capita

Lawrence: $584,907; $13.58 per capita

Lewis: $409,852; $34.43 per capita

Lincoln: $551,513; $16.39 per capita

Loudon: $470,638; $9.15 per capita

Macon: $439,854; $8.32 per capita

Madison: $687,174; $26.50 per capita

Marion: $517,337; $22.06 per capita

Marshall: $480,552; $4.92 per capita

Maury: $674,912; $23.73 per capita

McMinn: $545,513; $17.09 per capita

McNairy: $532,468; $5.92 per capita

Meigs: $379,850; $31.64 per capita

Monroe: $597,690; $13 per capita

Montgomery: $840,836; $4.30 per capita

Moore: $346,196; $54.75 per capita

Morgan: $511,076; $23.71 per capita

Obion: $540,034; $17.66 per capita

Overton: $481,596; $21.84 per capita

Perry: $445,072; $55.89 per capita

Pickett: $354,805; $69 per capita

Polk: $470,899; $28.08 per capita

Putnam: $580,732; $7.65 per capita

Rhea: $463,334; $14.28 per capita

Roane: $526,729; $9.96 per capita

Robertson: $591,429; $8.55 per capita

Rutherford: $1,062,589; $3.45 per capita

Scott: $515,772; $23.50 per capita

Sequatchie: $408,548; $27.42 per capita

Sevier: $680,652; $7.04 per capita

Shelby: $2.6 million; $2.73 per capita

Smith: $435,419; $22.39 per capita

Stewart: $470,899; $35.72 per capita

Sullivan: $771,962; $4.93 per capita

Sumner: $812,138; $4.51 per capita

Tipton: $574,210; $9.37 per capita

Trousdale: $344,370; $41.64 per capita

Unicoi: $391,068; $22.07 per capita

Union: $405,417; $21.18 per capita

Van Buren: $392,894; $69.06 per capita

Warren: $519,685; $12.83 per capita

Washington: $663,433; $5.21 per capita

Wayne: $571,080; $34.17 per capita

Weakley: $558,557; $16.67 per capita

White: $471,160; $17.68 per capita

Williamson: $899,535; $4.11 per capita

Wilson: $733,873; $5.53 per capita

Source: Tennessee Department of Transportation.

