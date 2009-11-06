Does the IRS Owe You Money?

"IRS wants to get these checks to their owners as quickly as possible," said IRS spokesman Dan Boone. "All you have to do is update your address to get your refund check reissued."
All a taxpayer has to do is update his or her address once. The IRS will then send out all checks due. Undeliverable refund checks average $958 this year in Tennessee. Some taxpayers are due more than one check.
Nationwide, the IRS wants to reissue nearly 108,000 checks worth more than $123 million. The average check is worth $1,148.
Average undeliverable refunds rose by 16 percent this year, which is in line with the 16 percent rise in average refunds for all tax returns in the latest filing season. Several changes in tax law likely played a role in boosting refunds, including the First-Time Homebuyer's Credit and the Recovery Rebate Credit, among others.
The vast majority of checks mailed out by the IRS each year reach their rightful owner. Only a very small percent are returned by the U.S. Postal Service as undeliverable.
Taxpayers can update their addresses with the "Where's My Refund?" tool on IRS.gov. The tool enables taxpayers to check the status of their refunds. A taxpayer must submit his or her social security number, filing status and amount of refund shown on their 2008 return. The tool will provide the status of their refund and in some cases provide instructions on how to resolve delivery problems.
TENNESSEE REFUND LIST
|TP_Name
|PostOffice_Preferred_City
|TP_ZipCode
|County
|BRUNER, JAMES C & PATRICIA T
|ANDERSONVILLE
|37705
|ANDERSON
|MOLES, JASON D
|ANDERSONVILLE
|37705
|ANDERSON
|COLSON, JAMES E & DANIELLE Y
|CLINTON
|37716
|ANDERSON
|HATHORNE, ALAN W & JAYNE M
|CLINTON
|37716
|ANDERSON
|MILLER, JESSICA A
|CLINTON
|37716
|ANDERSON
|MOORE, REBECCA D
|CLINTON
|37716
|ANDERSON
|PENN, ROBERT A
|CLINTON
|37716
|ANDERSON
|ANDANI, ANIS
|OAK RIDGE
|37830
|ANDERSON
|HOLMAN, DEREK T
|OAK RIDGE
|37830
|ANDERSON
|LEWIS, BRENT R
|OAK RIDGE
|37830
|ANDERSON
|TRUAX, ROBERT L & DELORES D
|OAK RIDGE
|37830
|ANDERSON
|CRAMER, CAROL
|NORMANDY
|37360
|BEDFORD
|ABERNATHY, CARLOS L
|SHELBYVILLE
|37160
|BEDFORD
|ADAMS, JONATHAN L
|SHELBYVILLE
|37160
|BEDFORD
|CANNON, BLAKE
|SHELBYVILLE
|37160
|BEDFORD
|DILE, ROGER L
|SHELBYVILLE
|37162
|BEDFORD
|DUNN, STEVE B & KANE B
|SHELBYVILLE
|37160
|BEDFORD
|HOWARD, JUANITA
|SHELBYVILLE
|37160
|BEDFORD
|MAXWELL, DOROTHY L
|SHELBYVILLE
|37160
|BEDFORD
|MOORE, ZACHARY
|SHELBYVILLE
|37160
|BEDFORD
|NEWMAN, KEVIN R
|SHELBYVILLE
|37162
|BEDFORD
|SELF, VICKI F
|SHELBYVILLE
|37160
|BEDFORD
|VAZQUEZ ESQUIVEL, G & L HERNANDEZ
|SHELBYVILLE
|37160
|BEDFORD
|WARWICK, MICHAEL
|SHELBYVILLE
|37160
|BEDFORD
|WILLIAMS, RICKY H
|SHELBYVILLE
|37162
|BEDFORD
|DEBERRY, MAX G
|UNIONVILLE
|37180
|BEDFORD
|KELLY, DARRIE P
|CAMDEN
|38320
|BENTON
|STONE, LYNN E
|CAMDEN
|38320
|BENTON
|LEDFORD, RONALD
|HOLLADAY
|38341
|BENTON
|BOYD, MAC
|PIKEVILLE
|37367
|BLEDSOE
|HENRY, TRAVIS
|PIKEVILLE
|37367
|BLEDSOE
|INGRAM, WALTER E
|PIKEVILLE
|37367
|BLEDSOE
|MATIAS BRAVO, J & L MAZARIEGOS GONZA
|PIKEVILLE
|37367
|BLEDSOE
|SMITH, GREGORY & LESLIE A
|PIKEVILLE
|37367
|BLEDSOE
|BROWN, AMOS L
|ALCOA
|37701
|BLOUNT
|JUAREZ, BENITO & PATRICIA ALVARADO
|ALCOA
|37701
|BLOUNT
|MERIDA-PEREZ, P & M MUNOZ-HERRERA
|ALCOA
|37701
|BLOUNT
|CARPENTER, LARRY M
|LOUISVILLE
|37777
|BLOUNT
|GARLAND, SAM E
|LOUISVILLE
|37777
|BLOUNT
|GRAYSON, JESSICA R
|LOUISVILLE
|37777
|BLOUNT
|HARRIS, JEREMY
|LOUISVILLE
|37777
|BLOUNT
|REUS JOHNSON, CASSONDRA
|LOUISVILLE
|37777
|BLOUNT
|WILLIAMS, DANA
|LOUISVILLE
|37777
|BLOUNT
|ALLISON, CHRISTOPHER L & CHRISTINA G
|MARYVILLE
|37801
|BLOUNT
|BUTLER, ROCHELLE A & MICHAEL R
|MARYVILLE
|37804
|BLOUNT
|CRITTENDEN, LOGAN Z
|MARYVILLE
|37803
|BLOUNT
|CROFT, RICHARD D
|MARYVILLE
|37804
|BLOUNT
|GREEN SMITH, RAMON
|MARYVILLE
|37803
|BLOUNT
|LARSEN, ROBERT B & PATRICIA C
|MARYVILLE
|37803
|BLOUNT
|LASSO CHAMU, ANAYANCI
|MARYVILLE
|37804
|BLOUNT
|MEDINA-GONZALEZ, CESAR
|MARYVILLE
|37801
|BLOUNT
|MORGAN, RENEE M
|MARYVILLE
|37804
|BLOUNT
|PONTIOUS, TODD C & CAROL J
|MARYVILLE
|37804
|BLOUNT
|SUNSHINE, ADELE M
|MARYVILLE
|37804
|BLOUNT
|WALTER, JOHN C
|MARYVILLE
|37801
|BLOUNT
|WARD, JAMES A
|MARYVILLE
|37801
|BLOUNT
|TEAGUE, BRANDY B
|TALLASSEE
|37878
|BLOUNT
|BLATTER, SANDRA
|TOWNSEND
|37882
|BLOUNT
|PEREZ, DAVID
|TOWNSEND
|37882
|BLOUNT
|SWAFFORD, VICTORIA L
|CHARLESTON
|37310
|BRADLEY
|ALLEN, DONNA F
|CLEVELAND
|37312
|BRADLEY
|ASH, JOSHUA M
|CLEVELAND
|37323
|BRADLEY
|BAUMANN, DERREK & RINA
|CLEVELAND
|37323
|BRADLEY
|BOLING, MARGARET C
|CLEVELAND
|37364
|BRADLEY
|BRANK, FRANKLIN D
|CLEVELAND
|37323
|BRADLEY
|BREWSTER, CAMERON B
|CLEVELAND
|37312
|BRADLEY
|BUCKNER, HOPE
|CLEVELAND
|37364
|BRADLEY
|CASH, ROBERT M
|CLEVELAND
|37323
|BRADLEY
|CLEMENTS, KEVIN L
|CLEVELAND
|37311
|BRADLEY
|DAVIDSON, ERIC A
|CLEVELAND
|37311
|BRADLEY
|DIP, JONATHAN & JENNIFER N KIMBALL
|CLEVELAND
|37312
|BRADLEY
|DODD, TARON
|CLEVELAND
|37323
|BRADLEY
|GIBSON, MELODY
|CLEVELAND
|37311
|BRADLEY
|GREER, JATHAN P
|CLEVELAND
|37312
|BRADLEY
|GUTIERREZ, HECTOR
|CLEVELAND
|37312
|BRADLEY
|HICKSON, MELISSA R
|CLEVELAND
|37312
|BRADLEY
|KNIGHT, DONALD E
|CLEVELAND
|37311
|BRADLEY
|MARTINEZ GALVAN, J & M SALDANA BOLAN
|CLEVELAND
|37311
|BRADLEY
|MEDLIN, GORDON P
|CLEVELAND
|37311
|BRADLEY
|MELTON, IVAN D
|CLEVELAND
|37312
|BRADLEY
|MYERS, JONATHAN
|CLEVELAND
|37311
|BRADLEY
|PATEL, VIDHAYA & DASHRATHB
|CLEVELAND
|37312
|BRADLEY
|REYNOLDS, DAVID A
|CLEVELAND
|37320
|BRADLEY
|RODRIGUEZ MALDONADO, ODARIS
|CLEVELAND
|37320
|BRADLEY
|SHELTON, THOMAS E
|CLEVELAND
|37323
|BRADLEY
|VAZQUEZ-VILLATORO, JHONNY
|CLEVELAND
|37311
|BRADLEY
|VELAZQUEZ MAZARIEGOS, JAIME
|CLEVELAND
|37311
|BRADLEY
|VERSA, ROBERT L & GLORIA
|CLEVELAND
|37312
|BRADLEY
|WATKINS, MAGGIE T
|CLEVELAND
|37311
|BRADLEY
|WILK, ANTHONY & JILLIAN R AUSTIN
|CLEVELAND
|37320
|BRADLEY
|ZAVALA JIMENEZ, BENITA
|CLEVELAND
|37311
|BRADLEY
|PARKS, BARBARA J
|JELLICO
|37762
|CAMPBELL
|ABNER, NATHAN D
|LA FOLLETTE
|37766
|CAMPBELL
|DEARDORFF, TRENTON R
|LA FOLLETTE
|37766
|CAMPBELL
|MATERNA, MICHAEL H & LISA
|LA FOLLETTE
|37766
|CAMPBELL
|TEAGUE, ELIZABETH F
|LA FOLLETTE
|37766
|CAMPBELL
|BOYD, JOHN L
|WOODBURY
|37190
|CANNON
|BROWN, KEITH
|WOODBURY
|37190
|CANNON
|BROWN, STEPHEN A & DEEANNA D
|WOODBURY
|37190
|CANNON
|GILLEY, SANDRA L
|WOODBURY
|37190
|CANNON
|HARRIS, ROY J
|WOODBURY
|37190
|CANNON
|KIMBRO, JAMES M
|WOODBURY
|37190
|CANNON
|LAMBERT, JOHN
|WOODBURY
|37190
|CANNON
|MOORE, APRIL D
|WOODBURY
|37190
|CANNON
|ORDONEZ-LEDESMA, C & M LANDEROS-CONT
|WOODBURY
|37190
|CANNON
|BARBER, MICHAEL W
|ATWOOD
|38220
|CARROLL
|MOORE, RONALD W & JULIA R
|CEDAR GROVE
|38321
|CARROLL
|NICHOLS, PAUL L
|CEDAR GROVE
|38321
|CARROLL
|PACE, MICHAEL W
|CEDAR GROVE
|38321
|CARROLL
|WILSON, RUBY J
|HUNTINGDON
|38344
|CARROLL
|CAMPBELL, GERALDINE
|MC KENZIE
|38201
|CARROLL
|SMITH, ANNE BRITT
|MC KENZIE
|38201
|CARROLL
|BOWERS, LISA A
|ELIZABETHTON
|37644
|CARTER
|ERWIN, NICK C & DEBORAH K
|ELIZABETHTON
|37643
|CARTER
|GONZALEZ, ELENO R
|ELIZABETHTON
|37643
|CARTER
|VINES, WHITNEY P
|ELIZABETHTON
|37643
|CARTER
|LEMASTER, JOHN R
|HAMPTON
|37658
|CARTER
|GUY, SAVANNAH A
|ROAN MOUNTAIN
|37687
|CARTER
|YORK, JAMES W & HEATHER L JR
|ASHLAND CITY
|37015
|CHEATHAM
|BARBEE, LOUIS
|HENDERSON
|38340
|CHESTER
|MOORE, KAREN L
|HENDERSON
|38340
|CHESTER
|LAWSON, LINDA M
|CUMBERLAND GAP
|37724
|CLAIBORNE
|HOLT, ERIC L
|NEW TAZEWELL
|37825
|CLAIBORNE
|MORLEY, MICHELLE
|NEW TAZEWELL
|37825
|CLAIBORNE
|REED, KATHRYN G
|NEW TAZEWELL
|37825
|CLAIBORNE
|SINCELL, JOEY L
|NEW TAZEWELL
|37825
|CLAIBORNE
|THOMAS, LINDSEY R & DONALD R
|NEW TAZEWELL
|37824
|CLAIBORNE
|AGUILAR-VIDAGOS, J & M GOMEZ-VAZQUEZ
|SPEEDWELL
|37870
|CLAIBORNE
|LOWE, TAYLOR
|SPEEDWELL
|37870
|CLAIBORNE
|DYER, FRANCIS F
|TAZEWELL
|37879
|CLAIBORNE
|CRUM, JASON C
|BYBEE
|37713
|COCKE
|BRANAM, GENE & LINDA M
|NEWPORT
|37822
|COCKE
|JACKSON, DONALD J
|NEWPORT
|37821
|COCKE
|HOLT, MICHAEL & PEGGY
|PARROTTSVILLE
|37843
|COCKE
|WITT, JOHNNY F & CHARMAINE J
|PARROTTSVILLE
|37843
|COCKE
|DUNN, JAMES E
|MANCHESTER
|37355
|COFFEE
|HORVATH, CHRISTOPHER & KASEY
|MANCHESTER
|37355
|COFFEE
|LOWE, KYLE
|MANCHESTER
|37355
|COFFEE
|MARTINEZ VEGA, JUANA
|MANCHESTER
|37355
|COFFEE
|CLARK, MARK A
|TULLAHOMA
|37388
|COFFEE
|HOLT, THOMAS A
|TULLAHOMA
|37388
|COFFEE
|LINERODE, LINDSEY
|TULLAHOMA
|37388
|COFFEE
|PEREZ, AMANDA F
|TULLAHOMA
|37388
|COFFEE
|SARTAIN, ANGELA E
|TULLAHOMA
|37388
|COFFEE
|CARR, STEPHINIE
|BELLS
|38006
|CROCKETT
|SCOTT, JOSEPH E
|MAURY CITY
|38050
|CROCKETT
|BROWN, JERRI L
|CROSSVILLE
|38572
|CUMBERLAND
|COLWELL, JILLIANE R
|CROSSVILLE
|38555
|CUMBERLAND
|DIAZ, JUAN RODRIGUEZ & E SANCHEZ
|CROSSVILLE
|38555
|CUMBERLAND
|JURCZYK, JOSEPH T & LYNNE E BAKER
|CROSSVILLE
|38558
|CUMBERLAND
|MCBROOM, GLENN S & ULLA T
|CROSSVILLE
|38557
|CUMBERLAND
|MORINIGO, JONAS
|CROSSVILLE
|38571
|CUMBERLAND
|MURRUTZU, ANTONELLO
|CROSSVILLE
|38555
|CUMBERLAND
|NORRAD, THOMAS D JR
|CROSSVILLE
|38572
|CUMBERLAND
|RADFORD, DAVID J
|CROSSVILLE
|38555
|CUMBERLAND
|SIMPSON, MOSES E
|CROSSVILLE
|38571
|CUMBERLAND
|WOOD, DANNY A & LESLIE J
|CROSSVILLE
|38555
|CUMBERLAND
|BAKER, JARRAD R
|PLEASANT HILL
|38578
|CUMBERLAND
|BRADFORD, LISA E
|ANTIOCH
|37013
|DAVIDSON
|BUCKHOLTS, COREY
|ANTIOCH
|37013
|DAVIDSON
|CAVITT, JULIE F
|ANTIOCH
|37013
|DAVIDSON
|CHAN, BOREY & TINA SOMMAY
|ANTIOCH
|37013
|DAVIDSON
|CHAVARRIA PONCE, JOSE
|ANTIOCH
|37013
|DAVIDSON
|CONWELL, LARITA
|ANTIOCH
|37013
|DAVIDSON
|CRONKLETON, JONATHAN R
|ANTIOCH
|37013
|DAVIDSON
|ELIAS-REYES, LUIS DE JESUS
|ANTIOCH
|37013
|DAVIDSON
|FRANCISCO GARCIA, ABIMAEL
|ANTIOCH
|37013
|DAVIDSON
|GRIGSBY-WARD, ERICA
|ANTIOCH
|37013
|DAVIDSON
|HANTOULI, YOUSEF
|ANTIOCH
|37013
|DAVIDSON
|HERNANDEZ ESPINOSA, ANTONIO
|ANTIOCH
|37013
|DAVIDSON
|KEARNEY, JOSHUA S
|ANTIOCH
|37013
|DAVIDSON
|KHALIDALI, ATIF A
|ANTIOCH
|37013
|DAVIDSON
|KREINAR, ROBERT A & ANN L
|ANTIOCH
|37013
|DAVIDSON
|LANSDEN, TWAN K & LISA G
|ANTIOCH
|37013
|DAVIDSON
|MARTIN, CHARLENE S
|ANTIOCH
|37013
|DAVIDSON
|MCMURRY, JOHN & KATHY M
|ANTIOCH
|37013
|DAVIDSON
|MOORE, JAMES L
|ANTIOCH
|37013
|DAVIDSON
|NAGHIYE, SAID M
|ANTIOCH
|37013
|DAVIDSON
|ORDONEZ, ROLANDO A
|ANTIOCH
|37013
|DAVIDSON
|PERKINS, CHRISTOPHER
|ANTIOCH
|37013
|DAVIDSON
|PLANT, TERRY W
|ANTIOCH
|37011
|DAVIDSON
|RUCKER, SECRET J
|ANTIOCH
|37013
|DAVIDSON
|WHITAKER, CASEY L
|ANTIOCH
|37013
|DAVIDSON
|DOBBS, ASHLEE V
|GOODLETTSVILLE
|37072
|DAVIDSON
|GONZALEZ ORTIZ, WILLIAM
|GOODLETTSVILLE
|37072
|DAVIDSON
|HARP, JARRETT L
|GOODLETTSVILLE
|37072
|DAVIDSON
|KING, EVELYN C
|GOODLETTSVILLE
|37072
|DAVIDSON
|TRICHELL, GABRIEL I
|GOODLETTSVILLE
|37072
|DAVIDSON
|VALDEZ, LEE
|GOODLETTSVILLE
|37072
|DAVIDSON
|VALDEZ, LEONARDO R & ALICIA H
|GOODLETTSVILLE
|37072
|DAVIDSON
|WALKER, MONICA L & BRYAN R
|GOODLETTSVILLE
|37072
|DAVIDSON
|ANDERSON, THADDEUS & TAWNI TURNER
|HERMITAGE
|37076
|DAVIDSON
|BARAJAS, FELIPE & HERLINDA LONA
|HERMITAGE
|37076
|DAVIDSON
|BLANFORD, THOMAS
|HERMITAGE
|37076
|DAVIDSON
|BUTLER, DANIEL L JR
|HERMITAGE
|37076
|DAVIDSON
|HOLLISTER, BRITTANY
|HERMITAGE
|37076
|DAVIDSON
|HUNT, TIMOTHY L
|HERMITAGE
|37076
|DAVIDSON
|JORDAN, MARK L
|HERMITAGE
|37076
|DAVIDSON
|KENNY, NICHOLAS D
|HERMITAGE
|37076
|DAVIDSON
|KNIGHT, JOHN R
|HERMITAGE
|37076
|DAVIDSON
|RIVERA ROSALES, ROCIO
|HERMITAGE
|37076
|DAVIDSON
|SHRIGLEY, ALEAH J
|HERMITAGE
|37076
|DAVIDSON
|WARREN, JASON L
|HERMITAGE
|37076
|DAVIDSON
|BARRETT, CHRISTOPHER A
|MADISON
|37115
|DAVIDSON
|BERNAL, TORIBIO
|MADISON
|37115
|DAVIDSON
|BERRY, ROBERT A
|MADISON
|37115
|DAVIDSON
|BLAYLOCK, ZACHARY R
|MADISON
|37115
|DAVIDSON
|CARROLL, ROBERT L
|MADISON
|37115
|DAVIDSON
|CLARK, FRANCESTA R
|MADISON
|37115
|DAVIDSON
|EASLEY, DENNIS L
|MADISON
|37115
|DAVIDSON
|GIBSON, DECEDRIC & ALISHA N HUGHES
|MADISON
|37115
|DAVIDSON
|GRZYWINSKI, DARIUSZ & A GRZYWINSKA
|MADISON
|37115
|DAVIDSON
|GUZMAN GOPAR, NELSON
|MADISON
|37115
|DAVIDSON
|HERNANDEZ-SENTE, E & F DE LA CRUZ-RA
|MADISON
|37115
|DAVIDSON
|JONES, HELEN A
|MADISON
|37115
|DAVIDSON
|JONES, KYLE C
|MADISON
|37115
|DAVIDSON
|KIRBY, BILLY
|MADISON
|37115
|DAVIDSON
|LOPEZ PEREZ, SANTIAGO
|MADISON
|37115
|DAVIDSON
|MCCAIN, ZACHARY M
|MADISON
|37115
|DAVIDSON
|MEHO, OMER M
|MADISON
|37115
|DAVIDSON
|MENDEZ JUAN, VICTORIA
|MADISON
|37115
|DAVIDSON
|MOSLEY, TARSHISH L
|MADISON
|37115
|DAVIDSON
|PALMER, ANTHONY D
|MADISON
|37115
|DAVIDSON
|POLANCO, ANA M
|MADISON
|37115
|DAVIDSON
|POSADA, DEBORAH F
|MADISON
|37115
|DAVIDSON
|SMELLEY, BARRY R
|MADISON
|37115
|DAVIDSON
|SMITH, DWIGHT E JR
|MADISON
|37115
|DAVIDSON
|ADKINS, SHAUN L
|NASHVILLE
|37017
|DAVIDSON
|AGUILAR DEL RIO, HUGO
|NASHVILLE
|37210
|DAVIDSON
|ALVAREZ-SOLOMAN, ROBERTO
|NASHVILLE
|37217
|DAVIDSON
|ANDERSON, LACREASHA D
|NASHVILLE
|37210
|DAVIDSON
|ANDERSON, MICHAEL
|NASHVILLE
|37206
|DAVIDSON
|ANDERSON, MOLLY A
|NASHVILLE
|37207
|DAVIDSON
|BAETJER, PHILIP
|NASHVILLE
|37212
|DAVIDSON
|BARDO, ALEJANDRO J
|NASHVILLE
|37228
|DAVIDSON
|BARLOWE, KRISTIN G
|NASHVILLE
|37206
|DAVIDSON
|BARTOLO CRUZ, FRANCISCO
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|BATTLE, THEDIC C
|NASHVILLE
|37207
|DAVIDSON
|BEAIRD, WAYNE
|NASHVILLE
|37209
|DAVIDSON
|BEJIGA, HEALEN
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|BELCHER, ALEX N
|NASHVILLE
|37209
|DAVIDSON
|BIERMAN, NATHAN G
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|BLUING, LATAY
|NASHVILLE
|37203
|DAVIDSON
|BOCEL RAMIREZ, PORFIRIO
|NASHVILLE
|37207
|DAVIDSON
|BOKOL, ARABEY I
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|BONDS, CHRISTOPHER D
|NASHVILLE
|37219
|DAVIDSON
|BORJA-LEZAMA, JAVIER
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|BOSTON, TIMMIE D
|NASHVILLE
|37209
|DAVIDSON
|BRANDES, JOHN A
|NASHVILLE
|37215
|DAVIDSON
|BRANDON, MARTHA G
|NASHVILLE
|37205
|DAVIDSON
|BROWN, PAUL W & ANGELA D
|NASHVILLE
|37207
|DAVIDSON
|BURNETTE, ROBIN L
|NASHVILLE
|37217
|DAVIDSON
|BURNS, EZELL P JR
|NASHVILLE
|37208
|DAVIDSON
|CAMERON, RAHIM M
|NASHVILLE
|37221
|DAVIDSON
|CANEDO-VIGUERAS, GERARDOD
|NASHVILLE
|37217
|DAVIDSON
|CARACHURO DEALMONTE, SERGIO
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|CARMACK, ASHLEY A
|NASHVILLE
|37201
|DAVIDSON
|CARUSO, JOSHUA D
|NASHVILLE
|37217
|DAVIDSON
|CASTILLO-MACHADO, SANTOS
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|CHO, SUNG NAM & HYUN SOOK KO
|NASHVILLE
|37209
|DAVIDSON
|CLARK, JOSEPHINE
|NASHVILLE
|37208
|DAVIDSON
|CLARK, LEE E
|NASHVILLE
|37203
|DAVIDSON
|CLAYBROOKS, ANDRE M
|NASHVILLE
|37209
|DAVIDSON
|CONWAY, DOUGLAS M
|NASHVILLE
|37212
|DAVIDSON
|COOPER, MIGUEL A
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|COPELAND, ANTHONY
|NASHVILLE
|37206
|DAVIDSON
|CORN, JONATHAN C
|NASHVILLE
|37209
|DAVIDSON
|COWAN, ALLISON R
|NASHVILLE
|37221
|DAVIDSON
|COX, AARON J
|NASHVILLE
|37204
|DAVIDSON
|CRAIGHEAD, ROBERT L & MARY E
|NASHVILLE
|37218
|DAVIDSON
|CROSS, ROBERT J
|NASHVILLE
|37209
|DAVIDSON
|DAVIS, FRANKLIN D III
|NASHVILLE
|37214
|DAVIDSON
|DAVIS, GRETCHEN L
|NASHVILLE
|37206
|DAVIDSON
|DE JAEGER, ROBERT JR
|NASHVILLE
|37217
|DAVIDSON
|DENTON, NATASHA A
|NASHVILLE
|37214
|DAVIDSON
|DIAL, JASMINE L
|NASHVILLE
|37209
|DAVIDSON
|DIRIR, MUSTAFA A
|NASHVILLE
|37210
|DAVIDSON
|DODD, MATHEW P
|NASHVILLE
|37210
|DAVIDSON
|DODSON, STEVEN E
|NASHVILLE
|37207
|DAVIDSON
|DOMINGUEZ ROMERO, J & T VIZARRETEA C
|NASHVILLE
|37214
|DAVIDSON
|DOYE, DAVON A
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|DRURY, ANNA MAE
|NASHVILLE
|37221
|DAVIDSON
|DUNNE, DAVID G JR
|NASHVILLE
|37203
|DAVIDSON
|DYCK, CHARLES W & LIANNE W
|NASHVILLE
|37214
|DAVIDSON
|ELSHOT, KITTY
|NASHVILLE
|37209
|DAVIDSON
|ERWIN, LEE
|NASHVILLE
|37217
|DAVIDSON
|ESPINOZA VERA, J & A CONVENTO ALEJOS
|NASHVILLE
|37210
|DAVIDSON
|EVERETTE, LAMAR
|NASHVILLE
|37214
|DAVIDSON
|FARAH, AHMED
|NASHVILLE
|37217
|DAVIDSON
|FIELDS, CHAD A
|NASHVILLE
|37206
|DAVIDSON
|FORD, NEAL
|NASHVILLE
|37210
|DAVIDSON
|FREEMAN, DAVID R
|NASHVILLE
|37214
|DAVIDSON
|FULTON, TRACEY L
|NASHVILLE
|37209
|DAVIDSON
|GARCIA, DANIEL
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|GAUTIER, DESTIN E
|NASHVILLE
|37217
|DAVIDSON
|GLOVER, BRENDA M
|NASHVILLE
|37212
|DAVIDSON
|GOOCH, DARRYL
|NASHVILLE
|37206
|DAVIDSON
|GUERRERO-RICO, LEONEL
|NASHVILLE
|37217
|DAVIDSON
|GUNN, MARY A
|NASHVILLE
|37215
|DAVIDSON
|HAFFINES, MARINE
|NASHVILLE
|37206
|DAVIDSON
|HARRIS, ZACCHAEUS E
|NASHVILLE
|37219
|DAVIDSON
|HAWKINS, JANIRO II
|NASHVILLE
|37215
|DAVIDSON
|HEGWOOD, WILLIAM H
|NASHVILLE
|37209
|DAVIDSON
|HERNANDEZ TAPIA, JACOB
|NASHVILLE
|37207
|DAVIDSON
|HODGE, ART L
|NASHVILLE
|37204
|DAVIDSON
|HOLLOWAY, REGINA R
|NASHVILLE
|37217
|DAVIDSON
|HUDDELSTON, MAYONDA L
|NASHVILLE
|37207
|DAVIDSON
|HUDGENS, DAVID W & PIA
|NASHVILLE
|37205
|DAVIDSON
|HUGHES, SCOTT E & KAYCE R
|NASHVILLE
|37215
|DAVIDSON
|IBRAHIM, ESAM E & SUHAIR M SULIMAN
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|IBRAHIM, JOHN K
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|IZQUIERDO MARTINEZ, ERNESTO
|NASHVILLE
|37204
|DAVIDSON
|JACKSON, ANDREW R
|NASHVILLE
|37219
|DAVIDSON
|JACKSON, KEITH & LISA
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|JEAN PIERRE, SAUREL
|NASHVILLE
|37212
|DAVIDSON
|JOHN, MAUILA
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|JOHNSON, JAMES C & MICHELLE N SR
|NASHVILLE
|37217
|DAVIDSON
|JOHNSON, JESSICA L
|NASHVILLE
|37210
|DAVIDSON
|JOHNSON, WILLIAM L
|NASHVILLE
|37207
|DAVIDSON
|JORSCH, JONATHAN T
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|KAPPES, DANIEL J
|NASHVILLE
|37212
|DAVIDSON
|KCE, BE S
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|KELLY, BILLY
|NASHVILLE
|37209
|DAVIDSON
|KIEHLER, MICHAEL
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|KING, RICHARD C
|NASHVILLE
|37212
|DAVIDSON
|LADSON, WILLIAM D
|NASHVILLE
|37208
|DAVIDSON
|LAMPKINS, TERREKA M
|NASHVILLE
|37203
|DAVIDSON
|LEE, STEVE J
|NASHVILLE
|37212
|DAVIDSON
|LEM, CATHERINE B
|NASHVILLE
|37216
|DAVIDSON
|LEWIS, MCKINLEY
|NASHVILLE
|37217
|DAVIDSON
|LEWIS, NAURIE
|NASHVILLE
|37207
|DAVIDSON
|LINDSLEY, W & A HENDRICKS LINDSLE
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|LIVERPOOLE, MICHAEL F
|NASHVILLE
|37212
|DAVIDSON
|LOONEY, ALAN LOONEY & HEATHER HERREN
|NASHVILLE
|37215
|DAVIDSON
|LOPEZ PEREZ, MARTIN
|NASHVILLE
|37207
|DAVIDSON
|LOPEZ, ANA D
|NASHVILLE
|37217
|DAVIDSON
|LOZA ZAPATA, LUIS & S JACOB LOPEZ
|NASHVILLE
|37217
|DAVIDSON
|LU, PU TA
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|MANCILLA-VILLAFUERTE, D & M BARBOSA-
|NASHVILLE
|37207
|DAVIDSON
|MARSHALL, SARALYN M
|NASHVILLE
|37215
|DAVIDSON
|MARTINEZ-CORONA, ROCIO E
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|MARTINEZ, CECILIO
|NASHVILLE
|37209
|DAVIDSON
|MAYFIELD, DILLON J
|NASHVILLE
|37215
|DAVIDSON
|MCCLAIN, ROBERT L
|NASHVILLE
|37208
|DAVIDSON
|MCGRAW, CHARLES
|NASHVILLE
|37203
|DAVIDSON
|MCKISSADO, ROSALYN
|NASHVILLE
|37208
|DAVIDSON
|MCKNIGHT, JENNELL
|NASHVILLE
|37209
|DAVIDSON
|MEDRANO-FLORES, EDWIN & G VAZQUEZ
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|MEDRANO FLORES, EDWIN T
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|MEERSMAN, JOSEPH P
|NASHVILLE
|37205
|DAVIDSON
|MERRIWEATHER, CLARENCE
|NASHVILLE
|37203
|DAVIDSON
|METCALF II, STANLEY S
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|MOBLEY, JEFFREY W
|NASHVILLE
|37221
|DAVIDSON
|MONDRAGON-GONZALEZ, CIRILO
|NASHVILLE
|37206
|DAVIDSON
|MORADIAN, CHRISTINA A
|NASHVILLE
|37203
|DAVIDSON
|MORALES GOMEZ, NOE
|NASHVILLE
|37217
|DAVIDSON
|MORALES, BENITO & ALMA ENRIQUEZ
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|MORELOS AGUIRRE, DEYSI
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|MURRAY, PATRICK
|NASHVILLE
|37210
|DAVIDSON
|NANDAKUMAR, VARUN
|NASHVILLE
|37210
|DAVIDSON
|NELSON, CHARLES L JR
|NASHVILLE
|37210
|DAVIDSON
|NICKENS, JENNI R
|NASHVILLE
|37203
|DAVIDSON
|NOLAN, AARON
|NASHVILLE
|37207
|DAVIDSON
|ODELL, STACY K
|NASHVILLE
|37206
|DAVIDSON
|ONOFRE AVELINO, SUSANA
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|PACE, DESIREE
|NASHVILLE
|37215
|DAVIDSON
|PALLADINO, LAUREN E
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|PALMA, JESSE A
|NASHVILLE
|37214
|DAVIDSON
|PARKER, CLARENCE D
|NASHVILLE
|37207
|DAVIDSON
|PEATMAN, DENNIS J
|NASHVILLE
|37209
|DAVIDSON
|PENA NIETO, JOSE
|NASHVILLE
|37210
|DAVIDSON
|PEREZ GALLARDO, ANGELICA M
|NASHVILLE
|37217
|DAVIDSON
|PERKINS, ANTWAIN L
|NASHVILLE
|37207
|DAVIDSON
|PHILLIPS, RANDALL L
|NASHVILLE
|37206
|DAVIDSON
|PINKSTON, WILLIAM C
|NASHVILLE
|37204
|DAVIDSON
|PITTMAN, AMANDA K
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|PRECIADO, SILVIA
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|PRUITT, ROBERT & KARLA GODENZI
|NASHVILLE
|37203
|DAVIDSON
|PRYOR, TALONDA N
|NASHVILLE
|37214
|DAVIDSON
|RAMIREZ, ROBERTO
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|RAMOS FLORES, LILIANA
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|REEVES, PAUL
|NASHVILLE
|37204
|DAVIDSON
|REISER, REBECCA ANN
|NASHVILLE
|37221
|DAVIDSON
|REYNA-RAMIREZ, JORGE A
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|RICHARDSON, JILLIAN M
|NASHVILLE
|37204
|DAVIDSON
|RING, ETHAN T
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|RIOS, LORENZO
|NASHVILLE
|37208
|DAVIDSON
|ROBINSON GRANT, CATHERINE
|NASHVILLE
|37210
|DAVIDSON
|RODGERS, ALLISTER W
|NASHVILLE
|37214
|DAVIDSON
|RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO
|NASHVILLE
|37209
|DAVIDSON
|ROLAND, VICTOR L
|NASHVILLE
|37202
|DAVIDSON
|ROSA, ANNA R
|NASHVILLE
|37214
|DAVIDSON
|SANCHEZ-SANCHEZ, NELSON
|NASHVILLE
|37210
|DAVIDSON
|SANTIAGO, ISRAEL
|NASHVILLE
|37208
|DAVIDSON
|SANTOS MIGUEL, AURELIA
|NASHVILLE
|37209
|DAVIDSON
|SETTLES JR, WALTER J
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|SIMMONS, ROSIE MAI
|NASHVILLE
|37217
|DAVIDSON
|SIMS, CARL S
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|SINGH, PRITPAL & SUKHBIR KAUR
|NASHVILLE
|37214
|DAVIDSON
|SINGLETON, KENNETH W
|NASHVILLE
|37221
|DAVIDSON
|SMITH, MAE
|NASHVILLE
|37205
|DAVIDSON
|STONE, BRIAN D
|NASHVILLE
|37206
|DAVIDSON
|STOUT, PAUL H
|NASHVILLE
|37217
|DAVIDSON
|SUTHERLAND, DONNA K
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|TAYLOR, BEVERLY A
|NASHVILLE
|37221
|DAVIDSON
|TAYLOR, WANDA S
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|THALER, BRETT A
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|THOMAS, STEPHEN & JEANNE CASSTEVENS
|NASHVILLE
|37215
|DAVIDSON
|TIPTON, ISAIAH
|NASHVILLE
|37203
|DAVIDSON
|TOEVS, RICHARD R
|NASHVILLE
|37209
|DAVIDSON
|TORRES, SILVIO R
|NASHVILLE
|37209
|DAVIDSON
|UNDERHILL, MELANIE T & MICHAEL E
|NASHVILLE
|37207
|DAVIDSON
|URBINA, FRANCISCO J DE LA GARZA
|NASHVILLE
|37217
|DAVIDSON
|VERNON, CARROLL E
|NASHVILLE
|37204
|DAVIDSON
|VETTER, BRUCE
|NASHVILLE
|37209
|DAVIDSON
|VILLANUEVA, JUAN S
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|WALKER, JEREMY D & CHRISTY R
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|WATSON, SHATIEKA
|NASHVILLE
|37217
|DAVIDSON
|WEBB, DENNIS & CARLA
|NASHVILLE
|37202
|DAVIDSON
|WEISS, IRA L
|NASHVILLE
|37203
|DAVIDSON
|WETHERINGTON, CHARLES
|NASHVILLE
|37205
|DAVIDSON
|WHEATLEY, CHRISTOPHER B
|NASHVILLE
|37208
|DAVIDSON
|WILLIAMS, JESSICA D
|NASHVILLE
|37209
|DAVIDSON
|WILLIAMS, RENARDO
|NASHVILLE
|37206
|DAVIDSON
|WITHERINGTON, BONNY B
|NASHVILLE
|37221
|DAVIDSON
|WOODROOF, PARKER W
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|WOOLDRIDGE, WILLIAM W
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|WORKS, ANTHONY L
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|XUTUC, JOSE L & LUDUVINA CHIRINO
|NASHVILLE
|37210
|DAVIDSON
|YAHYE, YAHYA A & FADUMO MOALLIN
|NASHVILLE
|37211
|DAVIDSON
|ZAYAS DELGADO, JEAN C
|NASHVILLE
|37204
|DAVIDSON
|BESS, MARGARET C
|OLD HICKORY
|37138
|DAVIDSON
|ELGUERA CORNEJO, ROGELIO
|OLD HICKORY
|37138
|DAVIDSON
|HOWE, ELIZABETH A
|OLD HICKORY
|37138
|DAVIDSON
|WATSON, DANIEL M
|DECATURVILLE
|38329
|DECATUR
|PARRA, DAVID
|PARSONS
|38363
|DECATUR
|REYNA, CHRISTIE L
|PARSONS
|38363
|DECATUR
|RHODES, RANDY L
|PARSONS
|38363
|DECATUR
|CONTRERAS DOMINGUEZ, SERGIO
|SMITHVILLE
|37166
|DEKALB
|FERRELL, ZOLLIE M JR
|SMITHVILLE
|37166
|DEKALB
|OLDS, JESSICA A
|SMITHVILLE
|37166
|DEKALB
|TRAMEL, KATRINA L
|SMITHVILLE
|37166
|DEKALB
|GRAVES, MARK
|CHARLOTTE
|37036
|DICKSON
|BELCHER, AMANDA M
|DICKSON
|37055
|DICKSON
|CLARK, JAMES D
|DICKSON
|37056
|DICKSON
|LANZ, GARRETT
|DICKSON
|37056
|DICKSON
|PEARCE, LACY
|DICKSON
|37055
|DICKSON
|PROCTOR, GREGORY D
|DICKSON
|37055
|DICKSON
|LIENTZ, THELMA
|WHITE BLUFF
|37187
|DICKSON
|BORKOWICZ, LEONARD C
|DYERSBURG
|38024
|DYER
|FREEMAN, EDDIE W
|DYERSBURG
|38025
|DYER
|KEETON, JEFFERY L
|DYERSBURG
|38024
|DYER
|MASSEY, ANNABEL
|DYERSBURG
|38024
|DYER
|SMITH, WILLIAM
|DYERSBURG
|38024
|DYER
|STRAYHORN, SHAUNDA
|DYERSBURG
|38024
|DYER
|REYNOLDS, ELIZABETH R
|NEWBERN
|38059
|DYER
|BLAINE, KAMELA
|OAKLAND
|38060
|FAYETTE
|RAYNOR, JAMES
|OAKLAND
|38060
|FAYETTE
|GERAUD, JOSEPH F
|SOMERVILLE
|38068
|FAYETTE
|REEVES, GREGORY E & NATASHA S
|WILLISTON
|38076
|FAYETTE
|EVANS, JESSICA
|GRIMSLEY
|38565
|FENTRESS
|BURKEY, ALBERT D
|JAMESTOWN
|38556
|FENTRESS
|CLIFTON, DAMON T
|JAMESTOWN
|38556
|FENTRESS
|COLLINS, RONALD D
|JAMESTOWN
|38556
|FENTRESS
|DAVIS, EZEKIAL J
|JAMESTOWN
|38556
|FENTRESS
|PRICE, RUBLE C & ARZA M
|JAMESTOWN
|38556
|FENTRESS
|STEPHENS, EVE A
|JAMESTOWN
|38556
|FENTRESS
|ARCHY, CHRISTOPHER C
|BELVIDERE
|37306
|FRANKLIN
|SHIROUCHI, TAIZO
|COWAN
|37318
|FRANKLIN
|DUNN, KENNETH W
|ESTILL SPRINGS
|37330
|FRANKLIN
|HYMEL, RICKY D
|HUNTLAND
|37345
|FRANKLIN
|GARLAND, JERE W
|WINCHESTER
|37398
|FRANKLIN
|DUNCAN, RAYMOND J
|BRADFORD
|38316
|GIBSON
|SANFORD, FRANKLIN E
|DYER
|38330
|GIBSON
|PATTERSON, STEVEN & SHEILA
|HUMBOLDT
|38343
|GIBSON
|SNEED, ROBERT D
|HUMBOLDT
|38343
|GIBSON
|ZARATE, ALFREDO & JUANA AMBROSIO
|HUMBOLDT
|38343
|GIBSON
|MITCHELL, ADAM
|MILAN
|38358
|GIBSON
|RHODES, DALE
|MILAN
|38358
|GIBSON
|ROSS, SAMANTHA
|MILAN
|38358
|GIBSON
|DICKINSON, JOSEPH D
|TRENTON
|38382
|GIBSON
|FRY, JAKE
|TRENTON
|38382
|GIBSON
|PETTY, HOWARD & CATHY D
|TRENTON
|38382
|GIBSON
|MOORE, CORNELIUS L
|ARDMORE
|38449
|GILES
|MONTES-OWEN, ANGELA & JOHN OWEN
|GOODSPRING
|38460
|GILES
|COLEMAN, FREDERICK O
|PULASKI
|38478
|GILES
|DAVIS, DEVIN H
|PULASKI
|38478
|GILES
|HATCHER, JOE C
|PULASKI
|38478
|GILES
|HATFIELD, WILLIAM D & MARY S
|PULASKI
|38478
|GILES
|SIMPSON, LONNIE L
|PULASKI
|38478
|GILES
|BAILIFF, JOHN T & MARY E
|BEAN STATION
|37708
|GRAINGER
|MCNEW, CHRISTOPHER
|BEAN STATION
|37708
|GRAINGER
|MILLER, CHARLES M
|BLAINE
|37709
|GRAINGER
|BUCKLEY, MICHAEL S
|RUTLEDGE
|37861
|GRAINGER
|STRICKLAND, CHRISTY M
|AFTON
|37616
|GREENE
|WHITE, GLADYS F
|AFTON
|37616
|GREENE
|CARTER, MELISSA E
|GREENEVILLE
|37743
|GREENE
|HARDY, JESSICA D
|GREENEVILLE
|37743
|GREENE
|HARVEY, WILLIAM E & JULIE A
|GREENEVILLE
|37745
|GREENE
|SELLERS, GARY A
|GREENEVILLE
|37745
|GREENE
|KIRK, RILEY
|MOSHEIM
|37818
|GREENE
|BLALOCK, JEROME S & VIRGINIA L
|MONTEAGLE
|37356
|GRUNDY
|COUCH, DUSTIN J
|MONTEAGLE
|37356
|GRUNDY
|HIGGINS, GLENN D & PAMELA S
|TRACY CITY
|37387
|GRUNDY
|LEDFORD, DEXTER B
|TRACY CITY
|37387
|GRUNDY
|SABINO-SANCHEZ, NICOLAS
|TRACY CITY
|37387
|GRUNDY
|BLY, LANCE R
|MORRISTOWN
|37815
|HAMBLEN
|BRADY, RACHEL D
|MORRISTOWN
|37815
|HAMBLEN
|CARTON, SHEILA M
|MORRISTOWN
|37814
|HAMBLEN
|HELTON, NANCY M
|MORRISTOWN
|37815
|HAMBLEN
|HINSLEY, PAUL W & LALIFI K
|MORRISTOWN
|37814
|HAMBLEN
|JUARES ESCALANTE, MERCEDES
|MORRISTOWN
|37814
|HAMBLEN
|MARTINEZ MORENO, JOSE SANDALIO
|MORRISTOWN
|37813
|HAMBLEN
|MATTHEWS, LINDY
|MORRISTOWN
|37814
|HAMBLEN
|MITCHELL, JOHNNY C
|MORRISTOWN
|37814
|HAMBLEN
|MORENO MARTINEZ, ORLANDO
|MORRISTOWN
|37813
|HAMBLEN
|PACHECO-NOTARIO, S & E MORA-CALDERON
|MORRISTOWN
|37814
|HAMBLEN
|RAMIREZ-ZAMUDIO, ABRAHAM
|MORRISTOWN
|37814
|HAMBLEN
|SIMON PEREZ, ISABEL
|MORRISTOWN
|37814
|HAMBLEN
|STUNDEN, TIMOTHY T
|MORRISTOWN
|37813
|HAMBLEN
|SYNAMON, MARY C
|MORRISTOWN
|37814
|HAMBLEN
|WILLIAMS, CHARLES L & DEBORAH C
|MORRISTOWN
|37814
|HAMBLEN
|FERRELL, FRANK E
|RUSSELLVILLE
|37860
|HAMBLEN
|KRELL, TWINKLE
|RUSSELLVILLE
|37860
|HAMBLEN
|BRYANT, JULIUS
|WHITESBURG
|37891
|HAMBLEN
|ALLEN, GWENDOLYN L
|CHATTANOOGA
|37411
|HAMILTON
|ALLEN, HARRIS
|CHATTANOOGA
|37416
|HAMILTON
|ALLEN, TIMOTHY P
|CHATTANOOGA
|37411
|HAMILTON
|BALLARD, W T JR
|CHATTANOOGA
|37409
|HAMILTON
|BARFIELD, CLINTON J
|CHATTANOOGA
|37408
|HAMILTON
|BARRAGAN HERNANDEZ, E & D RAMIREZ GO
|CHATTANOOGA
|37421
|HAMILTON
|BELL, RONNIE N & WENDY L
|CHATTANOOGA
|37414
|HAMILTON
|BENNETT, CARVETH W JR
|CHATTANOOGA
|37414
|HAMILTON
|BERGERON, MIA M
|CHATTANOOGA
|37403
|HAMILTON
|BLEDSOE, SIMS SR & EDITH W
|CHATTANOOGA
|37406
|HAMILTON
|CARTER, CORY L
|CHATTANOOGA
|37411
|HAMILTON
|CAUGHRAN, JENNIFER A
|CHATTANOOGA
|37421
|HAMILTON
|CLARK, CLEVE
|CHATTANOOGA
|37403
|HAMILTON
|CLARK, NELL H
|CHATTANOOGA
|37421
|HAMILTON
|COLE, GREGORY A
|CHATTANOOGA
|37412
|HAMILTON
|COLEMAN, DUANE M
|CHATTANOOGA
|37411
|HAMILTON
|COLLINS, ADAM & C SMITH-COLLINS
|CHATTANOOGA
|37404
|HAMILTON
|CORTES-HERNANDEZ, J & M CORTES-GUILL
|CHATTANOOGA
|37412
|HAMILTON
|CRISP, WILLIAM A & CAROLYN M
|CHATTANOOGA
|37411
|HAMILTON
|CROW, COY A
|CHATTANOOGA
|37415
|HAMILTON
|CRUTCHER, CLARA MAE
|CHATTANOOGA
|37411
|HAMILTON
|DAVE, GREGNISHA S
|CHATTANOOGA
|37411
|HAMILTON
|DAVIS, ANTHONY
|CHATTANOOGA
|37410
|HAMILTON
|DRESKIN, STEPHEN
|CHATTANOOGA
|37403
|HAMILTON
|DUNN, ALAN
|CHATTANOOGA
|37416
|HAMILTON
|FAULKNER, JOHN C & JUDY M
|CHATTANOOGA
|37414
|HAMILTON
|FREEMAN-RODEKOHR, NANCY A
|CHATTANOOGA
|37416
|HAMILTON
|GOMEZ POROJ, PEDRO & T MEJIA MEJIA
|CHATTANOOGA
|37407
|HAMILTON
|GOSS, VIRGINIA M
|CHATTANOOGA
|37415
|HAMILTON
|GROGINS, SAMBRA
|CHATTANOOGA
|37419
|HAMILTON
|HARRISON, ROBERT
|CHATTANOOGA
|37404
|HAMILTON
|HEISLER, JEFFREY
|CHATTANOOGA
|37412
|HAMILTON
|HERNANDEZ RODRIGUEZ, JAVIER
|CHATTANOOGA
|37421
|HAMILTON
|HERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS
|CHATTANOOGA
|37421
|HAMILTON
|HERNANDEZ, JOSE E
|CHATTANOOGA
|37412
|HAMILTON
|HIGHTOWER, DEMARCUS A
|CHATTANOOGA
|37421
|HAMILTON
|HOBBS, LAUREN E
|CHATTANOOGA
|37411
|HAMILTON
|HUGHES, RODERICK
|CHATTANOOGA
|37411
|HAMILTON
|HUTTON, DAVID W JR
|CHATTANOOGA
|37408
|HAMILTON
|JACKSON, WILLIAM H & BETTY A
|CHATTANOOGA
|37416
|HAMILTON
|JEANNE, TERRY
|CHATTANOOGA
|37409
|HAMILTON
|JONES, PHYLLIS
|CHATTANOOGA
|37406
|HAMILTON
|LAKHANI, JARINA
|CHATTANOOGA
|37411
|HAMILTON
|LANE, JAMES
|CHATTANOOGA
|37411
|HAMILTON
|LEVI, ADAM K
|CHATTANOOGA
|37421
|HAMILTON
|LOPEZ, VILMA
|CHATTANOOGA
|37407
|HAMILTON
|LUNDIEN, EDWIN C JR & DONNA D
|CHATTANOOGA
|37421
|HAMILTON
|MADDOX, JOSEPH B & KATHERINE S
|CHATTANOOGA
|37421
|HAMILTON
|MARTIN, JIMMIE L
|CHATTANOOGA
|37412
|HAMILTON
|MAURER, ALEXANDER R
|CHATTANOOGA
|37421
|HAMILTON
|MCCULLOUGH, CLIFFORD D
|CHATTANOOGA
|37416
|HAMILTON
|MCKINNEY, GWENDOLYN H
|CHATTANOOGA
|37401
|HAMILTON
|MCKINNEY, JOHN STATES
|CHATTANOOGA
|37412
|HAMILTON
|MELVIN, HANSON
|CHATTANOOGA
|37416
|HAMILTON
|MENDOZA, LEONARDO
|CHATTANOOGA
|37421
|HAMILTON
|MILNER, MICHAEL W
|CHATTANOOGA
|37421
|HAMILTON
|MITCHELL, DESTINY D
|CHATTANOOGA
|37402
|HAMILTON
|MOORE, BILLY M
|CHATTANOOGA
|37409
|HAMILTON
|MULLINS, MICHAEL L
|CHATTANOOGA
|37415
|HAMILTON
|NEAL JR, CLOYCE K & TRACY NEAL
|CHATTANOOGA
|37421
|HAMILTON
|NEGRON, MARIA E
|CHATTANOOGA
|37415
|HAMILTON
|PARKS, CARL E
|CHATTANOOGA
|37416
|HAMILTON
|PATEL, BRIJESH
|CHATTANOOGA
|37401
|HAMILTON
|PHILLIPS, HOUSTON
|CHATTANOOGA
|37415
|HAMILTON
|PHIPPS, ANNIE B
|CHATTANOOGA
|37404
|HAMILTON
|PICKLESIMER, JAMES D
|CHATTANOOGA
|37412
|HAMILTON
|POWELL, ERVIN
|CHATTANOOGA
|37412
|HAMILTON
|PUCKETT, ALASHA N
|CHATTANOOGA
|37406
|HAMILTON
|PURSLEY, RONALD W
|CHATTANOOGA
|37405
|HAMILTON
|RIVERA-PEREZ, M & G PEREZ-GONZALEZ
|CHATTANOOGA
|37404
|HAMILTON
|RODRIGUEZ, ELISA S
|CHATTANOOGA
|37421
|HAMILTON
|SALSMAN, CHRISTOPHER L
|CHATTANOOGA
|37411
|HAMILTON
|SCOGGINS, BRITTANY E
|CHATTANOOGA
|37405
|HAMILTON
|SCOTT, SHIRLEY J
|CHATTANOOGA
|37421
|HAMILTON
|SEALE, JERRY S
|CHATTANOOGA
|37405
|HAMILTON
|SHERMAN, DANIEL G
|CHATTANOOGA
|37415
|HAMILTON
|SIMENTAL, MARINA
|CHATTANOOGA
|37412
|HAMILTON
|SOSA-VELASCO, J & M DOMINGUIZ-MEZA
|CHATTANOOGA
|37407
|HAMILTON
|SWAN, ALBERT
|CHATTANOOGA
|37411
|HAMILTON
|THORNBURY, MARILYN
|CHATTANOOGA
|37415
|HAMILTON
|TREW, WALT
|CHATTANOOGA
|37422
|HAMILTON
|TUN AVILA, MARIA
|CHATTANOOGA
|37412
|HAMILTON
|VICENTE, ALEJANDRO R & P F MEJA
|CHATTANOOGA
|37421
|HAMILTON
|VORACHACK, RECHASH P
|CHATTANOOGA
|37421
|HAMILTON
|WALKER, AMANDA
|CHATTANOOGA
|37411
|HAMILTON
|WARE, NATASHA L
|CHATTANOOGA
|37411
|HAMILTON
|WILKINS, BRITTANY A
|CHATTANOOGA
|37403
|HAMILTON
|WILLIAMS, DONNA K
|CHATTANOOGA
|37404
|HAMILTON
|WILLIAMS, TIKAYA S
|CHATTANOOGA
|37402
|HAMILTON
|WILSON, ERNEST S
|CHATTANOOGA
|37416
|HAMILTON
|WISE, KRISTEN N
|CHATTANOOGA
|37421
|HAMILTON
|WRIGHT, JUSTIN T
|CHATTANOOGA
|37412
|HAMILTON
|WRIGHT, KEDRICK L & SARA J
|CHATTANOOGA
|37406
|HAMILTON
|YOUNG, JOSHUA L
|CHATTANOOGA
|37412
|HAMILTON
|DORTCH, GREGORY T & BELINDA R
|COLLEGEDALE
|37315
|HAMILTON
|KLOOSTERHUIS, DAVID R
|COLLEGEDALE
|37315
|HAMILTON
|RIMMER, JOSHUA
|COLLEGEDALE
|37315
|HAMILTON
|BALLEZA ESTRADA, WILFREDO
|HARRISON
|37341
|HAMILTON
|DANIEL, KENNETH M
|HARRISON
|37341
|HAMILTON
|STEVENS, LARRY
|HARRISON
|37341
|HAMILTON
|CROWLEY, CRAIG S
|HIXSON
|37343
|HAMILTON
|FRYE, RACHEL R
|HIXSON
|37343
|HAMILTON
|HICKMAN, JACKIE L
|HIXSON
|37343
|HAMILTON
|JAMES, ASHLEN
|HIXSON
|37343
|HAMILTON
|JUAN, MARIA A
|HIXSON
|37343
|HAMILTON
|MCBRAYER, JENNIE C
|HIXSON
|37343
|HAMILTON
|MCBRAYER, MAGGIE S
|HIXSON
|37343
|HAMILTON
|NIFONG, ARON P
|HIXSON
|37343
|HAMILTON
|PYBURN, MICHAEL
|HIXSON
|37343
|HAMILTON
|SAVAGE, PATRICIA D
|HIXSON
|37343
|HAMILTON
|WRIGHT, JACOB
|HIXSON
|37343
|HAMILTON
|WRIGHT, MIRANDA
|HIXSON
|37343
|HAMILTON
|PARHAM, DAVID W
|LOOKOUT MOUNTAIN
|37350
|HAMILTON
|DAVIDSON, CAROLINE F
|OOLTEWAH
|37363
|HAMILTON
|STULCE, TERRY F & KATHLEEN A EMERSON
|OOLTEWAH
|37363
|HAMILTON
|WEEKS, MARY E
|OOLTEWAH
|37363
|HAMILTON
|SCATES, EDWIN & PATTI
|SALE CREEK
|37373
|HAMILTON
|CAVIN, LINDA M
|SIGNAL MOUNTAIN
|37377
|HAMILTON
|PATTEN, TERRY
|SIGNAL MOUNTAIN
|37377
|HAMILTON
|WILLIAMS, CHARLES H & CATHY
|SODDY DAISY
|37384
|HAMILTON
|SEAL, HEATHER N
|SNEEDVILLE
|37869
|HANCOCK
|BARROW, BOWDEN K
|BOLIVAR
|38008
|HARDEMAN
|BOLES, DONALD R
|BOLIVAR
|38008
|HARDEMAN
|BROWN, MICHAEL
|BOLIVAR
|38008
|HARDEMAN
|HUDSON, DONNIE R II
|WHITEVILLE
|38075
|HARDEMAN
|PRICE, LYNDRICUS M
|WHITEVILLE
|38075
|HARDEMAN
|SMITH, RANDY R
|WHITEVILLE
|38075
|HARDEMAN
|WILLIAMS, FRED
|WHITEVILLE
|38075
|HARDEMAN
|ABILA, DOMINADOR & C VILLAVER
|COUNCE
|38326
|HARDIN
|CHAVEZ MAURICIO, JUAN & L NAVARRO
|CRUMP
|38327
|HARDIN
|TATUM JR, LEON
|SALTILLO
|38370
|HARDIN
|WILKERSON, RANDY D
|SAVANNAH
|38372
|HARDIN
|BUSH, DORS J
|BULLS GAP
|37711
|HAWKINS
|KNIGHT, JACKIE
|BULLS GAP
|37711
|HAWKINS
|LASTER, RONNIE E
|SURGOINSVILLE
|37873
|HAWKINS
|BOSTIC, MICHAEL J & SUSAN L
|BROWNSVILLE
|38012
|HAYWOOD
|BOSTIC, NICK
|BROWNSVILLE
|38012
|HAYWOOD
|DOWDY, TOM
|BROWNSVILLE
|38012
|HAYWOOD
|HARDIN, AUBREY D
|BROWNSVILLE
|38012
|HAYWOOD
|PERRY, BOBBY J SR
|BROWNSVILLE
|38012
|HAYWOOD
|REECE, JESSICA M
|BROWNSVILLE
|38012
|HAYWOOD
|BRISENDINE, STEPHEN A
|PARIS
|38242
|HENRY
|MCCLURE, STEVEN M
|PARIS
|38242
|HENRY
|BEAN, BRANDON A & MARY GRACE
|SPRINGVILLE
|38256
|HENRY
|HOLCOMB, CECIL W & DEBORAH
|SPRINGVILLE
|38256
|HENRY
|LOWERY, ASHLEE N
|SPRINGVILLE
|38256
|HENRY
|FOGG, BRANDON M
|CENTERVILLE
|37033
|HICKMAN
|SPANN, JUSTIN L
|CENTERVILLE
|37033
|HICKMAN
|STANFIL, OSCAR R
|DUCK RIVER
|38454
|HICKMAN
|HILL, JIMMY M
|NUNNELLY
|37137
|HICKMAN
|JONES II, KEVIN L
|ONLY
|37140
|HICKMAN
|CLARK, JEFFERY W & KIM
|ERIN
|37061
|HOUSTON
|LANGLEY, SAMUEL H & MARILYN T
|ERIN
|37061
|HOUSTON
|BALSBAUGH, DANIEL W & TAMMY A BOHN
|HURRICANE MILLS
|37078
|HUMPHREYS
|HOOPER, ROBERT A
|NEW JOHNSONVILLE
|37134
|HUMPHREYS
|PLUMMER, JOHN D
|NEW JOHNSONVILLE
|37134
|HUMPHREYS
|DEASON, VINCENT C & MELINDA B
|WAVERLY
|37185
|HUMPHREYS
|HILL, JAMES
|GAINESBORO
|38562
|JACKSON
|PHILLIPS, BRUCE J
|GAINESBORO
|38562
|JACKSON
|WATKINS, WILLIAM E
|GAINESBORO
|38562
|JACKSON
|MOORE, SHARON R
|DANDRIDGE
|37725
|JEFFERSON
|WESTRICH, MICHAEL H
|DANDRIDGE
|37725
|JEFFERSON
|WHITSON, JOHN D
|DANDRIDGE
|37725
|JEFFERSON
|AYERS, NICHOLAS S
|JEFFERSON CITY
|37760
|JEFFERSON
|CLINE, TARA B
|JEFFERSON CITY
|37760
|JEFFERSON
|PHILIPS, ANDRE R
|JEFFERSON CITY
|37760
|JEFFERSON
|SANCHEZ-SANCHEZ, JOSE F
|JEFFERSON CITY
|37760
|JEFFERSON
|SOREY, STANLEY F & ANGELA J
|JEFFERSON CITY
|37760
|JEFFERSON
|SYPHERS, JEREMIAH J & CLARA M
|JEFFERSON CITY
|37760
|JEFFERSON
|LOVE, JOE E
|NEW MARKET
|37820
|JEFFERSON
|TALLEY, WHITNEY
|NEW MARKET
|37820
|JEFFERSON
|DOUGHERTY, BRITTANY N
|STRAWBERRY PLAINS
|37871
|JEFFERSON
|HEAD, ASHLEY N
|STRAWBERRY PLAINS
|37871
|JEFFERSON
|RILEY, JOEY D & SHARI L
|STRAWBERRY PLAINS
|37871
|JEFFERSON
|STAYTON, CHRISTOPHER J
|STRAWBERRY PLAINS
|37871
|JEFFERSON
|DUBBERLY, GRACE O
|WHITE PINE
|37890
|JEFFERSON
|IDOM, DANIEL L & REGINA
|WHITE PINE
|37890
|JEFFERSON
|WEAVER, CHARLES E & APRIL D
|MOUNTAIN CITY
|37683
|JOHNSON
|WEST, ELIZABETH M
|MOUNTAIN CITY
|37683
|JOHNSON
|WAGNER, ROBERT A
|CORRYTON
|37721
|KNOX
|BAUTISTA, JUAN & ALMA JUAREZ RAMIREZ
|KNOXVILLE
|37923
|KNOX
|BESUDEN, NICOLLE L
|KNOXVILLE
|37916
|KNOX
|BLACK, DANIEL J
|KNOXVILLE
|37921
|KNOX
|BLACKSON, NICK R
|KNOXVILLE
|37916
|KNOX
|BLANKENSHIP, CHRISTY M
|KNOXVILLE
|37915
|KNOX
|BOWMAN, JASON
|KNOXVILLE
|37922
|KNOX
|BUTTRAN, EUNICE
|KNOXVILLE
|37928
|KNOX
|BYERS, NATHAN W
|KNOXVILLE
|37931
|KNOX
|BYRD, JOSEPH P
|KNOXVILLE
|37919
|KNOX
|CALDWELL, YOLANDA N
|KNOXVILLE
|37922
|KNOX
|CARR, TIMOTHY D
|KNOXVILLE
|37917
|KNOX
|CATE, QUINTON L
|KNOXVILLE
|37920
|KNOX
|COCKERHAM, JAMES M
|KNOXVILLE
|37917
|KNOX
|COFFEY, ROBERT W III
|KNOXVILLE
|37931
|KNOX
|CONTRERAS, ISIDRO & MARGARITA LUIS
|KNOXVILLE
|37917
|KNOX
|COPE, EDDIE
|KNOXVILLE
|37914
|KNOX
|CRISP, JONATHAN D
|KNOXVILLE
|37914
|KNOX
|DAVIS, ETHEL G
|KNOXVILLE
|37938
|KNOX
|DEPRIEST, NICHOLAS
|KNOXVILLE
|37916
|KNOX
|DUTTON, VICTORIA M
|KNOXVILLE
|37923
|KNOX
|ERICKSON, DIMITRI J
|KNOXVILLE
|37917
|KNOX
|ESQUIVEL, SONIA M
|KNOXVILLE
|37918
|KNOX
|ESSIE JR, ALBERT J
|KNOXVILLE
|37914
|KNOX
|EVERSMAN, JOHN D IV
|KNOXVILLE
|37934
|KNOX
|FLETCHER, KENNETH K JR
|KNOXVILLE
|37921
|KNOX
|FREEMAN, LAURA M & MATTHEW F
|KNOXVILLE
|37919
|KNOX
|FROST, DARLENE R
|KNOXVILLE
|37938
|KNOX
|GALYAN, ROBERT
|KNOXVILLE
|37931
|KNOX
|GARNER, JANICE M
|KNOXVILLE
|37923
|KNOX
|GATES, KEVIN P
|KNOXVILLE
|37916
|KNOX
|GIBSON, VIRGIL E & LYNDA B
|KNOXVILLE
|37924
|KNOX
|GILLETTE, JOSHUA P
|KNOXVILLE
|37919
|KNOX
|GOINES, ARLANDIE
|KNOXVILLE
|37914
|KNOX
|GREGG, MELVIN E
|KNOXVILLE
|37914
|KNOX
|GUTHRIE, STEPHEN L
|KNOXVILLE
|37902
|KNOX
|HAMMER, FRANCIS F
|KNOXVILLE
|37996
|KNOX
|HENDREN, NATHAN M
|KNOXVILLE
|37919
|KNOX
|HENSON, JOSEPH R
|KNOXVILLE
|37921
|KNOX
|HERNANDEZ-GUZMAN, ALFONSO
|KNOXVILLE
|37915
|KNOX
|HERNANDEZ-JUAREZ, J & O GONZALEZ-FEL
|KNOXVILLE
|37909
|KNOX
|HERRERA, JIMMY A
|KNOXVILLE
|37918
|KNOX
|HO, CUONG H
|KNOXVILLE
|37932
|KNOX
|HOLLOWAY, ISIAH D
|KNOXVILLE
|37912
|KNOX
|HOLLOWAY, WILLIAM
|KNOXVILLE
|37912
|KNOX
|HORNE, GWENDOLYN C
|KNOXVILLE
|37918
|KNOX
|HOWK, BRIAN D
|KNOXVILLE
|37917
|KNOX
|HURST, DAVID F
|KNOXVILLE
|37922
|KNOX
|ISAAC, MATTHEW B
|KNOXVILLE
|37909
|KNOX
|JOHNSON, CYNTHIA R
|KNOXVILLE
|37912
|KNOX
|JONES, JACEN
|KNOXVILLE
|37921
|KNOX
|JONES, JOE R & DOROTHY A
|KNOXVILLE
|37901
|KNOX
|JONES, JONATHAN
|KNOXVILLE
|37923
|KNOX
|KAMAL, YASMINA R
|KNOXVILLE
|37917
|KNOX
|KELLEY, JOSHUA C
|KNOXVILLE
|37901
|KNOX
|KIM, AARON
|KNOXVILLE
|37918
|KNOX
|KINCER, MICHAEL S
|KNOXVILLE
|37921
|KNOX
|LENNOX, WILLIAM D
|KNOXVILLE
|37917
|KNOX
|LESTER, ANDREW D
|KNOXVILLE
|37922
|KNOX
|LINDSEY, AMBER D
|KNOXVILLE
|37909
|KNOX
|LINNABARY, ROBERT D & PHOEBE C
|KNOXVILLE
|37922
|KNOX
|LUCK, BAKER
|KNOXVILLE
|37923
|KNOX
|MALENCHII, ARTHUR
|KNOXVILLE
|37931
|KNOX
|MARKS, ANTHONY S
|KNOXVILLE
|37912
|KNOX
|MCBRIDE, LURA M
|KNOXVILLE
|37934
|KNOX
|MCMANAMAN, SHAWN K
|KNOXVILLE
|37938
|KNOX
|MEJIA, ORLIN A & ELSI C ANDRADE
|KNOXVILLE
|37923
|KNOX
|MELLON, JAMES A
|KNOXVILLE
|37919
|KNOX
|MOHNEY, CAROL A
|KNOXVILLE
|37902
|KNOX
|MORRISON, AMELIA R
|KNOXVILLE
|37919
|KNOX
|MOSSEY, APRIL M
|KNOXVILLE
|37917
|KNOX
|MOUSE, ANITA B
|KNOXVILLE
|37902
|KNOX
|MURPHY, BRADLEY E
|KNOXVILLE
|37920
|KNOX
|NICELY, GLESHA L
|KNOXVILLE
|37902
|KNOX
|NIELSEN, JADA R
|KNOXVILLE
|37920
|KNOX
|NOBLES, MATTHEW
|KNOXVILLE
|37920
|KNOX
|PARKER, JUSTIN C
|KNOXVILLE
|37915
|KNOX
|PATEL, NESHA A
|KNOXVILLE
|37932
|KNOX
|POPE, KEITH A & LISA RESCENETE
|KNOXVILLE
|37928
|KNOX
|RAINES, LEAH S
|KNOXVILLE
|37901
|KNOX
|REAGAN, DONALD G
|KNOXVILLE
|37923
|KNOX
|RENFRO, ROBERT V
|KNOXVILLE
|37914
|KNOX
|ROBERTSON, BRYAN K & MICHELLE R
|KNOXVILLE
|37950
|KNOX
|ROJAS SANCHEZ, ROSALVA & JOSE L MELC
|KNOXVILLE
|37920
|KNOX
|RUSSELL, CLARENCE W & SHARON J
|KNOXVILLE
|37920
|KNOX
|SACK-ROGERS, BETH
|KNOXVILLE
|37920
|KNOX
|SANCHEZ MARTINEZ, OLIVIA
|KNOXVILLE
|37919
|KNOX
|SCHULTHEIS, ANDREAS J
|KNOXVILLE
|37902
|KNOX
|SEDGLEY, DAWN J
|KNOXVILLE
|37932
|KNOX
|SHAFFERMAN, DILLON K
|KNOXVILLE
|37909
|KNOX
|SHIPLEY, MARK K
|KNOXVILLE
|37928
|KNOX
|SIMMONS, ADAM M
|KNOXVILLE
|37912
|KNOX
|STANLEY, MAUREEN R
|KNOXVILLE
|37923
|KNOX
|STEIER, RYAN D
|KNOXVILLE
|37922
|KNOX
|STEPHENS, DAVID
|KNOXVILLE
|37950
|KNOX
|STONE, REBECCA D
|KNOXVILLE
|37934
|KNOX
|SUTTON, KENNETH A
|KNOXVILLE
|37932
|KNOX
|SWAFFORD, NICOLE
|KNOXVILLE
|37916
|KNOX
|THOMPSON, DAVID L
|KNOXVILLE
|37912
|KNOX
|TILSON, WILLIAM C
|KNOXVILLE
|37917
|KNOX
|TOBIN, TAVARES
|KNOXVILLE
|37914
|KNOX
|TURNRE, CALI M
|KNOXVILLE
|37922
|KNOX
|VAN DYKE, DENNIS C
|KNOXVILLE
|37923
|KNOX
|VASQUEZ, JAMES
|KNOXVILLE
|37902
|KNOX
|WEBB, JAMES V
|KNOXVILLE
|37916
|KNOX
|WEST, ROBERT B
|KNOXVILLE
|37912
|KNOX
|WILKINS, ROBERT J
|KNOXVILLE
|37919
|KNOX
|WILLINGS, BENNY J
|KNOXVILLE
|37920
|KNOX
|WISNIEWSKI, DEBRA
|KNOXVILLE
|37919
|KNOX
|WOOD, MATTHEW B
|KNOXVILLE
|37918
|KNOX
|WRINKLE, JOSEPH E
|KNOXVILLE
|37921
|KNOX
|WYRICK, ANTHONY L
|KNOXVILLE
|37914
|KNOX
|YORK, ANDREW D C
|KNOXVILLE
|37916
|KNOX
|ZAHAR, ABDUL & SADIA T
|KNOXVILLE
|37919
|KNOX
|ZAMORA, LUIS
|KNOXVILLE
|37909
|KNOX
|ZEPEDA, IMELDA & CARLOS JURADO
|KNOXVILLE
|37923
|KNOX
|ZHENG, BIN
|KNOXVILLE
|37923
|KNOX
|BROGDON, AMANDA N
|POWELL
|37849
|KNOX
|FORD, SANDRA K
|POWELL
|37849
|KNOX
|HARMON, DANIEL L
|POWELL
|37849
|KNOX
|WILLIAMS, JOSHUA N
|POWELL
|37849
|KNOX
|MEDFORD, THADDAEUS M
|HALLS
|38040
|LAUDERDALE
|WILLIAMS, SHAUNA L
|HENNING
|38041
|LAUDERDALE
|BLANKENSHIP, BRANDY
|RIPLEY
|38063
|LAUDERDALE
|RADFORD, SHERRY A
|RIPLEY
|38063
|LAUDERDALE
|RICHARDSON, BILLY B
|RIPLEY
|38063
|LAUDERDALE
|THEUS, KENNMY W
|RIPLEY
|38063
|LAUDERDALE
|SHEPHERD, JUSTIN B
|ETHRIDGE
|38456
|LAWRENCE
|NACKE, THOMAS L & LANETTE
|FIVE POINTS
|38457
|LAWRENCE
|BROWN, AUSTIN R
|LAWRENCEBURG
|38464
|LAWRENCE
|JOHNSON, MICHEAL T
|LAWRENCEBURG
|38464
|LAWRENCE
|VINCENT, KEVIN L
|LAWRENCEBURG
|38464
|LAWRENCE
|BRACKEN, CARL & FRANCES
|SUMMERTOWN
|38483
|LAWRENCE
|KING, DELORES J
|HOHENWALD
|38462
|LEWIS
|MARSHALL, JAMES T & JESSIE LEE
|HOHENWALD
|38462
|LEWIS
|DAVIS, JAMES D
|FAYETTEVILLE
|37334
|LINCOLN
|JARED, CARRAH R
|FAYETTEVILLE
|37334
|LINCOLN
|MANN, MESHELL L
|FAYETTEVILLE
|37334
|LINCOLN
|MERRELL, ANDREW B
|FAYETTEVILLE
|37334
|LINCOLN
|MOORE, NADINE
|FAYETTEVILLE
|37334
|LINCOLN
|ROBERTS, STEVEN G
|FAYETTEVILLE
|37334
|LINCOLN
|STEELMAN, PATRICIA
|FAYETTEVILLE
|37334
|LINCOLN
|CARDEN, TRINIDY D
|LENOIR CITY
|37771
|LOUDON
|PHILLIPS, KENNETH D
|LENOIR CITY
|37771
|LOUDON
|ROGERS, JONATHAN E & LANA J
|LENOIR CITY
|37772
|LOUDON
|SHULER, JEFFREY S & SUSAN C
|LENOIR CITY
|37772
|LOUDON
|WRIGHT, DORIS
|LENOIR CITY
|37771
|LOUDON
|GONZALEZ, MARIO
|PHILADELPHIA
|37846
|LOUDON
|BLANKENSHIP, TIMOTHY M
|LAFAYETTE
|37083
|MACON
|WILKINSON, DANIEL K
|LAFAYETTE
|37083
|MACON
|ALLEN, CHRISTA L
|JACKSON
|38305
|MADISON
|BENNER, CARLOS D
|JACKSON
|38305
|MADISON
|BROWN, CORTEZ
|JACKSON
|38305
|MADISON
|BURGESS, ANTHONY L
|JACKSON
|38305
|MADISON
|DOUGLAS, MABEL P
|JACKSON
|38305
|MADISON
|DUNN, JOSEPH A
|JACKSON
|38305
|MADISON
|FERGUSON, BOBBY
|JACKSON
|38302
|MADISON
|HOUSTON, BREONA L
|JACKSON
|38301
|MADISON
|KINNIE, KIMBERLY
|JACKSON
|38305
|MADISON
|LINDNER, JESSICA A
|JACKSON
|38305
|MADISON
|LOPEZ, GLORIA
|JACKSON
|38305
|MADISON
|LOVE, RAPHAEL V
|JACKSON
|38305
|MADISON
|MANNS, TRACY
|JACKSON
|38305
|MADISON
|MAZARIEGOS, ELIZABETH MAE
|JACKSON
|38305
|MADISON
|MCLEMORE, JEFFREY D
|JACKSON
|38305
|MADISON
|MONCHER, LISA A
|JACKSON
|38301
|MADISON
|MORALES, FERNANDO
|JACKSON
|38305
|MADISON
|MURPHY, TEVIN R
|JACKSON
|38301
|MADISON
|PORTER, REBECCA B
|JACKSON
|38305
|MADISON
|POSTON, DORETHA
|JACKSON
|38305
|MADISON
|PRICE, DEMMETRIUS C
|JACKSON
|38301
|MADISON
|RASS, NIGEL S
|JACKSON
|38301
|MADISON
|ROACH, JOSHUA L
|JACKSON
|38305
|MADISON
|SALINAS, JOSUE & ELOISA TRUJILLO
|JACKSON
|38305
|MADISON
|SIMPKINS, ROBERT L
|JACKSON
|38305
|MADISON
|SMITH, MICHAEL A & MELLANIE D
|JACKSON
|38301
|MADISON
|SPARKS, JARQUESE L
|JACKSON
|38305
|MADISON
|WARREN, ANTHONY D & TERESA
|JACKSON
|38305
|MADISON
|WHITE, ANITRA
|JACKSON
|38302
|MADISON
|WILLIAMS, DAVID D & MICHELLE M
|JACKSON
|38308
|MADISON
|FIQUETT, KATHERINE L
|MEDON
|38356
|MADISON
|LAYNE, MEAGAN N
|JASPER
|37347
|MARION
|ROSAS, IRMA A
|JASPER
|37347
|MARION
|FINNIE, ANTHONY D
|LEWISBURG
|37091
|MARSHALL
|LEE, KESHAWN D
|LEWISBURG
|37091
|MARSHALL
|LEMAY, TERRY L
|LEWISBURG
|37091
|MARSHALL
|MARTIN, BOBBY J
|LEWISBURG
|37091
|MARSHALL
|WALLACE, CHARLOTTEC
|LEWISBURG
|37091
|MARSHALL
|ALLEN, LARRY L
|COLUMBIA
|38401
|MAURY
|BENNETT, KRISTI A
|COLUMBIA
|38401
|MAURY
|HALL, BRANDON A
|COLUMBIA
|38401
|MAURY
|HUERTA-GONZALEZ, MATILDE
|COLUMBIA
|38401
|MAURY
|JIMENEZ, LOUISG
|COLUMBIA
|38401
|MAURY
|NELSON, TERESA
|COLUMBIA
|38401
|MAURY
|PELT, KENDALL
|COLUMBIA
|38401
|MAURY
|RUSSELL, JEREMY M
|COLUMBIA
|38401
|MAURY
|SCHILLING, ERNEST H & ALICE L
|COLUMBIA
|38401
|MAURY
|WALKER, KERLESHIA A
|COLUMBIA
|38401
|MAURY
|BROWN, LAWRENCE O
|CULLEOKA
|38451
|MAURY
|BLAIR, MARKEISHA
|MOUNT PLEASANT
|38474
|MAURY
|SPENCE, VANESSA S
|MOUNT PLEASANT
|38474
|MAURY
|GORDON, MORGAN A
|SANTA FE
|38482
|MAURY
|BLAIR, PHILLIP T
|SPRING HILL
|37174
|MAURY
|BRIBIESCA, JOSE & R MORENO LANDEROS
|SPRING HILL
|37174
|MAURY
|CAWLEY, MORGAN
|SPRING HILL
|37174
|MAURY
|FARRIS, JANELLE
|SPRING HILL
|37174
|MAURY
|NEAL, RICKY G
|SPRING HILL
|37174
|MAURY
|STANFORD, MINDY
|SPRING HILL
|37174
|MAURY
|PERRY, KATHRYN R
|WILLIAMSPORT
|38487
|MAURY
|BOYATT, DARREN S
|ATHENS
|37303
|MCMINN
|DUNN, KYLE J
|ATHENS
|37371
|MCMINN
|GLOVER, BRANDON
|ATHENS
|37303
|MCMINN
|KING, GARY & SHIRLEY
|ATHENS
|37303
|MCMINN
|MARTIN, BONNIE R
|ATHENS
|37371
|MCMINN
|MELTON, BETTY T
|ATHENS
|37303
|MCMINN
|PRICE, JUSTIN
|ATHENS
|37303
|MCMINN
|SEWELL, AMBER W & SEAN M
|ATHENS
|37303
|MCMINN
|MITCHELL, STANLEY K
|ENGLEWOOD
|37329
|MCMINN
|RIGGS, JIMMY L JR
|MICHIE
|38357
|MCNAIRY
|THOMAS, DAVID K
|MADISONVILLE
|37354
|MONROE
|WATSON, NANCY
|MADISONVILLE
|37354
|MONROE
|MANIS, DEBORAH Y
|SWEETWATER
|37874
|MONROE
|OHARA, GARY M & SHANNON L
|VONORE
|37885
|MONROE
|ACEVEDO, VICTOR M & GREYCHA LOPEZ
|CLARKSVILLE
|37040
|MONTGOMERY
|BECKETT, HOWARD
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|BOEKHOUDER, CHELO
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|BROWN, TIMOTHY L
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|BROWNING, MELISSA D & REGINALD WILSO
|CLARKSVILLE
|37040
|MONTGOMERY
|CARPENTER, TIFFANY
|CLARKSVILLE
|37040
|MONTGOMERY
|CARTER, SHADRICK H
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|CASTRO, FRANCIS J
|CLARKSVILLE
|37040
|MONTGOMERY
|CHATMAN, CHEVIS & T STUBBSCHATMAN
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|CHAVIS, ANTHONY C
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|CIARROCCHI, WILLIAM D
|CLARKSVILLE
|37040
|MONTGOMERY
|COKENOUR, KARL J & ANDREA MENNA
|CLARKSVILLE
|37043
|MONTGOMERY
|CONNERS, T
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|COOK, BETINA M
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|CORRALES, PAUL A
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|DEEN, LOGAN M & JENNIFER A
|CLARKSVILLE
|37040
|MONTGOMERY
|DUGAL, DENISE M
|CLARKSVILLE
|37040
|MONTGOMERY
|DUNCAN, JENNIFER C
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|EADS, KELLY M
|CLARKSVILLE
|37040
|MONTGOMERY
|FAIRBANKS, PATRICK J
|CLARKSVILLE
|37040
|MONTGOMERY
|FAULK, CANSSA N
|CLARKSVILLE
|37043
|MONTGOMERY
|FRAKES, JENNIE L
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|FRANKLIN, JOSHUA W
|CLARKSVILLE
|37043
|MONTGOMERY
|GEHRON, ASHLEIGH M
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|GESCO, JEREMIAH D
|CLARKSVILLE
|37043
|MONTGOMERY
|GUIDRY, STEVEN C
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|HAMILTON, BARBARA C
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|HANDY, REBECCA N
|CLARKSVILLE
|37043
|MONTGOMERY
|HARPER, DIANA L
|CLARKSVILLE
|37040
|MONTGOMERY
|HARRISON, EDWARD & BAILEY
|CLARKSVILLE
|37043
|MONTGOMERY
|HICKS, FRANKLIN D III
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|HOGAN, CODY
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|HULL, MATTHEW J
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|HUSKEY, JARED J
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|LAMB, DOROTHY
|CLARKSVILLE
|37040
|MONTGOMERY
|LAWSON, MATTHEW W
|CLARKSVILLE
|37043
|MONTGOMERY
|LIN, JUAN
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|LIPPOLD, BRET R
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|LOPEZ, LEAH M
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|LUJAN, LEILANI M
|CLARKSVILLE
|37043
|MONTGOMERY
|LYNN, SKIPPER T
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|MANKOFF, JUSTIN G & KARLA A
|CLARKSVILLE
|37040
|MONTGOMERY
|MARGOS-LUACES, MIRANDA
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|MASON, TIFFANY D
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|MCCOY, JASON
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|MCDANIEL, CHRISTOPHER S
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|MCDONALD, AARON JOHN P & SHAY D
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|MCNALLY, KELSEY K
|CLARKSVILLE
|37043
|MONTGOMERY
|MORENO, JESSICA
|CLARKSVILLE
|37040
|MONTGOMERY
|NOWICKI, ANASTASIA L
|CLARKSVILLE
|37040
|MONTGOMERY
|PONCE, JACOB D
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|POTTER, DAVID A JR
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|RAYBURN, JONATHON S
|CLARKSVILLE
|37040
|MONTGOMERY
|RIBAR, DAVID J
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|RODRIGUEZ SANCHEZ, F & S JONES
|CLARKSVILLE
|37040
|MONTGOMERY
|RUCKMAN, JASON S
|CLARKSVILLE
|37043
|MONTGOMERY
|SANFORD, JERRY V
|CLARKSVILLE
|37043
|MONTGOMERY
|SCHUTZ, SUZANNE C
|CLARKSVILLE
|37043
|MONTGOMERY
|SCOTT, TASHAWNNA G & JAMIE GOLDSTEIN
|CLARKSVILLE
|37040
|MONTGOMERY
|SOARES, ANDRE F
|CLARKSVILLE
|37040
|MONTGOMERY
|SZYMANSKI, ROBERT M
|CLARKSVILLE
|37043
|MONTGOMERY
|TORRES, DALMA ORTIZ
|CLARKSVILLE
|37040
|MONTGOMERY
|TUCSON, JAKE H JR
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|TUNIS, TREY A
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|WAPIENNIK, SARA M
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|WEEKS, ROBIN J
|CLARKSVILLE
|37043
|MONTGOMERY
|WELLS, JEREMY J
|CLARKSVILLE
|37040
|MONTGOMERY
|WEST, NICHOLAS J & KURUMI T
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|WHITTAKER, QUINESE J
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|ZIMMERMANN, KURT J
|CLARKSVILLE
|37042
|MONTGOMERY
|HARRISON, KACI L
|CUNNINGHAM
|37052
|MONTGOMERY
|ROSE, MELISSA A
|WOODLAWN
|37191
|MONTGOMERY
|GRIFFITH, GREGORY A
|WARTBURG
|37887
|MORGAN
|PRIDE, SHAWN
|WARTBURG
|37887
|MORGAN
|HOLM, JOSHUA A
|HORNBEAK
|38232
|OBION
|RAINEY, BELINDA
|OBION
|38240
|OBION
|HORTON, GARY T
|SOUTH FULTON
|38257
|OBION
|DAVIS, ELORA L
|UNION CITY
|38261
|OBION
|RIVAS, MAURICIO R
|UNION CITY
|38261
|OBION
|ALLRED, NICOLE
|LIVINGSTON
|38570
|OVERTON
|HENLEY, LYNDON S
|LIVINGSTON
|38570
|OVERTON
|KEITH, ROBERT B & KRISTINA L
|RICKMAN
|38580
|OVERTON
|WEBB, HERMAN L & JUDY C
|RICKMAN
|38580
|OVERTON
|PRICE, JUANITA
|DUCKTOWN
|37326
|POLK
|BIERMANN, TYLER
|BAXTER
|38544
|PUTNAM
|ANDREWS, LAURA E
|COOKEVILLE
|38501
|PUTNAM
|APPLE, TAYLOR S
|COOKEVILLE
|38501
|PUTNAM
|CRABTREE, JACKSON
|COOKEVILLE
|38501
|PUTNAM
|CURTIS, SAMUEL L & LETITIA WILLIAMS
|COOKEVILLE
|38501
|PUTNAM
|FARLEY, WHIT
|COOKEVILLE
|38501
|PUTNAM
|HANNA, COURTNEY
|COOKEVILLE
|38501
|PUTNAM
|KEERADAROME, VIBOON
|COOKEVILLE
|38501
|PUTNAM
|MCCONKEY, LARRY L
|COOKEVILLE
|38506
|PUTNAM
|PIZZINO, LEIGHANNA
|COOKEVILLE
|38501
|PUTNAM
|SERGENT, EMILY
|COOKEVILLE
|38506
|PUTNAM
|SMITH, JARED
|COOKEVILLE
|38503
|PUTNAM
|THORPE, MOLLY
|COOKEVILLE
|38501
|PUTNAM
|THORSON, KRISTIN
|COOKEVILLE
|38506
|PUTNAM
|TURNER, CANDY
|COOKEVILLE
|38506
|PUTNAM
|BARTOLOME DIEGO, PETRONA
|MONTEREY
|38574
|PUTNAM
|TURRINGTON, JOHNNY E
|SILVER POINT
|38582
|PUTNAM
|PARRATT, ANDREW T
|DAYTON
|37321
|RHEA
|WENTLAND, MABLE LORAINE
|DAYTON
|37321
|RHEA
|DUNBAR, DAYJHANAE K
|GRAYSVILLE
|37338
|RHEA
|DUNBAR, KAYLA J
|GRAYSVILLE
|37338
|RHEA
|GONZALES, BLANCA E
|GRAYSVILLE
|37338
|RHEA
|LOFTY, COREY J
|GRAYSVILLE
|37338
|RHEA
|GIBSON, ANTHONY D
|HARRIMAN
|37748
|ROANE
|HUBBS, EDWARD L III & MISTY D
|HARRIMAN
|37748
|ROANE
|MARTINI, MARILYN A
|KINGSTON
|37763
|ROANE
|MURRAY, JESSICA L
|KINGSTON
|37763
|ROANE
|PETRICH, SCOTT R
|KINGSTON
|37763
|ROANE
|ROGERS, MARION T
|KINGSTON
|37763
|ROANE
|HARTFORD, WAYNE A & BETTY L
|OLIVER SPRINGS
|37840
|ROANE
|WOLFE, LYNETTE
|ROCKWOOD
|37854
|ROANE
|WEBB, JONATHAN E
|CROSS PLAINS
|37049
|ROBERTSON
|DEERING, JERRY & CONNIE
|GREENBRIER
|37073
|ROBERTSON
|CARNEY, JAMACA S
|SPRINGFIELD
|37172
|ROBERTSON
|PRICE, D SCOTT
|SPRINGFIELD
|37172
|ROBERTSON
|WALKER, LINDSEY
|SPRINGFIELD
|37172
|ROBERTSON
|DE LA CRUZ, EFREN & ARACELI MENA
|LA VERGNE
|37086
|RUTHERFORD
|GREEN, JOE D & JANE M
|LA VERGNE
|37086
|RUTHERFORD
|HAMELIN, SARA A
|LA VERGNE
|37086
|RUTHERFORD
|KALISH, JESSICA
|LA VERGNE
|37086
|RUTHERFORD
|LEVINE, MICHAEL J
|LA VERGNE
|37086
|RUTHERFORD
|MARTIN, DANIEL J & JANICE L ATWOOD
|LA VERGNE
|37086
|RUTHERFORD
|SHIRATORI, YUSUKE & HISAE
|LA VERGNE
|37086
|RUTHERFORD
|WILLIAMS, TRACY L
|LA VERGNE
|37086
|RUTHERFORD
|AHMAD, MARWAN & FATIMA
|MURFREESBORO
|37130
|RUTHERFORD
|ALCORN, ROY L
|MURFREESBORO
|37129
|RUTHERFORD
|ANUNA, KELECHI
|MURFREESBORO
|37131
|RUTHERFORD
|AVILA, GERALD S
|MURFREESBORO
|37129
|RUTHERFORD
|BAJAJ, NOORIE
|MURFREESBORO
|37127
|RUTHERFORD
|BINKLEY, CHRISTINA M
|MURFREESBORO
|37130
|RUTHERFORD
|BLACKFORD, DAVID S
|MURFREESBORO
|37128
|RUTHERFORD
|BLACKMON, STEVEN R
|MURFREESBORO
|37130
|RUTHERFORD
|BUCHANAN, JOSEPH W
|MURFREESBORO
|37130
|RUTHERFORD
|COLBERT, MARION
|MURFREESBORO
|37130
|RUTHERFORD
|COOPER, GARY L
|MURFREESBORO
|37129
|RUTHERFORD
|COTTINGHAM, MELISSA S
|MURFREESBORO
|37130
|RUTHERFORD
|CRUZ, RICARDO
|MURFREESBORO
|37129
|RUTHERFORD
|CURTIS, JUSTIN D
|MURFREESBORO
|37128
|RUTHERFORD
|ECCLES, STEPHANIE D
|MURFREESBORO
|37129
|RUTHERFORD
|FOGG, DONALD W JR
|MURFREESBORO
|37133
|RUTHERFORD
|FOSTER, MICHAEL J
|MURFREESBORO
|37129
|RUTHERFORD
|HAILE, ASHLEY
|MURFREESBORO
|37129
|RUTHERFORD
|HAMILL, JESSICA
|MURFREESBORO
|37129
|RUTHERFORD
|HAN, HWANG W & PAN IM KIM
|MURFREESBORO
|37129
|RUTHERFORD
|HARDISON, MARK F & ASHLEY
|MURFREESBORO
|37129
|RUTHERFORD
|HIGDON, ERIC A
|MURFREESBORO
|37127
|RUTHERFORD
|JOHNSON, JESSICA S
|MURFREESBORO
|37130
|RUTHERFORD
|KELLEY, JASON E MR
|MURFREESBORO
|37130
|RUTHERFORD
|LOPEZ CANSECO, GUSTAVO
|MURFREESBORO
|37130
|RUTHERFORD
|MANGHANE, ALISHA
|MURFREESBORO
|37129
|RUTHERFORD
|MARSH, D JR
|MURFREESBORO
|37130
|RUTHERFORD
|MCDONALD, OTIS N
|MURFREESBORO
|37130
|RUTHERFORD
|MILLER, QUANDELL
|MURFREESBORO
|37130
|RUTHERFORD
|MORGAN, LAWRENCE L
|MURFREESBORO
|37129
|RUTHERFORD
|OLVERA-SERVIN, MARIO
|MURFREESBORO
|37130
|RUTHERFORD
|PAVEY, GUY B II
|MURFREESBORO
|37130
|RUTHERFORD
|PERALES, PEDRO A
|MURFREESBORO
|37129
|RUTHERFORD
|PROPST, DOUGLAS B & ANNA V ROSEBORO
|MURFREESBORO
|37130
|RUTHERFORD
|PULLIAS, JONATHAN D & JALAH C
|MURFREESBORO
|37127
|RUTHERFORD
|RHEIN, KATIE A
|MURFREESBORO
|37128
|RUTHERFORD
|SHACKLETT, WILLIAM A & RITA C
|MURFREESBORO
|37133
|RUTHERFORD
|SMITH, TARA L
|MURFREESBORO
|37127
|RUTHERFORD
|SULFRIDGE, SHERRY A
|MURFREESBORO
|37130
|RUTHERFORD
|VANDALSEM, CRYSTAL L
|MURFREESBORO
|37130
|RUTHERFORD
|VAZQUEZ-SANCHEZ, J & C ZARATE-OCOTLA
|MURFREESBORO,
|37128
|RUTHERFORD
|VICKERS, BRETT A
|MURFREESBORO
|37129
|RUTHERFORD
|WARNACK II, BRADLEY O
|MURFREESBORO
|37130
|RUTHERFORD
|WASHINGTON, LEE
|MURFREESBORO
|37130
|RUTHERFORD
|BRITT, RAYMOND L & DAWN M
|SMYRNA
|37167
|RUTHERFORD
|HILL, RAVEN L
|SMYRNA
|37167
|RUTHERFORD
|NORTH, MICHAEL E
|SMYRNA
|37167
|RUTHERFORD
|RAMIREZ, GERRI L & SOTERO JR
|SMYRNA
|37167
|RUTHERFORD
|TOMPKINS, TIMOTHY S
|SMYRNA
|37167
|RUTHERFORD
|WARREN, KATIE A
|SMYRNA
|37167
|RUTHERFORD
|MASSEY, JOSEPH
|HUNTSVILLE
|37756
|SCOTT
|MILLMINE, HEATHER
|ONEIDA
|37841
|SCOTT
|SMITH, MELINDA
|ONEIDA
|37841
|SCOTT
|ADAMS, BILLY D
|DUNLAP
|37327
|SEQUATCHIE
|CASE, AARON D
|DUNLAP
|37327
|SEQUATCHIE
|HAMILL, PATRICK
|DUNLAP
|37327
|SEQUATCHIE
|PROFFITT, ALEXANDER J
|GATLINBURG
|37738
|SEVIER
|ROSALES-OLIVERA, F & M CARCAMO-MENJI
|GATLINBURG
|37738
|SEVIER
|SALKAY, ALEX & DEBRAK
|KODAK
|37764
|SEVIER
|BOTKIN, ALEX
|PIGEON FORGE
|37868
|SEVIER
|HOWE, GARY L & JANICE B
|PIGEON FORGE
|37868
|SEVIER
|JENNINGS, RANDALL J
|PIGEON FORGE
|37868
|SEVIER
|MOHAMMADION, DARYOUSH
|PIGEON FORGE
|37863
|SEVIER
|SHIELDS, RUBYE
|PIGEON FORGE
|37863
|SEVIER
|AUTRY, JIMMY S JR & CRYSTAL M
|SEVIERVILLE
|37862
|SEVIER
|BIXLER, JUSTIN W
|SEVIERVILLE
|37876
|SEVIER
|COOKSEY, BENNIE JR
|SEVIERVILLE
|37862
|SEVIER
|FUNK, TERRY L & SHELIA A
|SEVIERVILLE
|37876
|SEVIER
|HARRISON, DELBERT F
|SEVIERVILLE
|37862
|SEVIER
|HAWKINS, MISTY A
|SEVIERVILLE
|37864
|SEVIER
|HENRY, MICHAEL T JR
|SEVIERVILLE
|37876
|SEVIER
|HERRON, ROY R
|SEVIERVILLE
|37876
|SEVIER
|LANE, JANIE R
|SEVIERVILLE
|37876
|SEVIER
|MCCLELLAND, DAVID E
|SEVIERVILLE
|37876
|SEVIER
|ROBINSON, DARRYL D
|SEVIERVILLE
|37862
|SEVIER
|RODGERS, JOSHUA T
|SEVIERVILLE
|37862
|SEVIER
|SOSA, OSVALDO & FELICIA
|SEVIERVILLE
|37876
|SEVIER
|SOSA, OSVALDO M
|SEVIERVILLE
|37876
|SEVIER
|VASQUEZ-HERNANDEZ, SAMUAL
|SEVIERVILLE
|37862
|SEVIER
|WRIGHT, SHAWN M
|SEVIERVILLE
|37876
|SEVIER
|HAYNES, GERALDINE L
|SEYMOUR
|37865
|SEVIER
|CALDWELL, GREGORY L
|ARLINGTON
|38002
|SHELBY
|DANTIN, MICHAEL
|ARLINGTON
|38002
|SHELBY
|FENICCHIA, BRANDI M
|ARLINGTON
|38002
|SHELBY
|HAYES, YOLANDA B
|ARLINGTON
|38002
|SHELBY
|PARSON, JOHN E
|ARLINGTON
|38002
|SHELBY
|RIVERA, EDUARDO D
|ARLINGTON
|38002
|SHELBY
|BROWNING, BILLY C
|BRUNSWICK
|38014
|SHELBY
|BRYANT, JERRY L
|BRUNSWICK
|38014
|SHELBY
|FARLEY, WILLIAM B
|COLLIERVILLE
|38017
|SHELBY
|HARRINGTON, MADELINE A
|COLLIERVILLE
|38017
|SHELBY
|HAYS, TAYLOR
|COLLIERVILLE
|38017
|SHELBY
|HEINZ, ROBERT T
|COLLIERVILLE
|38017
|SHELBY
|LANCASTER, ROBIN A
|COLLIERVILLE
|38017
|SHELBY
|RUCH, DENNIS B & ANTOINETTE F
|COLLIERVILLE
|38017
|SHELBY
|THOMPSON, MELINA
|COLLIERVILLE
|38017
|SHELBY
|WILLIAMS, TARYN V
|COLLIERVILLE
|38017
|SHELBY
|ALVAREZ, MANUELITO E
|CORDOVA
|38016
|SHELBY
|ANDERSON, CEDRIC D
|CORDOVA
|38016
|SHELBY
|BORDEN, MICHEAL
|CORDOVA
|38018
|SHELBY
|BROWN, CAROL A
|CORDOVA
|38018
|SHELBY
|CAHILL, TAYLOR CATHERINE
|CORDOVA
|38016
|SHELBY
|CARNATHAN, CAMERON
|CORDOVA
|38018
|SHELBY
|DWEIK, S
|CORDOVA
|38018
|SHELBY
|FRISBIE, MARY E
|CORDOVA
|38018
|SHELBY
|KERR, DERWIN M
|CORDOVA
|38016
|SHELBY
|KEY, DARRIEN
|CORDOVA
|38018
|SHELBY
|LATIOLAIS, KELLY
|CORDOVA
|38016
|SHELBY
|LEONG, CHON I
|CORDOVA
|38016
|SHELBY
|LIANG, LIAN ZHONG X & ZHAO GUI ZENG
|CORDOVA
|38016
|SHELBY
|MASON, PATRICK L
|CORDOVA
|38016
|SHELBY
|MOORE, LAWRENCE H
|CORDOVA
|38016
|SHELBY
|SMELLY, HUBERTO D
|CORDOVA
|38018
|SHELBY
|SMITH, ALANYA J
|CORDOVA
|38018
|SHELBY
|WILLIAMS, JOHN A & CHARLOTTE KNIGHT
|CORDOVA
|38016
|SHELBY
|YATES, ALFONZO
|CORDOVA
|38016
|SHELBY
|YOUNG, REBECCA J
|CORDOVA
|38018
|SHELBY
|EMANUS, JODY
|EADS
|38028
|SHELBY
|ANDERSON, JACQULINE A
|GERMANTOWN
|38138
|SHELBY
|BAEK, JOHN H & KYONG C
|GERMANTOWN
|38139
|SHELBY
|BOLDING, LAMONTE F & REBECCA A
|GERMANTOWN
|38139
|SHELBY
|BRADFIELD, RONNIE B
|GERMANTOWN
|38138
|SHELBY
|CARRANZA, ROSARIO & JOSE R AGUILAR
|GERMANTOWN
|38138
|SHELBY
|COOPER, CALOS D
|GERMANTOWN
|38138
|SHELBY
|DOHERTY, KEITH P
|GERMANTOWN
|38138
|SHELBY
|HARTIGAN, STEPHANIE B
|GERMANTOWN
|38138
|SHELBY
|KELLEY, LEA ANN
|GERMANTOWN
|38138
|SHELBY
|MONTANEZ, JANITZA
|GERMANTOWN
|38138
|SHELBY
|AARON, RICKY G
|MEMPHIS
|38127
|SHELBY
|ABBAS, NEJAHA B
|MEMPHIS
|38125
|SHELBY
|ADAIR, BARBARA J
|MEMPHIS
|38118
|SHELBY
|ADAMS, KIMIKO
|MEMPHIS
|38104
|SHELBY
|AJANAKU-BINYAMIN, KOJO
|MEMPHIS
|38128
|SHELBY
|AMORE, SHAWN
|MEMPHIS
|38118
|SHELBY
|ANDERSON, CHRISTOPHER B
|MEMPHIS
|38119
|SHELBY
|ANDERSON, GARY S & MARGARET D
|MEMPHIS
|38119
|SHELBY
|ANDERSON, KARL
|MEMPHIS
|38109
|SHELBY
|ANDERSON, KATHLEEN M
|MEMPHIS
|38119
|SHELBY
|ANDERSON, LLOYD
|MEMPHIS
|38106
|SHELBY
|ANDERSON, TERRENCE J
|MEMPHIS
|38107
|SHELBY
|ARDS, GEORGE
|MEMPHIS
|38114
|SHELBY
|ARGO, BOYD W
|MEMPHIS
|38117
|SHELBY
|ARMSTRONG, DARRYL
|MEMPHIS
|38126
|SHELBY
|ASKEW, JAIMERIA D
|MEMPHIS
|38112
|SHELBY
|AUGUSTA, CLOREINDA
|MEMPHIS
|38106
|SHELBY
|AVANT, PRIEST
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|AVANT, ROBERT
|MEMPHIS
|38118
|SHELBY
|AVILA, JAIME & MARIA D HERNANDEZ
|MEMPHIS
|38125
|SHELBY
|BAILEY, ADOLPHUS B & JOYCE E
|MEMPHIS
|38116
|SHELBY
|BANIT, MICHAL
|MEMPHIS
|38120
|SHELBY
|BARNER, NATALYIA D
|MEMPHIS
|38128
|SHELBY
|BARNES, GREGORY L
|MEMPHIS
|38111
|SHELBY
|BECTON, JAMES E
|MEMPHIS
|38108
|SHELBY
|BELEW, LYDIA A
|MEMPHIS
|38103
|SHELBY
|BENAVIDEZ, JAIRO U
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|BENTER, EMINE
|MEMPHIS
|38112
|SHELBY
|BENTON, ANTHONY C
|MEMPHIS
|38109
|SHELBY
|BERRY, JAMES B & CHRISTIE M
|MEMPHIS
|38122
|SHELBY
|BERRY, PATRICIA
|MEMPHIS
|38126
|SHELBY
|BIGGERS, ANTHONY E
|MEMPHIS
|38104
|SHELBY
|BIRCH, PAULETTA
|MEMPHIS
|38106
|SHELBY
|BISHOP, CHRISTOPHER
|MEMPHIS
|38127
|SHELBY
|BLACK, LATRENA K
|MEMPHIS
|38118
|SHELBY
|BLACKMON, CLYDE L
|MEMPHIS
|38104
|SHELBY
|BLACKWELL, SHANIEQUA R
|MEMPHIS
|38116
|SHELBY
|BLAIR, SAMUEL
|MEMPHIS
|38127
|SHELBY
|BOOKER, SILVIA
|MEMPHIS
|38134
|SHELBY
|BORRAYO, EDGAR
|MEMPHIS
|38141
|SHELBY
|BOTTS, ROSEMARIE M
|MEMPHIS
|38168
|SHELBY
|BOYD, DONALD
|MEMPHIS
|38134
|SHELBY
|BOYD, MARIO L
|MEMPHIS
|38106
|SHELBY
|BRADLEY, HERMAN Q
|MEMPHIS
|38111
|SHELBY
|BRAGGS, JEROME
|MEMPHIS
|38175
|SHELBY
|BRINKLEY, MICHAEL
|MEMPHIS
|38114
|SHELBY
|BROOKS, DENISE M
|MEMPHIS
|38108
|SHELBY
|BROOKS, MASON Q
|MEMPHIS
|38109
|SHELBY
|BROWDER, TANGIE L
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|BROWN, COREY D
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|BROWN, DESAREE D
|MEMPHIS
|38118
|SHELBY
|BROWN, MATTIE T
|MEMPHIS
|38116
|SHELBY
|BROWN, WAYNE D
|MEMPHIS
|38107
|SHELBY
|BROWNMCINTOSH, TERRI
|MEMPHIS
|38107
|SHELBY
|BRYANT, DAVID L SR
|MEMPHIS
|38127
|SHELBY
|BUCKLEY, LELIA
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|BURGESS, WAYNE J
|MEMPHIS
|38114
|SHELBY
|BURKINS, JESSICA C
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|BURKS, LATONIA Y
|MEMPHIS
|38107
|SHELBY
|BURNEY, DEVARD
|MEMPHIS
|38114
|SHELBY
|BURNS, CHRISTOPHER B
|MEMPHIS
|38127
|SHELBY
|BUTLER, CARLOS
|MEMPHIS
|38106
|SHELBY
|BYERS, SANTANA K
|MEMPHIS
|38116
|SHELBY
|CAMPBELL, BOBBY
|MEMPHIS
|38108
|SHELBY
|CAMPBELL, REBA S
|MEMPHIS
|38109
|SHELBY
|CANNON, ANGELA
|MEMPHIS
|38127
|SHELBY
|CARR, COEY
|MEMPHIS
|38109
|SHELBY
|CARR, MELODY B
|MEMPHIS
|38112
|SHELBY
|CARRUTHERS, ARSENIO
|MEMPHIS
|38128
|SHELBY
|CARTER, TONIE
|MEMPHIS
|38108
|SHELBY
|CARTWRIGHT, OCTAVIA
|MEMPHIS
|38108
|SHELBY
|CARTWRIGHT, TEMARCUS D
|MEMPHIS
|38106
|SHELBY
|CASTELL, TINA
|MEMPHIS
|38108
|SHELBY
|CAUTHER, VERDIE A
|MEMPHIS
|38127
|SHELBY
|CHAFFIN, ULYSSES
|MEMPHIS
|38122
|SHELBY
|CHILEL-RAMIREZ, REBECA
|MEMPHIS
|38109
|SHELBY
|CLARK, LANCER L
|MEMPHIS
|38122
|SHELBY
|CLEVELAND, TINA R
|MEMPHIS
|38116
|SHELBY
|COJCO, FELIPA N
|MEMPHIS
|38118
|SHELBY
|COLEMAN, CLARENCE W III
|MEMPHIS
|38118
|SHELBY
|COLLIER, LEON B
|MEMPHIS
|38114
|SHELBY
|CONEY, BERNARD
|MEMPHIS
|38106
|SHELBY
|COOKS, KEYETTE L
|MEMPHIS
|38127
|SHELBY
|CORBETT, MICHAEL P
|MEMPHIS
|38118
|SHELBY
|CORDEN, ANTHONY W
|MEMPHIS
|38119
|SHELBY
|CORTINEZ, JORGE
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|CRAFT, GLENDA MS & CALVIN SCALES
|MEMPHIS
|38114
|SHELBY
|CRIBBS, WILLIE R
|MEMPHIS
|38106
|SHELBY
|CRUTCHER-FROST, ERIN N
|MEMPHIS
|38125
|SHELBY
|CRUZ OLIVERES, M & M CRUZ RODRIGUEZ
|MEMPHIS
|38119
|SHELBY
|CRUZ, MIGUEL
|MEMPHIS
|38119
|SHELBY
|CUNNINGHAM, COREY K
|MEMPHIS
|38125
|SHELBY
|CURRIE, FREDERICK L
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|CURRY, HENRY J JR
|MEMPHIS
|38114
|SHELBY
|DAGEN, RYAN K
|MEMPHIS
|38112
|SHELBY
|DAVENPORT, AUSTIN B
|MEMPHIS
|38103
|SHELBY
|DAVIS, DEMARIO R
|MEMPHIS
|38116
|SHELBY
|DAVIS, ELLA
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|DAVIS, FLOYD
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|DAVIS, GARY L
|MEMPHIS
|38112
|SHELBY
|DAVIS, KARRISSA
|MEMPHIS
|38128
|SHELBY
|DAVIS, TYNISH C
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|DEL VALLE RODRIGUEZ, YARAMIL
|MEMPHIS
|38117
|SHELBY
|DENNIS, DERRICK
|MEMPHIS
|38109
|SHELBY
|DIARRASSOUBA, LASSINA
|MEMPHIS
|38134
|SHELBY
|DILL, DEBORAH
|MEMPHIS
|38106
|SHELBY
|DIXON, KEVA
|MEMPHIS
|38119
|SHELBY
|DIXON, SAM E
|MEMPHIS
|38106
|SHELBY
|DORTCH, DARRIAN
|MEMPHIS
|38109
|SHELBY
|DOTSON, ANDRE L
|MEMPHIS
|38122
|SHELBY
|DOTSON, ASHLEY
|MEMPHIS
|38126
|SHELBY
|DOTSON, LUTHER R
|MEMPHIS
|38106
|SHELBY
|DURRETT, MARCUS D
|MEMPHIS
|38111
|SHELBY
|DYE, DELIAH
|MEMPHIS
|38116
|SHELBY
|ECHOLS, DIANELLE
|MEMPHIS
|38111
|SHELBY
|EDWARDS, VICKI N
|MEMPHIS
|38127
|SHELBY
|EORDOGH, ESTEBAN J
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|ESKRIDGE, OTONYA
|MEMPHIS
|38103
|SHELBY
|ESPINOSA, ROSVI
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|FARROW, AARON
|MEMPHIS
|38116
|SHELBY
|FENTRESS, TWILA Y
|MEMPHIS
|38128
|SHELBY
|FERGUSON, MATTHEW
|MEMPHIS
|38114
|SHELBY
|FIELDS, ELTON
|MEMPHIS
|38122
|SHELBY
|FINCH, DENNIS L
|MEMPHIS
|38168
|SHELBY
|FLORES, ABEL
|MEMPHIS
|38108
|SHELBY
|FOWLER, ROBERT
|MEMPHIS
|38111
|SHELBY
|FOX, PETER H
|MEMPHIS
|38101
|SHELBY
|FRANKLIN, DELOIS J
|MEMPHIS
|38125
|SHELBY
|FRANKLIN, SHENEETHA N
|MEMPHIS
|38111
|SHELBY
|FRAZIER, ALTHEA D
|MEMPHIS
|38111
|SHELBY
|FREEMAN, BRENDA
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|FULTZ, EDDIE F
|MEMPHIS
|38128
|SHELBY
|GABRIEL, NORA
|MEMPHIS
|38118
|SHELBY
|GARCIA, CEASR & ANA CONDE
|MEMPHIS
|38125
|SHELBY
|GATES, DEMPSEY
|MEMPHIS
|38106
|SHELBY
|GILMORE, BRANDON
|MEMPHIS
|38118
|SHELBY
|GINN, BRIAN O
|MEMPHIS
|38113
|SHELBY
|GOLDRING, MICHAEL & VIVIEN
|MEMPHIS
|38125
|SHELBY
|GOLOVNIA, ANDRIE
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|GONZALEZ, ALFREDO A
|MEMPHIS
|38127
|SHELBY
|GOODMAN, SHANIQUA
|MEMPHIS
|38119
|SHELBY
|GRAHAM, HEIDI
|MEMPHIS
|38124
|SHELBY
|GRAHAM, PRINTISS
|MEMPHIS
|38111
|SHELBY
|GREEN, DAPHNE
|MEMPHIS
|38128
|SHELBY
|GRIFFIN, GEORGE E III
|MEMPHIS
|38118
|SHELBY
|GRIFFIN, LASHONDA N
|MEMPHIS
|38116
|SHELBY
|GRIGSBY, ARGUSSIE
|MEMPHIS
|38116
|SHELBY
|GUTIERREZ, JULIAN
|MEMPHIS
|38114
|SHELBY
|HADLEY, CHARLES E
|MEMPHIS
|38107
|SHELBY
|HALE, CHARLES E
|MEMPHIS
|38111
|SHELBY
|HALL, FLORENCE
|MEMPHIS
|38116
|SHELBY
|HALL, ROBERT S JR & REBEKAH KENDRICK
|MEMPHIS
|38134
|SHELBY
|HARMON, YOLANDA M
|MEMPHIS
|38107
|SHELBY
|HARPE, QUINTINA
|MEMPHIS
|38118
|SHELBY
|HARRINGTON, LAURA LEE
|MEMPHIS
|38114
|SHELBY
|HARRIS, BOBBY
|MEMPHIS
|38109
|SHELBY
|HARRIS, DERRICK D
|MEMPHIS
|38141
|SHELBY
|HARRIS, MARCUS A
|MEMPHIS
|38111
|SHELBY
|HARRIS, QUINCY
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|HARVEY, STEPHEN P
|MEMPHIS
|38103
|SHELBY
|HAYWARD, ESSIE N
|MEMPHIS
|38107
|SHELBY
|HENDERSON, LAKISHA
|MEMPHIS
|38118
|SHELBY
|HENRY, LIONEL C
|MEMPHIS
|38118
|SHELBY
|HERREJON, ANABELLA
|MEMPHIS
|38125
|SHELBY
|HERRERA ALVARADO, CESAR A
|MEMPHIS
|38122
|SHELBY
|HERRERA, CESAR A & ISABEL S TORRES
|MEMPHIS
|38122
|SHELBY
|HERRON, MICHAEL
|MEMPHIS
|38116
|SHELBY
|HILLIARD, MICHAEL
|MEMPHIS
|38107
|SHELBY
|HOLLOWAY, JAMES
|MEMPHIS
|38122
|SHELBY
|HOLMES, FRANK
|MEMPHIS
|38109
|SHELBY
|HOPSON, RANDY
|MEMPHIS
|38128
|SHELBY
|HOWARD, HERMAN
|MEMPHIS
|38114
|SHELBY
|HOWARD, ROCKY
|MEMPHIS
|38107
|SHELBY
|HOYLE, STEVEN D
|MEMPHIS
|38108
|SHELBY
|HUGHES, CHAD V
|MEMPHIS
|38107
|SHELBY
|HUMAN, MICHAEL SCOTT
|MEMPHIS
|38118
|SHELBY
|HUNT, FELECIA L
|MEMPHIS
|38141
|SHELBY
|HUTCHINSON, AMANDA
|MEMPHIS
|38108
|SHELBY
|IN, THYLONG
|MEMPHIS
|38107
|SHELBY
|IVERY, KEDRON E MR
|MEMPHIS
|38112
|SHELBY
|JACKSON, BRENDON
|MEMPHIS
|38109
|SHELBY
|JACKSON, CHAUNCEY
|MEMPHIS
|38117
|SHELBY
|JACKSON, KENESHA
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|JACKSON, MARQUEL
|MEMPHIS
|38114
|SHELBY
|JACKSON, MARVIN
|MEMPHIS
|38116
|SHELBY
|JACKSON, OTHA B JR
|MEMPHIS
|38134
|SHELBY
|JENKINS, EDWARD R
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|JEU, TERRI S
|MEMPHIS
|38107
|SHELBY
|JIANG, LINGHUA & JEANNIE LAU
|MEMPHIS
|38125
|SHELBY
|JIMENEZ PADILLA, MARIA D
|MEMPHIS
|38127
|SHELBY
|JOHNSON-SEIBER, JESSICA
|MEMPHIS
|38106
|SHELBY
|JOHNSON, ALISHA & JOHN
|MEMPHIS
|38104
|SHELBY
|JOHNSON, BOBBIE G
|MEMPHIS
|38118
|SHELBY
|JOHNSON, BYRON JR
|MEMPHIS
|38116
|SHELBY
|JOHNSON, CARL
|MEMPHIS
|38114
|SHELBY
|JOHNSON, DANTE D
|MEMPHIS
|38106
|SHELBY
|JOHNSON, DETAVIOUS
|MEMPHIS
|38116
|SHELBY
|JOHNSONBETTS, VIRGIE
|MEMPHIS
|38127
|SHELBY
|JONES, ANTONIO D
|MEMPHIS
|38118
|SHELBY
|JONES, DAVIDA
|MEMPHIS
|38106
|SHELBY
|JONES, JASMINE L
|MEMPHIS
|38133
|SHELBY
|JONES, JESSIE L
|MEMPHIS
|38135
|SHELBY
|JORDAN, BRYAN A
|MEMPHIS
|38109
|SHELBY
|JORDAN, MICHELLE
|MEMPHIS
|38125
|SHELBY
|JOYNER, JAMES W JR
|MEMPHIS
|38120
|SHELBY
|KALE, TASIA KALEMIS
|MEMPHIS
|38103
|SHELBY
|KELLY, REGINA
|MEMPHIS
|38118
|SHELBY
|KIMBLE, KIMBERLY
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|KIRKWOOD, ERIC F
|MEMPHIS
|38116
|SHELBY
|KNEELAND, WILLIAM E
|MEMPHIS
|38118
|SHELBY
|LAFORCE, STEVEN C
|MEMPHIS
|38101
|SHELBY
|LAGUNAS-ALMARA, L
|MEMPHIS
|38134
|SHELBY
|LANE, MICHAEL
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|LANGE, MEGAN V
|MEMPHIS
|38103
|SHELBY
|LAURENDEAU, PHILLIP W & CHRISTY L
|MEMPHIS
|38128
|SHELBY
|LEAVY, CEDRIC
|MEMPHIS
|38108
|SHELBY
|LEE, CORTEZ
|MEMPHIS
|38107
|SHELBY
|LEE, JERRY
|MEMPHIS
|38120
|SHELBY
|LEFLORE, ARIANE
|MEMPHIS
|38108
|SHELBY
|LEGG, BILLIE L
|MEMPHIS
|38101
|SHELBY
|LITTLE, ALBERTA
|MEMPHIS
|38107
|SHELBY
|LOGAN, CURTIS
|MEMPHIS
|38109
|SHELBY
|LOPEZ PEREZ, FLORIDALMA
|MEMPHIS
|38118
|SHELBY
|LOUIS, ANGELA L
|MEMPHIS
|38126
|SHELBY
|LOWERY, ADRIAN L
|MEMPHIS
|38128
|SHELBY
|MABON, CLARENCE
|MEMPHIS
|38103
|SHELBY
|MABON, MARSHUN D
|MEMPHIS
|38114
|SHELBY
|MACKEY, STEPHANIE
|MEMPHIS
|38112
|SHELBY
|MALDONADO ORTIZ, PEDRO J
|MEMPHIS
|38117
|SHELBY
|MALONE, KENNETH W
|MEMPHIS
|38128
|SHELBY
|MANS, KEITH
|MEMPHIS
|38109
|SHELBY
|MANS, SHEILA L
|MEMPHIS
|38109
|SHELBY
|MARSHA, TERESA
|MEMPHIS
|38127
|SHELBY
|MARSHALL, EARNEST
|MEMPHIS
|38114
|SHELBY
|MARTIN, JAY T
|MEMPHIS
|38104
|SHELBY
|MATTHEWS, SANDRA B
|MEMPHIS
|38125
|SHELBY
|MATTHEWS, SHARON
|MEMPHIS
|38127
|SHELBY
|MAXWELL, MARCELL T
|MEMPHIS
|38108
|SHELBY
|MBOJ, FLORETTA
|MEMPHIS
|38109
|SHELBY
|MCCALLEUM, VRONNIKKIA N
|MEMPHIS
|38106
|SHELBY
|MCCRARY, RONISHA R
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|MCGHEE, LAVEAL
|MEMPHIS
|38133
|SHELBY
|MCKINNEY, SHARLONDA
|MEMPHIS
|38116
|SHELBY
|MCLENNAN, KAREN
|MEMPHIS
|38108
|SHELBY
|MCNACK, MARK
|MEMPHIS
|38108
|SHELBY
|MCNALLY, JOHNNY A & WINNIE E
|MEMPHIS
|38118
|SHELBY
|MEEKS, KEVA
|MEMPHIS
|38114
|SHELBY
|MENDEZ SANTIZ, CARALAMPIO
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|METCALF, LATASHA R
|MEMPHIS
|38116
|SHELBY
|MILLER, GLENN A
|MEMPHIS
|38114
|SHELBY
|MILLER, VERIA A
|MEMPHIS
|38111
|SHELBY
|MILLER, WILLIE
|MEMPHIS
|38126
|SHELBY
|MILLINER, JAINAE
|MEMPHIS
|38127
|SHELBY
|MIREE, JEFFERY D
|MEMPHIS
|38112
|SHELBY
|MITCHELL, DENNIS
|MEMPHIS
|38141
|SHELBY
|MITCHELL, SCOTTIE
|MEMPHIS
|38128
|SHELBY
|MOERING-GATLIN, CYNTHIA
|MEMPHIS
|38116
|SHELBY
|MONTGOMERY, DEMARIC T
|MEMPHIS
|38116
|SHELBY
|MONTORO MARTINEZ, JULIETA
|MEMPHIS
|38118
|SHELBY
|MOODY, JASON
|MEMPHIS
|38108
|SHELBY
|MOORE, JESSIE D
|MEMPHIS
|38127
|SHELBY
|MORA-ORTEGA, JUAN C
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|MORGAN, AJADA B
|MEMPHIS
|38116
|SHELBY
|MORGAN, CHIQUITA
|MEMPHIS
|38108
|SHELBY
|MORGAN, LYLE J
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|MORRIS, GARY A JR
|MEMPHIS
|38134
|SHELBY
|MORRIS, VIORESA T
|MEMPHIS
|38116
|SHELBY
|MOSBY, LATARSHA
|MEMPHIS
|38105
|SHELBY
|MOSBY, STACEY
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|MOTON, LEANDREW M
|MEMPHIS
|38109
|SHELBY
|MUHAMMAD, MALIK R
|MEMPHIS
|38107
|SHELBY
|MUHAMMAD, OMAR S
|MEMPHIS
|38104
|SHELBY
|MUHAMMAD, SCOTT T
|MEMPHIS
|38114
|SHELBY
|MULL, CHRISTOPHER J
|MEMPHIS
|38141
|SHELBY
|MURRAY, TONDA
|MEMPHIS
|38106
|SHELBY
|NELSON, EUGENE
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|NICHOLS, APRIL D
|MEMPHIS
|38106
|SHELBY
|NOAH, SHERRI C
|MEMPHIS
|38125
|SHELBY
|NOLAN, JOYCE
|MEMPHIS
|38111
|SHELBY
|NORY, ORIAL
|MEMPHIS
|38108
|SHELBY
|NOWELL, ANNIE L
|MEMPHIS
|38125
|SHELBY
|OADES, ROBERT J
|MEMPHIS
|38116
|SHELBY
|OLIVER, LATONDRA N
|MEMPHIS
|38116
|SHELBY
|OPLINGER, SIDNEY
|MEMPHIS
|38114
|SHELBY
|OSIKOYA, GEORGE I
|MEMPHIS
|38181
|SHELBY
|OWEN, MILDRED M
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|OWENS, BENJAMIN
|MEMPHIS
|38106
|SHELBY
|PABLO PEREZ, M & V MORALES CALEL
|MEMPHIS
|38111
|SHELBY
|PALMER, GLENN
|MEMPHIS
|38107
|SHELBY
|PARKER, ERIC D
|MEMPHIS
|38118
|SHELBY
|PARRISH, ALFONSO
|MEMPHIS
|38157
|SHELBY
|PARTEE, ROBERT H
|MEMPHIS
|38106
|SHELBY
|PASCALL, SUSAN A
|MEMPHIS
|38134
|SHELBY
|PAULETTE, ALTONI JR
|MEMPHIS
|38114
|SHELBY
|PAYNE, KENT
|MEMPHIS
|38107
|SHELBY
|PEGUES, ALBERT B
|MEMPHIS
|38109
|SHELBY
|PENA, ALFONSO
|MEMPHIS
|38118
|SHELBY
|PEREZ-LOPEZ, ODILON
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|PEREZ, ROSALBA
|MEMPHIS
|38117
|SHELBY
|PICKENS, ANDREW III
|MEMPHIS
|38141
|SHELBY
|PIERCE, TERRANCE
|MEMPHIS
|38109
|SHELBY
|PIERRE, ANDRES A JR
|MEMPHIS
|38127
|SHELBY
|PILCHER, HENRY F & BERNICE
|MEMPHIS
|38112
|SHELBY
|PITSCH, PEARLINE D
|MEMPHIS
|38127
|SHELBY
|PLUMMER, FRED D III
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|POPLAR, JENNIFER R
|MEMPHIS
|38109
|SHELBY
|POWELL, CLADE
|MEMPHIS
|38119
|SHELBY
|PROCTOR JR, KIM
|MEMPHIS
|38108
|SHELBY
|PUGUES, CARLA E
|MEMPHIS
|38108
|SHELBY
|RAMOS, JOSE L & ELIDA HERRERA ESPINO
|MEMPHIS
|38128
|SHELBY
|RASPBERRY, NOVIA
|MEMPHIS
|38116
|SHELBY
|RATLIFF, JEROME
|MEMPHIS
|38108
|SHELBY
|RAY, JASPER M
|MEMPHIS
|38134
|SHELBY
|REED, CHARLES
|MEMPHIS
|38116
|SHELBY
|REED, FAREHANTE
|MEMPHIS
|38127
|SHELBY
|REED, JERRICA M
|MEMPHIS
|38108
|SHELBY
|REED, JOSHUA
|MEMPHIS
|38114
|SHELBY
|REYES, DENIS A
|MEMPHIS
|38116
|SHELBY
|REYNOSO DIAZ, CELESTINO & MARIA C
|MEMPHIS
|38111
|SHELBY
|RHODES JR, ROBERT L
|MEMPHIS
|38109
|SHELBY
|RHODES, DENISE L
|MEMPHIS
|38118
|SHELBY
|RICHARD, CHARLES
|MEMPHIS
|38113
|SHELBY
|RICHMOND, PEARLINE
|MEMPHIS
|38107
|SHELBY
|RIGBY, GARRARD A
|MEMPHIS
|38134
|SHELBY
|RILEY, GREGORY P
|MEMPHIS
|38135
|SHELBY
|RIVAS, FILIBERTO A
|MEMPHIS
|38112
|SHELBY
|RIVERA SANTIAGO, JUAN J
|MEMPHIS
|38104
|SHELBY
|ROBERTS, HUGH
|MEMPHIS
|38106
|SHELBY
|ROBINSON, LANESHIA D
|MEMPHIS
|38136
|SHELBY
|ROBLES, ARTURO V & ADRIANA MARGARITO
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|RODRIGUEZ CARDENAS, L & J MENDEZ-RIV
|MEMPHIS
|38141
|SHELBY
|RODRIGUEZ, JOSHUA
|MEMPHIS
|38116
|SHELBY
|ROLLINS, TIMOTHY D
|MEMPHIS
|38125
|SHELBY
|ROMERO, MARIA D
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|RULE JR, JOHN L & KYRA GRAY RULE
|MEMPHIS
|38128
|SHELBY
|SALAZAR, ABRAHAM
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|SANDERS, CHRISTOPHER A
|MEMPHIS
|38111
|SHELBY
|SANDERS, SIFFINI
|MEMPHIS
|38116
|SHELBY
|SANDOVAL, ARMANDO M
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|SANDY, RUTH E
|MEMPHIS
|38112
|SHELBY
|SANTIAGO, FILOGONIO & ELDA VELASCO
|MEMPHIS
|38134
|SHELBY
|SAXON, VIRGINIA B
|MEMPHIS
|38120
|SHELBY
|SCHILZ, SETH A
|MEMPHIS
|38125
|SHELBY
|SCOTT, JOYCE
|MEMPHIS
|38111
|SHELBY
|SCOTT, LEROY
|MEMPHIS
|38118
|SHELBY
|SCRUGGS, ALFONZO
|MEMPHIS
|38116
|SHELBY
|SEABROOK, THOMAS G
|MEMPHIS
|38120
|SHELBY
|SELF, TEIA C
|MEMPHIS
|38118
|SHELBY
|SHAW, ASHLEY
|MEMPHIS
|38128
|SHELBY
|SHAW, ELEANOR
|MEMPHIS
|38109
|SHELBY
|SHELTON, JOHN B & AMBER D
|MEMPHIS
|38135
|SHELBY
|SHERRILL, AL
|MEMPHIS
|38109
|SHELBY
|SHORTBOHANNON, PEGGIE
|MEMPHIS
|38106
|SHELBY
|SMITH, ASJAH D
|MEMPHIS
|38141
|SHELBY
|SMITH, CHRISTOPHER
|MEMPHIS
|38106
|SHELBY
|SMITH, CLAUDIA L
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|SMITH, LATOSHA A
|MEMPHIS
|38104
|SHELBY
|SMITH, MARIO D
|MEMPHIS
|38107
|SHELBY
|SOBERANES, ERIK ANTONIO
|MEMPHIS
|38128
|SHELBY
|SOLA, OTHMAN
|MEMPHIS
|38122
|SHELBY
|SOLANO, ARGENIS
|MEMPHIS
|38141
|SHELBY
|SOLER, JARRELL W
|MEMPHIS
|38125
|SHELBY
|SOUMAH, MAMADY P
|MEMPHIS
|38114
|SHELBY
|STANBACK, GREGORY M
|MEMPHIS
|38141
|SHELBY
|STANLEY, CORNELIUS M
|MEMPHIS
|38126
|SHELBY
|STEWART, JEFFERY A
|MEMPHIS
|38116
|SHELBY
|STRIBLING, JESSE E JR
|MEMPHIS
|38118
|SHELBY
|TATE, BONITA L
|MEMPHIS
|38127
|SHELBY
|TAYLOR, CHARITY
|MEMPHIS
|38134
|SHELBY
|TAYLOR, LESLIE D
|MEMPHIS
|38109
|SHELBY
|TAYLOR, RAYMOND
|MEMPHIS
|38114
|SHELBY
|TAYLOR, ROSE L
|MEMPHIS
|38109
|SHELBY
|TAYLOR, TIMOTHY
|MEMPHIS
|38112
|SHELBY
|THOMAS, AMANDA & DAVID
|MEMPHIS
|38133
|SHELBY
|THOMAS, LUKE
|MEMPHIS
|38125
|SHELBY
|THOMAS, REGINALD
|MEMPHIS
|38116
|SHELBY
|THOMPSON, DYLAN M
|MEMPHIS
|38133
|SHELBY
|THOMPSON, JACQUELINE
|MEMPHIS
|38127
|SHELBY
|TIPTON, MARVIN JR
|MEMPHIS
|38118
|SHELBY
|TRENELL, COURTNEY
|MEMPHIS
|38109
|SHELBY
|TURNER, ALVEROY
|MEMPHIS
|38127
|SHELBY
|TURNER, ROY L
|MEMPHIS
|38106
|SHELBY
|TURNER, TAKELIA D
|MEMPHIS
|38127
|SHELBY
|TURNER, TASHMEKIA R
|MEMPHIS
|38106
|SHELBY
|VASSAR, LESLIE L
|MEMPHIS
|38127
|SHELBY
|VILLARREAL, ARMANDO
|MEMPHIS
|38122
|SHELBY
|VIRANI, SAHIL B
|MEMPHIS
|38120
|SHELBY
|VIRGOUS, DENNIS D JR
|MEMPHIS
|38127
|SHELBY
|VITAL ROCHA, JOSE B
|MEMPHIS
|38122
|SHELBY
|VOGEL, ANGELINA M & NOAH WILLIAMS
|MEMPHIS
|38135
|SHELBY
|WADLEY, LEROY
|MEMPHIS
|38116
|SHELBY
|WALTON, VERNICE
|MEMPHIS
|38128
|SHELBY
|WARREN, DEXTER
|MEMPHIS
|38114
|SHELBY
|WASHINGTON, JOE A
|MEMPHIS
|38108
|SHELBY
|WEBB, EDDIE B
|MEMPHIS
|38103
|SHELBY
|WEBSTER, BILL C & ANGELA D JR
|MEMPHIS
|38122
|SHELBY
|WHITE, JOSEPH
|MEMPHIS
|38127
|SHELBY
|WILEY, JESSICA
|MEMPHIS
|38119
|SHELBY
|WILKINS, RICKEY
|MEMPHIS
|38109
|SHELBY
|WILLIAMS, CHRISSIE A
|MEMPHIS
|38128
|SHELBY
|WILLIAMS, DENNIS W
|MEMPHIS
|38115
|SHELBY
|WILLIAMS, JACQUELINE
|MEMPHIS
|38186
|SHELBY
|WILLIAMS, MARCUS
|MEMPHIS
|38114
|SHELBY
|WILLINGHAM, LOUIS
|MEMPHIS
|38112
|SHELBY
|WILSON, APRIL
|MEMPHIS
|38134
|SHELBY
|WILSON, ERIK C
|MEMPHIS
|38112
|SHELBY
|WILSON, JEREMY
|MEMPHIS
|38118
|SHELBY
|WILSON, LIVINSTON
|MEMPHIS
|38112
|SHELBY
|WILSON, RODNEY
|MEMPHIS
|38111
|SHELBY
|WITT, THOMAS
|MEMPHIS
|38114
|SHELBY
|WOLFE, CARLOS
|MEMPHIS
|38106
|SHELBY
|WOODS, BERNARD
|MEMPHIS
|38134
|SHELBY
|WRIGHT, DERRICK
|MEMPHIS
|38106
|SHELBY
|WRIGHT, JOSEPH P
|MEMPHIS
|38127
|SHELBY
|YOUNG, JETSON E
|MEMPHIS
|38106
|SHELBY
|YOUNG, WILLIAM A
|MEMPHIS
|38127
|SHELBY
|ZOLLAR, KRISTEN R
|MEMPHIS
|38197
|SHELBY
|BOBB, CAROLE H
|MILLINGTON
|38053
|SHELBY
|BROOKS, JESSE L
|MILLINGTON
|38053
|SHELBY
|BROWN, JEROME D
|MILLINGTON
|38053
|SHELBY
|CONWILL, JUDITH C
|MILLINGTON
|38053
|SHELBY
|GAONA, LEANDRO
|MILLINGTON
|38053
|SHELBY
|JONES, JONATHAN R
|MILLINGTON
|38053
|SHELBY
|KELLY, DENNIS M & SHANNON C
|MILLINGTON
|38053
|SHELBY
|KIDD, LORI
|MILLINGTON
|38083
|SHELBY
|REED, NADINE
|MILLINGTON
|38053
|SHELBY
|REEDER, LATONIA L
|MILLINGTON
|38053
|SHELBY
|SALEEBY, CHARLES A & PATRICIA L
|MILLINGTON
|38053
|SHELBY
|WHITBY, CHASE A
|MILLINGTON
|38054
|SHELBY
|WOOD, TAMMY
|MILLINGTON
|38053
|SHELBY
|WOODS, DWAYNE L
|MILLINGTON
|38054
|SHELBY
|FIELDS, KATHY C
|BLOUNTVILLE
|37617
|SULLIVAN
|HENLEY, BEATRICE W
|BLOUNTVILLE
|37617
|SULLIVAN
|BORDERS, LINDA S
|BRISTOL
|37620
|SULLIVAN
|BUREK, TROY A
|BRISTOL
|37620
|SULLIVAN
|COLEMAN, GILBERT A & YOUNG JA
|BRISTOL
|37621
|SULLIVAN
|DIAZ, ALAN
|BRISTOL
|37620
|SULLIVAN
|FLEENOR, ELIZABETH B
|BRISTOL
|37620
|SULLIVAN
|GROSS, NATASHA
|BRISTOL
|37620
|SULLIVAN
|HENDRICKS, DAVID A
|BRISTOL
|37620
|SULLIVAN
|JOHNSON, TONY R
|BRISTOL
|37621
|SULLIVAN
|KELCHNER, DAVID P
|BRISTOL
|37620
|SULLIVAN
|LANEY, TERRENCE L
|BRISTOL
|37610
|SULLIVAN
|LOY, MURRAY W JR
|BRISTOL
|37620
|SULLIVAN
|MCCONNELL, LINDA
|BRISTOL
|37620
|SULLIVAN
|MCCRACKEN, JOY K
|BRISTOL
|37625
|SULLIVAN
|NICELY, BARRY D & CARMAN J
|BRISTOL
|37620
|SULLIVAN
|OTT, MARILYN
|BRISTOL
|37620
|SULLIVAN
|PARKER, CHAD A
|BRISTOL
|37620
|SULLIVAN
|RATLIFF, JIMMY D & SHARON A
|BRISTOL
|37620
|SULLIVAN
|ROSE, WILLIAM M & KAREN
|BRISTOL
|37620
|SULLIVAN
|DAVENPORT, KAITLYN
|KINGSPORT
|37663
|SULLIVAN
|ELKINS, DARRYL L
|KINGSPORT
|37660
|SULLIVAN
|FITZPATRICK, JAMES G
|KINGSPORT
|37664
|SULLIVAN
|HARTSOCK, JENNIFER D
|KINGSPORT
|37664
|SULLIVAN
|HUBBARD, TRAVIS B
|KINGSPORT
|37664
|SULLIVAN
|LANEY, TERESA G
|KINGSPORT
|37660
|SULLIVAN
|MILLER, BARBARA
|KINGSPORT
|37660
|SULLIVAN
|OWENS, TABITHA J
|KINGSPORT
|37660
|SULLIVAN
|PHILLIPS, JOHN M
|KINGSPORT
|37664
|SULLIVAN
|SHELTON, DANIEL G & ELIZABETH EVERET
|KINGSPORT
|37660
|SULLIVAN
|SHEPARDSON, VICTOR R II
|KINGSPORT
|37660
|SULLIVAN
|SHIRLEY, AMERICA A
|KINGSPORT
|37663
|SULLIVAN
|WELCH, CLINE E & MADGE C
|KINGSPORT
|37660
|SULLIVAN
|WHITE, BRITTANY L
|KINGSPORT
|37664
|SULLIVAN
|WRIGHT, DONALD E
|KINGSPORT
|37663
|SULLIVAN
|ZAMBRANO, ISAIAS FLORES & LETICIA
|KINGSPORT
|37663
|SULLIVAN
|ZAMBRANO, LETICIA F
|KINGSPORT
|37663
|SULLIVAN
|TARR, KYLE A
|COTTONTOWN
|37048
|SUMNER
|ALLEN, CHARLES
|GALLATIN
|37066
|SUMNER
|BATES, JOHN M
|GALLATIN
|37066
|SUMNER
|BIVENS, SHAWN W
|GALLATIN
|37066
|SUMNER
|BRAVO QUEVEDO, I & R ORTEGA BERANZA
|GALLATIN
|37066
|SUMNER
|EHMLING, MILES H
|GALLATIN
|37066
|SUMNER
|GARCIA-PAYES, PEDRO EREDIL
|GALLATIN
|37066
|SUMNER
|JOHNSON, BRITTANY A
|GALLATIN
|37066
|SUMNER
|LOVETT, CELSEAY
|GALLATIN
|37066
|SUMNER
|STANFIELD, AUBREY
|GALLATIN
|37066
|SUMNER
|SUDDARTH, DAMON & CHRISTINA
|GALLATIN
|37066
|SUMNER
|TURNER, KENNETH L
|GALLATIN
|37066
|SUMNER
|BALLENGEE, TYLER S
|HENDERSONVILLE
|37075
|SUMNER
|BRISART, LINDA L
|HENDERSONVILLE
|37075
|SUMNER
|COOPER, DORIS E
|HENDERSONVILLE
|37075
|SUMNER
|DEAN, BETHANY B
|HENDERSONVILLE
|37075
|SUMNER
|DOTSON-WOOLEY, L
|HENDERSONVILLE
|37075
|SUMNER
|DOWNEY, PAUL L
|HENDERSONVILLE
|37075
|SUMNER
|DUNBAR, MARY
|HENDERSONVILLE
|37075
|SUMNER
|GASKINS, RICHARD K & JAMIE L
|HENDERSONVILLE
|37075
|SUMNER
|GUEVARA MARTINEZ, JOSE RAMON
|HENDERSONVILLE
|37075
|SUMNER
|HARRIS, ANDREW B
|HENDERSONVILLE
|37075
|SUMNER
|HUDGINS, BONNIE J
|HENDERSONVILLE
|37075
|SUMNER
|HENDERSONVILLE
|37075
|SUMNER
|PEREZ RODRIGUEZ, JAVIER
|HENDERSONVILLE
|37075
|SUMNER
|PETERS, ROBERT S
|HENDERSONVILLE
|37075
|SUMNER
|RUSSELL, KATE E
|HENDERSONVILLE
|37075
|SUMNER
|SHELTON, GREGORY A
|HENDERSONVILLE
|37075
|SUMNER
|STAMPS, KATHYRN J
|HENDERSONVILLE
|37075
|SUMNER
|TALLEY, JUSTIN
|HENDERSONVILLE
|37075
|SUMNER
|TRACY, MEGAN A
|HENDERSONVILLE
|37075
|SUMNER
|WHITE, CHARLES E & KAREN JR
|HENDERSONVILLE
|37075
|SUMNER
|HERNANDEZ HERNANDEZ, EVA
|PORTLAND
|37148
|SUMNER
|JOHNSON, STROHN D
|PORTLAND
|37148
|SUMNER
|ROGERS, JACKIE L
|PORTLAND
|37148
|SUMNER
|COOKE, KEITH G
|ATOKA
|38004
|TIPTON
|HAMMERBECK, CARRIE L
|BRIGHTON
|38011
|TIPTON
|JAMES, APRIL N
|BRIGHTON
|38011
|TIPTON
|JACKSON, DEMETRIUS
|BURLISON
|38015
|TIPTON
|FLOWERS, STEPHEN C
|COVINGTON
|38019
|TIPTON
|HALL, CHATTIS
|COVINGTON
|38019
|TIPTON
|LAXTON, SARA H
|COVINGTON
|38019
|TIPTON
|MASON, APRIL
|COVINGTON
|38019
|TIPTON
|MILLS, SEBASTIAN A
|COVINGTON
|38019
|TIPTON
|WOODS, NORMA J
|COVINGTON
|38019
|TIPTON
|BELL, JIMMY L & ANGELA M
|MUNFORD
|38058
|TIPTON
|BIGGS, JEFFREY J
|MUNFORD
|38058
|TIPTON
|CAINCROSS, RICHARD
|MUNFORD
|38058
|TIPTON
|JACKSON, STANLEY W & JOYCE A
|MUNFORD
|38058
|TIPTON
|ROGERS, JUDY G
|MUNFORD
|38058
|TIPTON
|SANCHEZ, PEDRO
|MUNFORD
|38058
|TIPTON
|SAWYER, ROY D & PEGGY A
|MUNFORD
|38058
|TIPTON
|COLLINS, RANDY S
|ERWIN
|37650
|UNICOI
|DIAZ, JAIR
|ERWIN
|37650
|UNICOI
|DOLAN, SHELBIE
|ERWIN
|37650
|UNICOI
|MCKINNEY, HELGA
|ERWIN
|37650
|UNICOI
|SHAHAN, JILL S
|ERWIN
|37650
|UNICOI
|STARNES, BONNIE E
|ERWIN
|37650
|UNICOI
|EDWARDS, JOHN T
|UNICOI
|37692
|UNICOI
|GOUGE, WILLARD JR
|UNICOI
|37692
|UNICOI
|PERSINGER, WESLEY A
|UNICOI
|37692
|UNICOI
|SCANLAN, MARTHA F
|UNICOI
|37692
|UNICOI
|EVANS, CHRISTOPHER S & JESSICA
|MAYNARDVILLE
|37807
|UNION
|LOEVENGUTH, DANIEL D
|MAYNARDVILLE
|37807
|UNION
|WALDEN, CHARLES A
|MAYNARDVILLE
|37807
|UNION
|NEELY, BRIAN S
|SPENCER
|38585
|VAN BUREN
|BLAYLOCK, WILLIAM C
|MC MINNVILLE
|37110
|WARREN
|COPELY, ELLIS C
|MC MINNVILLE
|37110
|WARREN
|DISHMON, DANIEL R & LINDA D
|MC MINNVILLE
|37110
|WARREN
|HARTLESS, DENNIS J
|MC MINNVILLE
|37110
|WARREN
|HOWELL, ZACHARY M
|MC MINNVILLE
|37110
|WARREN
|LEE, DORINDA
|MC MINNVILLE
|37111
|WARREN
|MARLIN, KYLA J
|MC MINNVILLE
|37110
|WARREN
|PAN, JIA D & XI Q ZHANG
|MC MINNVILLE
|37110
|WARREN
|ALONSO-IBARRA, VICTORIANA A
|JOHNSON CITY
|37604
|WASHINGTON
|BRITT, TRACY M
|JOHNSON CITY
|37604
|WASHINGTON
|BUERGLER, GREGORY L
|JOHNSON CITY
|37604
|WASHINGTON
|CHESS, DANIEL W & ASHLEY E
|JOHNSON CITY
|37615
|WASHINGTON
|CONATSER, JESSICA L
|JOHNSON CITY
|37604
|WASHINGTON
|DOUGLAS, CLARENCE JR
|JOHNSON CITY
|37601
|WASHINGTON
|EDGLEY, JOHN M & MERIA J CARSTARPHEN
|JOHNSON CITY
|37615
|WASHINGTON
|FLETCHER, ANDREA J
|JOHNSON CITY
|37601
|WASHINGTON
|FLYNN, PATRICK J
|JOHNSON CITY
|37602
|WASHINGTON
|FREEMAN, HALSTON E
|JOHNSON CITY
|37604
|WASHINGTON
|GALLUP FREEMAN, HALI K
|JOHNSON CITY
|37604
|WASHINGTON
|HARDIE, JONATHAN C
|JOHNSON CITY
|37615
|WASHINGTON
|HIATT, JOSEPH D & ANGIE PITCOCK
|JOHNSON CITY
|37601
|WASHINGTON
|JOHNSON, DANIEL
|JOHNSON CITY
|37615
|WASHINGTON
|LARSEN, DEBORAH L
|JOHNSON CITY
|37604
|WASHINGTON
|LAYTON, ERIN C
|JOHNSON CITY
|37605
|WASHINGTON
|MASSENGILL, NICOLE
|JOHNSON CITY
|37604
|WASHINGTON
|ROBERTS, TOBY E & DEIDRE G
|JOHNSON CITY
|37604
|WASHINGTON
|SWARTZ, SANDOR M
|JOHNSON CITY
|37604
|WASHINGTON
|TERRY, CHAD W
|JOHNSON CITY
|37604
|WASHINGTON
|WATTS, KATIE K
|JOHNSON CITY
|37604
|WASHINGTON
|WEEKS, MARGARITA M
|JOHNSON CITY
|37601
|WASHINGTON
|WHITLOCK, JERRY C
|JOHNSON CITY
|37604
|WASHINGTON
|AGRAWAL, ANIL K & LEENA S
|JONESBOROUGH
|37659
|WASHINGTON
|GREER, SARAH M
|JONESBOROUGH
|37659
|WASHINGTON
|LEMMER, MATTHEW C
|JONESBOROUGH
|37659
|WASHINGTON
|LEMMER, RYAN T
|JONESBOROUGH
|37659
|WASHINGTON
|DENNEY, KIMBERLY G
|LIMESTONE
|37681
|WASHINGTON
|SWIFT, KATHLEEN A
|LIMESTONE
|37681
|WASHINGTON
|THURMAN, JAMES A
|MOUNTAIN HOME
|37684
|WASHINGTON
|MABE, FRANKLIN D
|CLIFTON
|38425
|WAYNE
|BRASEEL, ADAM C
|WAYNESBORO
|38485
|WAYNE
|CAMPBELL, TRASBIN
|WAYNESBORO
|38485
|WAYNE
|CRUMLEY, RODNEY R
|WAYNESBORO
|38485
|WAYNE
|HARRIS, STEVE A
|WAYNESBORO
|38485
|WAYNE
|HODGE, CHRISTOPHER D
|WAYNESBORO
|38485
|WAYNE
|JACKSON, THOMAS
|WAYNESBORO
|38485
|WAYNE
|LAWSON, EDWARD L
|WAYNESBORO
|38485
|WAYNE
|MARSHALL, MARK L
|WAYNESBORO
|38485
|WAYNE
|MCDOWELL, INDIA M
|WAYNESBORO
|38485
|WAYNE
|MYERS, BOBBY J
|WAYNESBORO
|38485
|WAYNE
|PARKS, PATRICK C
|WAYNESBORO
|38485
|WAYNE
|TOLBERT, STEVEN R
|WAYNESBORO
|38485
|WAYNE
|TYLER, ALBERT B
|WAYNESBORO
|38485
|WAYNE
|WORLES, CEDRIC D
|WAYNESBORO
|38485
|WAYNE
|BELL, ROBERT D
|DRESDEN
|38225
|WEAKLEY
|COWAN, CHAUNCEY M
|DRESDEN
|38225
|WEAKLEY
|JACKSON, LARRY W
|DRESDEN
|38225
|WEAKLEY
|EUBANKS, JENNIFER
|MARTIN
|38237
|WEAKLEY
|KEYLON, CHRISTOPHER A
|MARTIN
|38237
|WEAKLEY
|LAMB, CALEB
|MARTIN
|38237
|WEAKLEY
|BRADBERRY, VANCE A
|SHARON
|38255
|WEAKLEY
|SCOTT, JOE M
|QUEBECK
|38579
|WHITE
|MAHAN, SAVANNA J
|SPARTA
|38583
|WHITE
|MOYER, ARVIN & SANDRA
|SPARTA
|38583
|WHITE
|PENNINGTON, BONNIE S
|SPARTA
|38583
|WHITE
|RICHARDSON, WALTER L
|SPARTA
|38583
|WHITE
|TOLLISON, RANDY & CONNIE S
|SPARTA
|38583
|WHITE
|TUCKER, BRADLEY
|SPARTA
|38583
|WHITE
|FREEMAN, J M & JACKIE
|ARRINGTON
|37014
|WILLIAMSON
|CAFFEY, MICHAEL S JR
|BRENTWOOD
|37027
|WILLIAMSON
|FROST, JOHN T & SUZANNE B SR
|BRENTWOOD
|37027
|WILLIAMSON
|MCCARTHY, DANIEL A & OLIVIA HALEY
|BRENTWOOD
|37027
|WILLIAMSON
|OZIER, CHARLES ADAM
|BRENTWOOD
|37027
|WILLIAMSON
|SHOLAR, OLIVIA L
|BRENTWOOD
|37027
|WILLIAMSON
|SORENSEN NORRIS, MAUREEN
|BRENTWOOD
|37027
|WILLIAMSON
|WARD, BRITTANY L
|BRENTWOOD
|37027
|WILLIAMSON
|WHITLOW, DAVID G
|BRENTWOOD
|37027
|WILLIAMSON
|WRIGHT-KATO, CANDICE A
|BRENTWOOD
|37027
|WILLIAMSON
|HAMMOND, LINDA G
|COLLEGE GROVE
|37046
|WILLIAMSON
|BATEMAN, ROGER D & TERESA R SR
|FAIRVIEW
|37062
|WILLIAMSON
|BOLTON, JASON E
|FAIRVIEW
|37062
|WILLIAMSON
|KEILBEY, ANGELINA R
|FAIRVIEW
|37062
|WILLIAMSON
|BARNHART JR, TIMOTHY
|FRANKLIN
|37069
|WILLIAMSON
|BEAL, SANDRA U
|FRANKLIN
|37067
|WILLIAMSON
|BROWNE, DENA L
|FRANKLIN
|37069
|WILLIAMSON
|CALDERON-AMBROSIO, JORGE A
|FRANKLIN
|37064
|WILLIAMSON
|CHAPMAN, SETH
|FRANKLIN
|37064
|WILLIAMSON
|CRUZ, FERNANDO
|FRANKLIN
|37064
|WILLIAMSON
|FLEISHOUR, JEFF E
|FRANKLIN
|37064
|WILLIAMSON
|HARBIN, JASON L
|FRANKLIN
|37064
|WILLIAMSON
|HARRISON, JAMONT A
|FRANKLIN
|37064
|WILLIAMSON
|HERNANDEZ, MANUEL
|FRANKLIN
|37064
|WILLIAMSON
|HILL, JOHN F
|FRANKLIN
|37064
|WILLIAMSON
|HUBBARTT, LYNDSAY K
|FRANKLIN
|37067
|WILLIAMSON
|LOPEZ-GONZALEZ, FRANCISCO
|FRANKLIN
|37067
|WILLIAMSON
|MCILWAIN, MALLORY
|FRANKLIN
|37064
|WILLIAMSON
|MIZELL, ELIZABETH L
|FRANKLIN
|37069
|WILLIAMSON
|MURPHY, PATRICK D
|FRANKLIN
|37064
|WILLIAMSON
|PEDIGO, MICHAEL WINSTON
|FRANKLIN
|37064
|WILLIAMSON
|PRECIADO ALATORRE, ARTURO
|FRANKLIN
|37064
|WILLIAMSON
|QUARLES, LAUREN E
|FRANKLIN
|37064
|WILLIAMSON
|RIECK, RICHARD L
|FRANKLIN
|37069
|WILLIAMSON
|SAVAGE, JENNIFER
|FRANKLIN
|37064
|WILLIAMSON
|SOTO, SONIA
|FRANKLIN
|37064
|WILLIAMSON
|WONG, MIKE P & CHAI PENG HO
|FRANKLIN
|37067
|WILLIAMSON
|WOODS, SALLY C
|FRANKLIN
|37067
|WILLIAMSON
|WARDEN, RICHARD A JR & KIMBERLY L CU
|THOMPSONS STATION
|37179
|WILLIAMSON
|ARMISTEAD, KIRK
|LEBANON
|37090
|WILSON
|BOATWRIGHT, PHILLIP
|LEBANON
|37088
|WILSON
|BRACEY, RUSSELL E
|LEBANON
|37087
|WILSON
|BURKS, ALICIA A
|LEBANON
|37090
|WILSON
|CHEESEBORO, DATRAUN C
|LEBANON
|37087
|WILSON
|CLARK, MARY
|LEBANON
|37087
|WILSON
|FOLLEN, FRANCES C
|LEBANON
|37087
|WILSON
|FORD, SHANE V
|LEBANON
|37087
|WILSON
|GALVEZ GALVEZ, GALINDO
|LEBANON
|37087
|WILSON
|GASTON, MILDRED L
|LEBANON
|37087
|WILSON
|GILLIHAN, RONNIE R & SUZANNE M II
|LEBANON
|37088
|WILSON
|REYNOLDS, BRITTANY
|LEBANON
|37087
|WILSON
|SMITH, ASHLEY J
|LEBANON
|37090
|WILSON
|STILES, JAMES E & ADA L
|LEBANON
|37088
|WILSON
|ALLEN, ROXANN F
|MOUNT JULIET
|37121
|WILSON
|ANDREWS, GLEN R & ANN W B
|MOUNT JULIET
|37122
|WILSON
|DAVIS, STEPHANIE
|MOUNT JULIET
|37122
|WILSON
|EDWARDS, NICOLE L
|MOUNT JULIET
|37122
|WILSON
|GARDNER, JESSICA B
|MOUNT JULIET
|37122
|WILSON
|HARVEY, LONIA W & CLAUDIA J
|MOUNT JULIET
|37122
|WILSON
|HAYNES, TANIA N HENDRICK
|MOUNT JULIET
|37122
|WILSON
|HOLLAND, JAMES D
|MOUNT JULIET
|37122
|WILSON
|KIMBALL, CHEYENNE K
|MOUNT JULIET
|37122
|WILSON
|VARALLO, MARY K
|MOUNT JULIET
|37122
|WILSON
|HOPKINS, CHRISTOPHER K & JULIE B
|WATERTOWN
|37184
|WILSON
GEORGIA REFUND LIST
|State
|TP_Name
|County
|PostOffice_Preferred_City
|TP_ZipCode
|GA
|BRYANT, RANDY
|APPLING
|BAXLEY
|31513
|GA
|CLARK, JAMES CARSON
|APPLING
|BAXLEY
|31513
|GA
|LIGHTSEY, CLIFFORD B
|APPLING
|BAXLEY
|31513
|GA
|PAYNE, LINDA
|APPLING
|BAXLEY
|31513
|GA
|SMITH, TAMMY Y
|APPLING
|BAXLEY
|31515
|GA
|STEWART, ORLANDO M
|APPLING
|BAXLEY
|31513
|GA
|HUFF, COURTNEY B
|ATKINSON
|AXSON
|31624
|GA
|SHAW, WANDA N
|ATKINSON
|WILLACOOCHEE
|31650
|GA
|GONZALEZ SOTO, ELEAZAR
|BACON
|ALMA
|31510
|GA
|MANTZ, HENRY
|BACON
|ALMA
|31510
|GA
|VAZQUEZ, J AMPARO
|BACON
|ALMA
|31510
|GA
|WILLIAMS, NATASHA
|BAKER
|NEWTON
|39870
|GA
|BAKER, LUKE M
|BALDWIN
|MILLEDGEVILLE
|31061
|GA
|BAZEMORE, CRYSTAL
|BALDWIN
|MILLEDGEVILLE
|31059
|GA
|BROWN, FREDDIE J
|BALDWIN
|MILLEDGEVILLE
|31061
|GA
|CRUZ PELCASTRE, DOMINGO
|BALDWIN
|MILLEDGEVILLE
|31061
|GA
|DUNCAN, WILLIAM W
|BALDWIN
|MILLEDGEVILLE
|31061
|GA
|ELLISON, CORTNEY N
|BALDWIN
|MILLEDGEVILLE
|31059
|GA
|GODDARD, WILLIE F
|BALDWIN
|MILLEDGEVILLE
|31061
|GA
|GRAHAM, SHANICE L
|BALDWIN
|MILLEDGEVILLE
|31061
|GA
|HYMAN, LAUREN P
|BALDWIN
|MILLEDGEVILLE
|31061
|GA
|JACKSON, ASIAH
|BALDWIN
|MILLEDGEVILLE
|31061
|GA
|JACKSON, CARLITHIA L
|BALDWIN
|MILLEDGEVILLE
|31061
|GA
|LANGO, SHAQUAY M
|BALDWIN
|MILLEDGEVILLE
|31061
|GA
|MAYWEATHER, ANGELIA A
|BALDWIN
|MILLEDGEVILLE
|31061
|GA
|MCDADE, LINDSEY
|BALDWIN
|MILLEDGEVILLE
|31061
|GA
|OWENS, JEFFERY S
|BALDWIN
|MILLEDGEVILLE
|31061
|GA
|PASCHAL, KRISTA E
|BALDWIN
|MILLEDGEVILLE
|31061
|GA
|SMITH, ANITA
|BALDWIN
|MILLEDGEVILLE
|31061
|GA
|SMITH, JONATHAN R
|BALDWIN
|MILLEDGEVILLE
|31061
|GA
|SPIVEY, JAMES O
|BALDWIN
|MILLEDGEVILLE
|31061
|GA
|STANLEY, ANNETTE
|BALDWIN
|MILLEDGEVILLE
|31061
|GA
|ALLEN, JOHN M III
|BANKS
|BALDWIN
|30511
|GA
|PORTERFIELD, CHRISTOPHER
|BANKS
|COMMERCE
|30530
|GA
|LUKE, JEFFERY
|BARROW
|AUBURN
|30011
|GA
|MOUA, JONNIE
|BARROW
|AUBURN
|30011
|GA
|PEPPERS, STEVEN L
|BARROW
|AUBURN
|30011
|GA
|STANLEY, JAMES
|BARROW
|AUBURN
|30011
|GA
|YANG, STEVEN
|BARROW
|AUBURN
|30011
|GA
|ARTEGA, VICENTE
|BARROW
|BETHLEHEM
|30620
|GA
|ENGLISH, MICHAEL & MELISSA CALLAHAN
|BARROW
|BETHLEHEM
|30620
|GA
|CANNON, SHANE E
|BARROW
|STATHAM
|30666
|GA
|LUKE, BRENDA S & JAMES T
|BARROW
|STATHAM
|30666
|GA
|DUTTON, JASON M SR
|BARROW
|WINDER
|30680
|GA
|EDWARDS, ELIZABETH A
|BARROW
|WINDER
|30680
|GA
|HERNANDEZ, SALOMON & MARIA O SANCHEZ
|BARROW
|WINDER
|30680
|GA
|MARTIN, JAMIE N
|BARROW
|WINDER
|30680
|GA
|MCDANIEL, CHRIS M & MELANIE
|BARROW
|WINDER
|30680
|GA
|MURPHY, BRENDA G
|BARROW
|WINDER
|30680
|GA
|REYES, CINDY
|BARROW
|WINDER
|30680
|GA
|SMITH, KENDARIUS D
|BARROW
|WINDER
|30680
|GA
|BLACKWELL, SKYLAR
|BARTOW
|ADAIRSVILLE
|30103
|GA
|FALLA DIAZ, EDWIN & S ANAYA DE FALLA
|BARTOW
|ADAIRSVILLE
|30103
|GA
|KNAPP, ZACHARY T
|BARTOW
|ADAIRSVILLE
|30103
|GA
|TRIGUEROS SANDOVAL, CRISTOBAL
|BARTOW
|ADAIRSVILLE
|30103
|GA
|ALLEN, JOHN A
|BARTOW
|CARTERSVILLE
|30120
|GA
|AREMAS, BENJAMIN A
|BARTOW
|CARTERSVILLE
|30121
|GA
|BENOIT, PIERRE A
|BARTOW
|CARTERSVILLE
|30121
|GA
|BERNAL RAYMUNDO, P & M CUYUCH HERRER
|BARTOW
|CARTERSVILLE
|30120
|GA
|CARLISLE, HAROLD R & THERESA T
|BARTOW
|CARTERSVILLE
|30120
|GA
|DARBY, CHARLES
|BARTOW
|CARTERSVILLE
|30121
|GA
|DAVIS, MATTHEW J
|BARTOW
|CARTERSVILLE
|30120
|GA
|GARCIA, JUAN E
|BARTOW
|CARTERSVILLE
|30121
|GA
|GORHAM, DONALD
|BARTOW
|CARTERSVILLE
|30120
|GA
|GUERRA, NICHOLAS
|BARTOW
|CARTERSVILLE
|30120
|GA
|GUTIERREZ LOPEZ, JOSE MANUEL
|BARTOW
|CARTERSVILLE
|30121
|GA
|GUY, AVERY
|BARTOW
|CARTERSVILLE
|30120
|GA
|HILL, KEYREE D
|BARTOW
|CARTERSVILLE
|30120
|GA
|JAMES, ASHLEY
|BARTOW
|CARTERSVILLE
|30121
|GA
|JEAN-BAPTISTE, JACQUES
|BARTOW
|CARTERSVILLE
|30120
|GA
|JENNINGS, CHARLOTTE
|BARTOW
|CARTERSVILLE
|30120
|GA
|KILGO, TED J
|BARTOW
|CARTERSVILLE
|30120
|GA
|KING, REGINALD
|BARTOW
|CARTERSVILLE
|30120
|GA
|MARTINEZ GONZALEZ, J & E MATIAS GONZ
|BARTOW
|CARTERSVILLE
|30120
|GA
|MARTINEZ SOTELO, NEREIDA
|BARTOW
|CARTERSVILLE
|30120
|GA
|MCCORMICK, DENNIS D
|BARTOW
|CARTERSVILLE
|30120
|GA
|MEHLING, STEFANIE I
|BARTOW
|CARTERSVILLE
|30120
|GA
|MONROE, JAMES D
|BARTOW
|CARTERSVILLE
|30121
|GA
|MONTEJO BRIONES, JOSE L
|BARTOW
|CARTERSVILLE
|30120
|GA
|NICHOLSON, BRADEN C
|BARTOW
|CARTERSVILLE
|30120
|GA
|ROJO, NEMECIO CHAVEZ
|BARTOW
|CARTERSVILLE
|30120
|GA
|SHEPHERD, JAMES & LUZ
|BARTOW
|CARTERSVILLE
|30120
|GA
|SORIANO SILVA, ARTEMIO
|BARTOW
|CARTERSVILLE
|30120
|GA
|TRAPNELL, PETER D
|BARTOW
|CARTERSVILLE
|30121
|GA
|TREJO CALIXTO, ALEJANDRO
|BARTOW
|CARTERSVILLE
|30120
|GA
|WASHINGTON, SONIA K
|BARTOW
|CARTERSVILLE
|30120
|GA
|WILSON, JESSICA M
|BARTOW
|CARTERSVILLE
|30120
|GA
|ANDERSON, TERRY
|BARTOW
|KINGSTON
|30145
|GA
|AUSTIN, MARK
|BARTOW
|KINGSTON
|30145
|GA
|COTES, ROBERT & BARBARA
|BARTOW
|KINGSTON
|30145
|GA
|MCCUBBINS, C & M FERGUSON
|BARTOW
|TAYLORSVILLE
|30178
|GA
|PATAT, CRYSTAL D
|BARTOW
|TAYLORSVILLE
|30178
|GA
|STRICKLAND, ROBERT & TIFFANY
|BARTOW
|TAYLORSVILLE
|30178
|GA
|HASTINGS, JOSHUA
|BARTOW
|WHITE
|30184
|GA
|MARCHMAN, JANE E
|BARTOW
|WHITE
|30184
|GA
|HOWARD, DAVID A & KITTY L MCGEE
|BEN HILL
|FITZGERALD
|31750
|GA
|MOORE, JIMMY L
|BEN HILL
|FITZGERALD
|31750
|GA
|BRACEWELL, WALTER P JR
|BERRIEN
|ALAPAHA
|31622
|GA
|PATEL, RAJENDRA K
|BERRIEN
|RAY CITY
|31645
|GA
|ANDREWS, RHONDA R
|BIBB
|MACON
|31206
|GA
|BUNTE, DAVID
|BIBB
|MACON
|31204
|GA
|COOPER, PAUL
|BIBB
|MACON
|31211
|GA
|CURRY, VIRGINIA W
|BIBB
|MACON
|31208
|GA
|DARLING, EMILY
|BIBB
|MACON
|31206
|GA
|DAVIS, BRENDA A
|BIBB
|MACON
|31201
|GA
|DEAN, RASHANDA L
|BIBB
|MACON
|31204
|GA
|DENSON, DERRELL L
|BIBB
|MACON
|31217
|GA
|ENOCH, REGINALD
|BIBB
|MACON
|31210
|GA
|EVANS, RALPH & ALICE
|BIBB
|MACON
|31204
|GA
|FITZPATRICK, GLENN
|BIBB
|MACON
|31211
|GA
|FLOYD, GLORIA
|BIBB
|MACON
|31206
|GA
|GARCIA, EDUARDO A & AMBER
|BIBB
|MACON
|31217
|GA
|GIGLIOTTI, JUSTYN
|BIBB
|MACON
|31202
|GA
|GORDAN, MAURICE M
|BIBB
|MACON
|31204
|GA
|HORTON, BENNIE
|BIBB
|MACON
|31206
|GA
|JACOBS, BOBBY
|BIBB
|MACON
|31201
|GA
|JONES, MICHAEL A JR
|BIBB
|MACON
|31201
|GA
|JONES, YKESHIA L
|BIBB
|MACON
|31206
|GA
|KENDRICKS, ROGERS
|BIBB
|MACON
|31211
|GA
|LAWRENCE, SCHMECA
|BIBB
|MACON
|31206
|GA
|MACK, BENNIE JR
|BIBB
|MACON
|31210
|GA
|MAGWOOD, MICHELLE K
|BIBB
|MACON
|31220
|GA
|MERRIFIELD, CLAUDE H
|BIBB
|MACON
|31201
|GA
|MINTZ, ANGELIA
|BIBB
|MACON
|31206
|GA
|MOBLEY, BARBARA J
|BIBB
|MACON
|31220
|GA
|MOHON, CARL
|BIBB
|MACON
|31204
|GA
|MONTANEZ, ROSA M
|BIBB
|MACON
|31204
|GA
|MULLING, MONICA S
|BIBB
|MACON
|31212
|GA
|NUNES, ARTURO
|BIBB
|MACON
|31210
|GA
|PATEL, JIGNESHKUMAR
|BIBB
|MACON
|31220
|GA
|PURSER, JAMES E & CHERYL
|BIBB
|MACON
|31216
|GA
|RAMOS SOCOP, JUAN A
|BIBB
|MACON
|31216
|GA
|REAVES, REJENO
|BIBB
|MACON
|31204
|GA
|ROBERTS, DONALD
|BIBB
|MACON
|31206
|GA
|ROBINSON, SHAQUALE
|BIBB
|MACON
|31206
|GA
|ROBINSON, SHARON E
|BIBB
|MACON
|31210
|GA
|SMITH, ELIZABETH A
|BIBB
|MACON
|31206
|GA
|STEPHENS, OCTAVIUS
|BIBB
|MACON
|31206
|GA
|STUBBS, CHAUNTNEY N
|BIBB
|MACON
|31211
|GA
|TAYLOR, ADRIAN T
|BIBB
|MACON
|31210
|GA
|TAYLOR, JESSICA D
|BIBB
|MACON
|31217
|GA
|THOMAS, TONY J
|BIBB
|MACON
|31211
|GA
|THORNTON, TERESA E
|BIBB
|MACON
|31212
|GA
|TURNER, JERMAINE
|BIBB
|MACON
|31206
|GA
|USSERY, TIMOTHY & ASHLEY BROWN
|BIBB
|MACON
|31204
|GA
|VENDEVILLE, LIAM J
|BIBB
|MACON
|31210
|GA
|WILLIAMS, CEDRIC & KIMBERLY
|BIBB
|MACON
|31216
|GA
|WILLIS, JONATHAN B & AMANDA D
|BIBB
|MACON
|31217
|GA
|WILSON, ELIZABETH
|BIBB
|MACON
|31206
|GA
|WOODARD, LAWRENCE
|BIBB
|MACON
|31206
|GA
|SALEEM, TONY R
|BLECKLEY
|COCHRAN
|31014
|GA
|HULL, JONATHAN D
|BRANTLEY
|HORTENSE
|31543
|GA
|OUTLAW, BRANDON G
|BRANTLEY
|HORTENSE
|31543
|GA
|REGISTER, BETTY L
|BRANTLEY
|HORTENSE
|31543
|GA
|SORNA, EDWARD J JR
|BRANTLEY
|HORTENSE
|31543
|GA
|GILL, JAMES W
|BRANTLEY
|NAHUNTA
|31553
|GA
|WILLIAMS, BERTHA
|BROOKS
|BARWICK
|31720
|GA
|DENNARD, DEBRA
|BROOKS
|QUITMAN
|31643
|GA
|EVANS, THOMAS E
|BROOKS
|QUITMAN
|31643
|GA
|WHEELER, JACK R
|BROOKS
|QUITMAN
|31643
|GA
|ROBBINS, ANTONIO
|BRYAN
|ELLABELL
|31308
|GA
|SMITH, BRIDGET
|BRYAN
|ELLABELL
|31308
|GA
|SMITH, TASHI A
|BRYAN
|ELLABELL
|31308
|GA
|HARRISON, JAMES D
|BRYAN
|RICHMOND HILL
|31324
|GA
|HICKOX, CASIE L
|BRYAN
|RICHMOND HILL
|31324
|GA
|HUNTER, SONNIE C
|BRYAN
|RICHMOND HILL
|31324
|GA
|JONES, CARRI A
|BRYAN
|RICHMOND HILL
|31324
|GA
|KENT, NEDRA M
|BULLOCH
|REGISTER
|30452
|GA
|BERMAN, PAMELA A
|BULLOCH
|STATESBORO
|30461
|GA
|BINUELO, PAULINO & TEOFILA
|BULLOCH
|STATESBORO
|30458
|GA
|BROWN, CHARLTON
|BULLOCH
|STATESBORO
|30458
|GA
|CHAPMAN, JEFFERY D
|BULLOCH
|STATESBORO
|30458
|GA
|CUARTES, ALEXANDER
|BULLOCH
|STATESBORO
|30458
|GA
|DICKERSON, DONALD
|BULLOCH
|STATESBORO
|30458
|GA
|HENDERSHOT, JAMIE
|BULLOCH
|STATESBORO
|30458
|GA
|HERRERA, ELODIO
|BULLOCH
|STATESBORO
|30458
|GA
|HODGES, DARNELL
|BULLOCH
|STATESBORO
|30458
|GA
|HUNTER, BRUCE
|BULLOCH
|STATESBORO
|30458
|GA
|JONES, DESIREE M
|BULLOCH
|STATESBORO
|30458
|GA
|KIRKLAND, DON D
|BULLOCH
|STATESBORO
|30461
|GA
|LESTER, PATRICIA
|BULLOCH
|STATESBORO
|30458
|GA
|LOVETTE, SHAMBRIELLE S
|BULLOCH
|STATESBORO
|30458
|GA
|MCKENZIE, BEVERLY A & CONSTANCE W
|BULLOCH
|STATESBORO
|30458
|GA
|MCKENZIE, DEREK E
|BULLOCH
|STATESBORO
|30459
|GA
|MINCEY, LAKENYA S
|BULLOCH
|STATESBORO
|30458
|GA
|MOBARRY, ERNEST W JR
|BULLOCH
|STATESBORO
|30458
|GA
|MOCK, BRANDI L
|BULLOCH
|STATESBORO
|30458
|GA
|MORRIS, LA SHUNTA
|BULLOCH
|STATESBORO
|30458
|GA
|NAEGEL, RYAN K
|BULLOCH
|STATESBORO
|30458
|GA
|NEWMAN, KADIE L
|BULLOCH
|STATESBORO
|30458
|GA
|NGAI, SZE-MAN
|BULLOCH
|STATESBORO
|30458
|GA
|NGUYEN, VINH T
|BULLOCH
|STATESBORO
|30458
|GA
|PRICE, DEVIN M
|BULLOCH
|STATESBORO
|30458
|GA
|RENAULT, BRIAN
|BULLOCH
|STATESBORO
|30459
|GA
|RICE, JESSICA
|BULLOCH
|STATESBORO
|30458
|GA
|ROGERS, JESSE J
|BULLOCH
|STATESBORO
|30459
|GA
|ROSE, LORRAINE
|BULLOCH
|STATESBORO
|30459
|GA
|SCOTT, ROBERT
|BULLOCH
|STATESBORO
|30458
|GA
|SMITH, SHERARAD
|BULLOCH
|STATESBORO
|30458
|GA
|STEWART, JASMINE D
|BULLOCH
|STATESBORO
|30458
|GA
|TRIAL, JASON T
|BULLOCH
|STATESBORO
|30460
|GA
|TURNQUEST, JEROME G
|BULLOCH
|STATESBORO
|30458
|GA
|WALDEN, LILLIAN
|BULLOCH
|STATESBORO
|30458
|GA
|WILLIAMS, FELECIA
|BULLOCH
|STATESBORO
|30458
|GA
|YOUNG, TIMOTHY
|BULLOCH
|STATESBORO
|30458
|GA
|BECTOR, RISHI & POOJA
|BURKE
|GOUGH
|30811
|GA
|FRYER, JAMARIO T
|BURKE
|WAYNESBORO
|30830
|GA
|JANECZEK, MARK R & DIANE E
|BUTTS
|JACKSON
|30233
|GA
|SMITH, SHALENDA
|BUTTS
|JACKSON
|30233
|GA
|STAPLES, MARTHA S
|BUTTS
|JACKSON
|30233
|GA
|STRICKLAND, CHRISTOPHER S
|BUTTS
|JACKSON
|30233
|GA
|KANE, MOUHAMADOU
|BUTTS
|JENKINSBURG
|30234
|GA
|WHITE, SAMUEL
|BUTTS
|JENKINSBURG
|30234
|GA
|KENNEDY, JONATHAN
|CALHOUN
|EDISON
|39846
|GA
|NAVA-ROMERO, JAVIER
|CALHOUN
|LEARY
|39862
|GA
|MANNING, RONNIE H
|CAMDEN
|KINGS BAY
|31547
|GA
|AUSTIN, FRANKLIN W & NATIVIDAD B
|CAMDEN
|KINGSLAND
|31548
|GA
|DAWSON, LATESHIA C
|CAMDEN
|KINGSLAND
|31548
|GA
|GOWEN, DEBORAH
|CAMDEN
|KINGSLAND
|31548
|GA
|JACOB, JOHN T & JODY L
|CAMDEN
|KINGSLAND
|31548
|GA
|JAHADA, JAMIE L
|CAMDEN
|KINGSLAND
|31548
|GA
|JULIEN, STEVEN PAUL
|CAMDEN
|KINGSLAND
|31548
|GA
|ROSE, TREVOR R
|CAMDEN
|KINGSLAND
|31548
|GA
|SINGLETON, LORA L
|CAMDEN
|KINGSLAND
|31548
|GA
|YOUNG, LATOYA M
|CAMDEN
|KINGSLAND
|31548
|GA
|HAMLETTE, TRACEY L
|CAMDEN
|SAINT MARYS
|31558
|GA
|MACDONELL, MAGGIE E
|CAMDEN
|SAINT MARYS
|31558
|GA
|MILLER, MATT A & MELISSA A KINGERY
|CAMDEN
|SAINT MARYS
|31558
|GA
|OSBORN, LONNY E & SHARON SOMMER
|CAMDEN
|SAINT MARYS
|31558
|GA
|FREUND, MARY E
|CAMDEN
|WOODBINE
|31569
|GA
|OQUINN, KENNETH L
|CAMDEN
|WOODBINE
|31569
|GA
|DAUGHTRY, JASON M & PAMELA J
|CANDLER
|METTER
|30439
|GA
|ODOM, EDDIE
|CANDLER
|METTER
|30439
|GA
|GARCIA, JOSE L
|CANDLER
|PULASKI
|30451
|GA
|LEDBETTER, DONALD L & JUDY
|CARROLL
|BOWDON
|30108
|GA
|TALBOTT, HAZEL L
|CARROLL
|BOWDON
|30108
|GA
|HANKINS, CHANEY T
|CARROLL
|BOWDON JUNCTION
|30109
|GA
|BULLOCK, ZELMANE
|CARROLL
|CARROLLTON
|30117
|GA
|COLORADO PEREZ, S & M RUIZ BAIZABAL
|CARROLL
|CARROLLTON
|30117
|GA
|DUMAS, JASMINE L
|CARROLL
|CARROLLTON
|30117
|GA
|GALO, JOSE
|CARROLL
|CARROLLTON
|30117
|GA
|HILL, REGINALD
|CARROLL
|CARROLLTON
|30117
|GA
|HILTON, THOMAS M
|CARROLL
|CARROLLTON
|30117
|GA
|HUDSON, SHABET L
|CARROLL
|CARROLLTON
|30117
|GA
|LIMBAUGH, JORDAN C
|CARROLL
|CARROLLTON
|30117
|GA
|LOPEZ LOPEZ, PATRICIA
|CARROLL
|CARROLLTON
|30116
|GA
|MCLEOD, TOMMY S
|CARROLL
|CARROLLTON
|30112
|GA
|MORALES PEREZ, MARTIN
|CARROLL
|CARROLLTON
|30117
|GA
|PEREZ-MENDOZA, LUIS & A RIOS FRANCO
|CARROLL
|CARROLLTON
|30117
|GA
|PORTER, BETH
|CARROLL
|CARROLLTON
|30116
|GA
|POWELL, SAMANTHA
|CARROLL
|CARROLLTON
|30117
|GA
|RAY, DANNY L
|CARROLL
|CARROLLTON
|30117
|GA
|REESE, SAMANTHA N
|CARROLL
|CARROLLTON
|30112
|GA
|ROBINSON, MICHELLE J
|CARROLL
|CARROLLTON
|30116
|GA
|ROMERO LOPEZ, AGUSTIN
|CARROLL
|CARROLLTON
|30117
|GA
|ROWELL, TEDDY D
|CARROLL
|CARROLLTON
|30117
|GA
|SALMON, CARLTON J
|CARROLL
|CARROLLTON
|30117
|GA
|SIMON-MENDEZ, ISRAEL
|CARROLL
|CARROLLTON
|30117
|GA
|SOSA, JOSUE & RITA TURCIOS
|CARROLL
|CARROLLTON
|30116
|GA
|STROUD, JASON & JENNIFER BRASWELL
|CARROLL
|CARROLLTON
|30117
|GA
|WINTERS, WADE & JOYCE A
|CARROLL
|CARROLLTON
|30116
|GA
|BABB, JESSICA C
|CARROLL
|TEMPLE
|30179
|GA
|SMITH, JONATHAN & LISA
|CARROLL
|TEMPLE
|30179
|GA
|STERN, RAVEN N
|CARROLL
|TEMPLE
|30179
|GA
|AGAN, REBA C
|CARROLL
|VILLA RICA
|30180
|GA
|HENDERSON, TIFFANY M
|CARROLL
|VILLA RICA
|30180
|GA
|IRWIN, MEGAN L
|CARROLL
|VILLA RICA
|30180
|GA
|PERKINS, LLOYD G
|CARROLL
|VILLA RICA
|30180
|GA
|RAWLINS, WAYNE T
|CARROLL
|VILLA RICA
|30180
|GA
|SMITH, BRANDON T
|CARROLL
|VILLA RICA
|30180
|GA
|VASQUEZ RAMOS, LUIS & V CRUZ PACHECO
|CARROLL
|VILLA RICA
|30180
|GA
|WELLE, DAVID A
|CARROLL
|VILLA RICA
|30180
|GA
|WARNER, LARRY L
|CARROLL
|WHITESBURG
|30185
|GA
|ARNOLD, LISA R
|CATOOSA
|FORT OGLETHORPE
|30742
|GA
|ADAMS, CASEY E
|CATOOSA
|RINGGOLD
|30736
|GA
|DUDLEY, DANIEL J
|CATOOSA
|RINGGOLD
|30736
|GA
|GALLEGOS, ALEJANDRO
|CATOOSA
|RINGGOLD
|30736
|GA
|KELLEY, SAUNDRA D
|CATOOSA
|RINGGOLD
|30736
|GA
|LIPHAM, JIMMY D
|CATOOSA
|RINGGOLD
|30736
|GA
|HALE, JOHN H JR
|CHARLTON
|SAINT GEORGE
|31562
|GA
|DOWDY, GWENDOLYN A
|CHATHAM
|BLOOMINGDALE
|31302
|GA
|BARNES, TANISHA S
|CHATHAM
|POOLER
|31322
|GA
|DALY, MACKENZIE A
|CHATHAM
|POOLER
|31322
|GA
|DELAHOZ, PIEDAD
|CHATHAM
|POOLER
|31322
|GA
|DIAZ-PONCIANO, OLVERA
|CHATHAM
|POOLER
|31322
|GA
|EVERETT, BETTY J
|CHATHAM
|POOLER
|31322
|GA
|MITCHELL, MARCI L
|CHATHAM
|POOLER
|31322
|GA
|MOHR, PRISCILLA A
|CHATHAM
|POOLER
|31322
|GA
|ROMANO, RICHARD & LUZ M
|CHATHAM
|POOLER
|31322
|GA
|SANCHEZ-ARREDONDO, JORGE
|CHATHAM
|POOLER
|31322
|GA
|WEBB, DANA A
|CHATHAM
|POOLER
|31322
|GA
|WILLIAMS, TONY K
|CHATHAM
|POOLER
|31322
|GA
|ZUNIGA-BUENROSTRO, SILVINO
|CHATHAM
|POOLER
|31322
|GA
|ADAMS, JOSHUA A & KATE A
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31405
|GA
|ANDERSON, MARCUS L
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31404
|GA
|ANDREWS, HERBERT
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31408
|GA
|BACON, KEITH T
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31402
|GA
|BALDWIN, BRADLEY J & TANNALYNN
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31406
|GA
|BARTHELMESS, ANDREW V
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31411
|GA
|BATTLE, JAMES
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31404
|GA
|BIANCO, ALYSSA I
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31419
|GA
|BIDDLE, JACK W & DEBORAH K
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31402
|GA
|BIGGINS, KEVIN
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31404
|GA
|BORLAND, SHAWN C
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31402
|GA
|BRADEN, ELGIN
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31401
|GA
|BRANNEN, JESSICA L
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31419
|GA
|BRUNSON, IZELL
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31405
|GA
|BUTLER, FREDERICK
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31415
|GA
|BUTTS, SCOTT C
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31419
|GA
|BYRD, CRAIG D
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31409
|GA
|CARDER, ROBERT
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31405
|GA
|CARDINAL, TIFFANY L
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31405
|GA
|CARMONA CAICEDO, CRISTIAN F
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31419
|GA
|CECIL, GOWAN L
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31405
|GA
|CECIL, GOWAN L & MARLENE B
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31405
|GA
|CHAVAN, AMITA
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31401
|GA
|CLARK, ABIJAH
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31406
|GA
|CLAUNCH, ANTHONY W
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31404
|GA
|COBERNUS, JENNIFER
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31406
|GA
|COVENEY, ALVA R
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31404
|GA
|CRESPO BARRIENTOS, EDGAR
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31406
|GA
|CRUZ, DANE T
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31401
|GA
|CURTIS, AREAL
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31404
|GA
|DASHER, ROBERT C
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31410
|GA
|DAVIS, CHANEL M
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31419
|GA
|DAVIS, TARIA D
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31402
|GA
|DELGADO, HERMES H
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31406
|GA
|DELNOSTRO, MATTHEW R
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31406
|GA
|DENNY, CECEILIA A
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31404
|GA
|DEWBERRY, HAROLD M
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31401
|GA
|FIFE, BRIAN T
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31416
|GA
|FORD, MARCIA A
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31410
|GA
|FOY, JERRY II
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31401
|GA
|FRANKENSTEIN, JENS
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31410
|GA
|FROST, DOUGLAS
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31401
|GA
|FULLER, DAVID
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31404
|GA
|GARCIA HERNANDEZ, KEISHLA MICHELLE
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31404
|GA
|GARCIA SUAREZ, A & D HERNANDEZ HERNA
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31419
|GA
|GIBBONS, GEORGE O
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31408
|GA
|GOMEZ, IMELDA
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31408
|GA
|GORDON, TONI
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31401
|GA
|GRANT, MARIO A
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31405
|GA
|GRIFFIN, BRETTANY
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31405
|GA
|HARMON, DOROTHY D
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31401
|GA
|HARRIS, ASHA D
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31415
|GA
|HARRIS, JAMAAL A
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31416
|GA
|HAYDEN, MACEO R
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31407
|GA
|HODGES, JUSTIN R
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31410
|GA
|HODG, ES, MARCY
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31419
|GA
|HUNT, SHINIKA
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31404
|GA
|IBARRA LOPEZ, VICTORIA
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31408
|GA
|JACKSON, DARIUS A
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31404
|GA
|JOHNSON, EDWARD G
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31405
|GA
|JOHNSON, GAZETTA
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31404
|GA
|JOHNSON, LEDERIUS D
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31419
|GA
|JOHNSON, MICHAEL T SR
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31407
|GA
|JONES, TAMIKA L
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31406
|GA
|JORDAN, GLENN A
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31405
|GA
|JOSEPH, HAINE
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31405
|GA
|KASONDA, MARIA E
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31406
|GA
|KIZER, JACQUELYN
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31419
|GA
|KUHN, JAMES P & SOON O
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31415
|GA
|LABON, MARCUS
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31408
|GA
|LAI, SZENGAR M
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31405
|GA
|LAMB, CAROLINE C
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31419
|GA
|LEE, CHARISSE J
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31419
|GA
|LEE, JENNIFER
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31420
|GA
|LEE, LONIA L
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31405
|GA
|LEWIS, DIONNA M
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31406
|GA
|LOPEZ NIEVES, LUIS
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31404
|GA
|LOPEZ, GILBERTO
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31406
|GA
|LOVETT, SOPHIA
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31415
|GA
|MARTIN, KENNETH
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31404
|GA
|MATEOS DURAND, N & C MARTINEZ POSADA
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31406
|GA
|MAYES, LAPRENTICE
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31419
|GA
|MCDONALD, MAGGIE
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31405
|GA
|MCDONALD, WILLIAM E
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31404
|GA
|MERCER, ELAINE D
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31405
|GA
|MILBOER, MARK
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31402
|GA
|MOBLEY, VINCENT J
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31404
|GA
|MOODY, KENDELL
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31419
|GA
|MOYER, MATTHEW T
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31419
|GA
|MYATT, LOIS
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31405
|GA
|NGUYEN, ANDY
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31419
|GA
|OQUENDO GALVEZ, JOSE MANUEL
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31404
|GA
|ORTIZ ACOSTA, YELITZA
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31404
|GA
|PHILLIPS, BROCK & JANORA SR
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31406
|GA
|PRICE, WILLIAM H
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31419
|GA
|PROTZ, JANE
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31411
|GA
|RACKETT, NATHANIEL H
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31405
|GA
|RAMSEY, ALLAN D
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31406
|GA
|RANSOM, LARRY C
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31404
|GA
|RAPOZA, KERRY
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31410
|GA
|RAY, MELISSA B
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31414
|GA
|REID, JAWARREN M
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31404
|GA
|REYES, VICTOR MANUEL JR
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31406
|GA
|RIBBENS, PIETER F
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31402
|GA
|RICHARD, JAY
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31415
|GA
|RICHARDSON, ANGEL G
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31405
|GA
|RICHARDSON, HARRY N & EVELNY M
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31407
|GA
|ROGERS, REAH I
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31405
|GA
|RUFF, ASHLEY G
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31405
|GA
|SALLEY, TAMARA J
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31405
|GA
|SAMUELS, JOHN W
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31401
|GA
|SANDERS, JACQUELINE
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31405
|GA
|SHEAR, HARVEY
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31401
|GA
|SHREVE, ROBERT B
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31409
|GA
|SIMMONS, ZOE M
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31415
|GA
|SIMS, CASSANDRA
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31405
|GA
|SKEETE, NEIL D
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31406
|GA
|SMITH, TYEISHA S
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31401
|GA
|SPENCER, EMMA J
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31404
|GA
|SPIERING, MICHAEL T
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31419
|GA
|STEMBAGE, ARLENE
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31419
|GA
|SULLIVAN, JAMES B
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31404
|GA
|TAYLOR, AARON
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31419
|GA
|THOMAS, ERIC
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31404
|GA
|THOMAS, ERIC & HEATHER R ROGERS
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31404
|GA
|TSOI, CHRISTINE C
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31406
|GA
|WASHINGTON, MICHELLE D
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31404
|GA
|WELLS, IDA E
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31406
|GA
|WILEY, TONY I
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31405
|GA
|WILLIAMS, AMALIA P
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31407
|GA
|WILLIAMS, INA
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31405
|GA
|WILLIAMS, JAMELL L
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31401
|GA
|WILLIAMS, STACEY L
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31405
|GA
|WILSON, KENNETH & LISA
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31419
|GA
|WISEMAN, NATHAN A & REBECCA
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31419
|GA
|WYCHE, STEPTINA L
|CHATHAM
|SAVANNAH
|31405
|GA
|BIRDTAIL, HANK
|CHATHAM
|TYBEE ISLAND
|31328
|GA
|GILLAND, WILLIAM & MICHELE T
|CHATHAM
|TYBEE ISLAND
|31328
|GA
|MCINTOSH, CHARLES E & ANNIE A
|CHATHAM
|TYBEE ISLAND
|31328
|GA
|REED, MELISSA P
|CHATHAM
|TYBEE ISLAND
|31328
|GA
|WITTENDORF, DOUGLAS
|CHATHAM
|TYBEE ISLAND
|31328
|GA
|JOSEY, WALTER
|CHATTAHOOCHEE
|CUSSETA
|31805
|GA
|JOKUBIER, TINA M
|CHATTOOGA
|LYERLY
|30730
|GA
|GORDY, OMAR
|CHATTOOGA
|SUMMERVILLE
|30747
|GA
|MENDEZ REYNOSO, RUTILA V
|CHATTOOGA
|TRION
|30753
|GA
|GHIDONI, LAWRENCE
|CHEROKEE
|ACWORTH
|30102
|GA
|GRAVES, NOVEMBER F
|CHEROKEE
|ACWORTH
|30102
|GA
|KNIGHT, ROBERT J
|CHEROKEE
|ACWORTH
|30102
|GA
|LARK, STANLEY E
|CHEROKEE
|ACWORTH
|30102
|GA
|MYHAND, DAVID L JR
|CHEROKEE
|ACWORTH
|30102
|GA
|NOBLES, RENALDO
|CHEROKEE
|ACWORTH
|30102
|GA
|PRESTON, BERNICE I
|CHEROKEE
|ACWORTH
|30102
|GA
|ROGERS, KENNETH S & SANDRA
|CHEROKEE
|ACWORTH
|30102
|GA
|SUAREZ-PEDRAZA, M & A RODRIGUEZ-PAEZ
|CHEROKEE
|ACWORTH
|30102
|GA
|TRAYLOR, BRYAN A & YETA J
|CHEROKEE
|ACWORTH
|30102
|GA
|CARTLEDGE, MICHAEL T & AMY M
|CHEROKEE
|BALL GROUND
|30107
|GA
|SLAWTER, KRISTIE L
|CHEROKEE
|BALL GROUND
|30107
|GA
|BASS, DIONNE L
|CHEROKEE
|CANTON
|30115
|GA
|BRUMBY, ERICA S
|CHEROKEE
|CANTON
|30115
|GA
|COLLINS, THERESA A
|CHEROKEE
|CANTON
|30114
|GA
|CRUZ-RAMOS, ADRIAN A
|CHEROKEE
|CANTON
|30115
|GA
|DANIEL, JASON
|CHEROKEE
|CANTON
|30115
|GA
|DZIBINSKI, BARBARA A
|CHEROKEE
|CANTON
|30114
|GA
|GABRIEL MENDEZ, SAMUEL ERIBERTO
|CHEROKEE
|CANTON
|30114
|GA
|GARCIA RAMOS, RENE & S NAVA CLETO
|CHEROKEE
|CANTON
|30114
|GA
|HERNANDEZ, GEORGE
|CHEROKEE
|CANTON
|30114
|GA
|JONES, FRANK L
|CHEROKEE
|CANTON
|30115
|GA
|KERN, JACOB & INGRID H
|CHEROKEE
|CANTON
|30114
|GA
|LEE, CHRISTOPHER & ASHLEY
|CHEROKEE
|CANTON
|30114
|GA
|LUBIN, JASON S
|CHEROKEE
|CANTON
|30114
|GA
|MAPP, NEIL S
|CHEROKEE
|CANTON
|30114
|GA
|MORGAN, JOESPH L
|CHEROKEE
|CANTON
|30114
|GA
|OBRYANT, RALPH L & BETTY M
|CHEROKEE
|CANTON
|30115
|GA
|OMALEY, JOSH M
|CHEROKEE
|CANTON
|30115
|GA
|PHELPS, COOPER
|CHEROKEE
|CANTON
|30114
|GA
|REYES MANZANO, ADRIANA
|CHEROKEE
|CANTON
|30114
|GA
|RIOS-RIOS, ELIUD E
|CHEROKEE
|CANTON
|30114
|GA
|RUSKELL, GEORGE C
|CHEROKEE
|CANTON
|30115
|GA
|SMITH, RAYMOND
|CHEROKEE
|CANTON
|30115
|GA
|TAYLOR, BRUCE
|CHEROKEE
|CANTON
|30115
|GA
|TREVINO, DAVID
|CHEROKEE
|CANTON
|30115
|GA
|WILLARD, TIFFANY M
|CHEROKEE
|CANTON
|30114
|GA
|ZELLER, NATHAN B
|CHEROKEE
|CANTON
|30114
|GA
|FRYE, MICHAEL
|CHEROKEE
|LEBANON
|30146
|GA
|FREIBERGER, ASHLEY
|CHEROKEE
|WALESKA
|30183
|GA
|ARNOLD, MICHEAL A
|CHEROKEE
|WOODSTOCK
|30189
|GA
|BELL, JIMMY K JR
|CHEROKEE
|WOODSTOCK
|30188
|GA
|BRICKSE, LAUREN
|CHEROKEE
|WOODSTOCK
|30188
|GA
|BURAN, SUHEYLA
|CHEROKEE
|WOODSTOCK
|30188
|GA
|CARTER, AMANDA L
|CHEROKEE
|WOODSTOCK
|30189
|GA
|CUNNINGHAM, KRISTEN
|CHEROKEE
|WOODSTOCK
|30188
|GA
|FERRETTI, JAMES W & ROSE M
|CHEROKEE
|WOODSTOCK
|30188
|GA
|GALLOWAY, JUSTIN
|CHEROKEE
|WOODSTOCK
|30188
|GA
|GASCA, CECILIA
|CHEROKEE
|WOODSTOCK
|30188
|GA
|HANNAN, GERALDINE
|CHEROKEE
|WOODSTOCK
|30188
|GA
|HARPER, MICHAEL C
|CHEROKEE
|WOODSTOCK
|30188
|GA
|KASSOW, JANE E
|CHEROKEE
|WOODSTOCK
|30188
|GA
|LANE, DARYL A JR
|CHEROKEE
|WOODSTOCK
|30188
|GA
|LEWIS, LATANYA R
|CHEROKEE
|WOODSTOCK
|30189
|GA
|MARTINEZ LOPEZ, J & B ANDRADE MONCIB
|CHEROKEE
|WOODSTOCK
|30189
|GA
|MEAS, CHANY
|CHEROKEE
|WOODSTOCK
|30189
|GA
|MUCHIRI, ERIC
|CHEROKEE
|WOODSTOCK
|30188
|GA
|MYERS, STEVEN A
|CHEROKEE
|WOODSTOCK
|30189
|GA
|OCHOA, JAVIER & JULIA RESENDIZ
|CHEROKEE
|WOODSTOCK
|30188
|GA
|PRESSING, THOMAS E
|CHEROKEE
|WOODSTOCK
|30189
|GA
|REYES VERGARA, H & IRMA CUELLAR CARM
|CHEROKEE
|WOODSTOCK
|30188
|GA
|SAM, WIDMARK
|CHEROKEE
|WOODSTOCK
|30188
|GA
|ALEXANDER, ROSAMOND B
|CLARKE
|ATHENS
|30606
|GA
|AVILA, NELIDA
|CLARKE
|ATHENS
|30604
|GA
|BEDINGFIELD, JAMES C JR
|CLARKE
|ATHENS
|30606
|GA
|BEJAR, LINDA J
|CLARKE
|ATHENS
|30607
|GA
|BELL, CHRISTOPHER A
|CLARKE
|ATHENS
|30606
|GA
|BELL, DAMON D
|CLARKE
|ATHENS
|30606
|GA
|BELL, GEORGE T
|CLARKE
|ATHENS
|30606
|GA
|BOHN, JOHN P
|CLARKE
|ATHENS
|30605
|GA
|BRANOFF, SARAH E
|CLARKE
|ATHENS
|30605
|GA
|BRIGGS, PHILLIP
|CLARKE
|ATHENS
|30606
|GA
|BUCHANAN, BEVERLY A
|CLARKE
|ATHENS
|30607
|GA
|CHEATHAM, JOHN HENRY IV
|CLARKE
|ATHENS
|30606
|GA
|COUTURE, PHILLIP M
|CLARKE
|ATHENS
|30601
|GA
|CREECH, ASIA R
|CLARKE
|ATHENS
|30606
|GA
|CREW, YVONNE
|CLARKE
|ATHENS
|30605
|GA
|FLORES, JORGE L PEREZ
|CLARKE
|ATHENS
|30601
|GA
|FOERSTER, HEATHER M & JOSHUA WOODEY
|CLARKE
|ATHENS
|30606
|GA
|GLASPER, ELDREAQUANTEE D
|CLARKE
|ATHENS
|30602
|GA
|GOLDEN, KRISTEN N
|CLARKE
|ATHENS
|30606
|GA
|GUERRA-TRUJILLO, ISIDRO
|CLARKE
|ATHENS
|30607
|GA
|HERNANDEZ AGUILAR, F & R M ARELLANO
|CLARKE
|ATHENS
|30601
|GA
|HERRERA, JOSE
|CLARKE
|ATHENS
|30607
|GA
|HOLDER, ASHLEY J
|CLARKE
|ATHENS
|30601
|GA
|HUMPHRIES, ARTHUR
|CLARKE
|ATHENS
|30605
|GA
|HUNT, DAVID C
|CLARKE
|ATHENS
|30605
|GA
|HUSZAGH, FREDRICK W & SANDRA M
|CLARKE
|ATHENS
|30603
|GA
|INOKO, KYO T
|CLARKE
|ATHENS
|30606
|GA
|JENNINGS, ANTONIO S
|CLARKE
|ATHENS
|30601
|GA
|JOLLAY, AARON M
|CLARKE
|ATHENS
|30601
|GA
|LAWS, TYRONE D
|CLARKE
|ATHENS
|30606
|GA
|MANN, BEN
|CLARKE
|ATHENS
|30601
|GA
|MAXEY, WILLIAM R
|CLARKE
|ATHENS
|30606
|GA
|MILNER, ABBY L
|CLARKE
|ATHENS
|30606
|GA
|MOSHTAEL, SOHAYL & CYNTHIA K
|CLARKE
|ATHENS
|30607
|GA
|NEGRETE, JOSE G
|CLARKE
|ATHENS
|30607
|GA
|OLIVA, NICK G
|CLARKE
|ATHENS
|30605
|GA
|PARKER, JONATHAN T
|CLARKE
|ATHENS
|30606
|GA
|PATHAK, BHARAT C & TEJAL B
|CLARKE
|ATHENS
|30605
|GA
|REID, MICHAEL E JR
|CLARKE
|ATHENS
|30605
|GA
|REYNA, JORGE & M CORDOBA HERNANDEZ
|CLARKE
|ATHENS
|30606
|GA
|REYNOLDS, JUSTIN K
|CLARKE
|ATHENS
|30604
|GA
|ROBLEDO PEREZ, PORFIRIO
|CLARKE
|ATHENS
|30601
|GA
|RYAN, MANDY
|CLARKE
|ATHENS
|30601
|GA
|SMITH, DEIRDRE M
|CLARKE
|ATHENS
|30601
|GA
|SMITH, JESSICA E
|CLARKE
|ATHENS
|30606
|GA
|TAATI, EMMANUEL K
|CLARKE
|ATHENS
|30605
|GA
|THURMOND, JOHN
|CLARKE
|ATHENS
|30601
|GA
|WERTZ, DANIELLE E
|CLARKE
|ATHENS
|30601
|GA
|WOODRUFF, GEORGE M & CLAUDIA
|CLARKE
|ATHENS
|30601
|GA
|YAMAGUCHI, MASATAKA
|CLARKE
|ATHENS
|30606
|GA
|SIMS, GERMAINE A
|CLARKE
|WINTERVILLE
|30683
|GA
|BURKS, WILLIE
|CLAYTON
|CONLEY
|30288
|GA
|CASH, RUBEN JR & PAMELA L
|CLAYTON
|CONLEY
|30288
|GA
|COLUMBUS, CHRIS E
|CLAYTON
|CONLEY
|30288
|GA
|HARRIS, ISAAC
|CLAYTON
|CONLEY
|30288
|GA
|HILL, CHARLES T
|CLAYTON
|CONLEY
|30288
|GA
|ALLAN, JASON
|CLAYTON
|FOREST PARK
|30297
|GA
|BAKER, AUDREY
|CLAYTON
|FOREST PARK
|30297
|GA
|BROOKS, JAMES D
|CLAYTON
|FOREST PARK
|30297
|GA
|BRYANT, CAROL L
|CLAYTON
|FOREST PARK
|30297
|GA
|CAINE, ANTHONY J
|CLAYTON
|FOREST PARK
|30297
|GA
|CHURCHMAN, IRVING
|CLAYTON
|FOREST PARK
|30297
|GA
|DOMINGUEZ, DANIEL
|CLAYTON
|FOREST PARK
|30297
|GA
|DOMINICK, MICHAEL D
|CLAYTON
|FOREST PARK
|30297
|GA
|ESTRADA GASPAR, S & B GUTIERREZ ARAN
|CLAYTON
|FOREST PARK
|30297
|GA
|FAUST, TALESIA D
|CLAYTON
|FOREST PARK
|30298
|GA
|FLYNN, ROLAND & RASHEA II
|CLAYTON
|FOREST PARK
|30297
|GA
|GARCIA, ALBERTO & GRACIELA OLVERA
|CLAYTON
|FOREST PARK
|30297
|GA
|HARRIS, BILLIE E
|CLAYTON
|FOREST PARK
|30297
|GA
|HOBSON, LISA M
|CLAYTON
|FOREST PARK
|30297
|GA
|JOHNSON, JAMEL
|CLAYTON
|FOREST PARK
|30297
|GA
|LACROIX, EUNIDE
|CLAYTON
|FOREST PARK
|30297
|GA
|LOWE, RODNEY Q
|CLAYTON
|FOREST PARK
|30297
|GA
|MARTINEZ SOLIS, MARTIN
|CLAYTON
|FOREST PARK
|30297
|GA
|MATHIS, JANICE
|CLAYTON
|FOREST PARK
|30297
|GA
|MIRANDA PARRAL, ENMA E
|CLAYTON
|FOREST PARK
|30297
|GA
|NGUYEN, CUC T
|CLAYTON
|FOREST PARK
|30297
|GA
|SIMS, VEORNITA
|CLAYTON
|FOREST PARK
|30297
|GA
|STOVALL, MAKEISHA
|CLAYTON
|FOREST PARK
|30297
|GA
|THOMPSON, YUDORA
|CLAYTON
|FOREST PARK
|30297
|GA
|TODD, IVAN
|CLAYTON
|FOREST PARK
|30297
|GA
|VALDEZ, SOTERO & CARYN F
|CLAYTON
|FOREST PARK
|30297
|GA
|AFOLABI, ALFRED & DORIS
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|ALVAREZ-GARCIA, ALEJANDRA
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|BAILEY, JERMARIS
|CLAYTON
|JONESBORO
|30238
|GA
|BAISDEN, ROBERT L
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|BALCAZAR NAVA, SALVADOR & M JIMENEZ
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|BEARD, CHRISTOPHER C SR
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|BELL, TRAMAINE T
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|BICKERSTAFF, CRYSTAL M
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|BLATNIK, ANNMARIE A
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|BROWN, IVINA K
|CLAYTON
|JONESBORO
|30238
|GA
|BROWN, JOSEPH ENERSON
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|CAMP, DESMOND J
|CLAYTON
|JONESBORO
|30238
|GA
|CARROLL, COREY R
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|CARTER, EDITH
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|CHECK, RITA R
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|COATES, ARLENE I
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|DE JESUS VARGAS, F & B REYES JUAREZ
|CLAYTON
|JONESBORO
|30238
|GA
|EARL, TYMEL
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|FERGUSON, CRAIG S
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|GADSON, MONQUIE S
|CLAYTON
|JONESBORO
|30238
|GA
|GILLELAND, ZULAY
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|GONZALEZ, JOSE CARMEN
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|GONZALEZ, JOSE CARMEN & MARIA A
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|GONZALEZ, OSCAR
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|GOODMAN, JONATHAN P
|CLAYTON
|JONESBORO
|30238
|GA
|GORDON, MATHEW
|CLAYTON
|JONESBORO
|30238
|GA
|GORE, STANLEY III
|CLAYTON
|JONESBORO
|30238
|GA
|GRIER, LENNTA K
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|HARDY, ALEJANDRO
|CLAYTON
|JONESBORO
|30237
|GA
|HAYES, VICKIE L
|CLAYTON
|JONESBORO
|30238
|GA
|HENDERSON, DANIEL
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|HERNANDEZ, RAQUEL B
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|HORN, LEAKHENA
|CLAYTON
|JONESBORO
|30238
|GA
|JACKSON, KEVIN P
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|KNIESLY, MCKINLEY & C BLACKWELL
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|LEE, ROY L
|CLAYTON
|JONESBORO
|30238
|GA
|MERRIWEATHER, TERRY
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|NAVARRO, JOSE
|CLAYTON
|JONESBORO
|30237
|GA
|OWENS, MICHAEL F
|CLAYTON
|JONESBORO
|30238
|GA
|PEREZ, GREGORIO & MARIA HERNANDEZ
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|PIERCE, ANTOINE
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|PIRTLE, DAVID
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|ROBINSON, IDELIA H
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|RODRIGUEZ, MIGUEL
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|ROUSE, FRANCES I
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|SALINAS GUZMAN, S & G SUSATEGUI VILL
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|SANCHEZ-JIMENEZ, ANTONIO
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|SANCHEZ-SAUCEDO, MARIA R
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|SANDERS, SHAMIKA N & TAMON HOWARD
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|SPARKS, JOHN E
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|TAYLOR, CONNIE
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|TOLES, CHRISTOPHER T
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|VILLALOBOS, SOCORRO R
|CLAYTON
|JONESBORO
|30238
|GA
|WAGES, NYDJA KESHA
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|WHITE, JAMIE D
|CLAYTON
|JONESBORO
|30238
|GA
|WILLIAMS, CARRIE L
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|WILSON, LOMAX
|CLAYTON
|JONESBORO
|30237
|GA
|YOUNG, MICHAEL
|CLAYTON
|JONESBORO
|30236
|GA
|ALEXANDER, J & T GARDNER-ALEXANDER
|CLAYTON
|MORROW
|30260
|GA
|BELL, PATRICK
|CLAYTON
|MORROW
|30260
|GA
|BUCHANAN, SHAWN
|CLAYTON
|MORROW
|30260
|GA
|CARTER, CANIDREYL
|CLAYTON
|MORROW
|30260
|GA
|COOK, SHAE
|CLAYTON
|MORROW
|30260
|GA
|DADRAS, ESKANDAR
|CLAYTON
|MORROW
|30260
|GA
|DANG, CAN Q
|CLAYTON
|MORROW
|30260
|GA
|DAWSON, VRICHE
|CLAYTON
|MORROW
|30260
|GA
|DESAI, HARGOVINDBHAI & JYOTSANA
|CLAYTON
|MORROW
|30260
|GA
|HERNANDEZ, ORESTES V
|CLAYTON
|MORROW
|30260
|GA
|HOLLOWAY, TYSEN
|CLAYTON
|MORROW
|30260
|GA
|JILES, KIESHA T
|CLAYTON
|MORROW
|30260
|GA
|LUCIANO ROSALY, RUDY
|CLAYTON
|MORROW
|30260
|GA
|MITCHAM, KENYA E
|CLAYTON
|MORROW
|30260
|GA
|MORALES-GARCIA, HOMERO
|CLAYTON
|MORROW
|30260
|GA
|PESTANA-TENORIO, ISAAC
|CLAYTON
|MORROW
|30260
|GA
|PINEDA, CESAR O
|CLAYTON
|MORROW
|30287
|GA
|SATCHER, DEDRIC D
|CLAYTON
|MORROW
|30260
|GA
|SMITH, CHRISTINE L
|CLAYTON
|MORROW
|30260
|GA
|STEPHENS, CHRISTOPHER L
|CLAYTON
|MORROW
|30260
|GA
|WALTON, VOLTAIRE
|CLAYTON
|MORROW
|30260
|GA
|BATTLE, TOMIKA L
|CLAYTON
|REX
|30273
|GA
|BROWN, SHEMEKA D
|CLAYTON
|REX
|30273
|GA
|BUIE, DONOVAN
|CLAYTON
|REX
|30273
|GA
|HAMPTON, CHRISTINA
|CLAYTON
|REX
|30273
|GA
|HANCOCK, DORIS
|CLAYTON
|REX
|30273
|GA
|HARPER, JACQUELYN
|CLAYTON
|REX
|30273
|GA
|JOHNSON, TIMOTHY L
|CLAYTON
|REX
|30273
|GA
|MOSLEY, MONTRI R
|CLAYTON
|REX
|30273
|GA
|NORRIS, ROBERT C
|CLAYTON
|REX
|30273
|GA
|TUCKER, CLAYTON
|CLAYTON
|REX
|30273
|GA
|YANCY, ROBERT M JR
|CLAYTON
|REX
|30273
|GA
|ZALDANA LOPEZ, VICENTA Z
|CLAYTON
|REX
|30273
|GA
|BARNES, ALFONSO III
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30274
|GA
|BRISCOE, CHRISTOPHER
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30296
|GA
|BROWN, CLINTON L
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30274
|GA
|BROWN, REGINALD
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30296
|GA
|CHAPMAN, LEONARD R
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30296
|GA
|CHARLES, MARIE
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30296
|GA
|CHRISTOPHER JOSHUA, G & C SUNDARARJA
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30274
|GA
|DANIEL, BERNARD E
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30296
|GA
|DAVIS, GAYLE C
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30296
|GA
|DELOUIS, LUCIEN
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30296
|GA
|DENNIS, JOHNATHAN C
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30274
|GA
|ELLIOTT, SYLVESTER
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30274
|GA
|FOLEY, WILLIE & ANTIONETTE K
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30274
|GA
|FRANZESE, FEDERICO F
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30274
|GA
|GARCIA-TORRES, C & A XOCHIPILTECATL
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30274
|GA
|GARCIA ESQUIVEL, J & M DEL CARMEN CO
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30274
|GA
|GROGAN, SEQUOIA
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30274
|GA
|HARRIS, ANTWAN
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30296
|GA
|HILLMAN, ALVIN A JR
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30296
|GA
|HUGHES, DAMIONE L
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30296
|GA
|JACKSON, JACQUELINE
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30296
|GA
|JAMESON, CHRISTYNA M
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30274
|GA
|KELLY, WENDY L
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30296
|GA
|LEE, CHRISTOPHER D
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30296
|GA
|MALCOLM, NEIL H & CAROL P
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30274
|GA
|MAYAKI, OLUWATOYIN O
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30296
|GA
|MCCOY, RONDELL
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30296
|GA
|MILLER, BENJAMIN & JONQUITTA
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30296
|GA
|MILLER, ORLADUS D
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30296
|GA
|MOORE, TYRON
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30274
|GA
|NGUYEN, HOA T & HOA V TRAN
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30274
|GA
|OBASI, HILARY
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30296
|GA
|PINSON, VALENCIA E SR
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30274
|GA
|POITIER, HUGH
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30296
|GA
|RESTO, GABRIEL A
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30274
|GA
|SIMS, ADRIAN L JR
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30296
|GA
|SMITH, KENYATA E
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30274
|GA
|THORNTON, KRISTIN N
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30274
|GA
|VERA DE MEZA, ROSA
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30274
|GA
|WALKER, LEONARD
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30274
|GA
|WHITE, YVONNE
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30296
|GA
|WILKES, CANDYCE
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30274
|GA
|WILLIAMS, SEAN M
|CLAYTON
|RIVERDALE
|30274
|GA
|THOMAS, JOHN H
|CLINCH
|DU PONT
|31630
|GA
|FORTNER, JERRY WATTS & CARI
|CLINCH
|HOMERVILLE
|31634
|GA
|MCCUTCHIN, JUNIOR
|CLINCH
|HOMERVILLE
|31634
|GA
|BELTRAN, JORGE
|COBB
|ACWORTH
|30101
|GA
|HEFLIN, BYRON Q
|COBB
|ACWORTH
|30101
|GA
|HOLMES, PERNEITA
|COBB
|ACWORTH
|30101
|GA
|HULSEY, HEATHER M
|COBB
|ACWORTH
|30101
|GA
|JOHNSON, DAVID
|COBB
|ACWORTH
|30101
|GA
|LOPEZ MUNOZ, M T & J RUIZ DE LEON
|COBB
|ACWORTH
|30101
|GA
|LOPEZ, OFELIA A
|COBB
|ACWORTH
|30101
|GA
|MARGESON, MARY A
|COBB
|ACWORTH
|30101
|GA
|TOWNSEND, JASON T
|COBB
|ACWORTH
|30101
|GA
|BAXTER, MAURICE J
|COBB
|AUSTELL
|30168
|GA
|BENEFIELD, GWENDOLYN
|COBB
|AUSTELL
|30106
|GA
|BRICE, VANIA
|COBB
|AUSTELL
|30106
|GA
|BROWN, CHAUNCEY
|COBB
|AUSTELL
|30106
|GA
|CAMACHO FERNANDEZ, MARIA DEL ROCIO
|COBB
|AUSTELL
|30106
|GA
|CLARK, OCTAVIA
|COBB
|AUSTELL
|30168
|GA
|DAVIS, DEVIN A
|COBB
|AUSTELL
|30106
|GA
|DEL GONZALEZ, ALEJANDRO
|COBB
|AUSTELL
|30168
|GA
|GENEUS, JEFF G
|COBB
|AUSTELL
|30106
|GA
|GUZMAN, SALVADOR
|COBB
|AUSTELL
|30168
|GA
|JOCIRIN, CASSANDRE
|COBB
|AUSTELL
|30106
|GA
|JOHNSON, CARLOS
|COBB
|AUSTELL
|30168
|GA
|JONES III, ALAN T
|COBB
|AUSTELL
|30106
|GA
|JONES, TAYMAH
|COBB
|AUSTELL
|30106
|GA
|LARBI, SAM DAVIS
|COBB
|AUSTELL
|30168
|GA
|MENDONZA, HUGO S
|COBB
|AUSTELL
|30168
|GA
|MOSLEY, TESLA
|COBB
|AUSTELL
|30168
|GA
|MUOMAH, LAQUANDRA
|COBB
|AUSTELL
|30106
|GA
|PALMER, FEDERICO
|COBB
|AUSTELL
|30168
|GA
|PETERS, REGINA
|COBB
|AUSTELL
|30106
|GA
|POLSTON, DALTON
|COBB
|AUSTELL
|30168
|GA
|RAMIREZ MORALES, J & H CRUZ MARTELL
|COBB
|AUSTELL
|30168
|GA
|RIVAS, JOSE
|COBB
|AUSTELL
|30168
|GA
|SMITH, SHAINEE L
|COBB
|AUSTELL
|30168
|GA
|SOLORZANO, MARIA C
|COBB
|AUSTELL
|30168
|GA
|STANLEY, MELISSA S
|COBB
|AUSTELL
|30168
|GA
|THOMAS, JOEY C
|COBB
|AUSTELL
|30168
|GA
|TYUS, ROBERT T JR
|COBB
|AUSTELL
|30168
|GA
|VAZQUEZ, RIGOBERTO
|COBB
|AUSTELL
|30168
|GA
|YOUNG, LAQUENCILLA Y
|COBB
|AUSTELL
|30106
|GA
|ZAVALA, MARIA DE LOURDES
|COBB
|AUSTELL
|30168
|GA
|ANDREWS, MARCIA
|COBB
|KENNESAW
|30144
|GA
|BATTEN, RACHEL M
|COBB
|KENNESAW
|30152
|GA
|BAUGH, JOHN G
|COBB
|KENNESAW
|30144
|GA
|CANTRELL, SAMANTHA N
|COBB
|KENNESAW
|30152
|GA
|CHAVEZ REVILLA, L & M MACHUCHO GOMEZ
|COBB
|KENNESAW
|30152
|GA
|DE-OLIVEIRA, SIMONE C
|COBB
|KENNESAW
|30144
|GA
|DRINKARD, SHAWN M
|COBB
|KENNESAW
|30144
|GA
|ENAMORADO, NURIA
|COBB
|KENNESAW
|30152
|GA
|FEDERICI, JOSEPH
|COBB
|KENNESAW
|30144
|GA
|FULLER, KELLI A
|COBB
|KENNESAW
|30144
|GA
|FURR, NEAL
|COBB
|KENNESAW
|30144
|GA
|GARCIA-MALDONADO, JOSE CRUZ
|COBB
|KENNESAW
|30152
|GA
|GARCIA, CARLOS M & TAMERA L
|COBB
|KENNESAW
|30144
|GA
|HARRISON, KALEB
|COBB
|KENNESAW
|30144
|GA
|HAWKINS, RACHEL
|COBB
|KENNESAW
|30144
|GA
|IRINEU, CICERO M & KELEN O
|COBB
|KENNESAW
|30144
|GA
|JAVIA, NIRAJ R
|COBB
|KENNESAW
|30144
|GA
|KIGWE, CHARLES K
|COBB
|KENNESAW
|30144
|GA
|KINYANJUI, ARTHUR N
|COBB
|KENNESAW
|30144
|GA
|KIRKMAN, ZACHARY
|COBB
|KENNESAW
|30144
|GA
|LEINWEBER, WILLIAM & LINDSEY
|COBB
|KENNESAW
|30144
|GA
|LOWRY, CRAIG E & WENDY A
|COBB
|KENNESAW
|30152
|GA
|MALAGON RIOS, FERNANDO
|COBB
|KENNESAW
|30144
|GA
|MASHBURN, RONALD D
|COBB
|KENNESAW
|30156
|GA
|MCCLAIN, CASSIDY N
|COBB
|KENNESAW
|30152
|GA
|NIXDORF, JILL M
|COBB
|KENNESAW
|30144
|GA
|PINEDA, TERESO & GUILLERMINA
|COBB
|KENNESAW
|30152
|GA
|ROGERS, REBECCA M
|COBB
|KENNESAW
|30144
|GA
|ROH, KWANG H
|COBB
|KENNESAW
|30144
|GA
|ROMERO, CARMEN
|COBB
|KENNESAW
|30152
|GA
|SLAYTON, GEORGE W JR
|COBB
|KENNESAW
|30152
|GA
|TATE, JOSEPHINE F
|COBB
|KENNESAW
|30144
|GA
|VERNON, CHERYL R
|COBB
|KENNESAW
|30144
|GA
|WAGNER, TODD W
|COBB
|KENNESAW
|30144
|GA
|WALKER, MEGAN M
|COBB
|KENNESAW
|30152
|GA
|WEST, DION D & CONSUELO L EDWARDS
|COBB
|KENNESAW
|30144
|GA
|WILLIS, GERALD V
|COBB
|KENNESAW
|30144
|GA
|WILSON, KEVIN I & EVELYN LEWIS
|COBB
|KENNESAW
|30144
|GA
|WISE, MICHAEL
|COBB
|KENNESAW
|30152
|GA
|YORK, JOE W & DORIS J
|COBB
|KENNESAW
|30144
|GA
|ALBURY, ELIZABETH
|COBB
|MABLETON
|30126
|GA
|BAKER, LATASHA J
|COBB
|MABLETON
|30126
|GA
|BAXTER, KASHIFF R & KISHA M WALKER
|COBB
|MABLETON
|30126
|GA
|BROWN, RICK T
|COBB
|MABLETON
|30126
|GA
|CHAHUA PINTO, FELICITAS V
|COBB
|MABLETON
|30126
|GA
|CONNER, ANITA C
|COBB
|MABLETON
|30126
|GA
|DICKENSON, AMANDA K
|COBB
|MABLETON
|30126
|GA
|HAMPTON, PAULINE
|COBB
|MABLETON
|30126
|GA
|HILLARD, RAVEN
|COBB
|MABLETON
|30126
|GA
|HINTON, WILLIAM A
|COBB
|MABLETON
|30126
|GA
|JONES, ZANDRA R
|COBB
|MABLETON
|30126
|GA
|MAFFIA, JENNIFER R
|COBB
|MABLETON
|30128
|GA
|MARTINEZ, PEDRO L & NANCY A RENDON
|COBB
|MABLETON
|30126
|GA
|MILLER, KIM M
|COBB
|MABLETON
|30126
|GA
|POWELL, RICHARD L SR
|COBB
|MABLETON
|30126
|GA
|STALLWORTH, LORENZO & Z MUKOTEKWA
|COBB
|MABLETON
|30126
|GA
|ABRON, DEONTAE
|COBB
|MARIETTA
|30060
|GA
|ACATITLAN, FRANCISCO & ELPIDIA PEREZ
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|ADAMS, DEBRA B
|COBB
|MARIETTA
|30061
|GA
|AHMED, MASFAQ & NAINA ISLAM
|COBB
|MARIETTA
|30060
|GA
|ALEXANDER, RICHARD
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|ALVARADO, MAURICIO & SILVIA L PEREZ
|COBB
|MARIETTA
|30066
|GA
|ARCURI, JOSEPH
|COBB
|MARIETTA
|30066
|GA
|ARRAES, TIAGO L
|COBB
|MARIETTA
|30062
|GA
|ASCENCIO VICENTE, DANESSA MARIE
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|ASWANI, SALOME
|COBB
|MARIETTA
|30064
|GA
|BADILISHAMWALIMU, SEAN
|COBB
|MARIETTA
|30006
|GA
|BAILEY, BRITTANY E
|COBB
|MARIETTA
|30066
|GA
|BAISDEN, ANTONIO
|COBB
|MARIETTA
|30064
|GA
|BEACHEM, CYTHINA
|COBB
|MARIETTA
|30008
|GA
|BEDOLLA CRUZ, ALEJANDRA S
|COBB
|MARIETTA
|30064
|GA
|BEDOLLA CRUZ, EDNA N
|COBB
|MARIETTA
|30064
|GA
|BENITEZ, JORGE D
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|BENNETT, CHARLES H
|COBB
|MARIETTA
|30062
|GA
|BERNSTEIN, CHARLES & JEANNE
|COBB
|MARIETTA
|30062
|GA
|BIMBO, ANTHONY P
|COBB
|MARIETTA
|30064
|GA
|BOBRIK, GALINA & OLEG TANOVITCHI
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|BRADFORD, ANDREW W
|COBB
|MARIETTA
|30062
|GA
|BROWN, CORDERRO D
|COBB
|MARIETTA
|30062
|GA
|BROWN, ROCHELLE
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|BUTLER, CURTIS
|COBB
|MARIETTA
|30061
|GA
|BYNES, TOYA P
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|CAIN, GREGORY
|COBB
|MARIETTA
|30062
|GA
|CAMPOS GALVAN, F & M GOMEZ RIZO
|COBB
|MARIETTA
|30062
|GA
|CHANEY, SHAMENA L
|COBB
|MARIETTA
|30066
|GA
|CHRISTMAN, DAVID & KATHERINE
|COBB
|MARIETTA
|30065
|GA
|CLARK, CARL S
|COBB
|MARIETTA
|30008
|GA
|CLARKE, DENISE V
|COBB
|MARIETTA
|30066
|GA
|COLEMAN, PATRICK
|COBB
|MARIETTA
|30060
|GA
|COLLINS, RANDY
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|CORDOBA DELGADO, PATRICIA
|COBB
|MARIETTA
|30060
|GA
|COSTLEY, CHRIS
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|CURNE, CEDRIC
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|DA SILVA, HELIO F
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|DARNS, SENECA
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|DE JESUS, VIRGINIA
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|DEVORA-ORTEGA, RUBEN
|COBB
|MARIETTA
|30064
|GA
|DIAS, MOACIR G & ADRIANA DE-CARVALHO
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|DODSON, NATALIE B
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|DORSEY, ANTOINE J
|COBB
|MARIETTA
|30008
|GA
|DOSUNMU, MUFUTAU K
|COBB
|MARIETTA
|30068
|GA
|DUN, N, RICHARD A & CATHRYN D
|COBB
|MARIETTA
|30061
|GA
|DURBIN, NICHOLAS
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|EDWARDS, TEMPEST
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|ESPINOZA GARCIA, ANTONIO & MARIA ZEN
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|FERTIL, WILLY
|COBB
|MARIETTA
|30060
|GA
|FITCH, ANGELA L
|COBB
|MARIETTA
|30061
|GA
|FLANNAGAN, LYNNES
|COBB
|MARIETTA
|30008
|GA
|FLATT, PAUL E
|COBB
|MARIETTA
|30060
|GA
|FLEMING, LARRY
|COBB
|MARIETTA
|30062
|GA
|FLORES, MARCO A
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|FORTNER, CAROL A
|COBB
|MARIETTA
|30008
|GA
|FRANCO, RENE
|COBB
|MARIETTA
|30060
|GA
|FRAZIER, VICKIE M
|COBB
|MARIETTA
|30066
|GA
|FURTADO, EDSON G
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|GALLAHER, TIFFANY L
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|GARCIA, ALEX F
|COBB
|MARIETTA
|30066
|GA
|GARCIA, GILBERTO
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|GILLORTIZ, DANIEL
|COBB
|MARIETTA
|30060
|GA
|GLOVER, RODNEY
|COBB
|MARIETTA
|30060
|GA
|GOMEZ-BAUTISTA, ARTEMIO & MARIA HERN
|COBB
|MARIETTA
|30008
|GA
|GONZALEZ HERNANDEZ, OSCAR
|COBB
|MARIETTA
|30008
|GA
|GONZALEZ VILLALOBOS, J & M CAMPOS RU
|COBB
|MARIETTA
|30008
|GA
|GRAHAM, TEMERA
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|GRAZIOSE, THOMAS & RACHEL
|COBB
|MARIETTA
|30066
|GA
|GUTIERREZ, DOLORES
|COBB
|MARIETTA
|30062
|GA
|HALL, BARBARA
|COBB
|MARIETTA
|30006
|GA
|HAMILTON, KENTON
|COBB
|MARIETTA
|30060
|GA
|HAMRICK, ANDREA L
|COBB
|MARIETTA
|30066
|GA
|HARRIS, SHAWNIECE M
|COBB
|MARIETTA
|30065
|GA
|HATMAKER, MARY F
|COBB
|MARIETTA
|30062
|GA
|HAWKINS, KRISTOPHER L
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|HERNANDEZ, EDUARDO & MA PILAR AMARO
|COBB
|MARIETTA
|30066
|GA
|HIRSCH, ALLISON S
|COBB
|MARIETTA
|30068
|GA
|HORTON, BENJAMIN L & ASHLEY
|COBB
|MARIETTA
|30068
|GA
|HOYLE, EWANICA R
|COBB
|MARIETTA
|30066
|GA
|HUNTER, TONY JR
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|IGNACIO PADILLA, MIGUEL A
|COBB
|MARIETTA
|30060
|GA
|IVEY, LARON
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|JACKSON, MARKENNIS D
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|JANUARY, JAYSON
|COBB
|MARIETTA
|30062
|GA
|JARRELL, WALTER
|COBB
|MARIETTA
|30060
|GA
|JOHNSON, JERMAINE
|COBB
|MARIETTA
|30062
|GA
|JOYNER, DON M
|COBB
|MARIETTA
|30064
|GA
|JUAREZ, FERNANDO M
|COBB
|MARIETTA
|30060
|GA
|KERR, VANCE E & SHERRI R
|COBB
|MARIETTA
|30006
|GA
|KIMOTHO, JOHN
|COBB
|MARIETTA
|30062
|GA
|KINCAID, NICOLE W
|COBB
|MARIETTA
|30061
|GA
|KULASEKARAN, L
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|LAUTURE, MYRIAM A
|COBB
|MARIETTA
|30060
|GA
|LAWRENCE, KENDEL
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|LEAKE, MAURICE M
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|LEE, DONG S
|COBB
|MARIETTA
|30062
|GA
|LEEIII, JAMES E
|COBB
|MARIETTA
|30062
|GA
|LOPEZ VAZQUEZ, UBER
|COBB
|MARIETTA
|30066
|GA
|LOWE, HAMAT
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|MACHADO, JOSE H
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|MACLEOD, RODERICK C
|COBB
|MARIETTA
|30066
|GA
|MADDOX, LARRY JO
|COBB
|MARIETTA
|30066
|GA
|MAGALHAES, UEBNER N
|COBB
|MARIETTA
|30062
|GA
|MANCE, JUSTIN S
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|MARIN, DANIEL & ANGELA CISNEROS
|COBB
|MARIETTA
|30062
|GA
|MARSHALL, KEITH D
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|MARSHALL, R MICHAEL & LOIS M
|COBB
|MARIETTA
|30066
|GA
|MARTIN, NORMAN M
|COBB
|MARIETTA
|30066
|GA
|MARTINEZ RODRIGUEZ, FLORENCIO
|COBB
|MARIETTA
|30060
|GA
|MASCORRO, LEONEL
|COBB
|MARIETTA
|30008
|GA
|MCCALL, KEITH A
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|MCCLESKEY, JONATHAN
|COBB
|MARIETTA
|30066
|GA
|MCCOY, EVERTON E
|COBB
|MARIETTA
|30008
|GA
|MCLAIN, MARTINEZ C
|COBB
|MARIETTA
|30064
|GA
|MEJIA MARTINEZ, JOSE R
|COBB
|MARIETTA
|30060
|GA
|MILLER, CHARLES
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|MOREIRA, JONES J
|COBB
|MARIETTA
|30062
|GA
|MORENO GARCIA, YOLANDA
|COBB
|MARIETTA
|30060
|GA
|MULLIS, KYLEND L
|COBB
|MARIETTA
|30062
|GA
|MURRAY, BRIAN A
|COBB
|MARIETTA
|30060
|GA
|MUSALIREDDY, JAYASANKARA REDDY
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|MUSSA, HAMISI K & FATIMA A
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|MYERS, CLARA B
|COBB
|MARIETTA
|30008
|GA
|NABOS, REBECCA E
|COBB
|MARIETTA
|30068
|GA
|NAVARRO, ENRIQUE
|COBB
|MARIETTA
|30060
|GA
|NAVES-LEONARDO, BRIGIDA
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|NAYAK, SUNIL E & ANJANI B PRABHU
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|NECULA, VIORICA
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|NELSON, BYRON
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|NIETO, JAIME & ROSA CORDOBA DELGADO
|COBB
|MARIETTA
|30060
|GA
|OSORIO, ABEL & URSULA YANAYACO
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|PARK, SUNG Y & HAE S HAHN
|COBB
|MARIETTA
|30068
|GA
|PELICO CALEL, VITALINO
|COBB
|MARIETTA
|30008
|GA
|PEREYRA CHAVEZ, DALIA & R ROBLES
|COBB
|MARIETTA
|30008
|GA
|PEREZ, ANASTACIO & ALMA ORTEGA
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|POORE, JASON & MARIE
|COBB
|MARIETTA
|30008
|GA
|POPE, JAMES A
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|POSADA RODRIGUEZ, PERFECTO
|COBB
|MARIETTA
|30060
|GA
|QUILLIER, TERRY
|COBB
|MARIETTA
|30008
|GA
|RABIE, ADNAN A
|COBB
|MARIETTA
|30062
|GA
|RAINER, SANDRA
|COBB
|MARIETTA
|30060
|GA
|REINGOLD, MATTHEW H
|COBB
|MARIETTA
|30068
|GA
|REISS, DEBORAH J
|COBB
|MARIETTA
|30061
|GA
|RENDON, JOSE
|COBB
|MARIETTA
|30060
|GA
|RICHARDSON, KEONDRA L
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|RIVERA SEPULVEDA, BILLY
|COBB
|MARIETTA
|30068
|GA
|RIVERA, FIDEL
|COBB
|MARIETTA
|30060
|GA
|ROBERTSON, SCOTT T
|COBB
|MARIETTA
|30064
|GA
|RODRIGUEZ, ELIEZER & CLAUDIA C
|COBB
|MARIETTA
|30008
|GA
|RODRIGUEZ, SERGIO & MARIA NUNEZ
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|ROSALES, GILBERTO & SANDRA
|COBB
|MARIETTA
|30008
|GA
|RUBIN, LARRY W
|COBB
|MARIETTA
|30008
|GA
|SALAZAR, THELMA
|COBB
|MARIETTA
|30066
|GA
|SANTOS, PAULO & M RIBEIRO-DA SILVA
|COBB
|MARIETTA
|30062
|GA
|SAVAGE, ASHLEY L
|COBB
|MARIETTA
|30062
|GA
|SCHULTZ, HARRY A & ELIZABETH C
|COBB
|MARIETTA
|30068
|GA
|SILVA, OSEIAS M
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|SMITH, EZRA
|COBB
|MARIETTA
|30062
|GA
|SMITH, JOSHUA C
|COBB
|MARIETTA
|30064
|GA
|SORTO-DELCID, MARIANO & R O BARRERA
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|SPARROW, RAINEY
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|STEWART, ALYCE W & JOHN A
|COBB
|MARIETTA
|30064
|GA
|STONE, RUTH M
|COBB
|MARIETTA
|30060
|GA
|SWIFT, JOSEPH A
|COBB
|MARIETTA
|30068
|GA
|TAYLOR, JEREMY
|COBB
|MARIETTA
|30060
|GA
|THOMAS, EMILY B
|COBB
|MARIETTA
|30066
|GA
|UKPEREGBU, JOHN
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|VALDIVIA GALICIA, FRANCISCO JAVIER
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|VAZQUEZ JAEN, E & B SANCHEZ PEDRAZA
|COBB
|MARIETTA
|30060
|GA
|VENTURA, KATHY L
|COBB
|MARIETTA
|30066
|GA
|VICENTE SONTAY, R & L ALCIRA CASTILL
|COBB
|MARIETTA
|30008
|GA
|VICIOSO, MARIA E & OSIRIS I
|COBB
|MARIETTA
|30066
|GA
|WALLACE, JAMIYA L
|COBB
|MARIETTA
|30060
|GA
|WHITE, CHANCE B
|COBB
|MARIETTA
|30060
|GA
|WILKINS, TRAVIS L
|COBB
|MARIETTA
|30062
|GA
|WILLIAMS, DEMOND
|COBB
|MARIETTA
|30060
|GA
|WILLIAMS, DESMOND D
|COBB
|MARIETTA
|30060
|GA
|WILLIAMS, JORGE R & JEAN E
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|WILLIAMS, TAFT
|COBB
|MARIETTA
|30060
|GA
|WRIGHT, YUL K
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|YANTORN, SABINE A
|COBB
|MARIETTA
|30067
|GA
|YARBROUGH, NATHAN S & MANDY C
|COBB
|MARIETTA
|30068
|GA
|ZUNIGA COLLAZO, D & MA I TOVAR
|COBB
|MARIETTA
|30060
|GA
|ELLINGSEN, EDNA
|COBB
|POWDER SPRINGS
|30127
|GA
|IBARGUEN, HAFID
|COBB
|POWDER SPRINGS
|30127
|GA
|LEWIS, JOSHUA R
|COBB
|POWDER SPRINGS
|30127
|GA
|MILLER, JESSICA
|COBB
|POWDER SPRINGS
|30127
|GA
|MORALES GARCIA, ARNULFO
|COBB
|POWDER SPRINGS
|30127
|GA
|OMALLEY, SEAN
|COBB
|POWDER SPRINGS
|30127
|GA
|RAY, LOURENE D
|COBB
|POWDER SPRINGS
|30127
|GA
|RIOS, HERIBERTO & TRINIDAD CANALES
|COBB
|POWDER SPRINGS
|30127
|GA
|VICENTE SONTAY, RAMIRO & B VICENTE
|COBB
|POWDER SPRINGS
|30127
|GA
|WILLIAMSON, CHRISTINA M
|COBB
|POWDER SPRINGS
|30127
|GA
|YOUNG, ESSIE M
|COBB
|POWDER SPRINGS
|30127
|GA
|BAKER, ANTAVIOUS
|COBB
|SMYRNA
|30082
|GA
|BLEVINS, JOHNNIE F
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|BONILLA SERRANO, NILSA
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|BOYD-DIXIE, DERAN D
|COBB
|SMYRNA
|39982
|GA
|BRAXTON, GERALD L
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|BRYANT, ROLAND SPENCER
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|BUIE, WILBERT L
|COBB
|SMYRNA
|30081
|GA
|CALTE TEPATLAN, A & E VASQUEZ MUNOZ
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|CASTANEDA POZOS, LIDIA
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|COLEMAN, NICOLE M & RODNEY
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|DELGADO-ARREOLA, R & A RUIZ-SANCHEZ
|COBB
|SMYRNA
|30082
|GA
|DELGADO-ELACIO, MARIA A
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|ENRIQUEZ BECERRIL, CRISTOBAL
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|FLORES ROMERO, ALICIA
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|FLOWERS, EDWIN M
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|FUENTES, VICTOR & ARMINDA MONTANO
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|GOMEZ MIRANDA, JOSE L
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|GONZALEZ GUZMAN, CELSO
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|GROW, CHRISTI N
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|HARRIS, PHILLIP D MILLS
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|HASTREITER, RICHARD B
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|HOWARD, GLYNN T
|COBB
|SMYRNA
|30082
|GA
|HYATT, EDWARD M
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|JOHNSON, JOSEPH J JR
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|JONES, TOMMY
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|KARMEGAM, PRAKASH MR
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|KHATON, LINDSAY D
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|LAIR, AMUEL L
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|LEHMANN, VANESSA E
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|LEONARD, DARRYL R
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|LOPEZ, ALFREDO
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|LOZANO, MARTHA P
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|MACEDO AGUIRRE, E & F GOMEZ AGUILAR
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|MADHANAGOPAL, SRINIVAS
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|MAURICIO, JOCELYN N
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|MAYES, CAYENNE U
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|MBOOB, AJI
|COBB
|SMYRNA
|30081
|GA
|MCCLENDON, KARL A JR
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|MCCRAY, QUENTIN C
|COBB
|SMYRNA
|30082
|GA
|MEJIA, JULIO A
|COBB
|SMYRNA
|30082
|GA
|MEKONNEN, TSIGE B
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|MEKONNEN, TSIGE B & DARRYL L JACKSON
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|MENDEZ, JESSICA
|COBB
|SMYRNA
|30082
|GA
|MENDOZA PINEDA, MARIA A
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|MESTROV, TONI
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|MIRANDA RODRIGUEZ, M & G ROMAN SALGA
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|MOJICA-RODRIGUEZ, JAVIER
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|MOSCATO, HELEN A
|COBB
|SMYRNA
|30082
|GA
|NANJE, MAGDALENE B
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|PATTON, WILLIAM M
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|RAINEY, IAN R
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|RENATI, GIOVANNI & MARIA BONGIOVANNI
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|ROBERTS, JOHN A III
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|RUIZ-RICO, MARIO & MARIA DELGADO
|COBB
|SMYRNA
|30082
|GA
|SANDOVAL, EMILIO & ESTELA JIMENEZ
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|SURIANO, MARIA D
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|TINAJERO, ALFONSO
|COBB
|SMYRNA
|30082
|GA
|UKAONU, AKUNNAYA M
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|VALENCIA, JOSE N
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|VELASQUEZ, LILIA
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|WATTS, JEROME R
|COBB
|SMYRNA
|30080
|GA
|BAKER, COREY D
|COFFEE
|DOUGLAS
|31533
|GA
|BRINSON, LAKENDRA S
|COFFEE
|DOUGLAS
|31533
|GA
|DENNING, BRITTANI M
|COFFEE
|DOUGLAS
|31533
|GA
|HARRISON, CARL E
|COFFEE
|DOUGLAS
|31533
|GA
|HO, YIP MING
|COFFEE
|DOUGLAS
|31535
|GA
|JOHNSON, LARRY
|COFFEE
|DOUGLAS
|31533
|GA
|MARSH, AL G
|COFFEE
|DOUGLAS
|31533
|GA
|MARTIN, RAYMOND & ZINET GASKIN
|COFFEE
|DOUGLAS
|31535
|GA
|MERCER, C MICHELLE
|COFFEE
|DOUGLAS
|31535
|GA
|MORRIS, MARY M
|COFFEE
|DOUGLAS
|31533
|GA
|TIMS, SADA
|COFFEE
|DOUGLAS
|31533
|GA
|TORRES, HECTOR
|COFFEE
|DOUGLAS
|31535
|GA
|WILDES, LINDSAY
|COFFEE
|DOUGLAS
|31535
|GA
|WILLIAMS, JOHNNY
|COFFEE
|DOUGLAS
|31533
|GA
|BRIDGES, DUSTIN L
|COLQUITT
|MOULTRIE
|31768
|GA
|DOZIER, SHIRLEY M
|COLQUITT
|MOULTRIE
|31768
|GA
|HERNDON, DAVID S
|COLQUITT
|MOULTRIE
|31768
|GA
|MARTIN, LEKESHA
|COLQUITT
|MOULTRIE
|31788
|GA
|MEEKER, GRADY W
|COLQUITT
|MOULTRIE
|31788
|GA
|MORALES, PAULINO
|COLQUITT
|MOULTRIE
|31788
|GA
|NEWVINE, DEREK A
|COLQUITT
|MOULTRIE
|31768
|GA
|RAINEY, KELLEY M
|COLQUITT
|MOULTRIE
|31768
|GA
|VASQUEZ, J CARMELO & OLGA E RAMOS
|COLQUITT
|MOULTRIE
|31768
|GA
|WILLIAMS, JAMES H
|COLQUITT
|MOULTRIE
|31768
|GA
|BROOKS, MARY V
|COLUMBIA
|APPLING
|30802
|GA
|ARENA, SONYA L
|COLUMBIA
|AUGUSTA
|30907
|GA
|CARR, MICHELLE A
|COLUMBIA
|AUGUSTA
|30907
|GA
|CARRASCO MONTALVO, ASCENCION
|COLUMBIA
|AUGUSTA
|30907
|GA
|CRUMLEY, DIANA L
|COLUMBIA
|AUGUSTA
|30907
|GA
|HARP, JUDY C
|COLUMBIA
|AUGUSTA
|30907
|GA
|KING, BOBBY L
|COLUMBIA
|AUGUSTA
|30907
|GA
|PAYNE, RAY JR
|COLUMBIA
|AUGUSTA
|30907
|GA
|ROSIN, MARCEL
|COLUMBIA
|AUGUSTA
|30907
|GA
|SCONYERS, RANDALL A & BOBBIE K
|COLUMBIA
|AUGUSTA
|30907
|GA
|SIMS, BIANCA C
|COLUMBIA
|AUGUSTA
|30907
|GA
|SKELLEY, BRIAN & CHRISTINA L
|COLUMBIA
|AUGUSTA
|30907
|GA
|STALK, PAUL L & SETAUDO
|COLUMBIA
|AUGUSTA
|30907
|GA
|CAMPILII-LAPOLLA, MARY F
|COLUMBIA
|EVANS
|30809
|GA
|GONSALVES, LYNDA A
|COLUMBIA
|EVANS
|30809
|GA
|GOPAUL, BHSHYAM & SITA
|COLUMBIA
|EVANS
|30809
|GA
|KUO, MONGSEE & MARIA FATIMA C
|COLUMBIA
|EVANS
|30809
|GA
|MASCORRO-ARCOS, LUIS
|COLUMBIA
|EVANS
|30809
|GA
|MEKOYA, ABIY D
|COLUMBIA
|EVANS
|30809
|GA
|MERLIN, ANDERSON & MARIA F
|COLUMBIA
|EVANS
|30809
|GA
|MUNDY, MARY MILLER
|COLUMBIA
|EVANS
|30809
|GA
|SHOMBER, CHRISTINA H
|COLUMBIA
|EVANS
|30809
|GA
|ASLAMI, MOHAMMAD R & QAMAR
|COLUMBIA
|GROVETOWN
|30813
|GA
|BIRTS, VERNON S & DEIRDRE SELF
|COLUMBIA
|GROVETOWN
|30813
|GA
|CRUZ, RODULFO
|COLUMBIA
|GROVETOWN
|30813
|GA
|DOSSANTOS, PARMELIA C
|COLUMBIA
|GROVETOWN
|30813
|GA
|ORTIZ, DEISY F
|COLUMBIA
|GROVETOWN
|30813
|GA
|STEVENS, SHARON L
|COLUMBIA
|GROVETOWN
|30813
|GA
|TAGUI, JOSE LUIS
|COLUMBIA
|GROVETOWN
|30813
|GA
|WHITFIELD, RAYSHUN D
|COLUMBIA
|GROVETOWN
|30813
|GA
|COLEMAN, TASHA L
|COLUMBIA
|HARLEM
|30814
|GA
|MCINTOSH, MELVIN
|COLUMBIA
|HARLEM
|30814
|GA
|MILLER, MASON
|COLUMBIA
|HARLEM
|30814
|GA
|ALLEN, JAMESHA M
|COOK
|ADEL
|31620
|GA
|FRANKS, KANDACE R
|COOK
|ADEL
|31620
|GA
|PARRISH, ANDREW B II
|COOK
|ADEL
|31620
|GA
|STEWART, JASON D
|COOK
|SPARKS
|31647
|GA
|WALKER, TANIKA
|COOK
|SPARKS
|31647
|GA
|JACKSON, TANESIA S
|COWETA
|GRANTVILLE
|30220
|GA
|AINSWORTH, JOHN
|COWETA
|NEWNAN
|30263
|GA
|ANDRADE, SERGIO & ROSA FLORES PARRA
|COWETA
|NEWNAN
|30265
|GA
|BANKS, TONJA M
|COWETA
|NEWNAN
|30264
|GA
|BORJAS MATEO, TOMA
|COWETA
|NEWNAN
|30263
|GA
|BROWN, RIKKI D
|COWETA
|NEWNAN
|30271
|GA
|BYARS, CAYLEY E
|COWETA
|NEWNAN
|30265
|GA
|CAMPOS, RIGOBERTO & FELIC H PINEDA
|COWETA
|NEWNAN
|30263
|GA
|CARSTENSEN, J & J JACOBSON-CARSTENSE
|COWETA
|NEWNAN
|30263
|GA
|CASTILLO, OLIVA
|COWETA
|NEWNAN
|30265
|GA
|CONTRERAS-HERNANDE, SAMUEL
|COWETA
|NEWNAN
|30265
|GA
|CORIA, JOSE L
|COWETA
|NEWNAN
|30263
|GA
|CRUZ JIMENEZ, F & M HERRERA FLORES
|COWETA
|NEWNAN
|30264
|GA
|HERNANDEZ-CULEBRO, R & Y LOPEZ-CRISA
|COWETA
|NEWNAN
|30263
|GA
|HERNANDEZ MENA, CLEMENTE
|COWETA
|NEWNAN
|30264
|GA
|HERRING, CHLOE G
|COWETA
|NEWNAN
|30265
|GA
|HOLMES, DARIUS X
|COWETA
|NEWNAN
|30265
|GA
|JIMENEZ RUIZ, PEDRO & C DIAZ SOLIS
|COWETA
|NEWNAN
|30265
|GA
|JONES, SAYSHA Y
|COWETA
|NEWNAN
|30263
|GA
|JUAREZ RENTERIA, J S
|COWETA
|NEWNAN
|30271
|GA
|LABBE, KELLY A
|COWETA
|NEWNAN
|30265
|GA
|LEE, JAE H & MISUK CHON
|COWETA
|NEWNAN
|30265
|GA
|MARABOTTO, CARLOS
|COWETA
|NEWNAN
|30265
|GA
|MARTINEZ BAUTISTA, ALIFONSA
|COWETA
|NEWNAN
|30263
|GA
|MCGAHA, LINDA E
|COWETA
|NEWNAN
|30265
|GA
|MORALES-DIAZ, MARTIN
|COWETA
|NEWNAN
|30263
|GA
|ORDONEZ PASTRANA, SANTOS A
|COWETA
|NEWNAN
|30263
|GA
|PARKS, SHEREE
|COWETA
|NEWNAN
|30263
|GA
|PETREE, JOE P
|COWETA
|NEWNAN
|30271
|GA
|RHODES, JAMIE
|COWETA
|NEWNAN
|30271
|GA
|ROBERTS, SCARLETT S
|COWETA
|NEWNAN
|30263
|GA
|RODRIGUEZ ORTEGA, MARIA P
|COWETA
|NEWNAN
|30263
|GA
|ROMERO MARTINEZ, JUAN C
|COWETA
|NEWNAN
|30263
|GA
|ROSABAL, CARLOS A
|COWETA
|NEWNAN
|30271
|GA
|ROSALES GUERRERO, A & A OLVERA RAMI
|COWETA
|NEWNAN
|30265
|GA
|ROSALES RONQUILLO, JOSE L
|COWETA
|NEWNAN
|30263
|GA
|SALDANA PERALES, G & L GONZALEZ ALFO
|COWETA
|NEWNAN
|30263
|GA
|SANCHEZ ROBLES, AMALIA
|COWETA
|NEWNAN
|30263
|GA
|SHINN, JEFFREY A & KATRINA L
|COWETA
|NEWNAN
|30263
|GA
|SMITH, JOEL E
|COWETA
|NEWNAN
|30265
|GA
|TEPATLAN, ERUBIEL
|COWETA
|NEWNAN
|30265
|GA
|THOMAS, MICHELLE
|COWETA
|NEWNAN
|30263
|GA
|VINAGRE LEYVA, Q & I LORENZO OLAN
|COWETA
|NEWNAN
|30263
|GA
|YOUNIS, VICKIE
|COWETA
|NEWNAN
|30264
|GA
|BUSSEY, TRAMONE D
|COWETA
|SENOIA
|30276
|GA
|GORDON, WAYNE & JUELLA
|COWETA
|SENOIA
|30276
|GA
|WASHINGTON, WILBUR H
|COWETA
|SENOIA
|30276
|GA
|BAILEY, NICHOLAS
|COWETA
|SHARPSBURG
|30277
|GA
|PENSON, SAMUEL
|COWETA
|SHARPSBURG
|30277
|GA
|RAY, ROY L
|COWETA
|SHARPSBURG
|30277
|GA
|MONTES-JUAREZ, JUAN
|CRISP
|CORDELE
|31015
|GA
|MONTES-JUAREZ, MARIO
|CRISP
|CORDELE
|31015
|GA
|WATSON, JERMEY C
|DADE
|TRENTON
|30752
|GA
|ARCHER, SPENCER P
|DAWSON
|DAWSONVILLE
|30534
|GA
|COLE, LARRY K
|DAWSON
|DAWSONVILLE
|30534
|GA
|VAUGHAN, TIM N JR
|DAWSON
|DAWSONVILLE
|30534
|GA
|WILSON, BRYON R
|DAWSON
|DAWSONVILLE
|30534
|GA
|BOYETT, WILLIAM H
|DECATUR
|BAINBRIDGE
|39819
|GA
|BROCK, MARION C & MARY H
|DECATUR
|BAINBRIDGE
|39817
|GA
|CHILDREE, KEITH
|DECATUR
|BAINBRIDGE
|39819
|GA
|CORLEY, AMANDA
|DECATUR
|BAINBRIDGE
|39817
|GA
|ELLISON, CATHERINE P
|DECATUR
|BAINBRIDGE
|39817
|GA
|JOHNSON, LETREVIS
|DECATUR
|BAINBRIDGE
|39817
|GA
|MOORE, WILLIAM E
|DECATUR
|BAINBRIDGE
|39817
|GA
|STAPLES, CHRISTOPHER A
|DECATUR
|BAINBRIDGE
|39819
|GA
|MURRELL, MITCHELL J
|DECATUR
|FOWLSTOWN
|39852
|GA
|A QUINO GERARDO, MARTIN
|DEKALB
|ATLANTA
|30345
|GA
|AARON, FREDRICK
|DEKALB
|ATLANTA
|30345
|GA
|ABDULAHI, GULED MOHAMMED
|DEKALB
|ATLANTA
|30329
|GA
|AGATON, SAUL
|DEKALB
|ATLANTA
|30319
|GA
|AGUILERA, RONALD E & JUDITH ZAMBRANO
|DEKALB
|ATLANTA
|30340
|GA
|AL-JOBOURY, RAAD SAIED
|DEKALB
|ATLANTA
|30340
|GA
|ALCANTARA, JESUS
|DEKALB
|ATLANTA
|30360
|GA
|ALLEN, RONNIE E
|DEKALB
|ATLANTA
|30345
|GA
|ALVAREZ MARTINEZ, DANIEL
|DEKALB
|ATLANTA
|30341
|GA
|ALY, SAMIR
|DEKALB
|ATLANTA
|30341
|GA
|AMADOR, HERNAN & VERONICA ESPINOZA
|DEKALB
|ATLANTA
|30329
|GA
|AN, KUN K & KYUNG J
|DEKALB
|ATLANTA
|30341
|GA
|ANDERSON, JUSTIN
|DEKALB
|ATLANTA
|30341
|GA
|ANGUIANO, MARIA D L & GERARDO GARCIA
|DEKALB
|ATLANTA
|30329
|GA
|ARMOUR, NATASHA L
|DEKALB
|ATLANTA
|30340
|GA
|ARREOLA MARTINEZ, J & M CENTENO ALEJ
|DEKALB
|ATLANTA
|30319
|GA
|ASENCIO, JONATHAN
|DEKALB
|ATLANTA
|30319
|GA
|AVELLANEDA PINEDA, O & C GARCIA DUAR
|DEKALB
|ATLANTA
|30319
|GA
|BALTAZAR, JOSE
|DEKALB
|ATLANTA
|30341
|GA
|BANDA CASTILLO, JUAN
|DEKALB
|ATLANTA
|30319
|GA
|BASILIO HERNANDEZ, RENATO
|DEKALB
|ATLANTA
|30341
|GA
|CABRERA, EDISON
|DEKALB
|ATLANTA
|30329
|GA
|CADET, EVANS
|DEKALB
|ATLANTA
|30329
|GA
|CALDERON, SERGIO & EVAN CRUZ
|DEKALB
|ATLANTA
|30329
|GA
|CASTRO-MARTINEZ, FLAVIO
|DEKALB
|ATLANTA
|30341
|GA
|CEASER, ELIZABETH
|DEKALB
|ATLANTA
|30323
|GA
|CERRILLO JUAREZ, J & B SEGURA GALVAN
|DEKALB
|ATLANTA
|30360
|GA
|CHAM, BABOUCAR
|DEKALB
|ATLANTA
|30329
|GA
|CHAMBERS, RICKY
|DEKALB
|ATLANTA
|30340
|GA
|CLAY, LUCIUS & PAULA D
|DEKALB
|ATLANTA
|30322
|GA
|CONEY, DERRICK
|DEKALB
|ATLANTA
|30319
|GA
|COOPER, SALLIE
|DEKALB
|ATLANTA
|30317
|GA
|CORREA BENEGAS, MARIA D
|DEKALB
|ATLANTA
|30341
|GA
|CORTES, LUIS
|DEKALB
|ATLANTA
|30360
|GA
|CRESPO NAVARRO, CARMEN M
|DEKALB
|ATLANTA
|30340
|GA
|DALENIUS, KAREN E
|DEKALB
|ATLANTA
|30333
|GA
|DANDRIDGE, ANAIS M
|DEKALB
|ATLANTA
|30338
|GA
|DAWSON, JAHLANI G
|DEKALB
|ATLANTA
|30338
|GA
|DE JESUS CUSTODIO, NATIVIDAD
|DEKALB
|ATLANTA
|30329
|GA
|DE LEON-GONZALEZ, C & D CHON-CHETE
|DEKALB
|ATLANTA
|30341
|GA
|DEPINA, LEILA
|DEKALB
|ATLANTA
|30319
|GA
|DIAZ, OBED I
|DEKALB
|ATLANTA
|30340
|GA
|DOTSON, JARRET
|DEKALB
|ATLANTA
|30341
|GA
|DRAKE, STEPHANIE
|DEKALB
|ATLANTA
|30345
|GA
|DUPREE, TIMOTHY J
|DEKALB
|ATLANTA
|30345
|GA
|ESCALANTE, ELODIA
|DEKALB
|ATLANTA
|30341
|GA
|ESTREMANDOYRO, ERICK
|DEKALB
|ATLANTA
|30360
|GA
|FABRIS FARAGOZA, MARINA
|DEKALB
|ATLANTA
|30319
|GA
|FIELDS, LAUREN
|DEKALB
|ATLANTA
|30338
|GA
|FLOWER, JANIE A
|DEKALB
|ATLANTA
|30338
|GA
|FORD, JONATHAN D
|DEKALB
|ATLANTA
|30317
|GA
|FRANCISCO ESCOBAR, MARIA RAFAELA
|DEKALB
|ATLANTA
|30360
|GA
|GALDAMEZ, ALBA
|DEKALB
|ATLANTA
|30340
|GA
|GALLARDO, RODOLFO
|DEKALB
|ATLANTA
|30329
|GA
|GARCIA ALDANA, RAYMUNDO
|DEKALB
|ATLANTA
|30360
|GA
|GARCIA MIGUEL, G & B MANUEL RODRIGUE
|DEKALB
|ATLANTA
|30341
|GA
|GARCIA, JULIETA
|DEKALB
|ATLANTA
|30340
|GA
|GERENSKI, SVETOSLAV G
|DEKALB
|ATLANTA
|30345
|GA
|GOMARAM, DINESH
|DEKALB
|ATLANTA
|30338
|GA
|GONZALEZ-MANUEL, NOELIA N
|DEKALB
|ATLANTA
|30340
|GA
|GONZALEZ, CARLOS
|DEKALB
|ATLANTA
|30340
|GA
|GRAY, KEVIN
|DEKALB
|ATLANTA
|30319
|GA
|GUERRA LEMUS, SAUL J
|DEKALB
|ATLANTA
|30360
|GA
|GUETARNI, FARIDA F
|DEKALB
|ATLANTA
|30319
|GA
|GUTIERREZ AQUINO, ORLANDO
|DEKALB
|ATLANTA
|30329
|GA
|HAMILTON, RODNEY K
|DEKALB
|ATLANTA
|30346
|GA
|HAMM, DANIEL
|DEKALB
|ATLANTA
|30340
|GA
|HAN, YI X
|DEKALB
|ATLANTA
|30340
|GA
|HAWVER, NIKI & MICHAEL
|DEKALB
|ATLANTA
|30338
|GA
|HAYES, CHAMPAYNE
|DEKALB
|ATLANTA
|30338
|GA
|HELACIO-MORA, J & L ALBINO-SANTIAGO
|DEKALB
|ATLANTA
|30319
|GA
|HERNANDEZ, JOSE B & EVIS E GUEBARA
|DEKALB
|ATLANTA
|30319
|GA
|HICKS, DANIEL
|DEKALB
|ATLANTA
|30317
|GA
|HILL, MONECA S
|DEKALB
|ATLANTA
|30338
|GA
|HOLLIS, ELIZABETH A
|DEKALB
|ATLANTA
|30341
|GA
|HORTON, KELLI M
|DEKALB
|ATLANTA
|30338
|GA
|HUEZO, MIRNA L
|DEKALB
|ATLANTA
|30360
|GA
|JANNEH, SHEIKH O
|DEKALB
|ATLANTA
|30341
|GA
|JIMENEZ, RAQUEL E
|DEKALB
|ATLANTA
|30345
|GA
|JOHNSON, ANTONIO
|DEKALB
|ATLANTA
|30322
|GA
|JOHNSON, CHELSEA
|DEKALB
|ATLANTA
|30345
|GA
|JONES, JENNIFER C
|DEKALB
|ATLANTA
|30338
|GA
|KADAKIYA, ARCHIT P
|DEKALB
|ATLANTA
|30338
|GA
|KOKENES, SPEROS C
|DEKALB
|ATLANTA
|30323
|GA
|KOWZAN, JESSIE A
|DEKALB
|ATLANTA
|30338
|GA
|LAINEZ, ALEJANDRO
|DEKALB
|ATLANTA
|30340
|GA
|LANDAVERDE, ALFREDO
|DEKALB
|ATLANTA
|30360
|GA
|LANG, ANNE C
|DEKALB
|ATLANTA
|30340
|GA
|LANTZ, COLIN
|DEKALB
|ATLANTA
|30340
|GA
|LARUMBE HERNANDEZ, MARIA DEL SOCORRO
|DEKALB
|ATLANTA
|30340
|GA
|LARYEA, TONYA L
|DEKALB
|ATLANTA
|30341
|GA
|LEWIS, KEITH C
|DEKALB
|ATLANTA
|30340
|GA
|LOCKER, JOHN M
|DEKALB
|ATLANTA
|30329
|GA
|LOPEZ CASTILLO, CARLOS
|DEKALB
|ATLANTA
|30340
|GA
|LOPEZ, APARICIO & ARACELI RAMOS
|DEKALB
|ATLANTA
|30341
|GA
|LORENZO, SARBELIO & SONIA E FELIPE
|DEKALB
|ATLANTA
|30345
|GA
|LYTLE, PATRICIA L
|DEKALB
|ATLANTA
|30345
|GA
|MADSEN, CHRISTOPHER P
|DEKALB
|ATLANTA
|30338
|GA
|MAMDANI, RAHEEM & SALEEMA R
|DEKALB
|ATLANTA
|30341
|GA
|MARTINEZ, IGNACIO
|DEKALB
|ATLANTA
|30341
|GA
|MCLEAN, JULIA P
|DEKALB
|ATLANTA
|30346
|GA
|MEJIA, CESAR A & DULCE M SAENZ PAZ
|DEKALB
|ATLANTA
|30329
|GA
|MEKONEN, MARTA G
|DEKALB
|ATLANTA
|30329
|GA
|MENDEZ-MATA, ALEJANDRO
|DEKALB
|ATLANTA
|30319
|GA
|MENGISTU, TSIGE A
|DEKALB
|ATLANTA
|30345
|GA
|MENSAH, ALEX
|DEKALB
|ATLANTA
|30360
|GA
|MOHAMMED, FUAD S
|DEKALB
|ATLANTA
|30341
|GA
|MORAN, THOMAS
|DEKALB
|ATLANTA
|30341
|GA
|MOSLEY, TAMIKA N
|DEKALB
|ATLANTA
|30341
|GA
|MURTAUGH, MARY C
|DEKALB
|ATLANTA
|30319
|GA
|NAVOR LOPEZ, JUAN
|DEKALB
|ATLANTA
|30345
|GA
|OGLESBY, RECHARD
|DEKALB
|ATLANTA
|30128
|GA
|PACHECO, MOISES R
|DEKALB
|ATLANTA
|30341
|GA
|PAIFER-DIAZ, ALIOSKA P
|DEKALB
|ATLANTA
|30345
|GA
|PALMEROS-AVILA, MIRIAM
|DEKALB
|ATLANTA
|30345
|GA
|PARKER, CLEVELAND
|DEKALB
|ATLANTA
|30341
|GA
|PATTILLO, PATRICK B
|DEKALB
|ATLANTA
|30317
|GA
|PEREZ-ROGERS, MIRULGIA M
|DEKALB
|ATLANTA
|30319
|GA
|PEREZ TREJO, EDUARDO
|DEKALB
|ATLANTA
|30360
|GA
|PHARR, BRENDA D
|DEKALB
|ATLANTA
|30340
|GA
|PINDER, ALEXIS
|DEKALB
|ATLANTA
|30338
|GA
|PINEDA, OMAR
|DEKALB
|ATLANTA
|30345
|GA
|QASEM, ABDEL RAUF SAUD & MAYADA ABED
|DEKALB
|ATLANTA
|31141
|GA
|QUEZADA, GABRIEL & R GUADALUPE MENA
|DEKALB
|ATLANTA
|30341
|GA
|QUIROZ, JOSE L & MARIA G
|DEKALB
|ATLANTA
|30360
|GA
|REILLY, KATIE W
|DEKALB
|ATLANTA
|30338
|GA
|REYNOSO-HERNANDEZ, G & T LOPEZ-LOPEZ
|DEKALB
|ATLANTA
|30340
|GA
|RICO-BARRON, JUAN C
|DEKALB
|ATLANTA
|30341
|GA
|RITCHEY, ANDREW T
|DEKALB
|ATLANTA
|30338
|GA
|ROBERGE, JAMES D III
|DEKALB
|ATLANTA
|30329
|GA
|ROBERTSON, SHELIA R
|DEKALB
|ATLANTA
|30341
|GA
|ROBLERO, NOE H & GILDA H GONZALEZ
|DEKALB
|ATLANTA
|30360
|GA
|RODRIGUEZ, B & J BALTAZAR SALOME
|DEKALB
|ATLANTA
|30329
|GA
|RODRIGUEZ, F & A LARA HERNANDEZ
|DEKALB
|ATLANTA
|30360
|GA
|ROMERO, NELSON O
|DEKALB
|ATLANTA
|30340
|GA
|ROSAS, SALVADOR
|DEKALB
|ATLANTA
|30360
|GA
|SALINAS JIMENEZ, SAMUEL
|DEKALB
|ATLANTA
|30345
|GA
|SCOTT, EMILIA S
|DEKALB
|ATLANTA
|30345
|GA
|SESSOMS, CRYSTAL C
|DEKALB
|ATLANTA
|30341
|GA
|SHAKIN, DAVID S
|DEKALB
|ATLANTA
|30345
|GA
|SILVA, JORGE
|DEKALB
|ATLANTA
|30341
|GA
|SINGLETON, JOHNNIE A
|DEKALB
|ATLANTA
|30341
|GA
|SMITH, DONALD K
|DEKALB
|ATLANTA
|30345
|GA
|SMITH, JAMEKA
|DEKALB
|ATLANTA
|30360
|GA
|SMITH, TENNYSON A
|DEKALB
|ATLANTA
|30345
|GA
|SNORDEN, INDEA M
|DEKALB
|ATLANTA
|30329
|GA
|SOSA, RAMIRO TORRES
|DEKALB
|ATLANTA
|30341
|GA
|STARKMAN, JILL E
|DEKALB
|ATLANTA
|30319
|GA
|STERLING, MARQUELL
|DEKALB
|ATLANTA
|30338
|GA
|THE, SANJAYA W
|DEKALB
|ATLANTA
|30359
|GA
|THOMPSOM, OKAFILAT
|DEKALB
|ATLANTA
|30345
|GA
|THOMPSON, TRAVIS
|DEKALB
|ATLANTA
|30319
|GA
|TORRES-CATARINO, D & V GARCIA-HERNAN
|DEKALB
|ATLANTA
|30329
|GA
|TSOTSKOLAURI, IOSEB & PATCHIA XIONG
|DEKALB
|ATLANTA
|30340
|GA
|TURNER, DESHONDRA R
|DEKALB
|ATLANTA
|30317
|GA
|VALLES CABRERA, ALFREDO BONIFACIO
|DEKALB
|ATLANTA
|30360
|GA
|VARGAS-COLON, FLORENCIA
|DEKALB
|ATLANTA
|30319
|GA
|VARGAS PORTILLO, ANGEL & R B CASTELL
|DEKALB
|ATLANTA
|30340
|GA
|VEGA-VILLANUEVA, GERARDO
|DEKALB
|ATLANTA
|30360
|GA
|VILLAMIL HERNANDEZ, M & A SANCHEZ
|DEKALB
|ATLANTA
|30341
|GA
|WAKJIRA, BERKE J & ZERIHUN T BERI
|DEKALB
|ATLANTA
|30345
|GA
|WEANS, ANDRE S
|DEKALB
|ATLANTA
|30341
|GA
|WEBSTER, DASIA K
|DEKALB
|ATLANTA
|30338
|GA
|WEBSTER, GARAH L
|DEKALB
|ATLANTA
|30319
|GA
|WILLIAMS, CHRISTOPHER D
|DEKALB
|ATLANTA
|30329
|GA
|YANEZ-SANCHEZ, ALEJANDRO I
|DEKALB
|ATLANTA
|30329
|GA
|YARBOROUGH, EDISON & PEARLIE
|DEKALB
|ATLANTA
|31146
|GA
|YOUNG, KATHLEEN C
|DEKALB
|ATLANTA
|30329
|GA
|ZHAN, LIYUAN & NAN LIU
|DEKALB
|ATLANTA
|30319
|GA
|ZHAO, WAN XIANG
|DEKALB
|ATLANTA
|30341
|GA
|ZUBARI, YINON
|DEKALB
|ATLANTA
|30360
|GA
|JOSEPH, DIVYA J
|DEKALB
|AVONDALE ESTATES
|30002
|GA
|DEKALB
|AVONDALE ESTATES
|30002
|GA
|ABDILLAHI, IKRAM A
|DEKALB
|CLARKSTON
|30021
|GA
|ADAN, ABDULKADIR
|DEKALB
|CLARKSTON
|30021
|GA
|ADEBASH, DANIEL
|DEKALB
|CLARKSTON
|30021
|GA
|BOLAR, XAVIER
|DEKALB
|CLARKSTON
|30021
|GA
|DENEKE, TESFAYE E
|DEKALB
|CLARKSTON
|30021
|GA
|DUKE, CHERLY H
|DEKALB
|CLARKSTON
|30021
|GA
|FORD, DENNIS C SR
|DEKALB
|CLARKSTON
|30021
|GA
|HART, TAQUILLA
|DEKALB
|CLARKSTON
|30021
|GA
|HASSAN, AHMED
|DEKALB
|CLARKSTON
|30021
|GA
|HILL, SHARELLE L
|DEKALB
|CLARKSTON
|30021
|GA
|JONES, LAWRENE J
|DEKALB
|CLARKSTON
|30021
|GA
|MAGETO, JAPHETH O
|DEKALB
|CLARKSTON
|30021
|GA
|MOHAMMAD ANWAR, AHMAD S
|DEKALB
|CLARKSTON
|30021
|GA
|NAVARRETE, SILVIA
|DEKALB
|CLARKSTON
|30021
|GA
|NUNE, AFEWERK L
|DEKALB
|CLARKSTON
|30021
|GA
|SPENCER, JAMES
|DEKALB
|CLARKSTON
|30021
|GA
|WOODS, DOUGLAS
|DEKALB
|CLARKSTON
|30021
|GA
|ALI, ALI
|DEKALB
|DECATUR
|30031
|GA
|ALLEN, LUCILLE
|DEKALB
|DECATUR
|30035
|GA
|ANDERSON, MITCHELL M
|DEKALB
|DECATUR
|30035
|GA
|BAKER, ANTHONY L
|DEKALB
|DECATUR
|30036
|GA
|BANDHA, SRINIVAS & SHIRIN K BARDAI
|DEKALB
|DECATUR
|30033
|GA
|BASURTO RIVAS, PABLO
|DEKALB
|DECATUR
|30033
|GA
|BECKFORD, DEVON A
|DEKALB
|DECATUR
|30034
|GA
|BELL, TIMOTHY
|DEKALB
|DECATUR
|30034
|GA
|BENSON, MARK S
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|BERTRAM, EVANGELINE D
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|BHUIYAN, MOHAMMAD S
|DEKALB
|DECATUR
|30033
|GA
|BLOODWORTH, KATHY
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|BONNER, RUSSELL
|DEKALB
|DECATUR
|30034
|GA
|BOWDEN, GARLAND D
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|BRIDGES, BRIANA
|DEKALB
|DECATUR
|30034
|GA
|BRITT, KATRISA A
|DEKALB
|DECATUR
|30035
|GA
|BROCK, DEANTRE
|DEKALB
|DECATUR
|30035
|GA
|BROWN, KEYANA
|DEKALB
|DECATUR
|30034
|GA
|BRYANT, JOHN T
|DEKALB
|DECATUR
|30033
|GA
|BUTTS, RICKY
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|CAGAN, YVETTE L
|DEKALB
|DECATUR
|30034
|GA
|CANNON, KENNETH
|DEKALB
|DECATUR
|30034
|GA
|CARTER, BENJAMIN
|DEKALB
|DECATUR
|30034
|GA
|CARTER, MARLENA R
|DEKALB
|DECATUR
|30035
|GA
|CHAFFER, MERCEDES
|DEKALB
|DECATUR
|30033
|GA
|CHARLES, HABIMANA
|DEKALB
|DECATUR
|30033
|GA
|CISSE, ISMAILA
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|COLEMAN, SATIN
|DEKALB
|DECATUR
|30035
|GA
|COOPER, GRAY L
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|CURRY, DWIGHT B
|DEKALB
|DECATUR
|30035
|GA
|DADE, ATOYA
|DEKALB
|DECATUR
|30035
|GA
|DESAI, DIPAN R
|DEKALB
|DECATUR
|30030
|GA
|DILLINGHAM, RENEA F
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|DORSEY, TORREANCE
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|EBRAHIMI, LEYLA
|DEKALB
|DECATUR
|30034
|GA
|ELLSBERRY M, ANDRE
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|EVANS, ALITA
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|FAMAKMWA, MARY
|DEKALB
|DECATUR
|30034
|GA
|FAZAL, NOORUDIN & YVONNE
|DEKALB
|DECATUR
|30033
|GA
|FINNIE, CATHY
|DEKALB
|DECATUR
|30035
|GA
|FLINT, DEYANDA E
|DEKALB
|DECATUR
|30035
|GA
|FOWLER, JOSHUA B
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|GARLINGTON, MAJOR
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|GRAY, AMY
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|GRAY, ASHLE
|DEKALB
|DECATUR
|30034
|GA
|GRAY, JUMAL JR
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|GRIMES, PHILLIP M
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|HALL, GABRIEL E
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|HARMON, LEWIS
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|HERRING, MICHAEL D & AYASHA D
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|HOMER, JESSICA L
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|HOWARD, WILLIE J
|DEKALB
|DECATUR
|30035
|GA
|HUNTLEY, LISA D
|DEKALB
|DECATUR
|30034
|GA
|JEWS, CASMIN M
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|JOHNSON, ASHLEY
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|JOHNSON, CHASITY
|DEKALB
|DECATUR
|30033
|GA
|JOHNSON, JAMAL
|DEKALB
|DECATUR
|30034
|GA
|JOHNSON, JAY M
|DEKALB
|DECATUR
|30033
|GA
|JONES, BRITTANY
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|JONES, LENWARD JR
|DEKALB
|DECATUR
|30034
|GA
|KELLY, JOHNATHON
|DEKALB
|DECATUR
|30034
|GA
|KELLY, PATRICK L
|DEKALB
|DECATUR
|30034
|GA
|LANE, THOMAS F
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|LEEVER, TALITHA D
|DEKALB
|DECATUR
|30035
|GA
|LEYVA QUIROS, ISAIAS
|DEKALB
|DECATUR
|30033
|GA
|LINDSEY, LOUIE G
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|LONGLEY-COOK, AUBREY J
|DEKALB
|DECATUR
|30030
|GA
|LOWERY, ROBERT
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|LU, CHIH-KAO & CHIU LAN
|DEKALB
|DECATUR
|30033
|GA
|LUKAS, CONSTANCE J
|DEKALB
|DECATUR
|30033
|GA
|LYONS, REGINALD
|DEKALB
|DECATUR
|30035
|GA
|MAGEE, RONICIA A
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|MAHABIR, MARCUS A
|DEKALB
|DECATUR
|30034
|GA
|MITCHELL, RANDY
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|MITCHELL, STACEY G
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|MOORE, MICHAEL E JR
|DEKALB
|DECATUR
|30035
|GA
|MOORE, QUENTEN
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|MORRIS, LATISHA L
|DEKALB
|DECATUR
|30034
|GA
|MOYE, EGYPT
|DEKALB
|DECATUR
|30035
|GA
|MUHAMMAD, NAAJIYA A
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|NAVARRO, FERNANDO & MAIRA RIBEIRO
|DEKALB
|DECATUR
|30030
|GA
|O NEAL, JONAS
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|PARHAM, BENJAMIN
|DEKALB
|DECATUR
|30034
|GA
|PARKS, GREGORY
|DEKALB
|DECATUR
|30035
|GA
|PEEPLES, PRATHENIA C
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|PEGRAM, TRACEY A
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|PHILLIPS, CYNTHIA
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|PINKNEY, JOHNNY
|DEKALB
|DECATUR
|30034
|GA
|PRIDE, FERANEI J
|DEKALB
|DECATUR
|30035
|GA
|PRIESTER, RICHARD
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|PRIMAS, DERRICK S
|DEKALB
|DECATUR
|30033
|GA
|QUEEN, EDDIE L
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|RAMSEY, FERLANDO J
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|RHINE, JANIE B & RICHARD
|DEKALB
|DECATUR
|30035
|GA
|RICHARDS, SUMMER
|DEKALB
|DECATUR
|30034
|GA
|RIGGSBEE, LASHONDA S
|DEKALB
|DECATUR
|30034
|GA
|RUSSELL, ANTHONY J
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|SALTER, DARREN
|DEKALB
|DECATUR
|30034
|GA
|SANDS, DEMARCUS J
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|SCHENCK, SVETLANA
|DEKALB
|DECATUR
|30031
|GA
|SCOTT, ARNOLD
|DEKALB
|DECATUR
|30031
|GA
|SCROGGINS, SHIANNIE
|DEKALB
|DECATUR
|30034
|GA
|SHACKELFORD, HUGH W
|DEKALB
|DECATUR
|30030
|GA
|SHEAROUSE, JAMES C
|DEKALB
|DECATUR
|30033
|GA
|SILL, BRET K & SHAWN M
|DEKALB
|DECATUR
|30033
|GA
|SMITH, LINDA
|DEKALB
|DECATUR
|30035
|GA
|STERN-HOGAN, BRENDAN
|DEKALB
|DECATUR
|30033
|GA
|STRONG, DALENE
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|TANURI, AMILCAR & HEINIZE
|DEKALB
|DECATUR
|30033
|GA
|TAYLOR RIVERS, JUMOKE O
|DEKALB
|DECATUR
|30031
|GA
|THOMAS, CHARLES S
|DEKALB
|DECATUR
|30034
|GA
|THOMAS, JAMECKO R
|DEKALB
|DECATUR
|30034
|GA
|TILMAN, CARONDA RIKITA
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|TURNER, CORVEL R
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|TURNER, EARLIN L
|DEKALB
|DECATUR
|30035
|GA
|USHER, JAYTRICE
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|VAZQUEZ VELAZQUEZ, MIGUEL ANGEL
|DEKALB
|DECATUR
|30030
|GA
|WADE, ROBERT L
|DEKALB
|DECATUR
|30030
|GA
|WELCH, SYLVESTER
|DEKALB
|DECATUR
|30031
|GA
|WHITE, FREDDIE L
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|WHITEHEAD, NATHAN & MARVA
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|WILKINS, MILLETUS J
|DEKALB
|DECATUR
|30034
|GA
|WILLIAMS, CHARLES
|DEKALB
|DECATUR
|30034
|GA
|WILLIAMS, DENISE
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|WILLIS, GEORGE
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|WITHERSPOON, GWENDOLYN M
|DEKALB
|DECATUR
|30035
|GA
|WOLDEYOHANNES, ATSEDE
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|WRIGHT, DEBORAH A
|DEKALB
|DECATUR
|30032
|GA
|ADAMS, SHERRIE V
|DEKALB
|ELLENWOOD
|30294
|GA
|ARNOLD, WILLIAM J & ANGELA H
|DEKALB
|ELLENWOOD
|30294
|GA
|BAGLEY, MAURICE
|DEKALB
|ELLENWOOD
|30294
|GA
|BAKER, MILES JR
|DEKALB
|ELLENWOOD
|30294
|GA
|BILAVARN, MANICHANH
|DEKALB
|ELLENWOOD
|30294
|GA
|BRAMWELL, CHADD
|DEKALB
|ELLENWOOD
|30294
|GA
|CONAWAY, BEJAMINE
|DEKALB
|ELLENWOOD
|30294
|GA
|COOPER, KHOBEI K
|DEKALB
|ELLENWOOD
|30294
|GA
|DAVIS, WILLIAM H
|DEKALB
|ELLENWOOD
|30294
|GA
|FAVORS, ALBERT
|DEKALB
|ELLENWOOD
|30294
|GA
|HAMMOND, DEMETRIA G
|DEKALB
|ELLENWOOD
|30294
|GA
|MAREZ ESCALERA, ABEL
|DEKALB
|ELLENWOOD
|30294
|GA
|MILES, MARIE
|DEKALB
|ELLENWOOD
|30294
|GA
|MORA, DANIEL
|DEKALB
|ELLENWOOD
|30294
|GA
|MORGAN, ANDRE
|DEKALB
|ELLENWOOD
|30294
|GA
|PERRY, KEITH T
|DEKALB
|ELLENWOOD
|30294
|GA
|ROBERTS, ROY
|DEKALB
|ELLENWOOD
|30294
|GA
|WILLIAMS, RICKY
|DEKALB
|ELLENWOOD
|30294
|GA
|YORK, BORRIS A
|DEKALB
|ELLENWOOD
|30294
|GA
|ALBRITTIAN, EDDIE D
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|BARCEINAS CAMARGO, F & M LOPEZ BARRA
|DEKALB
|LITHONIA
|30038
|GA
|BART, MARJORIE
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|BOONE, CRYSTAL M
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|BRITTLE, RUFUS M
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|BROOKS, KEITH
|DEKALB
|LITHONIA
|30038
|GA
|BROWN, JALANA
|DEKALB
|LITHONIA
|30038
|GA
|BURLEY, KEITH M & VICKEY A
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|BURNETT, DIANA D
|DEKALB
|LITHONIA
|30038
|GA
|CAIN GOODWIN, ALECIA
|DEKALB
|LITHONIA
|30038
|GA
|CHRISTOPHER, COREY M
|DEKALB
|LITHONIA
|30038
|GA
|COLEMAN, EDWINA P
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|COPELAND, JOHNATHONNE
|DEKALB
|LITHONIA
|30038
|GA
|DAMEY, MAME
|DEKALB
|LITHONIA
|30038
|GA
|DANIELS, TAKELA Y
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|DIGGS, BRIDGETT R
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|ELLIS, KRISTOPHER K
|DEKALB
|LITHONIA
|30038
|GA
|GIDRON, DARRELL L
|DEKALB
|LITHONIA
|30038
|GA
|GONZALEZ, CARLOS P
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|GOSHAY, BRENDAN
|DEKALB
|LITHONIA
|30038
|GA
|GREENIDGE, NEELAH A
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|GRIER, TYRIQ
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|GRIFFITH, MICHAEL W
|DEKALB
|LITHONIA
|30038
|GA
|HANCOCK, BRUCE W JR
|DEKALB
|LITHONIA
|30038
|GA
|HARDING, JANILLE A
|DEKALB
|LITHONIA
|30038
|GA
|HAUGHTON, SHAYON
|DEKALB
|LITHONIA
|30038
|GA
|HAWKINS, DARRUIS
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|HAYES, NYASIA
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|HAYES, ROBERT B
|DEKALB
|LITHONIA
|30038
|GA
|HICKMAN, CHASE A
|DEKALB
|LITHONIA
|30038
|GA
|HOLLIDAY, OSCAR L & CASSANDRA H
|DEKALB
|LITHONIA
|30038
|GA
|JAMMEH, ELIMAN E
|DEKALB
|LITHONIA
|30038
|GA
|JETER III, JOSEPH F & LETONJA A JETE
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|JOHNSON, KENNETH D
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|JOHNSON, PETER S
|DEKALB
|LITHONIA
|30038
|GA
|JOHNSON, TERRANCE M
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|JONES, TIMOTHY
|DEKALB
|LITHONIA
|30038
|GA
|JUDGE, JEREMY
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|LANE, SHAQUITA S
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|LOUIS, SANDY P
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|MARTINEZ, JULIAN
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|MATHEWS, DONNA B
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|MATTESON, GARY E
|DEKALB
|LITHONIA
|30038
|GA
|MATTHEWS, PYIA
|DEKALB
|LITHONIA
|30038
|GA
|MATTHEWS, RAYMOND SR
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|MITCHELL, GODWIN & GASIE
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|MORRISETTE, CHRIS
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|NAILS, CALYSIA D
|DEKALB
|LITHONIA
|30038
|GA
|NELSON, ROBERT L
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|OWENS, AARON A
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|PALIN, TASHA
|DEKALB
|LITHONIA
|30038
|GA
|PHILLIPS, MICHAEL J
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|REESE, NORMAN E JR
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|RHODES, KRISTEN R
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|ROGERS, BRANDON
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|RUSS, NAJIR
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|SCOTT, WARREN
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|VANHORNE, LETHA
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|VEASLEY, CARLA M
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|WHITE, THOMAS L
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|WILLIAMS, DONALD E
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|WILLIS, SHAWN
|DEKALB
|LITHONIA
|30038
|GA
|YOUNG, MARCUS
|DEKALB
|LITHONIA
|30058
|GA
|GARCIA, JONATHAN & CRISTIAN TIJERINO
|DEKALB
|REDAN
|30074
|GA
|COLLINS, KWASIA L
|DEKALB
|SCOTTDALE
|30079
|GA
|ABDALHAKEEM, MAALIK
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|ADAMS, JOHN W & KAREN D
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30088
|GA
|ANDERS, JAMES A
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30087
|GA
|BONDS, JESSICA L
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30088
|GA
|BROWN, DURRANCE D
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|BROWN, RENALD A
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|CANIONERO, CASIMERO
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30088
|GA
|CARTER, AARON J
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30087
|GA
|CORBIN, PETAL
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|DANG, QUANG & NAM DO
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30087
|GA
|DEAN, ASPEN
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30087
|GA
|DOUGLASS, LARISSA
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|DOZIER, JONATHAN
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30088
|GA
|DUNCAN, GREG
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30088
|GA
|FARNSWORTH, EMILY N
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|FLOYD, RANDY H
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30088
|GA
|FOX, WILLIAM
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|GARRAWAY, DENISE A
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|GAUSE, MAXINE W
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|GREEN, STANLEY
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30087
|GA
|HARRELL, MAXIE L & DEUNDRIA L CODY
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30088
|GA
|HIRSTON, CORNELLIUS R
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30088
|GA
|HUGHES, ISAIAH
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30087
|GA
|JACKSON, EVA
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|JACKSON, ISABEL V
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30087
|GA
|JACKSON, WINDY
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30087
|GA
|JOHNSON, AVERIL & EBONY LEWIS
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|JONES, JAMES E
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30088
|GA
|KUNIC, ALADIN
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|LAWSON, IDA MAE
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|LESTER, LOUIS L
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30088
|GA
|LEWIS, LADAWNA
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30087
|GA
|MITCHELL, KEVIN W
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30088
|GA
|MONTGOMERY, NATHANIEL A
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|MOON-HERNANDEZ, ANGELA
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|MYRICKS, DAJUAN
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|ODUKO, ABIODUN
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|OWEN, TONY
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|PERKINS, SHANNETTE J
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30087
|GA
|PHILPOT, DARICE N
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|PINNIX, HOWARD R
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|PITTS, LASHONDA
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|PRINCE, LORNEL E
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30088
|GA
|READ, JEREMY & COLEEN M
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|RECORD, CLEO A
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30087
|GA
|REID, DEONTE C
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|ROBINSON, GREGORY
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|ROSS, DELANO
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30088
|GA
|SHARP, RANDALL S
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|SIMMONS, KENNETH
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30087
|GA
|SMITH, ALVIN R
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30087
|GA
|SMITH, DEXTER
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|SMITH, ROY C
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|STANTON, ANTHONY D
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30087
|GA
|TANDIA, YACOUBA B
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|THORNTON, FRANK D
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|TURNER, HELENA N
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30087
|GA
|VANTERPOOL, CHERYL B
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|VILLALOBOS LUNA, KRISTIAN
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|WALKER, GLORIA
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|WATSON, GEORGE A
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|WHITE, CALVIN
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|WILLIAMS, BETTY L
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30086
|GA
|WILLIAMS, BRIANA D
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|WILSON, LELAND D
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|WOLDEMARIAM, HAILEMELEKOT T
|DEKALB
|STONE MOUNTAIN
|30083
|GA
|ABODERIN, MORAYO
|DEKALB
|TUCKER
|30084
|GA
|ALVARADO, SONIA E
|DEKALB
|TUCKER
|30084
|GA
|BARRERA, VICTOR
|DEKALB
|TUCKER
|30084
|GA
|CROWE, LANCE
|DEKALB
|TUCKER
|30084
|GA
|DIAZ SILVERSTRE, LUIS
|DEKALB
|TUCKER
|30084
|GA
|FARRAG, HESHAM A
|DEKALB
|TUCKER
|30084
|GA
|GALLARDO-VENCEDOR, IVETH
|DEKALB
|TUCKER
|30084
|GA
|GARCIA, AMBROCIO
|DEKALB
|TUCKER
|30084
|GA
|KIM, MYOUNG S
|DEKALB
|TUCKER
|30084
|GA
|LANDOR, LESTER
|DEKALB
|TUCKER
|30084
|GA
|LE, NGAN T
|DEKALB
|TUCKER
|30084
|GA
|LOPEZ CHAVEZ, JOSE ANTONIO
|DEKALB
|TUCKER
|30084
|GA
|LOVE, JASMA M
|DEKALB
|TUCKER
|30084
|GA
|MCINNISH, EDITH
|DEKALB
|TUCKER
|30084
|GA
|MILLER, GABRIEL
|DEKALB
|TUCKER
|30084
|GA
|NAVA-VASQUEZ, LEON A
|DEKALB
|TUCKER
|30084
|GA
|OFTORGA, BENIGNO R
|DEKALB
|TUCKER
|30085
|GA
|PATEL, DHIRAJLAL & SITABEN
|DEKALB
|TUCKER
|30084
|GA
|PATEL, JITESH & SMITA
|DEKALB
|TUCKER
|30084
|GA
|SANCHEZ AGUILERA, JUDITH A
|DEKALB
|TUCKER
|30084
|GA
|SIMMONS, ADAM J
|DEKALB
|TUCKER
|30084
|GA
|SOLA, EFRAIN & MAXIMA LOPEZ-DE SOLA
|DEKALB
|TUCKER
|30084
|GA
|STRONG, KAYLA A
|DEKALB
|TUCKER
|30084
|GA
|TALLEY, ARIANA T
|DEKALB
|TUCKER
|30084
|GA
|WALKER, DAVID T
|DEKALB
|TUCKER
|30084
|GA
|WANG, JIN
|DEKALB
|TUCKER
|30084
|GA
|WESTER, UNDRELL L
|DEKALB
|TUCKER
|30084
|GA
|WHITERS, JEANNETTE G
|DEKALB
|TUCKER
|30084
|GA
|WILSON, MICHAEL
|DEKALB
|TUCKER
|30084
|GA
|CLEM, JOHNNY
|DODGE
|EASTMAN
|31023
|GA
|FAISON, ANTWAN R
|DODGE
|EASTMAN
|31023
|GA
|MCDUFFIE, NATASHIY
|DODGE
|EASTMAN
|31023
|GA
|MCGHEE, DAVID A
|DODGE
|EASTMAN
|31023
|GA
|PEACOCK, JOSH N
|DODGE
|EASTMAN
|31023
|GA
|PARKER, ANTHONY
|DOOLY
|VIENNA
|31092
|GA
|ARCHER, JASON W
|DOUGHERTY
|ALBANY
|31705
|GA
|BURNETT, TODD C
|DOUGHERTY
|ALBANY
|31702
|GA
|COX, JONATHAN E
|DOUGHERTY
|ALBANY
|31707
|GA
|CULBRATH, SADARRICK
|DOUGHERTY
|ALBANY
|31705
|GA
|DACOSTA, YULONDA
|DOUGHERTY
|ALBANY
|31703
|GA
|ELLIS, REGINALD B
|DOUGHERTY
|ALBANY
|31705
|GA
|FLOURNOY, JODY M
|DOUGHERTY
|ALBANY
|31707
|GA
|GAMBRELL, ANITA L
|DOUGHERTY
|ALBANY
|31705
|GA
|GOINES, JULIA
|DOUGHERTY
|ALBANY
|31707
|GA
|GONZALEZ, SALOMON
|DOUGHERTY
|ALBANY
|31705
|GA
|GRIER, HORACE
|DOUGHERTY
|ALBANY
|31701
|GA
|GRIFFIN, MARVIN D
|DOUGHERTY
|ALBANY
|31702
|GA
|HALL, DONALD C
|DOUGHERTY
|ALBANY
|31701
|GA
|HARPER, MICHAEL P
|DOUGHERTY
|ALBANY
|31721
|GA
|HARRIS, FLORINE
|DOUGHERTY
|ALBANY
|31705
|GA
|HIJA, MUFID
|DOUGHERTY
|ALBANY
|31707
|GA
|JOHNSON, CLARENCE C
|DOUGHERTY
|ALBANY
|31705
|GA
|JOHNSON, NATAVIA M
|DOUGHERTY
|ALBANY
|31721
|GA
|JONES, FELIX B
|DOUGHERTY
|ALBANY
|31706
|GA
|JONES, PHILLIP
|DOUGHERTY
|ALBANY
|31705
|GA
|LEWIS, MARDRIQUE A
|DOUGHERTY
|ALBANY
|31705
|GA
|NEALS, LINDA FAYE
|DOUGHERTY
|ALBANY
|31701
|GA
|PLUMMER, DON E
|DOUGHERTY
|ALBANY
|31701
|GA
|PRATHER, SHERBIE
|DOUGHERTY
|ALBANY
|31705
|GA
|RIOS-ZARATE, JOSE L
|DOUGHERTY
|ALBANY
|31705
|GA
|RUSSELL, BRANDON
|DOUGHERTY
|ALBANY
|31705
|GA
|SHINE, BRITTANY
|DOUGHERTY
|ALBANY
|31705
|GA
|TAYLOR, KHRISTINA N
|DOUGHERTY
|ALBANY
|31707
|GA
|THOMPSON, ALYSHA
|DOUGHERTY
|ALBANY
|31705
|GA
|WILLIAMS, BARBARA J
|DOUGHERTY
|ALBANY
|31705
|GA
|YOUNG, KRISTIE N
|DOUGHERTY
|ALBANY
|31705
|GA
|YOUNG, VALORIE
|DOUGHERTY
|ALBANY
|31705
|GA
|ALI, ELVIRA
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30134
|GA
|ANDERSON, DARA K
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30135
|GA
|ANDREWS, JEFFREY A & DEANNA M
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30135
|GA
|ASHMORE, GEORGE M JR & A L DULWORTH
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30135
|GA
|AUSTIN, KEON
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30133
|GA
|BELL, RANDY K & RHONDA R
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30135
|GA
|BLAIR, ROBERT G JR
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30134
|GA
|BRADLEY, GABRIEL L
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30135
|GA
|BROWN, BRIANNA M
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30134
|GA
|CAMPBELL, KENNIDAYACO
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30134
|GA
|CANNON, BEN S
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30135
|GA
|CHISOLM, ANDREW D
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30135
|GA
|CONNER, HEATHER
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30135
|GA
|EVANS, JEFFERY
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30135
|GA
|GATES, TRACY A
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30135
|GA
|GILLHAM, PAUL L
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30135
|GA
|GRAHAM, PENNY F
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30134
|GA
|GREENE, MORGAN A
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30134
|GA
|GUERRERO SIXTOS, A & M SANTACLARA TA
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30134
|GA
|HALL, JESSIKS P
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30135
|GA
|HULL, JAMES E
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30135
|GA
|JACKSON, JENNIFER
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30134
|GA
|JOHNSON, BILLY
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30134
|GA
|LEE, MICHAEL & LISA M
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30135
|GA
|LEWIS, TINIKA M
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30135
|GA
|LLAMAS RENTERIA, RUBEN
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30134
|GA
|LUPO, JONATHAN R
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30135
|GA
|MARCELLUS, WILSON & RAYMOSE
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30135
|GA
|MARIETTA, JOSHUA W
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30135
|GA
|REAGAN, BENJAMIN R
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30135
|GA
|REED, DONAE L
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30134
|GA
|SANCHEZ, ANTONIO D
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30135
|GA
|SCOTT, KENNETH
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30134
|GA
|SMITH, MARCHETA
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30135
|GA
|SYKES, ANGELO
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30134
|GA
|VELAQUEZ GARCIA, EDIEL
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30134
|GA
|ZACHERY, SASHA L
|DOUGLAS
|DOUGLASVILLE
|30135
|GA
|COX, RALPH E
|DOUGLAS
|LITHIA SPRINGS
|30122
|GA
|FALU, LIZANDRO & MELISSA C
|DOUGLAS
|LITHIA SPRINGS
|30122
|GA
|FIELD, LAVERNE H
|DOUGLAS
|LITHIA SPRINGS
|30122
|GA
|GARRETT, LAURIE A
|DOUGLAS
|LITHIA SPRINGS
|30122
|GA
|GRAYSON, LATOYSHA L
|DOUGLAS
|LITHIA SPRINGS
|30122
|GA
|HARRIS, QUINN C
|DOUGLAS
|LITHIA SPRINGS
|30122
|GA
|KENDALL, WILLIAM A
|DOUGLAS
|LITHIA SPRINGS
|30122
|GA
|LAMB, LISA M
|DOUGLAS
|LITHIA SPRINGS
|30122
|GA
|LOPEZ-DIAZ, C & R GUTIERREZ-GASPAR
|DOUGLAS
|LITHIA SPRINGS
|30122
|GA
|LOWERY, SHERRIE
|DOUGLAS
|LITHIA SPRINGS
|30122
|GA
|MILES, KELIA M
|DOUGLAS
|LITHIA SPRINGS
|30122
|GA
|RYMAN, AMANDA L
|DOUGLAS
|LITHIA SPRINGS
|30122
|GA
|SUBASIC, PAULINE
|DOUGLAS
|LITHIA SPRINGS
|30122
|GA
|WASHINGTON, LESLIE A
|DOUGLAS
|LITHIA SPRINGS
|30122
|GA
|WASHINGTON, SHERRY
|DOUGLAS
|LITHIA SPRINGS
|30122
|GA
|GABLE, KLINT JOHN
|DOUGLAS
|WINSTON
|30187
|GA
|HALL, JONATHAN A A
|EARLY
|BLAKELY
|39823
|GA
|LAMKIN, KENNETH E
|EARLY
|BLAKELY
|39823
|GA
|OBERMEYER, TIMOTHY S
|EARLY
|BLAKELY
|39823
|GA
|PATEL, LAXMIBEN
|EARLY
|BLAKELY
|39823
|GA
|SMITH, CEDRIC M
|EFFINGHAM
|EDEN
|31307
|GA
|SWAFFORD, JANNA G
|EFFINGHAM
|GUYTON
|31312
|GA
|LUMKINS, JAMES M
|EFFINGHAM
|RINCON
|31326
|GA
|BAO, WEN ZHONG
|EFFINGHAM
|SPRINGFIELD
|31329
|GA
|JONES, ERAKA L
|EFFINGHAM
|SPRINGFIELD
|31329
|GA
|MCNEIL, ANDRAE A
|EFFINGHAM
|SPRINGFIELD
|31329
|GA
|MORGAN, WILLIAM T
|EFFINGHAM
|SPRINGFIELD
|31329
|GA
|WILSON, ANDRENE M
|EFFINGHAM
|SPRINGFIELD
|31329
|GA
|JAIME-URIBE, JESUS D
|ELBERT
|ELBERTON
|30635
|GA
|MILLS, AMBER L
|ELBERT
|ELBERTON
|30635
|GA
|LIVELY, HAROLD
|EMANUEL
|ADRIAN
|31002
|GA
|WILLIAMS, KEIARRA L
|EMANUEL
|STILLMORE
|30464
|GA
|BROWN, DENNIS D
|EMANUEL
|SWAINSBORO
|30401
|GA
|BROWN, ERIC L
|EMANUEL
|SWAINSBORO
|30401
|GA
|DURDEN, DAVID
|EMANUEL
|SWAINSBORO
|30401
|GA
|HUGHES, CHRIS
|EMANUEL
|SWAINSBORO
|30401
|GA
|LOTT, JUSTIN Q
|EMANUEL
|SWAINSBORO
|30401
|GA
|SMITH, ANDREA S
|EMANUEL
|SWAINSBORO
|30401
|GA
|STONE, TASHA A
|EMANUEL
|SWAINSBORO
|30401
|GA
|BARBER, RICHARD A & SHELLEY D
|EMANUEL
|TWIN CITY
|30471
|GA
|BYRD, ERIC B
|EVANS
|CLAXTON
|30417
|GA
|GONZALEZ, DARIO & MARIA B
|EVANS
|CLAXTON
|30417
|GA
|LEMON, JARVIS
|EVANS
|CLAXTON
|30417
|GA
|LESTER, ANTHONY M
|EVANS
|CLAXTON
|30417
|GA
|SCOTT, JAMES JR
|EVANS
|CLAXTON
|30417
|GA
|BURKE, MARSHALL D
|FANNIN
|BLUE RIDGE
|30513
|GA
|MCHAN, IRVIN L
|FANNIN
|MINERAL BLUFF
|30559
|GA
|RUSSELL, PAULA L
|FANNIN
|MINERAL BLUFF
|30559
|GA
|WILLIAMS, WILLIAM I
|FANNIN
|MORGANTON
|30560
|GA
|ADAMSON, LAMAR E
|FAYETTE
|FAYETTEVILLE
|30215
|GA
|BRYANT, RONALD
|FAYETTE
|FAYETTEVILLE
|30215
|GA
|BURRELL, MARY E
|FAYETTE
|FAYETTEVILLE
|30214
|GA
|BUTTS, CLIFFORD JR
|FAYETTE
|FAYETTEVILLE
|30214
|GA
|CARR, KURSTEN M
|FAYETTE
|FAYETTEVILLE
|30215
|GA
|CREER, LETOSCIA T
|FAYETTE
|FAYETTEVILLE
|30214
|GA
|DANIEL, VICTOR
|FAYETTE
|FAYETTEVILLE
|30215
|GA
|DEARMOND, NIGEL
|FAYETTE
|FAYETTEVILLE
|30214
|GA
|DIXON, DENISE G
|FAYETTE
|FAYETTEVILLE
|30215
|GA
|FREEMAN, WILSHANDA
|FAYETTE
|FAYETTEVILLE
|30214
|GA
|GREEN, CHRISTOPHER M
|FAYETTE
|FAYETTEVILLE
|30214
|GA
|HARRIS, DANA J
|FAYETTE
|FAYETTEVILLE
|30215
|GA
|HUGGINS, WATI S
|FAYETTE
|FAYETTEVILLE
|30214
|GA
|JAMAL, DOULAT F
|FAYETTE
|FAYETTEVILLE
|30214
|GA
|MICKEY, LELAND T
|FAYETTE
|FAYETTEVILLE
|30214
|GA
|NOORANI, SALIM
|FAYETTE
|FAYETTEVILLE
|30214
|GA
|SPEIGHTS, TERI T
|FAYETTE
|FAYETTEVILLE
|30214
|GA
|STUSAK, PHILIP & DEBORAH VELLUCCI
|FAYETTE
|FAYETTEVILLE
|30215
|GA
|WADE, THOMAS R
|FAYETTE
|FAYETTEVILLE
|30214
|GA
|BIGELOW, TERRY A & NICOLE H
|FAYETTE
|PEACHTREE CITY
|30269
|GA
|BROOM, TERRY L
|FAYETTE
|PEACHTREE CITY
|30269
|GA
|CAMBEL, LARISSA L
|FAYETTE
|PEACHTREE CITY
|30269
|GA
|CRIM, TODD S
|FAYETTE
|PEACHTREE CITY
|30269
|GA
|KOTZE, CHRISTO B & MARETH
|FAYETTE
|PEACHTREE CITY
|30269
|GA
|RIVERA GONZALEZ, ELIUD
|FAYETTE
|PEACHTREE CITY
|30269
|GA
|BONNER, CYNTHIA E
|FAYETTE
|TYRONE
|30290
|GA
|BECK, HANNA M & ADAM YOUNG
|FLOYD
|ARMUCHEE
|30105
|GA
|HALL, CHRIS S
|FLOYD
|ARMUCHEE
|30105
|GA
|OWENS, LEE H
|FLOYD
|ARMUCHEE
|30105
|GA
|JOSEPH, TRAVIS E
|FLOYD
|COOSA
|30129
|GA
|BARNES, JERRY L
|FLOYD
|LINDALE
|30147
|GA
|NELSON, FALISHA R
|FLOYD
|LINDALE
|30147
|GA
|WILLIAMS, CHRISTOPHER
|FLOYD
|MOUNT BERRY
|30149
|GA
|ABDRAHMAN, NASSEM R & NIMA RAHMAN
|FLOYD
|ROME
|30161
|GA
|CHAMBERS, DARLENE
|FLOYD
|ROME
|30165
|GA
|CONNER, ASHANTI C
|FLOYD
|ROME
|30161
|GA
|DANIELS, JOEY D
|FLOYD
|ROME
|30164
|GA
|DUNCAN, NORMAN W
|FLOYD
|ROME
|30161
|GA
|GARRETT, MICHAEL T
|FLOYD
|ROME
|30161
|GA
|GARVIN, TYRONE B
|FLOYD
|ROME
|30165
|GA
|HARDEN, CAROLYN
|FLOYD
|ROME
|30165
|GA
|HIGHT, CHRISTOPHER M
|FLOYD
|ROME
|30161
|GA
|HUMPHREY, WHITNEY L
|FLOYD
|ROME
|30161
|GA
|KINNEBREW, BEVERLY & WILLIE MILLSAP
|FLOYD
|ROME
|30165
|GA
|MIDDLEBROOKS, R
|FLOYD
|ROME
|30162
|GA
|MIRANDA, JUAN FRANCISCO
|FLOYD
|ROME
|30161
|GA
|MOSES, ANTHONY
|FLOYD
|ROME
|30162
|GA
|MUNOZ ORTIZ, MARCO A
|FLOYD
|ROME
|30162
|GA
|PATEL, NILESH M
|FLOYD
|ROME
|30165
|GA
|PIERCE, CHRISTOPHER S
|FLOYD
|ROME
|30161
|GA
|REEDY, BYRON J
|FLOYD
|ROME
|30162
|GA
|SIMS, TIMOTHY L
|FLOYD
|ROME
|30162
|GA
|STRATTON, LAURA I
|FLOYD
|ROME
|30162
|GA
|TAYLOR, ALONZO B
|FLOYD
|ROME
|30161
|GA
|TOWE, AARON B
|FLOYD
|ROME
|30165
|GA
|VASQUEZ VASQUEZ, WILFREDO P
|FLOYD
|ROME
|30161
|GA
|WARREN, KAYLA
|FLOYD
|ROME
|30165
|GA
|WRIGHT, ANDREA
|FLOYD
|ROME
|30161
|GA
|ALLEN, DANIEL R
|FORSYTH
|CUMMING
|30040
|GA
|ALLEN, TAMARA
|FORSYTH
|CUMMING
|30040
|GA
|AVANT, DAVID W & CHRISTINE M SOLANO
|FORSYTH
|CUMMING
|30041
|GA
|BARRAZA HERNANDEZ, R & M FLORES GALL
|FORSYTH
|CUMMING
|30041
|GA
|BRITTAIN, ARTHUR J
|FORSYTH
|CUMMING
|30040
|GA
|FITZGERALD, GREGORY F
|FORSYTH
|CUMMING
|30040
|GA
|GODFREY, TAYLOR A
|FORSYTH
|C, UMMING
|30041
|GA
|GRAY, ASHLE
|FORSYTH
|CUMMING
|30041
|GA
|GRAY, KRISTY L
|FORSYTH
|CUMMING
|30028
|GA
|GREENE, WILLIAM G & STACEY
|FORSYTH
|CUMMING
|30041
|GA
|HERNANDEZ NAVARRO, LUIS ORLANDO
|FORSYTH
|CUMMING
|30040
|GA
|HERNANDEZ, G & G BARRERA-HERNANDEZ
|FORSYTH
|CUMMING
|30040
|GA
|IODICE, KRISTYN A
|FORSYTH
|CUMMING
|30040
|GA
|KEMEZA, SIGITAS
|FORSYTH
|CUMMING
|30028
|GA
|LEE, SUK K & DAVID L MARSHALL
|FORSYTH
|CUMMING
|30040
|GA
|LORA-MARTINEZ, HECTOR & YAZMIN LOPEZ
|FORSYTH
|CUMMING
|30040
|GA
|MCCLURE, CASEY N
|FORSYTH
|CUMMING
|30040
|GA
|MIGUEL, MATEO & A VELASQUEZ JUAN
|FORSYTH
|CUMMING
|30040
|GA
|MORGAN, SAMUEL G
|FORSYTH
|CUMMING
|30028
|GA
|OLIVARES, LUIS E
|FORSYTH
|CUMMING
|30040
|GA
|PUCKETT, MARLISA D
|FORSYTH
|CUMMING
|30041
|GA
|RABANALES, MOISES IZQUIERDO
|FORSYTH
|CUMMING
|30041
|GA
|RAVN, CHARITY A
|FORSYTH
|CUMMING
|30041
|GA
|REYES-CALIXTO, ENRIQUE
|FORSYTH
|CUMMING
|30040
|GA
|RIVERA, FLAVIO & ADRIANA COYOTL
|FORSYTH
|CUMMING
|30040
|GA
|ROBINSON, SARAH H
|FORSYTH
|CUMMING
|30040
|GA
|RYAN, SEAN & KRISTIN REMAVICH
|FORSYTH
|CUMMING
|30040
|GA
|TIDWELL, TONY L & SHERRY L
|FORSYTH
|CUMMING
|30028
|GA
|VERHEUL, DENISE
|FORSYTH
|CUMMING
|30041
|GA
|VERSLUYS, BRIAN E
|FORSYTH
|CUMMING
|30040
|GA
|WARDEN, NIA
|FORSYTH
|CUMMING
|30040
|GA
|WHEELESS, NICHOLAS J
|FORSYTH
|CUMMING
|30040
|GA
|DAVIS, REGGIE
|FRANKLIN
|LAVONIA
|30553
|GA
|VARGAS, ANA I
|FRANKLIN
|LAVONIA
|30553
|GA
|REESE, ERIN L
|FRANKLIN
|ROYSTON
|30662
|GA
|THOMAS, YOLANDA S
|FRANKLIN
|ROYSTON
|30662
|GA
|ANDUJAR ANDUJAR, DIONELL
|FULTON
|ALPHARETTA
|30022
|GA
|AVDIC, FUAD
|FULTON
|ALPHARETTA
|30005
|GA
|AVRAMOV, EYAL & AMALIA
|FULTON
|ALPHARETTA
|30004
|GA
|BETANCOURT, JENNIFER
|FULTON
|ALPHARETTA
|30022
|GA
|BLACK, TAYLOR S & SHERYL E
|FULTON
|ALPHARETTA
|30022
|GA
|BOND, DEBORAH
|FULTON
|ALPHARETTA
|30004
|GA
|CARTER, ALEXANDRA C
|FULTON
|ALPHARETTA
|30022
|GA
|CECILIANO, JENNIFER L
|FULTON
|ALPHARETTA
|30022
|GA
|CIRINO ROMERO, ELIEZER
|FULTON
|ALPHARETTA
|30005
|GA
|COLON RODRIGUEZ, BEBERLIMAR
|FULTON
|ALPHARETTA
|30022
|GA
|COLON ROMAN, PAMELA MARIE
|FULTON
|ALPHARETTA
|30022
|GA
|DASILVA, DIEGO F
|FULTON
|ALPHARETTA
|30004
|GA
|EDENFIELD, AMANDA
|FULTON
|ALPHARETTA
|30022
|GA
|FONSECA ALVAREZ, KAROLYN
|FULTON
|ALPHARETTA
|30022
|GA
|GONZALEZ RIVERA, MARI GREDELIS
|FULTON
|ALPHARETTA
|30022
|GA
|GREY, ROBERT
|FULTON
|ALPHARETTA
|30022
|GA
|GUVEN, ISA & BEHICE
|FULTON
|ALPHARETTA
|30022
|GA
|HARRIDAY, CALVIN W
|FULTON
|ALPHARETTA
|30022
|GA
|HERNANDEZ LOPEZ, J & C ESPEJEL SABIN
|FULTON
|ALPHARETTA
|30004
|GA
|HU, XIANYI
|FULTON
|ALPHARETTA
|30009
|GA
|KHAN, ALTAF A
|FULTON
|ALPHARETTA
|30005
|GA
|LAGUNAS, ROMAN & LIZBETH F CRUZ
|FULTON
|ALPHARETTA
|30022
|GA
|LEE, JUNG Y & EUN J PARK
|FULTON
|ALPHARETTA
|30022
|GA
|LINDSAY, LINDA GREEN
|FULTON
|ALPHARETTA
|30023
|GA
|LOGUINOVA, VERA & VESELIN G TZVETKOV
|FULTON
|ALPHARETTA
|30022
|GA
|MALDONADO, JESUS
|FULTON
|ALPHARETTA
|30009
|GA
|MARTINEZ-REYES, JOSE A
|FULTON
|ALPHARETTA
|30004
|GA
|MCCLELLAND, GEORGE H JR
|FULTON
|ALPHARETTA
|30004
|GA
|MERRILL, DAVID J
|FULTON
|ALPHARETTA
|30022
|GA
|MILLER, KENO
|FULTON
|ALPHARETTA
|30022
|GA
|MILLER, SANDRA
|FULTON
|ALPHARETTA
|30004
|GA
|MOJICA CASTRO, DARIELIZ
|FULTON
|ALPHARETTA
|30022
|GA
|NAVARRO JARAMILLO, C & M CASTELLANOS
|FULTON
|ALPHARETTA
|30004
|GA
|NEGRON, ANGELIS AYALA
|FULTON
|ALPHARETTA
|30022
|GA
|PAGAN RIVERA, NANCY
|FULTON
|ALPHARETTA
|30022
|GA
|PARKER, JANELLE
|FULTON
|ALPHARETTA
|30022
|GA
|PATEL, MEHUL P
|FULTON
|ALPHARETTA
|30004
|GA
|QUARTERMAN, KIARA E
|FULTON
|ALPHARETTA
|30005
|GA
|RIVAS, ARACELIS
|FULTON
|ALPHARETTA
|30022
|GA
|RIVERA, LUIS ALBERTO
|FULTON
|ALPHARETTA
|30005
|GA
|ROBERTS, JOSEPH
|FULTON
|ALPHARETTA
|30009
|GA
|ROSENKOETTER, JESSICA A
|FULTON
|ALPHARETTA
|30022
|GA
|SANCHEZ-GARCIA, EDUARDO
|FULTON
|ALPHARETTA
|30004
|GA
|SANGABRIEL, JUAN C & MARISOL FRANCO
|FULTON
|ALPHARETTA
|30004
|GA
|SANTIAGO ROMAN, TAINAERIZ
|FULTON
|ALPHARETTA
|30022
|GA
|SEGUNDO LOPEZ, JUAN
|FULTON
|ALPHARETTA
|30004
|GA
|SERRANO BERRIOS, LESLIE
|FULTON
|ALPHARETTA
|30004
|GA
|SHIELDS, STEVEN
|FULTON
|ALPHARETTA
|30005
|GA
|SOTO RUIZ, FELICITA MARIE
|FULTON
|ALPHARETTA
|30004
|GA
|SOTO, MARCELA
|FULTON
|ALPHARETTA
|30004
|GA
|TOWNSEND, JOHN F
|FULTON
|ALPHARETTA
|30005
|GA
|TRAN, QUYEN M
|FULTON
|ALPHARETTA
|30004
|GA
|UPPAL, HARMEET
|FULTON
|ALPHARETTA
|30005
|GA
|VANG, BLA
|FULTON
|ALPHARETTA
|30022
|GA
|VAZQUEZ ROBLES, KARLA M
|FULTON
|ALPHARETTA
|30022
|GA
|VONCANNON, TAMMIE L
|FULTON
|ALPHARETTA
|30004
|GA
|WILSON, VICTORIA J
|FULTON
|ALPHARETTA
|30005
|GA
|ABBOT, ANNA
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|ABBOTT, JATON
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|ABDULLAH, RAHEEM
|FULTON
|ATLANTA
|30369
|GA
|ABERNATHY, GARY D
|FULTON
|ATLANTA
|30344
|GA
|ADAMS, JAMES
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|AHMED, SYED S & SAIARA SHAMS
|FULTON
|ATLANTA
|30328
|GA
|ALEJANDRO, TANYA J
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|ALEXANDER, CATHERINE P
|FULTON
|ATLANTA
|30342
|GA
|ALLEN BARBER, RYAN E
|FULTON
|ATLANTA
|30314
|GA
|ALLEN MCLEAN, SHARHONDA L
|FULTON
|ATLANTA
|30331
|GA
|ALLEN, DAVID L
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|ALLEN, JUDY L
|FULTON
|ATLANTA
|30309
|GA
|ANDERSON, ERNIE
|FULTON
|ATLANTA
|30350
|GA
|ANDERSON, JACQUELYN R
|FULTON
|ATLANTA
|30305
|GA
|ANDERSON, MICHAEL
|FULTON
|ATLANTA
|30350
|GA
|ANTHONY, TERRY L
|FULTON
|ATLANTA
|30344
|GA
|AR-RAHMAAN, MARTHA A
|FULTON
|ATLANTA
|30312
|GA
|ARDITO, RICHARD & COURTNEY L ZIRA
|FULTON
|ATLANTA
|30309
|GA
|ARIOSTO, DAVID J
|FULTON
|ATLANTA
|30309
|GA
|ARMSTRONG, NATALIE L
|FULTON
|ATLANTA
|30313
|GA
|ARNOLD, ALONZO E JR
|FULTON
|ATLANTA
|30302
|GA
|ARNOLD, MARY J
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|ARROYO MORENO, JOSE ANGEL
|FULTON
|ATLANTA
|30342
|GA
|ASKEW, ROBIN
|FULTON
|ATLANTA
|30305
|GA
|AVERY, DERRICK
|FULTON
|ATLANTA
|30316
|GA
|BAILEY, BRIAN
|FULTON
|ATLANTA
|30331
|GA
|BAIRFIELD, DEMETRIUS
|FULTON
|ATLANTA
|30308
|GA
|BAKER, MICHAEL
|FULTON
|ATLANTA
|30316
|GA
|BANKS, HELEN M
|FULTON
|ATLANTA
|30301
|GA
|BARBEN, FLOYD
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|BARCENAS, E VILLAZANA & Z FLORES CUE
|FULTON
|ATLANTA
|30324
|GA
|BARNES, PRISCILLA
|FULTON
|ATLANTA
|30301
|GA
|BARNETT, CLIFFORD
|FULTON
|ATLANTA
|30314
|GA
|BARNWELL, TOMMIE E
|FULTON
|ATLANTA
|30326
|GA
|BAYRUNS, CHRISTOPHER
|FULTON
|ATLANTA
|30308
|GA
|BEAVER, DONALD M
|FULTON
|ATLANTA
|30350
|GA
|BEGUM, JESMIN
|FULTON
|ATLANTA
|30342
|GA
|BENJAMIN, J BROOKLYN
|FULTON
|ATLANTA
|30312
|GA
|BENJAMIN, LATONYA
|FULTON
|ATLANTA
|30350
|GA
|BERMEA, DEANNA M
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|BETTS, CLARENCE D
|FULTON
|ATLANTA
|30350
|GA
|BHIMJI, SANJAY
|FULTON
|ATLANTA
|30368
|GA
|BINNS, CHRISTOPHER
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|BIVENS, HEATHER H
|FULTON
|ATLANTA
|30357
|GA
|BLACKMON, LATRELL C
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|BLAKE, TODD J
|FULTON
|ATLANTA
|30316
|GA
|BLASE, JEAN
|FULTON
|ATLANTA
|30324
|GA
|BODEN, WILLIAM A
|FULTON
|ATLANTA
|30342
|GA
|BOHANNON, STEVIN
|FULTON
|ATLANTA
|30311
|GA
|BOLDER, MICHAEL P
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|BOLSTON, TERRON L
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|BOLTON, ANDREW M
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|BOND, MONIQUE
|FULTON
|ATLANTA
|30350
|GA
|BOONE, GEORGE O
|FULTON
|ATLANTA
|30363
|GA
|BRANTLEY, CHUNCEY C B
|FULTON
|ATLANTA
|30354
|GA
|BREVARD, ANTHONY T & ANGELIA C
|FULTON
|ATLANTA
|30309
|GA
|BREWER, ANGELA
|FULTON
|ATLANTA
|30342
|GA
|BREWER, KAITON D
|FULTON
|ATLANTA
|30311
|GA
|BRIDGES, FELICIA
|FULTON
|ATLANTA
|30331
|GA
|BRINKLEY, JAMAAL R
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|BROADNAUX, ARSHELL T
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|BRONNY, JOANNA
|FULTON
|ATLANTA
|30316
|GA
|BROOKS, COURTNEY M
|FULTON
|ATLANTA
|30316
|GA
|BROOKS, JENNETTE M
|FULTON
|ATLANTA
|30316
|GA
|BROOKS, SIDNEY WM
|FULTON
|ATLANTA
|30344
|GA
|BROWN, BENJAMIN T
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|BROWN, CAMERON J
|FULTON
|ATLANTA
|31139
|GA
|BROWN, DAQUAN R
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|BROWN, JAQUAN
|FULTON
|ATLANTA
|30314
|GA
|BROWN, LOLA A
|FULTON
|ATLANTA
|30312
|GA
|BROWN, NYNOHTEAH E
|FULTON
|ATLANTA
|30303
|GA
|BROWN, TOYA L
|FULTON
|ATLANTA
|30350
|GA
|BUENO-VILLA, ARMANDO
|FULTON
|ATLANTA
|30328
|GA
|BULBEKIAU, REMY
|FULTON
|ATLANTA
|30339
|GA
|BULLOCK, ANDERSON
|FULTON
|ATLANTA
|30311
|GA
|BURKE, LAKEISHA R
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|BURKS, LACRYSTAL
|FULTON
|ATLANTA
|30331
|GA
|BURKS, WILLIE WB
|FULTON
|ATLANTA
|30331
|GA
|BURTON, JERMARIO
|FULTON
|ATLANTA
|30331
|GA
|BUTLER, STEPHEN A
|FULTON
|ATLANTA
|30350
|GA
|CACCIURRI, RALPH A
|FULTON
|ATLANTA
|30324
|GA
|CADENA, STEPHANIE C
|FULTON
|ATLANTA
|30306
|GA
|CALLOWAY, ROBERT A
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|CANTRELL, ANTOINE D
|FULTON
|ATLANTA
|30314
|GA
|CARSON, THELMA
|FULTON
|ATLANTA
|30344
|GA
|CARTEN, LAKESHA M
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|CARTER, DANTE M
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|CARTER, DEMETRIUS L
|FULTON
|ATLANTA
|30316
|GA
|CARTER, JOSHUA
|FULTON
|ATLANTA
|30344
|GA
|CARTER, SAMUEL P
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|CASCIARO, EUGENE
|FULTON
|ATLANTA
|30305
|GA
|CASH, TIMOTHY W
|FULTON
|ATLANTA
|30312
|GA
|CASTANEDA, MARIA R
|FULTON
|ATLANTA
|30324
|GA
|CASTLE, SEAN L
|FULTON
|ATLANTA
|30316
|GA
|CASTRO SANCHEZ, GUMARO
|FULTON
|ATLANTA
|30354
|GA
|CATHY, DANIEL R
|FULTON
|ATLANTA
|30326
|GA
|CHAM, AWA
|FULTON
|ATLANTA
|30344
|GA
|CHAPMAN, RACHEL
|FULTON
|ATLANTA
|30344
|GA
|CHATMAN, DONTAVIUS B
|FULTON
|ATLANTA
|30311
|GA
|CLARK, DAISEY
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|CLARK, MARIO D
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|CLARK, RAKEYETA
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|COHEN, ELAD MR
|FULTON
|ATLANTA
|30344
|GA
|COHEN, ROYA
|FULTON
|ATLANTA
|30324
|GA
|COLEMAN, JANE B
|FULTON
|ATLANTA
|30324
|GA
|COLLIER, CLIFFORD L
|FULTON
|ATLANTA
|30316
|GA
|COLLINS-LYNCH, DANYELLE R
|FULTON
|ATLANTA
|30328
|GA
|COMER, BRAXTON M
|FULTON
|ATLANTA
|30324
|GA
|CONYERS, ANTHONY L
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|COOPER, KATHY
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|CORVIL, MIRLANDE
|FULTON
|ATLANTA
|30339
|GA
|COSBY, BILLEE Q
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|CRANE, RONALD S
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|CRAZLEBORN, ORLANDO
|FULTON
|ATLANTA
|30303
|GA
|CREWS, ADRIAN B
|FULTON
|ATLANTA
|30305
|GA
|CROMER, STETSON B
|FULTON
|ATLANTA
|30327
|GA
|CRUMBLEY, TAMIKA S
|FULTON
|ATLANTA
|30311
|GA
|CULPEPPER, MICHAEL
|FULTON
|ATLANTA
|30331
|GA
|CULVER, CLIFFORD
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|CULWELL, JOHN F
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|CUMMINGS, LEEVETTE M
|FULTON
|ATLANTA
|30357
|GA
|CUNNINGHAM, KIMBERLY L
|FULTON
|ATLANTA
|30305
|GA
|CURRAN, CHRISTINE F
|FULTON
|ATLANTA
|30301
|GA
|DAILEY, MORGAN I JR
|FULTON
|ATLANTA
|30331
|GA
|DANGERFIELD, PHILIP L
|FULTON
|ATLANTA
|30309
|GA
|DARDINI-DE, BETTE
|FULTON
|ATLANTA
|30339
|GA
|DARNELL, DONNIE L
|FULTON
|ATLANTA
|30384
|GA
|DARNELL, HOPEWELL
|FULTON
|ATLANTA
|30331
|GA
|DASILVA, MARCO AURELIO P
|FULTON
|ATLANTA
|30350
|GA
|DAVALOS, ROSMERY
|FULTON
|ATLANTA
|30339
|GA
|DAVENPORT, DOROTHY V
|FULTON
|ATLANTA
|30328
|GA
|DAVIS-WILLIAMS, SIVAD
|FULTON
|ATLANTA
|30344
|GA
|DAVIS, AMANDA
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|DAVIS, ARNETTE B
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|DAVIS, CHAZ
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|DAVIS, QUINTON R
|FULTON
|ATLANTA
|30312
|GA
|DAWKINS, MORGAN
|FULTON
|ATLANTA
|30354
|GA
|DAWSON, JOHN L III
|FULTON
|ATLANTA
|30350
|GA
|DAZA, SAMANTHA A
|FULTON
|ATLANTA
|30324
|GA
|DE LA CRUZ, RAMIRO & ANTONIA CASTRO
|FULTON
|ATLANTA
|30324
|GA
|DEMARTINO, SARAH
|FULTON
|ATLANTA
|30392
|GA
|DEMRY, JAMES JR
|FULTON
|ATLANTA
|30316
|GA
|DIAWARA, OUSSENI
|FULTON
|ATLANTA
|30305
|GA
|DIDURO, MATTHEW M & CHERYL A
|FULTON
|ATLANTA
|30327
|GA
|DILLON, LARRY
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|DINAME, STANLEY
|FULTON
|ATLANTA
|30326
|GA
|DINKINS, JOSHUA D
|FULTON
|ATLANTA
|30311
|GA
|DOBBS, CANDICE A
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|DODELL, SYLVIE M
|FULTON
|ATLANTA
|30332
|GA
|DORSEY, OCENUS
|FULTON
|ATLANTA
|30314
|GA
|DOUGLAS, DAMIAN
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|DOWNES, PRESTON
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|DROUET, AMANDINE M
|FULTON
|ATLANTA
|30307
|GA
|DUCHARME, DUANE
|FULTON
|ATLANTA
|30350
|GA
|DUDLEY, DERRICK
|FULTON
|ATLANTA
|30311
|GA
|DUKES, CLIFFORD
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|DUNBAR, MICHAEL T
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|DUNCAN, CHANTELL
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|DUNN, RICKIE L
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|DURRANCE, SHANE
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|EBERHART, JONATHON G
|FULTON
|ATLANTA
|30320
|GA
|EDOSOMWAN, LUCY O
|FULTON
|ATLANTA
|30302
|GA
|EDWARDS, AISHA
|FULTON
|ATLANTA
|30350
|GA
|EDWARDS, GENEVA F
|FULTON
|ATLANTA
|30309
|GA
|EDWARDS, JASMEEN M
|FULTON
|ATLANTA
|30314
|GA
|EDWARDS, KELVIN JR
|FULTON
|ATLANTA
|30316
|GA
|EGGLESTON, C & A SANTIAGO - EGGLESTO
|FULTON
|ATLANTA
|30342
|GA
|EL-FATIN, ANDREA
|FULTON
|ATLANTA
|30371
|GA
|ELAWAD, OSMAN
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|ELIACIN, RODOLPHE
|FULTON
|ATLANTA
|30331
|GA
|ELLINGTON, DAVID
|FULTON
|ATLANTA
|30316
|GA
|ELLIOTT, GRADY I JR
|FULTON
|ATLANTA
|30350
|GA
|ELLISON, JAMES
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|ELROD, LARRY III
|FULTON
|ATLANTA
|30311
|GA
|ELSAIAHMED, ADILDAID G
|FULTON
|ATLANTA
|30337
|GA
|EPPS, ROBERT
|FULTON
|ATLANTA
|30314
|GA
|ERVIN, SHANTEISHA L
|FULTON
|ATLANTA
|30311
|GA
|ESFANDIARINIA, NADIA
|FULTON
|ATLANTA
|30350
|GA
|ESPONGE, TYLER J
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|EVANS, JEFFERY
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|EVELETH, SARAH M
|FULTON
|ATLANTA
|30309
|GA
|EVERSON, ANTONIO B
|FULTON
|ATLANTA
|30307
|GA
|FAIRLEY, DANIEL
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|FAMBRO, WILLIAM S
|FULTON
|ATLANTA
|30337
|GA
|FANTROY, SANDRA B
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|FARLEY, QUAJALE
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|FARLEY, RAFAEL
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|FARMER, CRAIG S
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|FASHAKIN, SHOLA
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|FASHION, TERRANCE E
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|FAULK, MELVIN & MOFOLUSHO AGBOOLA
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|FAVELA-HERRERA, ARACELI
|FULTON
|ATLANTA
|30354
|GA
|FAVORS, GARY
|FULTON
|ATLANTA
|30314
|GA
|FERGUSON, RICHARD C JR
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|FERNANDEZ, JOSE LUIS G & MARIA I
|FULTON
|ATLANTA
|30392
|GA
|FIELDING, JOHN L
|FULTON
|ATLANTA
|30314
|GA
|FINKLEY, WHITNEY
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|FIORE, RACHEL S & ANTHONY E
|FULTON
|ATLANTA
|30328
|GA
|FISH, ELDONA I
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|FLANAGAN, THYLIS
|FULTON
|ATLANTA
|30316
|GA
|FLEMMING, JERELL B
|FULTON
|ATLANTA
|30331
|GA
|FLETCHER, YOLANDA
|FULTON
|ATLANTA
|30337
|GA
|FLORES, FREDDIE
|FULTON
|ATLANTA
|30309
|GA
|FLOYD, EDREKA N
|FULTON
|ATLANTA
|30331
|GA
|FOFUNG, LEOGA K
|FULTON
|ATLANTA
|30342
|GA
|FORD, TINISHA T
|FULTON
|ATLANTA
|30358
|GA
|FRALEY, KELLY
|FULTON
|ATLANTA
|30324
|GA
|FRANCIS, CAROL A
|FULTON
|ATLANTA
|30363
|GA
|FRANZ, MARK
|FULTON
|ATLANTA
|30336
|GA
|FRIERSON, FRANKLIN
|FULTON
|ATLANTA
|30312
|GA
|GADSON, LONNIE J
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|GANTT, ROBERT B
|FULTON
|ATLANTA
|30363
|GA
|GARCIA GUZMAN, MARIO
|FULTON
|ATLANTA
|30350
|GA
|GARCIA, MA BERTINI
|FULTON
|ATLANTA
|30324
|GA
|GARCIA, RAMON & MARTHA PEREZ
|FULTON
|ATLANTA
|30350
|GA
|GARY, JERRELL J
|FULTON
|ATLANTA
|30313
|GA
|GASTON, MINNIE
|FULTON
|ATLANTA
|30302
|GA
|GATLIN, CATIKIA
|FULTON
|ATLANTA
|30314
|GA
|GELLERSTEDT, LAWRENCE IV
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|GENTRY, STEVEN JR
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|GEORGE, DIANNA L
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|GIBSON SANDERS, DANIELLE I
|FULTON
|ATLANTA
|30303
|GA
|GIBSON, NICHOLAS
|FULTON
|ATLANTA
|30316
|GA
|GIBSON, SHEKERRA D
|FULTON
|ATLANTA
|30328
|GA
|GLASS, LARRY
|FULTON
|ATLANTA
|30331
|GA
|GLASS, STEVE C
|FULTON
|ATLANTA
|30314
|GA
|GORDON, LEVAR C
|FULTON
|ATLANTA
|30311
|GA
|GOTHARD, MEGAN N
|FULTON
|ATLANTA
|30342
|GA
|GRANT, HUGH
|FULTON
|ATLANTA
|30344
|GA
|GRAVES, JUANITA
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|GREEN, HERMAN
|FULTON
|ATLANTA
|30311
|GA
|GREEN, RASHAAD J
|FULTON
|ATLANTA
|30354
|GA
|GREEN, SHAMECIA
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|GREGORY, BRANDON
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|GRIBIN, JAMIE
|FULTON
|ATLANTA
|30312
|GA
|GRIER, GARY B
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|GRIFFIN, CHRISTOPHER M
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|GRIFFIN, MONTEZ
|FULTON
|ATLANTA
|30311
|GA
|GRIGGS, CALVIN
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|GRISSOM, SHARADRA
|FULTON
|ATLANTA
|30314
|GA
|GUMPERT, JOHN S & CATHERINE C
|FULTON
|ATLANTA
|30339
|GA
|HAILS, MAXILENE
|FULTON
|ATLANTA
|30344
|GA
|HALL, EMIL M
|FULTON
|ATLANTA
|30339
|GA
|HAMEL, CHRISTOPHER
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|HAMILTON, ANTHONY D
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|HAMMOND, KENYATA A
|FULTON
|ATLANTA
|30303
|GA
|HAMMOND, SHAKILAH
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|HANEY, AMANDA S
|FULTON
|ATLANTA
|30339
|GA
|HANSEN, TORBEN B
|FULTON
|ATLANTA
|30305
|GA
|HARDY, JENNIFER B
|FULTON
|ATLANTA
|30305
|GA
|HARRIS, AARON L
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|HARVEY, ALVIN
|FULTON
|ATLANTA
|30336
|GA
|HARVEY, MELIK L
|FULTON
|ATLANTA
|30331
|GA
|HARWELL, RICHARD W JR
|FULTON
|ATLANTA
|30316
|GA
|HAYES, ALICE
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|HAYNES, HECTOR
|FULTON
|ATLANTA
|30342
|GA
|HAYWOOD, JEROME
|FULTON
|ATLANTA
|30307
|GA
|HEADLEE, ERICA E
|FULTON
|ATLANTA
|30305
|GA
|HEARD, JOHN A JR
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|HENDERSON, OTIS T
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|HERNANDEZ BAEZ, HECTOR DAVID
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|HERRING, LAWRENCE
|FULTON
|ATLANTA
|30342
|GA
|HILES, YASHONDA R
|FULTON
|ATLANTA
|30350
|GA
|HILLEGASS, PATRICK D
|FULTON
|ATLANTA
|30305
|GA
|HINES, JANIENE S
|FULTON
|ATLANTA
|30339
|GA
|HINES, MONICA M
|FULTON
|ATLANTA
|30337
|GA
|HINKLE, BARBARA
|FULTON
|ATLANTA
|30316
|GA
|HODDESON, ELIZABETH
|FULTON
|ATLANTA
|30327
|GA
|HODO, JUSTIN J
|FULTON
|ATLANTA
|30342
|GA
|HOLMES, RONY C
|FULTON
|ATLANTA
|30342
|GA
|HOOD, THOMAS E
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|HORTON, BREANNA
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|HOUSTON, FRANKIE
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|HOUSTON, LINDA
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|HOWARD, JAMAL
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|HOWARD, NAKOLA C
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|HOWELL, OLGA D
|FULTON
|ATLANTA
|30303
|GA
|HUFFORD, MADISON C
|FULTON
|ATLANTA
|30305
|GA
|HUGHES, GREGORY
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|HUTCHINS, RAIAYANNA J
|FULTON
|ATLANTA
|30311
|GA
|HUTCHINSON, RECON
|FULTON
|ATLANTA
|30368
|GA
|INFINGER, ROBERT
|FULTON
|ATLANTA
|30342
|GA
|IVANOV, IVAN A
|FULTON
|ATLANTA
|30305
|GA
|IVEY, WAKEITHA
|FULTON
|ATLANTA
|30303
|GA
|IYER, SHEKAR M
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|JACKSON, BRI
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|JACKSON, BRI
|FULTON
|ATLANTA
|30303
|GA
|JACKSON, BRI
|FULTON
|ATLANTA
|30314
|GA
|JACKSON, JONATHAN
|FULTON
|ATLANTA
|30311
|GA
|JACKSON, KEITH M
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|JACKSON, LESLIE K
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|JACKSON, MALCOLM
|FULTON
|ATLANTA
|30350
|GA
|JACKSON, MARTAVIOUS
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|JACKSON, VERNETTA A
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|JACKSON, WANDA N
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|JAMA, AHMED
|FULTON
|ATLANTA
|30309
|GA
|JAMES, SANQUITA S
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|JARRETT, DARRIN O
|FULTON
|ATLANTA
|30309
|GA
|JEFFREY, ARON M
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|JEFFREY, CHARLETTA FAY
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|JENKINS, ALPHONSO B
|FULTON
|ATLANTA
|30311
|GA
|JESUS, WILMAR J & MARTA R
|FULTON
|ATLANTA
|30320
|GA
|JEWELL, YETTA R
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|JOFFRE, LYONEL M & PHYLLIS
|FULTON
|ATLANTA
|30327
|GA
|JOHNSON, BRANDON
|FULTON
|ATLANTA
|30311
|GA
|JOHNSON, KENDRAY
|FULTON
|ATLANTA
|30354
|GA
|JOHNSON, LESTER J
|FULTON
|ATLANTA
|30321
|GA
|JOHNSON, MARLO
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|JOHNSON, MICHAEL T
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|JOHNSON, RUSSELL D JR
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|JONES, ANTOINETTE
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|JONES, BARRY
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|JONES, BRITTANY
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|JONES, CHRISTINA N
|FULTON
|ATLANTA
|30328
|GA
|JONES, CHRISTOPHER C
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|JONES, LAMAR
|FULTON
|ATLANTA
|30369
|GA
|JONES, LEONARD
|FULTON
|ATLANTA
|30363
|GA
|JONES, MISTY L
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|JONES, TAKARA N
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|JONES, TERRANCE D
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|JONES, WILLIAM M
|FULTON
|ATLANTA
|30324
|GA
|JORDAN, DEVINN
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|JORDAN, JOSEPH T
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|JUERGENSEN, ERICA M
|FULTON
|ATLANTA
|30308
|GA
|JUNG, SUNG R & JONG S LIM
|FULTON
|ATLANTA
|30324
|GA
|KAHN, DAVID C
|FULTON
|ATLANTA
|30354
|GA
|KATZ, JEREMY L
|FULTON
|ATLANTA
|30350
|GA
|KAZMIRSKI, MARK W
|FULTON
|ATLANTA
|30305
|GA
|KEE, JESSICA D
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|KEETON, SCHUYLAR S
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|KEMP, LATONIA
|FULTON
|ATLANTA
|30344
|GA
|KENNARD, EVELYN M
|FULTON
|ATLANTA
|30344
|GA
|KENNEDY, CHASTINY E
|FULTON
|ATLANTA
|30355
|GA
|KENNEDY, GIRARDEAU
|FULTON
|ATLANTA
|30311
|GA
|KEY, VALENCIA
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|KEYS, SIDNEY X
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|KILCREASE, JARMAN
|FULTON
|ATLANTA
|30316
|GA
|KILGORE, CHANDOR L
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|KILGORE, RONDA M
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|KILPATRICK, ALICE
|FULTON
|ATLANTA
|30354
|GA
|KING, CURTIS
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|KING, LYDIA U
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|KINSMAN, DOUGLAS A
|FULTON
|ATLANTA
|30339
|GA
|KIRKPATRICK, ANDRE
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|KLEIN, MATTHEW L
|FULTON
|ATLANTA
|30324
|GA
|KNIGHT, KEVIN J
|FULTON
|ATLANTA
|30316
|GA
|KNUCKLES, JAMES O
|FULTON
|ATLANTA
|30326
|GA
|KOSTOUSKA, NEDIAKLA L
|FULTON
|ATLANTA
|30324
|GA
|KRAFT, LEWIS J
|FULTON
|ATLANTA
|30342
|GA
|KRAUSE, ALEXANDRA O
|FULTON
|ATLANTA
|30328
|GA
|LAMBERT, GORDON J
|FULTON
|ATLANTA
|30327
|GA
|LANE, KEONDRA
|FULTON
|ATLANTA
|30354
|GA
|LANEY, VANESSA
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|LARES, MARK
|FULTON
|ATLANTA
|30324
|GA
|LAVENDER, CLARENCE
|FULTON
|ATLANTA
|30314
|GA
|LAWSON, THOMAS A
|FULTON
|ATLANTA
|30307
|GA
|LEESON, NEIL P
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|LETT, WILLIE M
|FULTON
|ATLANTA
|30331
|GA
|LEWIS, KRIS
|FULTON
|ATLANTA
|30339
|GA
|LEWIS, ORLANDO
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|LIM, JEFFREY
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|LINDER, DEREK
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|LINDSEY, DEREK S
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|LINEN, BENJAMIN
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|LITTLE, EMONIE D
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|LLANOS GONZALEZ, FRANCISCO E
|FULTON
|ATLANTA
|30350
|GA
|LO, RONY
|FULTON
|ATLANTA
|30392
|GA
|LOMAX, JEANETTE A
|FULTON
|ATLANTA
|30337
|GA
|LOPEZ C, BENITO
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|LOPEZ HERNANDEZ, SOCORRO
|FULTON
|ATLANTA
|30342
|GA
|LORAINE, LESLIE & LUCILLE
|FULTON
|ATLANTA
|30339
|GA
|LOUIS, MALIK
|FULTON
|ATLANTA
|30309
|GA
|LOVEJOY, DANA
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|LOWERY, PASHANA
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|LUCAS, ANGEL C
|FULTON
|ATLANTA
|30334
|GA
|LUMPFORD, KEITH
|FULTON
|ATLANTA
|30314
|GA
|LYNCH, YVETTE
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|MABRY, CHRISTOPHER C
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|MACKENZIE, IVAN A
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|MACKLIN, AZURE B
|FULTON
|ATLANTA
|30308
|GA
|MAGEE, RENELL
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|MALDAONADO-HERNANDEZ, FRANCISCO
|FULTON
|ATLANTA
|30328
|GA
|MALDEN, ANDRE L
|FULTON
|ATLANTA
|30350
|GA
|MANADOM, LEDUM
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|MANNING, GWENNETTE S
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|MAREZ, HORACIO & JOSEFINA GONZALEZ
|FULTON
|ATLANTA
|30336
|GA
|MARSHALL, ALTRAZSO
|FULTON
|ATLANTA
|30316
|GA
|MARTIN, ASHTON
|FULTON
|ATLANTA
|30352
|GA
|MARTIN, ROY A
|FULTON
|ATLANTA
|30331
|GA
|MARTINEZ, ILDA
|FULTON
|ATLANTA
|30324
|GA
|MARTINEZ, RAMIRO
|FULTON
|ATLANTA
|30324
|GA
|MCCALL, BYRON C
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|MCCLEARY, JENNIFER
|FULTON
|ATLANTA
|30354
|GA
|MCCLURE, MICHAEL A
|FULTON
|ATLANTA
|30316
|GA
|MCCORMICK, CLARA
|FULTON
|ATLANTA
|30314
|GA
|MCCRARY, STEVIE
|FULTON
|ATLANTA
|30316
|GA
|MCCURTY, ZENA
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|MCDERMOTT, VANESSA
|FULTON
|ATLANTA
|30314
|GA
|MCDONALD, CHARLES
|FULTON
|ATLANTA
|30314
|GA
|MCELFRESH, WILLIAM
|FULTON
|ATLANTA
|30342
|GA
|MCGHEE, MICHAEL
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|MCKELVIA, FRANCES
|FULTON
|ATLANTA
|30311
|GA
|MCKINNEY, TAKA
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|MCNABB, ANTHONY
|FULTON
|ATLANTA
|30331
|GA
|MCRAY, MARVIN D
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|MCTEER, MARY K
|FULTON
|ATLANTA
|30305
|GA
|MENDEL, RYAN S
|FULTON
|ATLANTA
|30350
|GA
|MERCER, EMILEIGH M
|FULTON
|ATLANTA
|30326
|GA
|MICKLE, KRISTIANA L
|FULTON
|ATLANTA
|30311
|GA
|MIDDLEBROOK, JOHNATHAN
|FULTON
|ATLANTA
|30308
|GA
|MIDDLEBROOKS, JAZMINE A
|FULTON
|ATLANTA
|30363
|GA
|MIKELL, ALFRED
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|MILLER, KEMETHA B
|FULTON
|ATLANTA
|30311
|GA
|MILNER, WENDY E
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|MITCHELL, AJA
|FULTON
|ATLANTA
|30354
|GA
|MITCHELL, JOE
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|MITCHELL, LILLA & CLARENCE
|FULTON
|ATLANTA
|30311
|GA
|MITCHELL, PENNY
|FULTON
|ATLANTA
|30328
|GA
|MOCK, JAMES W
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|MOGES, CHAZ E
|FULTON
|ATLANTA
|30328
|GA
|MONROE, CHARISE A
|FULTON
|ATLANTA
|30354
|GA
|MOODY, TASHA
|FULTON
|ATLANTA
|30344
|GA
|MOON, KYONGHO & VERONICA S
|FULTON
|ATLANTA
|30350
|GA
|MOORE, DENNIS O
|FULTON
|ATLANTA
|30308
|GA
|MOORE, IDA G
|FULTON
|ATLANTA
|30344
|GA
|MORENO TOLEDO, EDGARDO
|FULTON
|ATLANTA
|30305
|GA
|MORRIS IV, THOMAS I
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|MORRISON, KENT
|FULTON
|ATLANTA
|30316
|GA
|MOSHOALIBA, NTEMIE M
|FULTON
|ATLANTA
|30330
|GA
|MOUNANGA, J
|FULTON
|ATLANTA
|30314
|GA
|MUKORA, ERIC
|FULTON
|ATLANTA
|30339
|GA
|MULLINS, JOHNATHAN
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|MULLINS, LORIE M
|FULTON
|ATLANTA
|30307
|GA
|MURILLO, JORGE A &, ; BLANCA J PACHECO
|FULTON
|ATLANTA
|30354
|GA
|MURPHY, HAROLD
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|MURRAY, BELLE
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|MUSTAFA, JAMAL A
|FULTON
|ATLANTA
|30331
|GA
|NAPPERE, PHILLIP M
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|NARCISO MARIN, CLAUDIO
|FULTON
|ATLANTA
|30324
|GA
|NARVAEZ, CANDICE M
|FULTON
|ATLANTA
|30326
|GA
|NATHANSON, WALTER K
|FULTON
|ATLANTA
|30309
|GA
|NATION, ELIZABETH A
|FULTON
|ATLANTA
|30307
|GA
|NAVARRETE, RAFAEL
|FULTON
|ATLANTA
|30324
|GA
|NEAL, SHANIKA M
|FULTON
|ATLANTA
|30331
|GA
|NENMELI SRINIVASAN, BADREE NARAYAN
|FULTON
|ATLANTA
|30328
|GA
|NINGSIH, HERNA
|FULTON
|ATLANTA
|30392
|GA
|NOBLE, PROCULO M III
|FULTON
|ATLANTA
|30328
|GA
|NOLES, WANDA J
|FULTON
|ATLANTA
|30344
|GA
|NORORI, JONATHAN MICHAEL
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|NORWOOD, BRIAN
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|NORWOOD, KENVIS
|FULTON
|ATLANTA
|30316
|GA
|NORWOOD, TOVAH T
|FULTON
|ATLANTA
|30311
|GA
|NUNEZ HERNANDEZ, ANGEL RUBEN
|FULTON
|ATLANTA
|30327
|GA
|OATIS, SAMUEL JR
|FULTON
|ATLANTA
|30344
|GA
|ODUM, JESSE C II
|FULTON
|ATLANTA
|30303
|GA
|OGILVIE, FREDERICK A
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|OLAGUE, DANIEL
|FULTON
|ATLANTA
|30342
|GA
|OLIVA, IRMA V
|FULTON
|ATLANTA
|30307
|GA
|OLIVER, AMON
|FULTON
|ATLANTA
|30331
|GA
|ONORIO, PRISCILA G
|FULTON
|ATLANTA
|30350
|GA
|OSORIO, MARTIN & DORA L ROJANO
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|OTT, JULIA M
|FULTON
|ATLANTA
|30327
|GA
|OWENS, LANESHA C
|FULTON
|ATLANTA
|30311
|GA
|OZUNA, CAROLINA
|FULTON
|ATLANTA
|30311
|GA
|PARK, MICHAEL
|FULTON
|ATLANTA
|30305
|GA
|PARKER, ALLISON
|FULTON
|ATLANTA
|30307
|GA
|PARKER, CHAPMAN
|FULTON
|ATLANTA
|30305
|GA
|PARKS, HARRY L JR
|FULTON
|ATLANTA
|30303
|GA
|PARPOLOV, FURTUOSA
|FULTON
|ATLANTA
|30328
|GA
|PARRISH, RHONDA J
|FULTON
|ATLANTA
|30339
|GA
|PATRICKSON, JASON W
|FULTON
|ATLANTA
|30344
|GA
|PAUL, SHERLEY
|FULTON
|ATLANTA
|30350
|GA
|PAYNE, WILLIAM & LINDA
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|PEEBLES, JOHN A
|FULTON
|ATLANTA
|30303
|GA
|PEGUES, MARCUS D
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|PELLERIN, SHAKEILAH C
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|PENTON, SHARON Y
|FULTON
|ATLANTA
|30301
|GA
|PEREIRA, MARIO
|FULTON
|ATLANTA
|30339
|GA
|PEREZ FLORES, ANA R
|FULTON
|ATLANTA
|30331
|GA
|PEREZ, ADOLFO & JUANA OLAGUE
|FULTON
|ATLANTA
|30342
|GA
|PERKINS, DAVID
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|PERRY, RONNELL
|FULTON
|ATLANTA
|30344
|GA
|PERRY, VERLIN R
|FULTON
|ATLANTA
|30312
|GA
|PERULERO, VICTOR & MARIA RODRIGUEZ
|FULTON
|ATLANTA
|30306
|GA
|PETRICEVIC, OLGA
|FULTON
|ATLANTA
|30328
|GA
|PETTIFORD, JASON A
|FULTON
|ATLANTA
|30337
|GA
|PHILLIPS, RIGOBERTO F
|FULTON
|ATLANTA
|30312
|GA
|PIERCE, TRAVIS
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|PIERRE LOUIS, NAMIKELLA E
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|PINEIRO, DIANNE
|FULTON
|ATLANTA
|30314
|GA
|PINKARD, JUSTIN
|FULTON
|ATLANTA
|30331
|GA
|PIRANI, EVYN S
|FULTON
|ATLANTA
|30309
|GA
|PITTS, KENYA N
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|PONDER, ANGELA
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|POOLE, ALAN
|FULTON
|ATLANTA
|30339
|GA
|PORRAS-RODRIGUEZ, B & Y NIETO-SALAS
|FULTON
|ATLANTA
|30354
|GA
|PORTER, KIYEE L
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|POWELL, BILLY R
|FULTON
|ATLANTA
|30354
|GA
|POWELL, MICHAEL
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|PRATHER, LARRY J
|FULTON
|ATLANTA
|30344
|GA
|PRICE, ANTHONY
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|PRINTZ, IRIT
|FULTON
|ATLANTA
|30339
|GA
|PRITCHETT, OLIVIA
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|QUIN, CHARLES
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|RABIDOU, NICOLE
|FULTON
|ATLANTA
|30309
|GA
|RAINES, VERNELLE J
|FULTON
|ATLANTA
|30331
|GA
|RAMAN, ANBUCHELIAN & PRIYA NAGARAJAN
|FULTON
|ATLANTA
|30350
|GA
|RAMIREZ GARCIA, NAU
|FULTON
|ATLANTA
|30324
|GA
|RAMIREZ RODRIGUEZ, S & L TACUBA GABR
|FULTON
|ATLANTA
|30324
|GA
|RANLY, MATTHEW
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|REDDICKS, OTIS M
|FULTON
|ATLANTA
|30339
|GA
|REED, DAE TARRIUS G
|FULTON
|ATLANTA
|30316
|GA
|REED, DAVID L JR
|FULTON
|ATLANTA
|30334
|GA
|REED, ERIN A
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|REEVES, ALONZA
|FULTON
|ATLANTA
|30316
|GA
|REID, GUS S
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|RESENDIZ PETATAN, FRANCISCO J
|FULTON
|ATLANTA
|30342
|GA
|RICE, CALVIN
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|RICE, JANIS F
|FULTON
|ATLANTA
|30324
|GA
|RICHARDSON, RENISHA L
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|RICHMOND, ANDRAE
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|RIDLEY, DAVID
|FULTON
|ATLANTA
|30311
|GA
|RIGGS, MICHAEL V
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|RILEY, MICHAEL K
|FULTON
|ATLANTA
|30316
|GA
|RIZO RAMIREZ, ANIBAL
|FULTON
|ATLANTA
|30324
|GA
|ROANE, LARRY E
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|ROBBINS, KAITLYN S
|FULTON
|ATLANTA
|30328
|GA
|ROBERTS, DESIREE
|FULTON
|ATLANTA
|30314
|GA
|ROBERTSON, TEQUILA
|FULTON
|ATLANTA
|30311
|GA
|ROBINSON, CEDRIC
|FULTON
|ATLANTA
|30311
|GA
|ROBINSON, CLARESE I
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|ROBINSON, COLIS R
|FULTON
|ATLANTA
|30314
|GA
|ROBINSON, PERNELL A
|FULTON
|ATLANTA
|30308
|GA
|ROBINSON, THOMAS L
|FULTON
|ATLANTA
|31106
|GA
|RODRIGUEZ ULLOA, YANKELLY Y
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|RODRIGUEZ VAZQUEZ, R & M ALVARADO-ME
|FULTON
|ATLANTA
|30342
|GA
|RODRIGUEZ, MARK
|FULTON
|ATLANTA
|30363
|GA
|ROGERS, ABIEGALE
|FULTON
|ATLANTA
|30314
|GA
|ROHRABAUGH, DANIEL W
|FULTON
|ATLANTA
|30316
|GA
|ROLLE, STEPHANIE D
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|ROMAN, MARTA
|FULTON
|ATLANTA
|30324
|GA
|ROMAN, SHANTA
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|ROMERO, OSCAR & BELEM MIRANDA
|FULTON
|ATLANTA
|30305
|GA
|ROSA, NELSON JR
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|ROSENFELD, EDITH M
|FULTON
|ATLANTA
|30328
|GA
|ROSSER, JOSEPH D
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|ROTONDI, MICHAEL
|FULTON
|ATLANTA
|30337
|GA
|ROUSSEAU, DONALD L
|FULTON
|ATLANTA
|30354
|GA
|ROWE, SAMANTHA
|FULTON
|ATLANTA
|30350
|GA
|RUFF, BARBARA
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|RUNION, FRANCES A
|FULTON
|ATLANTA
|30301
|GA
|RUSH, MICHELLE D
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|RUSSELL, MABLE
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|SALAAM, KHADIJAH
|FULTON
|ATLANTA
|30344
|GA
|SALAMAN PINTO, JOSE I
|FULTON
|ATLANTA
|30350
|GA
|SALGADO, JORGE
|FULTON
|ATLANTA
|30324
|GA
|SALHI, ABDERRAZAK
|FULTON
|ATLANTA
|30350
|GA
|SANCHEZ, SATURNINO J
|FULTON
|ATLANTA
|30309
|GA
|SANFORD, GLENDA E
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|SANTIAGO, BARBARA
|FULTON
|ATLANTA
|30309
|GA
|SCHACHTER, JOSHUA
|FULTON
|ATLANTA
|30332
|GA
|SCHLEICHER, KELLI L
|FULTON
|ATLANTA
|30326
|GA
|SCHMIDT, SEBASTIAN
|FULTON
|ATLANTA
|30324
|GA
|SCHULER, TRACEY
|FULTON
|ATLANTA
|30311
|GA
|SCHUMAKER, JOHN EDWARD
|FULTON
|ATLANTA
|30308
|GA
|SCOTT, ROCHELLE
|FULTON
|ATLANTA
|30337
|GA
|SCOTT, WILLIAM A JR
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|SERBANTES, MAURICO
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|SERRAN, HECTOR M
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|SEYOUM, GABRIEL G
|FULTON
|ATLANTA
|30324
|GA
|SHANNON, ROBERT
|FULTON
|ATLANTA
|30331
|GA
|SHARMA, VIVEK K
|FULTON
|ATLANTA
|30328
|GA
|SHIN, YON SOON
|FULTON
|ATLANTA
|30324
|GA
|SHIRLEY, ZACHARY
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|SIBANDA, VUSUMUZI
|FULTON
|ATLANTA
|30337
|GA
|SIMMONS, ARMON R
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|SIMMONS, BELISSA N
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|SIMMONS, TRAVIS
|FULTON
|ATLANTA
|30314
|GA
|SIMPSON, AARON
|FULTON
|ATLANTA
|30344
|GA
|SIMPSON, JUAN
|FULTON
|ATLANTA
|30312
|GA
|SINGH, CHRISTIAN W
|FULTON
|ATLANTA
|30350
|GA
|SIROWER, JOEL D
|FULTON
|ATLANTA
|30328
|GA
|SISK, NICOLE
|FULTON
|ATLANTA
|30344
|GA
|SLAPPEY, JERRIE A
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|SLATON, MAURICE A
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|SMITH, ALICIA
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|SMITH, ANDRENE
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|SMITH, BIANCA
|FULTON
|ATLANTA
|30344
|GA
|SMITH, DEONTE L
|FULTON
|ATLANTA
|30311
|GA
|SMITH, EBONY
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|SMITH, ERNESTINE D
|FULTON
|ATLANTA
|30303
|GA
|SMITH, JEREMY
|FULTON
|ATLANTA
|30339
|GA
|SMITH, JULIAN R
|FULTON
|ATLANTA
|30334
|GA
|SMITH, NAPOLEON
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|SMITH, PERRY
|FULTON
|ATLANTA
|30344
|GA
|SMITH, QUINTIN D
|FULTON
|ATLANTA
|30331
|GA
|SMITH, STEVE
|FULTON
|ATLANTA
|30334
|GA
|SOP POZ, CATARINO
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|SOSA, EDWIN & JULIETA DIMAS
|FULTON
|ATLANTA
|30324
|GA
|SPENCER, MARIO A
|FULTON
|ATLANTA
|30308
|GA
|STAFFORD, FELECIA L
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|STALKS, EARNESTINE
|FULTON
|ATLANTA
|30331
|GA
|STALLINGS, DOMINIQUE L
|FULTON
|ATLANTA
|30344
|GA
|STAMPS, CALVIN & K EDWARDS-STAMPS
|FULTON
|ATLANTA
|30326
|GA
|STARKS, FRANCHESKA D
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|STEPHENS, DENISE A & FITZGERALD
|FULTON
|ATLANTA
|30344
|GA
|STEWART, LIANNE D
|FULTON
|ATLANTA
|30312
|GA
|STEWART, RECOLE
|FULTON
|ATLANTA
|30311
|GA
|STILLMAN, EZEKIEL
|FULTON
|ATLANTA
|30306
|GA
|STOKES, SHANAY L
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|STONE, LAMAR
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|STOVALL, REGEAKA
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|STRICKLAND, MICHEAL A
|FULTON
|ATLANTA
|30303
|GA
|STRICKLAND, THOMAS S
|FULTON
|ATLANTA
|30354
|GA
|STUBBS, MARY S
|FULTON
|ATLANTA
|30328
|GA
|STYLES, ANTONIO & LAKISHA HICKS
|FULTON
|ATLANTA
|30305
|GA
|SUASTEGUI MARTINEZ, LEODEGARIO
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|SUH, SOOMIN
|FULTON
|ATLANTA
|30309
|GA
|SULLIVAN, TERICA R
|FULTON
|ATLANTA
|30308
|GA
|SUTTON, CHRISTOPHER E & KAVONA K
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|SUTTON, DANIEL
|FULTON
|ATLANTA
|30344
|GA
|SYLLA, FALILOU
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|TALLENT, JOHNNY R
|FULTON
|ATLANTA
|30358
|GA
|TARANTO, BERNARD
|FULTON
|ATLANTA
|30339
|GA
|TARPLEY, MONIQUE N
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|TAYLOR, EHTEL P
|FULTON
|ATLANTA
|30309
|GA
|TAYLOR, JOMO
|FULTON
|ATLANTA
|30336
|GA
|TENNETI, PHANI B
|FULTON
|ATLANTA
|30339
|GA
|TERRELL, XZAVIOUS
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|THOMAS, CORTEZ
|FULTON
|ATLANTA
|30314
|GA
|THOMAS, EEREKA
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|THOMAS, GARY B
|FULTON
|ATLANTA
|30316
|GA
|THOMAS, NATHAN S
|FULTON
|ATLANTA
|30344
|GA
|THOMPSON, CHRISTOPER
|FULTON
|ATLANTA
|30337
|GA
|THOMPSON, LAZELL
|FULTON
|ATLANTA
|30331
|GA
|THORNTON, DEMETRIA L
|FULTON
|ATLANTA
|30331
|GA
|THORNTON, GLORIA M
|FULTON
|ATLANTA
|30344
|GA
|TILLER, WILLIE J
|FULTON
|ATLANTA
|30316
|GA
|TIRADO-YERENA, MARIA G
|FULTON
|ATLANTA
|30324
|GA
|TOLAND, ANGELA D
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|TOLVER, MARY A
|FULTON
|ATLANTA
|30343
|GA
|TOWOBOLA, EVERLYN O BOLA
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|TRAVIS, PATRICIA L
|FULTON
|ATLANTA
|30311
|GA
|TREADAWAY, MATTHEW R
|FULTON
|ATLANTA
|30328
|GA
|TROUTMAN, CHRISTOPHER J
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|TRUSS, MARCO C
|FULTON
|ATLANTA
|30326
|GA
|TUCKER, ORLANDO
|FULTON
|ATLANTA
|30326
|GA
|TUCKER, QUINTON
|FULTON
|ATLANTA
|30344
|GA
|TUCKER, TARON L
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|TURNER, MICHAEL A
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|TYSON, BERDERRICUS K
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|TYSON, TRAMAINE S
|FULTON
|ATLANTA
|30339
|GA
|UNGUTURU, VENKATA CHAKRAVARTHY
|FULTON
|ATLANTA
|30350
|GA
|USTINOV, TATYUANA
|FULTON
|ATLANTA
|30326
|GA
|VALLE NAJERA, ARTURO
|FULTON
|ATLANTA
|30342
|GA
|VAN VLIET, SARAH M
|FULTON
|ATLANTA
|30308
|GA
|VANDERHORST, BOOKER
|FULTON
|ATLANTA
|30331
|GA
|VASQUEZ, LUIS A
|FULTON
|ATLANTA
|30337
|GA
|VELAZQUEZ, FRANCISCA
|FULTON
|ATLANTA
|30328
|GA
|VILLA PEREZ, HERIBERTO
|FULTON
|ATLANTA
|30342
|GA
|WADDELL, ARVIE M
|FULTON
|ATLANTA
|30324
|GA
|WALKER, ROY
|FULTON
|ATLANTA
|30306
|GA
|WALLS, AMANDA
|FULTON
|ATLANTA
|30305
|GA
|WALTON, LARON T
|FULTON
|ATLANTA
|30326
|GA
|WALTON, MARCUS S
|FULTON
|ATLANTA
|30316
|GA
|WARD, GARRETH L
|FULTON
|ATLANTA
|30309
|GA
|WARREN, ALAN K
|FULTON
|ATLANTA
|30328
|GA
|WASH, STEPHEN R JR
|FULTON
|ATLANTA
|30314
|GA
|WASHINGTON, LAUREN M
|FULTON
|ATLANTA
|30306
|GA
|WATKINS, WILLIE E
|FULTON
|ATLANTA
|30330
|GA
|WATTS, NYTISHA
|FULTON
|ATLANTA
|30320
|GA
|WATTS, RONREGUS M
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|WEATHERSPOON, TIFFINIE S
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|WEAVER, KOREEM J
|FULTON
|ATLANTA
|30331
|GA
|WEBB, ASHLEY T
|FULTON
|ATLANTA
|30331
|GA
|WEBB, DERRON U
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|WEGHORST, DAVID A
|FULTON
|ATLANTA
|30342
|GA
|WEINER, PAUL S
|FULTON
|ATLANTA
|30328
|GA
|WELCH, JENEA T
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|WELCH, JOEL
|FULTON
|ATLANTA
|30325
|GA
|WELLS, MARLO S
|FULTON
|ATLANTA
|30350
|GA
|WHALEY, JENNIFER M
|FULTON
|ATLANTA
|30310
|GA
|WHEELER, ADAM
|FULTON
|ATLANTA
|30352
|GA
|WHEELER, CRYSTAL
|FULTON
|ATLANTA
|30331
|GA
|WHIGHAM, ANGELA
|FULTON
|ATLANTA
|30352
|GA
|WHITAKER, ROOSEVELT
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|WHITE, TERRENCE
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|WHITE, TRANASSA
|FULTON
|ATLANTA
|30354
|GA
|WHITE, VIRGINIA S
|FULTON
|ATLANTA
|30309
|GA
|WHITFIELD, SOLOMON JR
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|WHORTON, JAMES C
|FULTON
|ATLANTA
|30324
|GA
|WIGGINS, ROSA
|FULTON
|ATLANTA
|30316
|GA
|WILLIAMS, CHRISTOPHER A
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|WILLIAMS, DARLA V & CARL
|FULTON
|ATLANTA
|30308
|GA
|WILLIAMS, DARYL M
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|WILLIAMS, DORIAN
|FULTON
|ATLANTA
|30342
|GA
|WILLIAMS, G & T JOHNSON-WILLIAMS
|FULTON
|ATLANTA
|30316
|GA
|WILLIAMS, KENNETH L
|FULTON
|ATLANTA
|30354
|GA
|WILLIAMS, LEONARD E
|FULTON
|ATLANTA
|30314
|GA
|WILLIAMS, VANESSA D
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|WILLIAMS, VERONICA
|FULTON
|ATLANTA
|30318
|GA
|WILLIS, BRITTNEY
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|WILSON, CHRISTENE R
|FULTON
|ATLANTA
|30350
|GA
|WILSON, DERRICK B
|FULTON
|ATLANTA
|30316
|GA
|WILSON, GREGORY B
|FULTON
|ATLANTA
|30315
|GA
|WINDHAM, BREELY IV
|FULTON
|ATLANTA
|30349
|GA
|WINTZ, OLIVIA
|FULTON
|ATLANTA
|30354
|GA
|WOODS, DANIELLE
|FULTON
|ATLANTA
|30303
|GA
|WRIGHT, JIMMY
|FULTON
|ATLANTA
|30311
|GA
|WRIGHT, KEARY
|FULTON
|ATLANTA
|30334
|GA
|CHAN, KAM WAI
|FULTON
|DULUTH
|30097
|GA
|GARCIA, VICENTE
|FULTON
|DULUTH
|30097
|GA
|HERNANDEZ JUAN, P
|FULTON
|DULUTH
|30097
|GA
|HERNANDEZ, PABLO & THEODORA
|FULTON
|DULUTH
|30097
|GA
|JASANI, ARIF N & SHAMIRA A
|FULTON
|DULUTH
|30097
|GA
|JEONG, YOUNG HWA & HEE KIM
|FULTON
|DULUTH
|30097
|GA
|KALUZA, RADEK & BLAZENA STASTNA
|FULTON
|DULUTH
|30097
|GA
|KIM, YOU MI
|FULTON
|DULUTH
|30097
|GA
|MCLEMORE, STEPHEN B
|FULTON
|DULUTH
|30097
|GA
|MEJIA, FRANCISCO
|FULTON
|DULUTH
|30097
|GA
|MORALES TORRES, ISRAEL
|FULTON
|DULUTH
|30097
|GA
|MORALES, MARINO
|FULTON
|DULUTH
|30097
|GA
|PATRUZNICK, ALLEN M
|FULTON
|DULUTH
|30097
|GA
|ROWE, CHRISTOPHER
|FULTON
|DULUTH
|30097
|GA
|SETHURAMAN, KEERTHI & U RAJARAM
|FULTON
|DULUTH
|30097
|GA
|SHOMER, ADEL M
|FULTON
|DULUTH
|30097
|GA
|TURNER, MCKENSIE
|FULTON
|DULUTH
|30097
|GA
|VAJDAK, TOMAS & VLASTA VAJDAKOVA
|FULTON
|DULUTH
|30097
|GA
|WESTBROOK, VANIA C
|FULTON
|DULUTH
|30097
|GA
|ESTER, CHRISTOPHER & N MILLS ESTER
|FULTON
|FAIRBURN
|30213
|GA
|LAMAR, MACK
|FULTON
|FAIRBURN
|30213
|GA
|STINSON, DYNE L
|FULTON
|FAIRBURN
|30213
|GA
|TIMM, JOHNNY L & PHANIDA
|FULTON
|FAIRBURN
|30213
|GA
|CALLAHAN, SUSAN C
|FULTON
|PALMETTO
|30268
|GA
|JACKSON, ANGELA
|FULTON
|PALMETTO
|30268
|GA
|REESE, ALICE H & WILLIE J
|FULTON
|PALMETTO
|30268
|GA
|RENDER, QUENTIN
|FULTON
|PALMETTO
|30268
|GA
|HENDRICKS, WH
|FULTON
|RED OAK
|30272
|GA
|ALEJANDRO, FRANCISCA
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|BASINGER, SARA
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|BELTRAN, NATALIE
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|BELZER, ROBYN S
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|BERNAL, VICTOR
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|BICKERS, JOSEPH E & LUCY M
|FULTON
|ROSWELL
|30077
|GA
|BROMBERG, MICHAEL
|FULTON
|ROSWELL
|30075
|GA
|CARRANZA, JORGE & ALMA HERRERA
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|CARRENO, ANDRES M & ROSA G MENDOZA
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|CARRIZALEZ, DOMINGA
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|CASTANEDA, JOSE RAUL
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|ESCOBAR, HERIBERTO & TRINIDAD TOVAR
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|EVANGELISTA, JUAN
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|FRY, TAYLOR M
|FULTON
|ROSWELL
|30075
|GA
|GANN, ROBIN M
|FULTON
|ROSWELL
|30077
|GA
|GARCIA-GELOVER, ARTURO
|FULTON
|ROSWELL
|30075
|GA
|GARCIA OCHOA, MARIBEL
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|GONZALEZ T, CONSTANTINO & M TELLEZ R
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|HALLABA, AMR A
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|HILL, BENJAMIN JR & MICHELE
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|HOLLAND, DAISY
|FULTON
|ROSWELL
|30075
|GA
|HOUGH, JEANNE T
|FULTON
|ROSWELL
|30075
|GA
|KAHLEY, MARION K & DIANE T
|FULTON
|ROSWELL
|30077
|GA
|LAWSON, ANDREA M & MATTHEW J
|FULTON
|ROSWELL
|30075
|GA
|LOPEZ GAMINO, A & M SIGUANTAY LOPEZ
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|MARQUEZ, DARLYN
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|MCLEAN, NICHOLAS A & LINDA
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|MELGAR CHINCHILLA, JOSE BENJAMIN
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|MOLINA-GOMEZ, A & L GARCIA-PERALTA
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|MONROY, JORGE & MIRNA HERNANDEZ
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|MONTES, HECTOR & MARIA E JIMENEZ
|FULTON
|ROSWELL
|30075
|GA
|MOORE, FREDRICK T
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|MORALES PEREZ, JESUS
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|MOSELY, JAMES B
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|MUINDE, KEN H
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|MUNOZ, FRANCISCO & MODESTA MARTINEZ
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|NIELSEN, KYLE C
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|NORIEGAQ-VELAZQUEZ, ALEJANDRO
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|OLIVA, JOSE L
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|PEDRAZA, GERMAN
|FULTON
|ROSWELL
|30075
|GA
|PEREZ, MAXIMINO & NOELIA CANTERA
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|RAMOS, OMAR C & YURIDIA SERRATO
|FULTON
|ROSWELL
|30075
|GA
|RANGEL, NAYELI
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|RENOJ BARRIOS, M & A CHILEL BARRIOS
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|RINER, BRANDY
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|ROBINSON, MONICA S
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|RODRIGUEZ, LUCIA
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|SALGADO-PERALTA, JIMMY A & S O RAMIR
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|SANCHEZ-MEJIA, MARIA A
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|SANDOVAL, JUAN M
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|SCHNITZER, DANIEL P
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|SENA, MICHAEL B
|FULTON
|ROSWELL
|30075
|GA
|SIMONS, MARIAN O
|FULTON
|ROSWELL
|30075
|GA
|SMITH, ANITA S
|FULTON
|ROSWELL
|30075
|GA
|SOLANO LOPEZ, JUAN & E RIOS CARRANZA
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|SONNENBERG, JOLEIGH A & YOSEF T
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|STUDIVENT, CARLTON C S
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|SWORDS, RICHARD L
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|TORRES, MANUEL & VERONICA VEGA
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|VIDAL CAMACHO, JOSE
|FULTON
|ROSWELL
|30076
|GA
|WALKER, CALVIN E JR
|FULTON
|ROSWELL
|30075
|GA
|YE, WEIHUA
|FULTON
|ROSWELL
|30075
|GA
|YOUNGBECK, JOHN M & PATTI T
|FULTON
|ROSWELL
|30075
|GA
|ANDERSON, CLARENCE & MARY
|FULTON
|UNION CITY
|30291
|GA
|CANTY, CARDELL
|FULTON
|UNION CITY
|30291
|GA
|COOPER, ZACKERY
|FULTON
|UNION CITY
|30291
|GA
|EDWARDS, EDNA
|FULTON
|UNION CITY
|30291
|GA
|GANS, JOHN W
|FULTON
|UNION CITY
|30291
|GA
|GARY, ROBINEZ G
|FULTON
|UNION CITY
|30291
|GA
|KARIM, MOHAMMED E & TAHERA BEGUM
|FULTON
|UNION CITY
|30291
|GA
|MONREAL, TIARRA L
|FULTON
|UNION CITY
|30291
|GA
|MUJICA, REYNALDO
|FULTON
|UNION CITY
|30291
|GA
|NURSE, RACHELLE L
|FULTON
|UNION CITY
|30291
|GA
|ROBERTS, JAKE D
|FULTON
|UNION CITY
|30291
|GA
|ROBERTS, KENNETH
|FULTON
|UNION CITY
|30291
|GA
|SADLER, TAMACIA
|FULTON
|UNION CITY
|30291
|GA
|SWINGER, RALPH
|FULTON
|UNION CITY
|30291
|GA
|HERNANDEZ, VICTOR J
|GILMER
|EAST ELLIJAY
|30539
|GA
|CHAVEZ HERNANDEZ, ISMAEL
|GILMER
|ELLIJAY
|30540
|GA
|ALEJANDRO-ENRRIQUEZ, LOURDES
|GLYNN
|BRUNSWICK
|31520
|GA
|BROWN, CHRISTOPHER
|GLYNN
|BRUNSWICK
|31520
|GA
|CALZADILLA, JOSE E
|GLYNN
|BRUNSWICK
|31520
|GA
|CHUA, NOEL N
|GLYNN
|BRUNSWICK
|31520
|GA
|DRAWDY, GROVER A IV
|GLYNN
|BRUNSWICK
|31525
|GA
|HATFIELD, BERNIE
|GLYNN
|BRUNSWICK
|31520
|GA
|HERNANDEZ, DIANA M
|GLYNN
|BRUNSWICK
|31521
|GA
|JONES, WALTER B
|GLYNN
|BRUNSWICK
|31520
|GA
|KALININ, YURI & GALINA KALININA
|GLYNN
|BRUNSWICK
|31523
|GA
|LOPEZ HERNANDEZ, SUSANA
|GLYNN
|BRUNSWICK
|31520
|GA
|MAKASA, KAPASA
|GLYNN
|BRUNSWICK
|31525
|GA
|PINKNEY, SHAKINNA N
|GLYNN
|BRUNSWICK
|31521
|GA
|REYEZ-RUEDA, ANGEL
|GLYNN
|BRUNSWICK
|31520
|GA
|ROJAS-AGUILAR, ISABEL
|GLYNN
|BRUNSWICK
|31523
|GA
|ROWE, CLAYTON E
|GLYNN
|BRUNSWICK
|31523
|GA
|SANCHEZ REBOLLAR, MARIA DE LOURDES
|GLYNN
|BRUNSWICK
|31520
|GA
|SHARP, DAVID LEE JR
|GLYNN
|BRUNSWICK
|31520
|GA
|SMITH, PAUL A
|GLYNN
|BRUNSWICK
|31520
|GA
|SPARRE, ANGELA
|GLYNN
|BRUNSWICK
|31525
|GA
|WOODWARD, LYNDSEY C
|GLYNN
|BRUNSWICK
|31525
|GA
|YOUNGER, JOANN R
|GLYNN
|BRUNSWICK
|31525
|GA
|MISSILDINE, KEITH F
|GLYNN
|SAINT SIMONS ISLAND
|31522
|GA
|MOORE, RUBY K & RICHARD O TOSCANO
|GLYNN
|SAINT SIMONS ISLAND
|31522
|GA
|PITTMAN, KRISTEN M
|GLYNN
|SAINT SIMONS ISLAND
|31522
|GA
|SIZEMORE, JOSHUA D
|GLYNN
|SAINT SIMONS ISLAND
|31522
|GA
|CARRETO CARRAZA, ENRIQUE
|GORDON
|CALHOUN
|30701
|GA
|GENTRY, LINDA E
|GORDON
|CALHOUN
|30701
|GA
|HAMILTON, HUNTER
|GORDON
|CALHOUN
|30701
|GA
|JIMENEZ MENDOZA, D & I IXCOT BAJAN
|GORDON
|CALHOUN
|30701
|GA
|LAWSON, JAMES
|GORDON
|CALHOUN
|30703
|GA
|RAMIREZ JIMENEZ, JOSE O
|GORDON
|CALHOUN
|30703
|GA
|REYES ELERIA, CLARIBEL
|GORDON
|CALHOUN
|30701
|GA
|ROGERS, KENNETH E & LEANNE R JR
|GORDON
|CALHOUN
|30703
|GA
|WORLEY, RHONDA W
|GORDON
|CALHOUN
|30701
|GA
|ZAVALA, RAFAEL
|GORDON
|CALHOUN
|30701
|GA
|HYLTON, ROBERT E & LISA M
|GORDON
|FAIRMOUNT
|30139
|GA
|NEAL, DEMONCHE
|GORDON
|FAIRMOUNT
|30139
|GA
|YORK, RONALD D
|GORDON
|PLAINVILLE
|30733
|GA
|ORTIZ GRILLO, GUADALUPE
|GORDON
|SUGAR VALLEY
|30746
|GA
|PACK, JACKIE JR
|GORDON
|SUGAR VALLEY
|30746
|GA
|CARTER, BENJAMIN & KENDRA L IV
|GRADY
|CAIRO
|39828
|GA
|GOMEZ-JIMENEZ, PASCUALA
|GRADY
|CAIRO
|39828
|GA
|PEREZ PEREZ, ROSA
|GRADY
|CAIRO
|39828
|GA
|PRUITT, KIMBERLY
|GRADY
|CAIRO
|39828
|GA
|THORTON, BRYCE F
|GRADY
|CAIRO
|39828
|GA
|WILLIAMS, BEARY L
|GRADY
|CAIRO
|39828
|GA
|AHLUWALIA, HERINDER & M K WALIA
|GREENE
|GREENSBORO
|30642
|GA
|JOHNSON, DEKISSIA
|GREENE
|GREENSBORO
|30642
|GA
|THOMAS, JACOB R
|GREENE
|GREENSBORO
|30642
|GA
|DICKSON, JOHN A
|GREENE
|UNION POINT
|30669
|GA
|ROBBINS, ERIC
|GREENE
|WHITE PLAINS
|30678
|GA
|ALMOND, NICHOLAS
|GWINNETT
|BUFORD
|30519
|GA
|CARRASQUILLO CARBALLO, ISMARI
|GWINNETT
|BUFORD
|30519
|GA
|CASTANEDA, JENNIFER
|GWINNETT
|BUFORD
|30519
|GA
|COLLINS, LESLIE G
|GWINNETT
|BUFORD
|30519
|GA
|CORTEZ, GUADALUPE T
|GWINNETT
|BUFORD
|30518
|GA
|COUGHLIN, WILLIAM L
|GWINNETT
|BUFORD
|30518
|GA
|HICKOK, LUKE A
|GWINNETT
|BUFORD
|30518
|GA
|HOVEY, ELAINE R
|GWINNETT
|BUFORD
|30518
|GA
|KOO, HEE S
|GWINNETT
|BUFORD
|30518
|GA
|LOOBY, MICHAEL
|GWINNETT
|BUFORD
|30519
|GA
|MABREY, LARRY & CHERYL
|GWINNETT
|BUFORD
|30518
|GA
|MATHIS, JAMES E
|GWINNETT
|BUFORD
|30518
|GA
|RIQUELME, TOMAS & JUANA DE RIQUELME
|GWINNETT
|BUFORD
|30518
|GA
|ROJO-HERNANDEZ, J & E MARQUEZ HERNAN
|GWINNETT
|BUFORD
|30515
|GA
|SANTIAGO, ALEXIS
|GWINNETT
|BUFORD
|30518
|GA
|SIEBERT, CHRISTIAN
|GWINNETT
|BUFORD
|30519
|GA
|SUNDE, CHRISTOPHER S
|GWINNETT
|BUFORD
|30518
|GA
|WATKINS, CHARLES L & IMMOGENE
|GWINNETT
|BUFORD
|30519
|GA
|ZAVALA, MARIA C
|GWINNETT
|BUFORD
|30518
|GA
|HOLMAN, MICHEAL W
|GWINNETT
|DACULA
|30019
|GA
|NOTHEIS, NICHOLAS J
|GWINNETT
|DACULA
|30019
|GA
|SANGANZA, TEMBA B
|GWINNETT
|DACULA
|30019
|GA
|TERRY, KATHYE
|GWINNETT
|DACULA
|30019
|GA
|THIBEAU, DEREK
|GWINNETT
|DACULA
|30019
|GA
|ABAD ASENCIO, EDDIE J
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|ACOSTA SAUCEDO, JOSE L
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|BAUTISTA BAUTISTA, MARCOS
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|BAUTISTA RAMIREZ, TERESA
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|BAUTISTA TORRES, J & M MARTINEZ HERN
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|BROWN, IVERN D
|GWINNETT
|DULUTH
|30098
|GA
|CARTER, LAWRENCE
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|CASTRO, LINA M
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|CHAE, BYONG D
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|CHAN, HON SHAK & WAI YEE
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|COLLINS, ALEXANDER H
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|CONTRERAS, CARLOS ROGERIO
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|CORREA, ARCELIA R
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|DATSENKO, ANTON
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|DIALLO, ABDOURAHAMME
|GWINNETT
|DULUTH
|30095
|GA
|DIALLO, ALPHA & SONYA M
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|ESCOBAR, ADAN & ADRIANA FLORES
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|ESQUIVEL ALVAREZ, MARIO
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|FAIRLEY, ANGEL K
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|FLORES ROMERO, RUBEN FRENANDO
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|FLORES, GILBERTO
|GWINNETT
|DULUTH
|30095
|GA
|FRANK, NICOLE D
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|GENERETTE, SAKINAH L
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|GIDEON, DAVID W
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|GOMEZ MENDOZA, RAUL
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|GONZALEZ, ADELIA
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|GUZMAN, CONSEPCION & JULIO PATRICIO
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|HANNAH, KYLE J
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|HARRIS, JAMES E
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|HARTLEY, MAURI R
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|HERNANDES RAMOS, KIMBERLY A
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|HERNANDEZ MARTINEZ, JOSE L
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|HERNANDEZ, JOSE L & MIREYA RIVERA
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|HUSSAIN, GULAM & SHAGUFTA AHMED
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|INNIS, ANSELMO D
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|JACKSON, TIYAN P
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|JONES, BELINDA
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|KIM, YU Y
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|LANCHEROS, SARA E
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|LARA, VICTOR
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|LOPEZ-LOPEZ, JUAN A
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|LOPEZ, MIGUEL
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|LORIAS THOMAS, RAFAEL & F CORONA
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|MARTINEZ, FAUSTINO SARMIENTOS
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|MAXWELL, MARGARET A
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|MCFADDEN, DANARD
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|MCWHORTER, TAVIOUS
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|MEHTA, SHRUTEE
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|MERCADO RIVERA, JEANETTE A
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|MILLER, JAMES C III
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|OLCOZ, MIKEL
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|OLGUIN JUAREZ, PATRICIA
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|ORDUNA, JOSE A
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|PAEK, SEOK HUN & ANNA
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|PAGALA, GEORGE H & MARGERY B
|GWINNETT
|DULUTH
|30095
|GA
|PARK, SE KWANG & MI YOUNG CHUNG
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|PARK, YOON JUNG
|GWINNETT
|DULUTH
|30095
|GA
|PARKS, KENNETH F
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|PEREZ DIAZ, LUIS DANIEL
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|PRATTS PEREZ, JOEL
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|RICHARDS, BRAD E
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|RIVERA-PEREZ, F & P BAEZ-VAZQUEZ
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|SALAS-PEREZ, NINA U
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|SANCHEZ AVILA, LUIS ANIBAL
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|TAYLOR, WARREN S JR
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|THOMSON, JAMES W & ERIN PETTAY
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|WASHINGTON, CHERYL
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|WILLIAMS, FELICIA M
|GWINNETT
|DULUTH
|30096
|GA
|GOUGH, RAYMOND J
|GWINNETT
|GRAYSON
|30017
|GA
|STIEB, MICHAEL D & T A OLERAY-STIEB
|GWINNETT
|GRAYSON
|30017
|GA
|ABERNATHY, JAYDA K
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30045
|GA
|ACEVEDO, SIXTA
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30043
|GA
|AMBROSIO YESCAS, ROSENDO
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|ANDREWS, DEAN R & CONNIE S
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30043
|GA
|AVILA IBARRA, ALONSO
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|BAKEL, MO
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30043
|GA
|BAUTISTA, SERGIO D
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|BELL, LARRY
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30045
|GA
|BHAKTA, ISHVER J & SHARDA I
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30043
|GA
|BOLTON, SHEENA ANITA
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30045
|GA
|BULLARD, RAKEYA
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|CASTILLO, P & M DOMINGUEZ CONTRERAS
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30043
|GA
|CHOXON, JOSE M
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|CORDOVA, MIGUEL
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30043
|GA
|CRUZ, JORGE F
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30045
|GA
|CVELBAR, RAYMOND J
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30045
|GA
|DAVIS, LAKEYA M
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30045
|GA
|DIZE, MORGAN L
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30046
|GA
|DOWNIE, ROBERT S
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30045
|GA
|ELIAS VIVAR, GILBER A
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|ESQUIVEL, JOSE A
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|FARRAR, VICTORIA T
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30045
|GA
|GABRIEL, ELDER L JR
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|GALINDO, JUAN P
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|GODINEZ, BLANCA E
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30045
|GA
|GONZALEZ PEREZ, FILEMON & N GUERRERO
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|GRAHAM, CARL S & ANNIE MAE
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30245
|GA
|GRAY, CHARLES M
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|GREEN, DANIEL S
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|GREEN, WALTER JR
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30045
|GA
|GRIGSBY, TIESHA
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|HARVEY, LAKESHIA S
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|HERNANDEZ TREJO, CARLOS
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30045
|GA
|HERRERA, JOSE BANUELOS
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|HILL, DARRYL G
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|IONESCU, NICOLETA D
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30043
|GA
|IVORY, TANESHA M
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30045
|GA
|JACKSON, MARION
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30043
|GA
|JAIMES MORGAN, LETICIA
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|JOHNSON, FOSTENAL M
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30043
|GA
|JORDAN, MICHAEL W
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|KIM, JOSEPH
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30045
|GA
|KIM, KWAN S & HYUN C
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|KING, KOTEL
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|KOLLISON, ONIKEH K
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30045
|GA
|LANGLEY, KARL
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|LE, TAI H
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|LEFAVOR, DAVID A & STEPHANIE
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30045
|GA
|LEWIS, JANICE L
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30045
|GA
|MADARIAGA, PAULA & R CARBONNELL
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30045
|GA
|MARRERO DIAZ, BREDMARI
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|MAYO, ROCIO
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30045
|GA
|MCCANTS, PAUL R
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|MCCOLLOUGH, BENNY JR
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|MENDEZ-LOPEZ, ITZIA L
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30045
|GA
|MILTEER, DEBRA D
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30043
|GA
|MOMO, AGATHA F
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30043
|GA
|MONTANEZ PINON, MARICARMEN
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|MONTGOMERY, RAHEEN Q
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30045
|GA
|NICHOLSON, JOHN T
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|ONTIVEROS, KARIA EMRALDA
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|ORTIZ RODRIGUEZ, DIANA M
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|PADILLA, MARITZA
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|PARK, YONG D & JUNG S YOON
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30043
|GA
|PAYNE, JAMES P
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30049
|GA
|PEREZ LARA, AMADOR
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30043
|GA
|PEREZ LARA, ERNESTO
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30043
|GA
|PETIT, YVONNE A OSAWE
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|PINEDA, ELIZABETH FANIY
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|PUGLIESE, STEPHENY
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30045
|GA
|RAHMING, REBEKAH
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30043
|GA
|RELFORD, HARRY L
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|REYNOLDS, CARLTON JR
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30043
|GA
|RIVERA, YURI I
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30045
|GA
|RODRI ALCANTAR, ERACLIO
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|RODRIGUES, MORA S
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30046
|GA
|RODRIGUEZ, MELISSA
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|ROSADO MILAN, ORLANDO R
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|ROSALES, MADELEINE
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30043
|GA
|ROSALES, MADELEINE
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30043
|GA
|ROSARIO, NIKKI M MS
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30043
|GA
|RUIZ, CONCEPCION E
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|RUTLEDGE, ERIC J
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|SANCHEZ-OCHOA, MARTIN
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|SERRANO, ALEXANDER LORENZO
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|SINANOVIC, SEMSA
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|SMITH, CLEANDREW & LATONYA
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|SMITH, DONALD P
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30045
|GA
|SOTO FRANCO, LYDIA
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|SOYOOLA, SAMUEL A
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30045
|GA
|STROUD, CHRISTOPHER M & TRACY Y
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|TAKI, MOHAMMED F
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30043
|GA
|THURMOND, RODNEY H & JUDY M
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30046
|GA
|TOKER, AHMET & CAITLIN
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30043
|GA
|VELAZQUEZ, GUADALUPE
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30045
|GA
|VELAZQUEZ, JOSUE E
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|VINSON, ALLEN
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|WASHINGTON, ROBERT W
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|WATERS, WHITNEY L
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30043
|GA
|WHITE, ARIEL
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30043
|GA
|WHITE, JUANITA L
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30045
|GA
|WILLIAMS, LUCIUS W
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30045
|GA
|WILLOUGHBY, CASON K
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30045
|GA
|WILSON, PHILLIP
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30043
|GA
|WYLIE, BRANDON & NICOLE
|GWINNETT
|LAWRENCEVILLE
|30044
|GA
|BAJIC, ADMIRA
|GWINNETT
|LILBURN
|30047
|GA
|COOK, WENDELL J
|GWINNETT
|LILBURN
|30047
|GA
|COOPER, CHRISTINA L
|GWINNETT
|LILBURN
|30047
|GA
|CRAVENS, TAMMY L
|GWINNETT
|LILBURN
|30047
|GA
|ESPINOLA GOMEZ, ORQUIDIA
|GWINNETT
|LILBURN
|30047
|GA
|GRIFFITH, HARVEY JR
|GWINNETT
|LILBURN
|30047
|GA
|HARDEEN, TARAWATTY
|GWINNETT
|LILBURN
|30048
|GA
|JOHNSON, CHARLES J
|GWINNETT
|LILBURN
|30047
|GA
|LINEBACK, GAIL
|GWINNETT
|LILBURN
|30047
|GA
|LOPEZ, HERMINIO A
|GWINNETT
|LILBURN
|30047
|GA
|MALDONADO, LUIS R
|GWINNETT
|LILBURN
|30047
|GA
|MENDEZ-CASTRO, PEDRO
|GWINNETT
|LILBURN
|30048
|GA
|PERAZA, JOSE
|GWINNETT
|LILBURN
|30047
|GA
|RIVERA ESTRADA, ROBERTO
|GWINNETT
|LILBURN
|30047
|GA
|RUIZ, ROBERTO
|GWINNETT
|LILBURN
|30047
|GA
|TEKLE, HENOK F
|GWINNETT
|LILBURN
|30047
|GA
|VARGAS, MARTHA ALICIA
|GWINNETT
|LILBURN
|30047
|GA
|WAIN, GARY D
|GWINNETT
|LILBURN
|30047
|GA
|ABDI, GULILAT
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|ACOSTA SANTOS, ROSA
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|ALANIS, ALAN
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|ALCANTAR JUAREZ, A & E CHAVEZ MARTIN
|GWINNETT
|NORCROSS
|30071
|GA
|ALMARAS, BENJAMIN
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|AMAYA, PEDRO
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|ANDERSON, RONDELL
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|ARGUETA, ARMANDO
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|ARGUETA, FREDIS
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|ARRIAZA, JOSE A
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|ARVIZU, ADRIANA
|GWINNETT
|NORCROSS
|30071
|GA
|BALDERAS MARTINEZ, J & N SARIO CAMPE
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|BARRERA TEJAMANIL, J & V CHAVEZ CLEO
|GWINNETT
|NORCROSS
|30071
|GA
|BORJAS, LENIN
|GWINNETT
|NORCROSS
|30071
|GA
|BOWEN, TRACY
|GWINNETT
|NORCROSS
|30071
|GA
|BURRIZQUETA LOPEZ, N & E HERNANDEZ R
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|CABELLO, JOSE G
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|CAMACHO, KARLA C
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|CAMPOS ROJAS, PEDRO & M LOPEZ MEDINA
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|CAMPOS, PEDRO CAMPOS ROJAS
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|CANO, JUAN CABRERA & M VARGAS DIAZ
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|CARRILLO-TADEO, F & L MARTINEZ
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|CASTANON, ISRAEL & ROSALBA REGALADO
|GWINNETT
|NORCROSS
|30071
|GA
|CEJA GARCIA, A & M CONTRERAS DE LA M
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|CHANDLER, SABRINA S
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|CHENGETA, CHARITY
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|CISNEROS ACOSTA, BENITO
|GWINNETT
|NORCROSS
|30071
|GA
|CISNEROS, MARIA DEL CARMEN
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|COOPER, VALENTINO
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|CORTES-GARCIA, BRAULIO
|GWINNETT
|NORCROSS
|30071
|GA
|CRAWFORD, ROY L JR
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|CUESTAS-CISNEROS, GILBER ABLERTO
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|CURIEL MORENO, GEORGINA D
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|DAN, KIM DUNG
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|DELGADO MANRIQUEZ, JUAN MANUEL
|GWINNETT
|NORCROSS
|30071
|GA
|DELGADO, HENRY & R VELASQUEZ NARVAEZ
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|DESMOND, DAVID
|GWINNETT
|NORCROSS
|30071
|GA
|DIAZ MARROQUIN, MAXIMILIANO
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|DIAZ, ALEJANDRO
|GWINNETT
|NORCROSS
|30071
|GA
|DOMINGUEZ AGUIRRE, OCTAVIO
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|DUARTE, ADELAIDA
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|ELLIOTT, EVA A & MICHAEL LEBOVITZ
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|ENRIQUEZ DELGADO, J & S QUEVEDO PANI
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|FIGUEROA ARMENTA, A & M MORENO MENDO
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|FLORES TAPIA, EDREY
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|FULTZ, JIMMY JR
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|GARCIA CAMACHO, NELVAR
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|GARCIA SANCHEZ, LETICIA
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|GARCIA, MATUSALEN
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|GARCIA, ROBERTO
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|GEREN, DIANA J
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|GERRITSEN, RICHARD B
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|GLENN, LAREAGUS D
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|GOMEZ-SOLORZANO, GABRIELA
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|GONZALEZ-RICO, ESAU & NORMA A RICO
|GWINNETT
|NORCROSS
|30071
|GA
|GONZALEZ, FILIMON & MA A LOPEZ
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|GONZALEZ, JUANA
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|GUEVARA FUENTES, EDUARDO E
|GWINNETT
|NORCROSS
|30071
|GA
|GUO, STEVEN
|GWINNETT
|NORCROSS
|30071
|GA
|GUZMAN-PEREZ, WILLIAM R
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|HENRIQUEZ-LOPEZ, BERMUDES
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|HEREDIA, ANTONIO & MARIA E ARROCETE
|GWINNETT
|NORCROSS
|30071
|GA
|HERNANDEZ BEDOYA, RUBIELA DE JESUS
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|HERNANDEZ BETANCOURT, J & M RAMOS HE
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|HERNANDEZ MARTINEZ, PABLO
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|HERNANDEZ, EDGARDO
|GWINNETT
|NORCROSS
|30071
|GA
|HERNANDEZ, ENELSO H
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|HOOKER, JEFFREY & GUADALUPE ALVARADO
|GWINNETT
|NORCROSS
|30071
|GA
|HOUSTON, CHAD W
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|ITURBE, RENE & LETICIA DOMINGUEZ
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|JACKSON, SAMMY
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|JAIN, YATINDRA
|GWINNETT
|NORCROSS
|30071
|GA
|JAMES, MARCELLUS
|GWINNETT
|NORCROSS
|30091
|GA
|JIMENEZ-FERREIRA, EDUARDO A
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|JIMENEZ, ALEJANDRO
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|JIMENEZ, DOLORES
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|KEITA, MOHAMED
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|KIM, DUCK JIN & MI KYUNG JEONG
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|LOPEZ JUANILLO, MARTIN
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|LOPEZ LOPEZ, JOSUE & P LOPEZ GOMEZ
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|LOPEZ, MARGOTH D
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|LOPEZ, MIRIAM M CHILEL
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|LOPEZ, OSCAR E
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|MANGUAL, RAUL JR
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|MARTINEZ GUERRERO, I & M V SANCHEZ
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|MARTINEZ TABOADA, WALDO
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|MARTINEZ, CESAR
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|MARTINEZ, JACKSON J
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|MEDIA-GARCIA, J & E SANDOVAL-CORREA
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|MENDOZA MORENO, R & D HERNANDEZ ALVA
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|MENJIVAR, EFAIN
|GWINNETT
|NORCROSS
|30071
|GA
|MILLAN, ROBERTO & FABIOLA BARONA
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|MILLER, GENEEN P
|GWINNETT
|NORCROSS
|30071
|GA
|MIRANDA PEREZ, ANGELA DE JESUS
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|MORENO CELESTINO, HERCULANO
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|MORENO GARCIA, ROGELIO
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|MORRIS, ROYCE & BARBARA
|GWINNETT
|NORCROSS
|30091
|GA
|NIETO, JESUS & VIDALIA RIVAS
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|NKOLONGO, TSHITEYA
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|OCHOA CASTANEDA, A & R MORENO MENDOZ
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|OHAIR, CURTIS
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|OJEDA JAHEN, MARIA I
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|ORDAZ, LIDIA A
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|OROZCO JUAREZ, SAMUEL
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|PADRON, MARIA E
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|PALACIOS, JOSE C
|GWINNETT
|NORCROSS
|30071
|GA
|PEREZ PEREZ, ROGELIO
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|PEREZ, LUIS & OLIVIA GALLEGOS
|GWINNETT
|NORCROSS
|30071
|GA
|PINEDA-MUNOZ, ARGELIA
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|QUINTERO, JOSE
|GWINNETT
|NORCROSS
|30071
|GA
|RAMIREZ SOLIS, A & M HERNANDEZ-CHILE
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|RAMOS BABILONIA, BEATRIZ
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|REMEDIOS, A JUAN & M MORENO CABANAS
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|REYES SANTIZO, NERY R
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|REYES, JORGE A
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|REYNOSO, CLARA
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|ROBERTS, GABRIEL
|GWINNETT
|NORCROSS
|30071
|GA
|RODGERS, RICKY J
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|RODRIGUEZ-HERNANDEZ, FERNANDO
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|RODRIGUEZ TORRES, MARIA TERESA
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|SANTOS MENDEZ, JUAN A
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|SIDBURY, ISAAC R
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|TANAKA, TOSHIHIRO & REIKO
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|TORRES FIGUEROA, CLARA
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|VASQUEZ, JORGE A
|GWINNETT
|NORCROSS
|30071
|GA
|VAZQUEZ ALVARADO, MANUEL DE J
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|VIRRUETA VILLANUEVA, A & E JIMENEZ M
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|WESTBROOK, TOLONDA A
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|WILSON, FANCHAN F
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|WOODARD, VINCHELLE
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|YANG, YI & YINGLING HUANG
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|ZAPATA ALVAREZ, FERNANDO
|GWINNETT
|NORCROSS
|30092
|GA
|ZARATE, JAVIER
|GWINNETT
|NORCROSS
|30093
|GA
|ABEGA, BORIS
|GWINNETT
|NORTH METRO
|30026
|GA
|HUNTON, JONATHAN
|GWINNETT
|NORTH METRO
|30026
|GA
|BROWN, NICHELE
|GWINNETT
|SNELLVILLE
|30078
|GA
|BYERS, TRAVALE
|GWINNETT
|SNELLVILLE
|30039
|GA
|CAMPBELL, BENJAMIN H
|GWINNETT
|SNELLVILLE
|30039
|GA
|CLARKE, IAN F
|GWINNETT
|SNELLVILLE
|30078
|GA
|COOK, EUNICE W
|GWINNETT
|SNELLVILLE
|30039
|GA
|CURRY, ROBERT T III
|GWINNETT
|SNELLVILLE
|30039
|GA
|FINDLEY, LEAH
|GWINNETT
|SNELLVILLE
|30078
|GA
|GLOVER, EBONY
|GWINNETT
|SNELLVILLE
|30078
|GA
|GOMEZ, FRANCISCO J & SANDRA L
|GWINNETT
|SNELLVILLE
|30078
|GA
|GREEN, CORRY
|GWINNETT
|SNELLVILLE
|30039
|GA
|HALL, JEANETTE S
|GWINNETT
|SNELLVILLE
|30078
|GA
|IVEY, SABRINA
|GWINNETT
|SNELLVILLE
|30078
|GA
|LEVERE, LIZZIE
|GWINNETT
|SNELLVILLE
|30039
|GA
|MONDRAGON, PRISCILLIANO
|GWINNETT
|SNELLVILLE
|30078
|GA
|MOON, JODI
|GWINNETT
|SNELLVILLE
|30078
|GA
|NEMORIN, WENDY
|GWINNETT
|SNELLVILLE
|30039
|GA
|PARRISH, CAITLIN E
|GWINNETT
|SNELLVILLE
|30078
|GA
|SILVERA, ANTHONY G
|GWINNETT
|SNELLVILLE
|30039
|GA
|STEVENS, TYRONE M
|GWINNETT
|SNELLVILLE
|30078
|GA
|SUTTON, ROSA B
|GWINNETT
|SNELLVILLE
|30039
|GA
|WRIGHT, EBONY N
|GWINNETT
|SNELLVILLE
|30039
|GA
|WRIGHT, ERIN P
|GWINNETT
|SNELLVILLE
|30039
|GA
|WYNN, STANLEY
|GWINNETT
|SNELLVILLE
|30078
|GA
|AFARI, ERIC A & LARRI K BOSTIC
|GWINNETT
|SUWANEE
|30024
|GA
|ALLEN, JAMELL
|GWINNETT
|SUWANEE
|30024
|GA
|BARRON, JEFFREY L & EVANGELINE M
|GWINNETT
|SUWANEE
|30024
|GA
|DEKKER, ALEXANDER N
|GWINNETT
|SUWANEE
|30024
|GA
|FLETCHER, JOHN H
|GWINNETT
|SUWANEE
|30024
|GA
|GEVARIA, NANJI
|GWINNETT
|SUWANEE
|30024
|GA
|GUZMAN, FAVIOLA M
|GWINNETT
|SUWANEE
|30024
|GA
|HECKSCHER, MARIA D
|GWINNETT
|SUWANEE
|30024
|GA
|HELLMAN, GEORGE D & MARY D
|GWINNETT
|SUWANEE
|30024
|GA
|KIM, YOUNG SOON
|GWINNETT
|SUWANEE
|30024
|GA
|LOPEZ, ALEJANDRO C & KATHERIN PEREZ
|GWINNETT
|SUWANEE
|30024
|GA
|MEYER, CHLOE
|GWINNETT
|SUWANEE
|30024
|GA
|MOBLEY, PAUL N
|GWINNETT
|SUWANEE
|30024
|GA
|SANTOS SEGARRA, ANGEL R
|GWINNETT
|SUWANEE
|30024
|GA
|VILLANUEVA, SILVERIO & R SANTIAGO
|GWINNETT
|SUWANEE
|30024
|GA
|WATSON, MARTHA A
|GWINNETT
|SUWANEE
|30024
|GA
|LANKFORD, DUSTIN L
|HABERSHAM
|CLARKESVILLE
|30523
|GA
|WOLFSON, MARY K
|HABERSHAM
|CLARKESVILLE
|30523
|GA
|DOCKERY, ASHLEY L
|HABERSHAM
|CORNELIA
|30531
|GA
|RICHARDSON, MICHAEL RAY
|HABERSHAM
|CORNELIA
|30531
|GA
|SANCHEZ, JUANA
|HABERSHAM
|CORNELIA
|30531
|GA
|SIXTOS MENDEZ, PERFECTO
|HABERSHAM
|CORNELIA
|30531
|GA
|SMITH, MARK D & CATHY A
|HABERSHAM
|CORNELIA
|30531
|GA
|VINSON, EDWARD K & ANN G
|HABERSHAM
|DEMOREST
|30535
|GA
|JIMENEZ RAMIREZ, JOSEFA
|HABERSHAM
|MOUNT AIRY
|30563
|GA
|CORNETT, JAMES S & JANET S
|HALL
|CLERMONT
|30527
|GA
|BRAGG, KELSEY
|HALL
|FLOWERY BRANCH
|30542
|GA
|CATLEDGE, GEOFFREY W
|HALL
|FLOWERY BRANCH
|30542
|GA
|DILLS, TONYA
|HALL
|FLOWERY BRANCH
|30542
|GA
|LOWE, KWAME D
|HALL
|FLOWERY BRANCH
|30542
|GA
|MEJIA MALDANADO, HENRY J
|HALL
|FLOWERY BRANCH
|30542
|GA
|SUH, EUN M
|HALL
|FLOWERY BRANCH
|30542
|GA
|TYLER, LEATHA M
|HALL
|FLOWERY BRANCH
|30542
|GA
|WALTERS, LEONARD R & JEWELL WHITE
|HALL
|FLOWERY BRANCH
|30542
|GA
|WEST, HEATHER B
|HALL
|FLOWERY BRANCH
|30542
|GA
|GURROA-MOMTELONGO, JOSE
|HALL
|GAINESVILLE
|30501
|GA
|ABELLA, ELIZABETH
|HALL
|GAINESVILLE
|30504
|GA
|ALVARADO, PEDRO J & MARLEN X GOMEZ
|HALL
|GAINESVILLE
|30501
|GA
|ANCHONDO-VELADOR, MARIA G
|HALL
|GAINESVILLE
|30504
|GA
|BOHANNON, VERONICA L
|HALL
|GAINESVILLE
|30504
|GA
|BORDERS, ERICA B
|HALL
|GAINESVILLE
|30501
|GA
|BULLARD, RICHARD W & KRISTY L
|HALL
|GAINESVILLE
|30501
|GA
|CABRERA, RENE A
|HALL
|GAINESVILLE
|30501
|GA
|DIAZ, AMILCAR D
|HALL
|GAINESVILLE
|30504
|GA
|DIAZ, ARCENIA
|HALL
|GAINESVILLE
|30501
|GA
|DUNN, MICHAEL G
|HALL
|GAINESVILLE
|30506
|GA
|ESPINOZA, CARLOS
|HALL
|GAINESVILLE
|30501
|GA
|ESQUIVEL, JUAN A
|HALL
|GAINESVILLE
|30507
|GA
|ESTRADA RODRIGUEZ, J & A VILLEGAS AL
|HALL
|GAINESVILLE
|30507
|GA
|FIGUEROA, JOSE S & ISMELDA SANC
|HALL
|GAINESVILLE
|30501
|GA
|FREEZE, JESSICA E
|HALL
|GAINESVILLE
|30504
|GA
|FUENTES, JOSE M & ERIKA VILLAGOMEZ
|HALL
|GAINESVILLE
|30504
|GA
|GUERRA, BALTAZAR
|HALL
|GAINESVILLE
|30501
|GA
|GUERRERO, ROBERTO
|HALL
|GAINESVILLE
|30501
|GA
|HARRIS, PAMELA J
|HALL
|GAINESVILLE
|30506
|GA
|HOUSTON, JAMES R
|HALL
|GAINESVILLE
|30501
|GA
|JONES, LEANN
|HALL
|GAINESVILLE
|30506
|GA
|JONES, TAVIOUS D
|HALL
|GAINESVILLE
|30501
|GA
|LOERA, THALIA B
|HALL
|GAINESVILLE
|30504
|GA
|MARTIN, BRIAN
|HALL
|GAINESVILLE
|30506
|GA
|MARTINEZ VAZQUEZ, JOEL
|HALL
|GAINESVILLE
|30504
|GA
|MARTINEZ, SEBASTIAN
|HALL
|GAINESVILLE
|30507
|GA
|MATEO FRANCISCO, MATEO R
|HALL
|GAINESVILLE
|30501
|GA
|MEDLOCK, SARAH A
|HALL
|GAINESVILLE
|30501
|GA
|MENA RODRIGUEZ, JOEL
|HALL
|GAINESVILLE
|30504
|GA
|MONTOYA, ALFREDO
|HALL
|GAINESVILLE
|30507
|GA
|MOORE, STEVEN W
|HALL
|GAINESVILLE
|30504
|GA
|MORA, MARCO A & ELVIRA
|HALL
|GAINESVILLE
|30503
|GA
|MORENO, ENRIQUE
|HALL
|GAINESVILLE
|30504
|GA
|MOTES, TIM
|HALL
|GAINESVILLE
|30501
|GA
|NARANJO, GUSTAVO
|HALL
|GAINESVILLE
|30501
|GA
|PENALOZA-PERALTA, URIEL
|HALL
|GAINESVILLE
|30507
|GA
|PEREZ, JOSE C & MARIA H LUNA
|HALL
|GAINESVILLE
|30504
|GA
|RAMOS, RUBEN
|HALL
|GAINESVILLE
|30503
|GA
|ROBERTS, DAVID C & LORI S
|HALL
|GAINESVILLE
|30501
|GA
|RODRIGUEZ, CIRILO & A HERNANDEZ
|HALL
|GAINESVILLE
|30501
|GA
|SANCHEZ, SERGIO
|HALL
|GAINESVILLE
|30501
|GA
|SANTANA, MATIAS
|HALL
|GAINESVILLE
|30507
|GA
|STEPHENS, RYAN
|HALL
|GAINESVILLE
|30507
|GA
|TOBON, MONICA
|HALL
|GAINESVILLE
|30503
|GA
|TORRES, JAIRO & LUZ N VANEGAS
|HALL
|GAINESVILLE
|30503
|GA
|TU, DUNG Q & NHUNG N LE
|HALL
|GAINESVILLE
|30504
|GA
|VANEGAS, JOSE E
|HALL
|GAINESVILLE
|30506
|GA
|WHITEHEAD, CHADWICK T
|HALL
|GAINESVILLE
|30506
|GA
|WHITEN, KAREN S
|HALL
|GAINESVILLE
|30506
|GA
|WOLSLAGEL, KRISTOFFER & A HARADA
|HALL
|GAINESVILLE
|30504
|GA
|ZIEMER, PHILLIP N & DAWN E
|HALL
|GAINESVILLE
|30503
|GA
|MARSHALL, TINA M
|HALL
|GILLSVILLE
|30543
|GA
|VARELA, CLARA & MARIO ISIDORO
|HALL
|GILLSVILLE
|30543
|GA
|HOLLIS, JAMES T & MAGGIE M
|HALL
|LULA
|30554
|GA
|BLANCO, SERGIO
|HALL
|MURRAYVILLE
|30564
|GA
|BRUNO, MORGAN G
|HALL
|MURRAYVILLE
|30564
|GA
|MENDOZA, BENITO
|HALL
|MURRAYVILLE
|30564
|GA
|KEMP, JEFFREY D JR
|HALL
|OAKWOOD
|30566
|GA
|BROWN, RONTRELL D
|HANCOCK
|SPARTA
|31087
|GA
|CHATMAN, PATRICIA A
|HANCOCK
|SPARTA
|31087
|GA
|RIVERS, VAKESHIA
|HANCOCK
|SPARTA
|31087
|GA
|TUCKER, DONTAVIOUS Q
|HANCOCK
|SPARTA
|31087
|GA
|CASH, DENNIS R
|HARALSON
|BUCHANAN
|30113
|GA
|HARDEGREE, JERRY D & MELISSA
|HARALSON
|BUCHANAN
|30113
|GA
|MANUS, EVA
|HARALSON
|BUCHANAN
|30113
|GA
|PATTERSON, SYLVIA
|HARALSON
|TALLAPOOSA
|30176
|GA
|JONES, CINDY C
|HARALSON
|WACO
|30182
|GA
|JOHNSON, CAMPBELL J III
|HARRIS
|CATAULA
|31804
|GA
|WELLS, BARRY
|HARRIS
|CATAULA
|31804
|GA
|DAVIS, AMY
|HARRIS
|HAMILTON
|31811
|GA
|HALL, DALE A JR
|HARRIS
|HAMILTON
|31811
|GA
|EINHART, MARY C
|HARRIS
|PINE MOUNTAIN
|31822
|GA
|MCDONALD, JEFFREY G
|HARRIS
|PINE MOUNTAIN
|31822
|GA
|EVANS, JARED
|HART
|HARTWELL
|30643
|GA
|CITRANO, FRANK
|HEARD
|FRANKLIN
|30217
|GA
|CORDOVA CORDOVA, ARMANDO
|HENRY
|HAMPTON
|30228
|GA
|FOREMAN, CHRISTOPHER & MELISSA BOES
|HENRY
|HAMPTON
|30228
|GA
|PATEL, YOGIT B
|HENRY
|HAMPTON
|30228
|GA
|TIDWELL, MARTHA
|HENRY
|HAMPTON
|30228
|GA
|TIPPIN, ZACHARIAH
|HENRY
|HAMPTON
|30228
|GA
|WITHERSPOON, OTIS B
|HENRY
|HAMPTON
|30228
|GA
|AUMANN, DAN A
|HENRY
|LOCUST GROVE
|30248
|GA
|COMBS, LARRY C & GOLDIE
|HENRY
|LOCUST GROVE
|30248
|GA
|DAVIS, BRANDON M
|HENRY
|LOCUST GROVE
|30248
|GA
|FITZGIBBON, STEPHANIE R
|HENRY
|LOCUST GROVE
|30248
|GA
|LEE, SABRINA E
|HENRY
|LOCUST GROVE
|30248
|GA
|SMITH, MARAH
|HENRY
|LOCUST GROVE
|30248
|GA
|SPIEKS, P GREGORY
|HENRY
|LOCUST GROVE
|30248
|GA
|BONILLA, JORGE A & MORENA MEDINA DE
|HENRY
|MCDONOUGH
|30253
|GA
|CLOTFELTER, PHILLIP B & KIESHA D
|HENRY
|MCDONOUGH
|30252
|GA
|DAVIS, TIMOTHY W
|HENRY
|MCDONOUGH
|30253
|GA
|DAVISON, JUSTIN E
|HENRY
|MCDONOUGH
|30253
|GA
|GAMBINO, SALVADOR
|HENRY
|MCDONOUGH
|30252
|GA
|HARRELL, ROBERT L
|HENRY
|MCDONOUGH
|30252
|GA
|HOWELL-HENRY, ANNIE
|HENRY
|MCDONOUGH
|30252
|GA
|INGRAM, CHARESE A
|HENRY
|MCDONOUGH
|30252
|GA
|JAMES, ERICA N
|HENRY
|MCDONOUGH
|30253
|GA
|JOHNSON, DARRION
|HENRY
|MCDONOUGH
|30253
|GA
|JONES, DARRYL
|HENRY
|MCDONOUGH
|30252
|GA
|KEATZ, LATONYA
|HENRY
|MCDONOUGH
|30253
|GA
|LACKEY, LAMARCUS
|HENRY
|MCDONOUGH
|30252
|GA
|MOSES, DONALD R & DEANNA M
|HENRY
|MCDONOUGH
|30252
|GA
|NEAL, DAVID
|HENRY
|MCDONOUGH
|30252
|GA
|NOBLE, JACQULYN R
|HENRY
|MCDONOUGH
|30253
|GA
|OFOSU, HARRY
|HENRY
|MCDONOUGH
|30253
|GA
|SHAKUR, JERU-AHMAD J
|HENRY
|MCDONOUGH
|30253
|GA
|SNELL, TRAVIS
|HENRY
|MCDONOUGH
|30253
|GA
|TWOMEY, JOSEPH R & ELIZABETH A
|HENRY
|MCDONOUGH
|30252
|GA
|WOODWARD, JULIUS J
|HENRY
|MCDONOUGH
|30252
|GA
|CLAUDE, QUENUM
|HENRY
|STOCKBRIDGE
|30281
|GA
|CLAY, MARIA N
|HENRY
|STOCKBRIDGE
|30281
|GA
|DEPOE, ADAM T & LAURA
|HENRY
|STOCKBRIDGE
|30281
|GA
|DOMINGUEZ, ERICK & MARIA ESPINOZA
|HENRY
|STOCKBRIDGE
|30281
|GA
|FURO, ISMAIL
|HENRY
|STOCKBRIDGE
|30281
|GA
|GAILEY, WILLIAM E & WANDA V
|HENRY
|STOCKBRIDGE
|30281
|GA
|HARDY, CAMILLE Y
|HENRY
|STOCKBRIDGE
|30281
|GA
|HENDRICKS, BARBARA
|HENRY
|STOCKBRIDGE
|30281
|GA
|HERNANDEZ, LOUIS & KIMBERLY D
|HENRY
|STOCKBRIDGE
|30281
|GA
|IZONETLE GONZALEZ, AMADO & APRIL
|HENRY
|STOCKBRIDGE
|30281
|GA
|JOHNSON, KASSIOPIYA Y
|HENRY
|STOCKBRIDGE
|30281
|GA
|LEE, GARY A & CYNTHIA M
|HENRY
|STOCKBRIDGE
|30281
|GA
|MATHIEU, POUSSELEY
|HENRY
|STOCKBRIDGE
|30281
|GA
|MIKE, JERMAINE & NATALIE TAYLOR MIKE
|HENRY
|STOCKBRIDGE
|30281
|GA
|NAILS, LUCILLE H
|HENRY
|STOCKBRIDGE
|30281
|GA
|SCOTT, CHELSEA
|HENRY
|STOCKBRIDGE
|30281
|GA
|THOMAS, VONDA
|HENRY
|STOCKBRIDGE
|30281
|GA
|WHITE, ANDREW L JR
|HENRY
|STOCKBRIDGE
|30281
|GA
|WRIGHT, AMANDA B
|HENRY
|STOCKBRIDGE
|30281
|GA
|ZACHERY, QUINTON A
|HENRY
|STOCKBRIDGE
|30281
|GA
|ATKINSON, BARTLEY I & KATHY W
|HOUSTON
|BONAIRE
|31005
|GA
|CHAN, STEPHANIE L
|HOUSTON
|BONAIRE
|31005
|GA
|MCCULLIN, AMI R
|HOUSTON
|BONAIRE
|31005
|GA
|LAWSON, HILLIS M
|HOUSTON
|CENTERVILLE
|31028
|GA
|MITCHELL, JOSEPH D
|HOUSTON
|CENTERVILLE
|31028
|GA
|FELDER JR, JAMES
|HOUSTON
|KATHLEEN
|31047
|GA
|ENGLISH, YOLANDA
|HOUSTON
|PERRY
|31069
|GA
|FLEMINGS, JULIA A & AARON C
|HOUSTON
|PERRY
|31069
|GA
|GILMORE, JAMES A
|HOUSTON
|PERRY
|31069
|GA
|NORSWORTHY, ROSEMARY
|HOUSTON
|PERRY
|31069
|GA
|SMITH, BARNEY A SR
|HOUSTON
|PERRY
|31069
|GA
|BAKER, BRETT J
|HOUSTON
|WARNER ROBINS
|31088
|GA
|BAKER, RODERICK II
|HOUSTON
|WARNER ROBINS
|31093
|GA
|BYRNE, KEVIN J
|HOUSTON
|WARNER ROBINS
|31093
|GA
|COLE, RICHARD & JOYLYNNE CALDWELL
|HOUSTON
|WARNER ROBINS
|31088
|GA
|COWART, ROY N & BEVERLY
|HOUSTON
|WARNER ROBINS
|31093
|GA
|DAVIS, BRYAN
|HOUSTON
|WARNER ROBINS
|31088
|GA
|DIAZ, JESUS
|HOUSTON
|WARNER ROBINS
|31088
|GA
|DIMAS, LETICIA
|HOUSTON
|WARNER ROBINS
|31088
|GA
|DINKINS, JANETTA
|HOUSTON
|WARNER ROBINS
|31088
|GA
|FLOYD, JAMES G
|HOUSTON
|WARNER ROBINS
|31093
|GA
|GOMEZ-GOMEZ, JOSE L
|HOUSTON
|WARNER ROBINS
|31093
|GA
|GONZALEZ GOMEZ, J & H GONZALEZ LOREN
|HOUSTON
|WARNER ROBINS
|31088
|GA
|HARRIS, KONTORA C
|HOUSTON
|WARNER ROBINS
|31093
|GA
|HOWES, TRAVIS C
|HOUSTON
|WARNER ROBINS
|31093
|GA
|JACKSON, MARCUS D
|HOUSTON
|WARNER ROBINS
|31088
|GA
|JENKINS, BRIGITTE L
|HOUSTON
|WARNER ROBINS
|31098
|GA
|JONES-CORTEZ, PATRICK O
|HOUSTON
|WARNER ROBINS
|31093
|GA
|JUAN NAJERA, MARIA G
|HOUSTON
|WARNER ROBINS
|31088
|GA
|MARTINEZ CABRERA, CLICERIO A
|HOUSTON
|WARNER ROBINS
|31093
|GA
|MCRAE, HOLLIS S
|HOUSTON
|WARNER ROBINS
|31093
|GA
|MICHEL, PIERRE F & MICHELLE L SIMS
|HOUSTON
|WARNER ROBINS
|31088
|GA
|MORRIS, DOUGLAS C
|HOUSTON
|WARNER ROBINS
|31088
|GA
|MULLIS, BRIAN K
|HOUSTON
|WARNER ROBINS
|31088
|GA
|PATEL, DINESH & RUPAL
|HOUSTON
|WARNER ROBINS
|31088
|GA
|POWERS, NAPOLEON
|HOUSTON
|WARNER ROBINS
|31088
|GA
|ROGERS, DONTAVIUS
|HOUSTON
|WARNER ROBINS
|31098
|GA
|SMITH, MARY F
|HOUSTON
|WARNER ROBINS
|31088
|GA
|TANG, CAU A
|HOUSTON
|WARNER ROBINS
|31093
|GA
|THOMAS, TAYLOR B
|HOUSTON
|WARNER ROBINS
|31088
|GA
|VAUGHN, GAYLE C
|HOUSTON
|WARNER ROBINS
|31093
|GA
|WALTON, DOMINIQUE A
|HOUSTON
|WARNER ROBINS
|31088
|GA
|WELLS, ROBERT
|HOUSTON
|WARNER ROBINS
|31088
|GA
|WILSON, JESSICA A
|HOUSTON
|WARNER ROBINS
|31098
|GA
|YOUNG, CECIL L & JULIA A OLIVER
|HOUSTON
|WARNER ROBINS
|31088
|GA
|BANK, ALLEN
|IRWIN
|OCILLA
|31774
|GA
|STUMP, MILTON III
|IRWIN
|OCILLA
|31774
|GA
|TUCKER, SUSANNE R
|IRWIN
|OCILLA
|31774
|GA
|GARCIA, J GUADALUPE
|IRWIN
|WRAY
|31798
|GA
|GABBARD, BLEVY B
|JACKSON
|COMMERCE
|30529
|GA
|MARMOLEJO, CAMERON
|JACKSON
|HOSCHTON
|30548
|GA
|PRUITT, MARK & TINA
|JACKSON
|HOSCHTON
|30548
|GA
|BEDINGFIELD, JAMES K
|JACKSON
|JEFFERSON
|30549
|GA
|DAVIS, ALAN C
|JACKSON
|JEFFERSON
|30549
|GA
|ELLISON, ZAKIYA S
|JACKSON
|JEFFERSON
|30549
|GA
|ONI, OMALADE O & FOLAKE F
|JACKSON
|JEFFERSON
|30549
|GA
|RODRIGUEZ, ASHLEY
|JACKSON
|JEFFERSON
|30549
|GA
|WALDEN, LACY S
|JACKSON
|JEFFERSON
|30549
|GA
|PITTMAN, HUBERT W
|JACKSON
|NICHOLSON
|30565
|GA
|WILLIAMSON, JEFFREY S
|JACKSON
|NICHOLSON
|30565
|GA
|ENNIS, SHELLY R
|JACKSON
|PENDERGRASS
|30567
|GA
|BERRYMAN, ELIZABETH
|JACKSON
|TALMO
|30575
|GA
|SMITH, GLENN L & BARBARA P
|JASPER
|MONTICELLO
|31064
|GA
|ENGLISH, CATHERINE L
|JASPER
|SHADY DALE
|31085
|GA
|ADAMS, ZERNON C
|JEFF DAVIS
|HAZLEHURST
|31539
|GA
|HERNANDEZ, JORGE L & MARTHA OLIVARES
|JEFF DAVIS
|HAZLEHURST
|31539
|GA
|HESTER, JOHN E JR
|JEFF DAVIS
|HAZLEHURST
|31539
|GA
|HOLMES, ANDREA C
|JEFF DAVIS
|HAZLEHURST
|31539
|GA
|HICKS, DARIUS S
|JEFFERSON
|LOUISVILLE
|30434
|GA
|THOMAS, JENNIFER
|JEFFERSON
|LOUISVILLE
|30434
|GA
|WILLIAMS, TREALL
|JEFFERSON
|LOUISVILLE
|30434
|GA
|BOATWRIGHT, FELICIA
|JEFFERSON
|STAPLETON
|30823
|GA
|HARRIS JR, TONY P
|JEFFERSON
|WADLEY
|30477
|GA
|JACKSON, KEYANNA
|JEFFERSON
|WADLEY
|30477
|GA
|LEVERETTE, DESMOND
|JEFFERSON
|WADLEY
|30477
|GA
|MCKENNIE, TAMMIE
|JEFFERSON
|WADLEY
|30477
|GA
|DANIELS, KALANNAH
|JEFFERSON
|WRENS
|30833
|GA
|HARDEN, EDDIE B
|JEFFERSON
|WRENS
|30833
|GA
|NELSON, LAMARIO
|JEFFERSON
|WRENS
|30833
|GA
|SAMMONS, JANET
|JEFFERSON
|WRENS
|30833
|GA
|BIRDWELL, MICHAEL J
|JENKINS
|MILLEN
|30442
|GA
|BLACKBURN, CHARLES E
|JOHNSON
|WRIGHTSVILLE
|31096
|GA
|FINNEY, DEONDRE L
|JONES
|GRAY
|31032
|GA
|RAMIREZ, GONZALO & MARTA O
|JONES
|GRAY
|31032
|GA
|JASCOMB, STEPHEN
|JONES
|HADDOCK
|31033
|GA
|GRANT, DEXTER A
|LAMAR
|BARNESVILLE
|30204
|GA
|JONES, DAVID W
|LAMAR
|BARNESVILLE
|30204
|GA
|COX, MARK H
|LAURENS
|DEXTER
|31019
|GA
|BOWENS, VERNON
|LAURENS
|DUBLIN
|31021
|GA
|COLLADO, RAFAEL A
|LAURENS
|DUBLIN
|31021
|GA
|DUKES, WILLIAM S & KATHY
|LAURENS
|DUBLIN
|31021
|GA
|SMITH, WILLIAM R & CAROL G
|LAURENS
|DUBLIN
|31021
|GA
|TRIBBLE, CAMILLE M
|LAURENS
|DUBLIN
|31021
|GA
|WINGATE, MITZI
|LAURENS
|DUBLIN
|31021
|GA
|HOWELL, THAD
|LAURENS
|MONTROSE
|31065
|GA
|FELDER, CRYSTAL
|LEE
|LEESBURG
|31763
|GA
|SAMPSON, MARSHALL
|LEE
|LEESBURG
|31763
|GA
|SMITH, CHRISTOPHER C & ELISHA S
|LEE
|LEESBURG
|31763
|GA
|SNYDER, JEFFERY G
|LEE
|LEESBURG
|31763
|GA
|WIDMAN, GREG W & LORA J
|LEE
|LEESBURG
|31763
|GA
|WILSON, AARON C
|LEE
|LEESBURG
|31763
|GA
|WRIGHT, TRACY B
|LEE
|LEESBURG
|31763
|GA
|ALLEN, RICHARD J
|LIBERTY
|ALLENHURST
|31301
|GA
|ANGUIANO, ALFREDO JR
|LIBERTY
|ALLENHURST
|31301
|GA
|KINSEY, JOSHUA E
|LIBERTY
|ALLENHURST
|31301
|GA
|LEWIS, AKILAH N
|LIBERTY
|ALLENHURST
|31301
|GA
|ROBERTS, MARFIETTE
|LIBERTY
|ALLENHURST
|31301
|GA
|SMITH, CINDY
|LIBERTY
|ALLENHURST
|31301
|GA
|BROWN, JUSTIN LES
|LIBERTY
|FORT STEWART
|31315
|GA
|DAVID, GAY & ALFREDO L
|LIBERTY
|FORT STEWART
|31314
|GA
|RANDALL, MARK DOUGLAS JR
|LIBERTY
|FORT STEWART
|31315
|GA
|SELLERS, TAKEYSHA
|LIBERTY
|FORT STEWART
|31315
|GA
|TUCKER, KEVIN J & TIFFANY R
|LIBERTY
|FORT STEWART
|31315
|GA
|WEAVER, PAUL
|LIBERTY
|FORT STEWART
|31315
|GA
|WRIGHT, MICHAEL J
|LIBERTY
|FORT STEWART
|31315
|GA
|ZANE, HARRY & CHO S JR
|LIBERTY
|FORT STEWART
|31315
|GA
|ARTERBERRY, JOHNNY G
|LIBERTY
|HINESVILLE
|31310
|GA
|BRADY, IESHA
|LIBERTY
|HINESVILLE
|31313
|GA
|BRIDGES, STACE P
|LIBERTY
|HINESVILLE
|31313
|GA
|BUCHANAN, RONALD L
|LIBERTY
|HINESVILLE
|31313
|GA
|CARLTON, TEDRIAN
|LIBERTY
|HINESVILLE
|31313
|GA
|CHOISNOT, FREDRICK W
|LIBERTY
|HINESVILLE
|31313
|GA
|DALE, STEPHEN B
|LIBERTY
|HINESVILLE
|31310
|GA
|DANIELS, KIM
|LIBERTY
|HINESVILLE
|31313
|GA
|DENNARD, ASIA T
|LIBERTY
|HINESVILLE
|31313
|GA
|DIEHL, MICHAEL A
|LIBERTY
|HINESVILLE
|31313
|GA
|DRUMMOND, LUCAS G
|LIBERTY
|HINESVILLE
|31313
|GA
|DUCK, JOHN W
|LIBERTY
|HINESVILLE
|31313
|GA
|FOOSE, FRANKLIN R
|LIBERTY
|HINESVILLE
|31313
|GA
|FOOSE, FRANKLIN R & ELIZABETH REILLY
|LIBERTY
|HINESVILLE
|31313
|GA
|GRAY, MICHAEL A
|LIBERTY
|HINESVILLE
|31313
|GA
|HANDZO, MICHAEL J
|LIBERTY
|HINESVILLE
|31313
|GA
|HARRIS, ANDREA K
|LIBERTY
|HINESVILLE
|31313
|GA
|JOHNSON, CORTEZ A
|LIBERTY
|HINESVILLE
|31313
|GA
|JOHNSTON, MICHAEL R
|LIBERTY
|HINESVILLE
|31313
|GA
|JUAREZ, OSCAR D
|LIBERTY
|HINESVILLE
|31313
|GA
|KENDRICK, RETHA & BUTLER
|LIBERTY
|HINESVILLE
|31313
|GA
|KNOX, JANET M
|LIBERTY
|HINESVILLE
|31313
|GA
|KWOUN, JAMES S
|LIBERTY
|HINESVILLE
|31313
|GA
|LEVANT, CHRISTOPHER
|LIBERTY
|HINESVILLE
|31313
|GA
|MORRIS, JARVAS
|LIBERTY
|HINESVILLE
|31313
|GA
|MORRIS, TIFFANY M
|LIBERTY
|HINESVILLE
|31313
|GA
|MOULTRIE, STUART J
|LIBERTY
|HINESVILLE
|31313
|GA
|PETERS, RACHEL
|LIBERTY
|HINESVILLE
|31313
|GA
|PRICE, GREGORY S JR
|LIBERTY
|HINESVILLE
|31313
|GA
|SANCHEZ, JAYME T
|LIBERTY
|HINESVILLE
|31310
|GA
|SLOCUM, MICHAEL K
|LIBERTY
|HINESVILLE
|31313
|GA
|WASHINGTON, AMBER S
|LIBERTY
|HINESVILLE
|31313
|GA
|FUSSELL, KENNETH R
|LIBERTY
|MIDWAY
|31320
|GA
|PRICE, ROBERT & ALICE E MOORE
|LIBERTY
|MIDWAY
|31320
|GA
|STANFIELD, TONY & TONYA
|LIBERTY
|MIDWAY
|31320
|GA
|HEATH, JERRY & PAMELA
|LIBERTY
|RICEBORO
|31323
|GA
|CAIN, ALYSA D
|LIBERTY
|WALTHOURVILLE
|31333
|GA
|CONEY, SHIRLEY E
|LIBERTY
|WALTHOURVILLE
|31333
|GA
|FRICKS, C
|LONG
|LUDOWICI
|31316
|GA
|JOHNSON, MAUGARRO R
|LONG
|LUDOWICI
|31316
|GA
|LUEDTKE, SHANE
|LONG
|LUDOWICI
|31316
|GA
|COOPER, JENNIFER C
|LOWNDES
|HAHIRA
|31632
|GA
|DREW, JAMES D & CINDY
|LOWNDES
|HAHIRA
|31632
|GA
|FRIER, GEORGE S & JOANN
|LOWNDES
|HAHIRA
|31632
|GA
|CROSBY, MARY J
|LOWNDES
|LAKE PARK
|31636
|GA
|DEPASTURE, ANDREA D
|LOWNDES
|LAKE PARK
|31636
|GA
|QUEEN, LARA S
|LOWNDES
|LAKE PARK
|31636
|GA
|GRABER, CASEY
|LOWNDES
|MOODY A F B
|31699
|GA
|ADAMS, DEMOND A
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31601
|GA
|ADAMS, HANNAH M
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31602
|GA
|ALFORD, JAROD R
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31602
|GA
|BECRAFT, DONNA M
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31605
|GA
|BLANTON, CATHERINE
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31602
|GA
|BRAZIER, JOSHUA L
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31601
|GA
|BROWNING, MICHAEL B JR
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31602
|GA
|BURNS, ANALISA M
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31602
|GA
|CABRERA, BRITTANY C
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31601
|GA
|CLAYTON, VICKIE L
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31601
|GA
|DEAL, TROY B
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31601
|GA
|DEVLUGT, REBEKAH R
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31601
|GA
|EDWARDS, ENRIQUE
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31602
|GA
|EDWARDS, MILTON
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31601
|GA
|FUTCH, LEONARD W
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31602
|GA
|GIDDENS, SEBASTIAN O
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31605
|GA
|GOMILLION, JOSHUA
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31601
|GA
|GUILLEN MALDONADO, ADA E
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31606
|GA
|HALEY, META C
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31601
|GA
|HATHCOCK, HAILEE
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31605
|GA
|HATHCOCK, HEATHER
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31605
|GA
|HOGAN, RANDOLPH N
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31601
|GA
|JONES, JAMIE D
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31602
|GA
|KEELING, TIMOTHY J & AVA A
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31602
|GA
|MEEHAN, JOSEPH J
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31602
|GA
|PEREZ, JAIME N REYES
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31601
|GA
|PHAM, TRAM
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31601
|GA
|PIERRE, JUANITA
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31698
|GA
|PINZON, HUMPREY R
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31601
|GA
|SANDERS, MARIE D
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31601
|GA
|SCHAEFER, ANDREW R
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31698
|GA
|SEARCY, CHRISTOPHER D
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31601
|GA
|SHERMAN, TIQUANDA
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31601
|GA
|SOLEY, TERENCE S
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31601
|GA
|STEPHENS, QUIANA C
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31602
|GA
|THOMAS, WINSLOW
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31602
|GA
|WETHERINGTON, JERRY R & BARBARA D
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31605
|GA
|WHITEHOUSE, AMANDA M
|LOWNDES
|VALDOSTA
|31601
|GA
|CEDILLO, LAURA I
|LUMPKIN
|DAHLONEGA
|30533
|GA
|GROGAN, KRISTI
|LUMPKIN
|DAHLONEGA
|30533
|GA
|MACE, TIMOTHY B
|LUMPKIN
|DAHLONEGA
|30533
|GA
|MANCILLA, HIPOLITO
|LUMPKIN
|DAHLONEGA
|30533
|GA
|MCGILL, GEORGE W
|LUMPKIN
|DAHLONEGA
|30533
|GA
|SIMPSON, MARY E
|MACON
|MONTEZUMA
|31063
|GA
|WALTER, BRENDA
|MACON
|MONTEZUMA
|31063
|GA
|MCGHEE, DERRICK P & ANGELA
|MACON
|OGLETHORPE
|31068
|GA
|BLACKMON, JODY
|MADISON
|CARLTON
|30627
|GA
|WILLIAMSON, BOBBY & WENDY S
|MADISON
|COLBERT
|30628
|GA
|CRAMPTON, LACEY & BLAKE M
|MADISON
|COMER
|30629
|GA
|HASSLER, STEVEN K
|MADISON
|COMER
|30629
|GA
|PURCELL, CHRISTOPHER & JULIE DANIELS
|MADISON
|COMER
|30629
|GA
|JOHNSON, JESSICA M
|MADISON
|DANIELSVILLE
|30633
|GA
|JAMES, LEVEDA
|MARION
|BUENA VISTA
|31803
|GA
|CAIN, KENNETH
|MCDUFFIE
|THOMSON
|30824
|GA
|CODY, NAKEISHA Y
|MCDUFFIE
|THOMSON
|30824
|GA
|DAVIDSON, VERA D
|MCDUFFIE
|THOMSON
|30824
|GA
|DEWITT, JOSEPH L & BRENDA III
|MCDUFFIE
|THOMSON
|30824
|GA
|ELAM, DEMARCO
|MCDUFFIE
|THOMSON
|30824
|GA
|HUDSON, CORCELL L
|MCDUFFIE
|THOMSON
|30824
|GA
|LEVERETTE, JONATHON P & KASIE A MOYE
|MCDUFFIE
|THOMSON
|30824
|GA
|MEEKS, KELSEY
|MCDUFFIE
|THOMSON
|30824
|GA
|QUINONES, SHIRLEY
|MCDUFFIE
|THOMSON
|30824
|GA
|VELACRUISE, VANTASY
|MCDUFFIE
|THOMSON
|30824
|GA
|WILLIAMS, KENNETH C T
|MCDUFFIE
|THOMSON
|30824
|GA
|BIRD, JAMES M
|MCINTOSH
|DARIEN
|31305
|GA
|HARRELSON, MICHAEL
|MCINTOSH
|DARIEN
|31305
|GA
|MOORE, NIKKI M
|MCINTOSH
|DARIEN
|31305
|GA
|STAMEY, TABITHA L
|MCINTOSH
|DARIEN
|31305
|GA
|RIDDLE, WILLIAM R & GLENDA F
|MCINTOSH
|TOWNSEND
|31331
|GA
|ROWE, CHARLIE W
|MCINTOSH
|TOWNSEND
|31331
|GA
|GOODER, GARY F & SHERRI S
|MERIWETHER
|GREENVILLE
|30222
|GA
|REYES, ESTEBAN D
|MERIWETHER
|GREENVILLE
|30222
|GA
|RUTLEDGE, TIFFANY A
|MERIWETHER
|GREENVILLE
|30222
|GA
|HUNT, EDWANNA
|MERIWETHER
|LUTHERSVILLE
|30251
|GA
|SEWELL, CHARLIE
|MERIWETHER
|LUTHERSVILLE
|30251
|GA
|CARTER, MARKEVIAS
|MERIWETHER
|MANCHESTER
|31816
|GA
|MANLEY, STEPHEN E
|MERIWETHER
|WOODBURY
|30293
|GA
|SLATON, DEXTER
|MERIWETHER
|WOODBURY
|30293
|GA
|GRIFFIN, JESSICA
|MITCHELL
|CAMILLA
|31730
|GA
|JONES, DORETHA
|MITCHELL
|CAMILLA
|31730
|GA
|SHEPPARD, CHRISTOPHER K
|MITCHELL
|CAMILLA
|31730
|GA
|ATKINS, ANISSA J
|MITCHELL
|PELHAM
|31779
|GA
|HERRING, SARAH
|MITCHELL
|PELHAM
|31779
|GA
|CLOY, BYRON G
|MONROE
|FORSYTH
|31029
|GA
|DAVIS, ROBERT J JR
|MONROE
|FORSYTH
|31029
|GA
|PERKINS, PHILLIP
|MONROE
|FORSYTH
|31029
|GA
|VILLA, GABRIELA
|MONROE
|FORSYTH
|31029
|GA
|ZELLNER, DEMORIO L
|MONROE
|FORSYTH
|31029
|GA
|SHARPE, LASHONDA V
|MONTGOMERY
|ALSTON
|30412
|GA
|ADAMS, JOHN D JR
|MORGAN
|MADISON
|30650
|GA
|ALMAGUER ORDAZ, P & D RODRIGUEZ MEJI
|MORGAN
|MADISON
|30650
|GA
|ALMAGUER, ROBERTO & C ALFARO GOMEZ
|MORGAN
|MADISON
|30650
|GA
|GOSS JR, RICCARDO S
|MORGAN
|MADISON
|30650
|GA
|JACKSON, JEREMY
|MORGAN
|MADISON
|30650
|GA
|MOLNAR, PETER
|MORGAN
|MADISON
|30650
|GA
|RODRIGUEZ, LUCIO & G ALMAGER ORDAZ
|MORGAN
|MADISON
|30650
|GA
|ALICEA - SANCHEZ, SIMON
|MURRAY
|CHATSWORTH
|30705
|GA
|CANTRELL, DARLENE C
|MURRAY
|CHATSWORTH
|30705
|GA
|HAND, JERRY W
|MURRAY
|CHATSWORTH
|30705
|GA
|MEDINA LISBOA, MICHAEL
|MURRAY
|CHATSWORTH
|30705
|GA
|ORTIZ BENITEZ, FRANCISCO JAVIER
|MURRAY
|CHATSWORTH
|30705
|GA
|RAMOS Y RAMOS, MARCELINA
|MURRAY
|CHATSWORTH
|30705
|GA
|RIDLEY, RYAN W
|MURRAY
|CHATSWORTH
|30705
|GA
|SINCLAIR, TINA E
|MURRAY
|CHATSWORTH
|30705
|GA
|BAXTER, STELLA P
|MURRAY
|CRANDALL
|30711
|GA
|BAXTER, WILL DEE
|MURRAY
|CRANDALL
|30711
|GA
|DONES CABAN, MELVIN
|MURRAY
|CRANDALL
|30711
|GA
|MORALES SIFUENTES, MONICO A
|MURRAY
|ETON
|30724
|GA
|ADKISSON, CYNTHIA R
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31904
|GA
|ALPUERTO, RONALDO G
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31909
|GA
|BARBAREE, DAVID S & REBECCA M
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31904
|GA
|BISHOP, VIVIAN
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31917
|GA
|BRANT, DANISHA S
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31903
|GA
|BROOKS, TAQUESTA
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31903
|GA
|BROWN, ANDY L
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31904
|GA
|BROWN, BENNY L
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31903
|GA
|BROWN, CLARENCE H
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31907
|GA
|BRYAN, JOANN
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31903
|GA
|BURTON, MARVIN
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31906
|GA
|CLEGG, RICHARD
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31909
|GA
|COOPER, ANDREA
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31906
|GA
|CROSS, ALMA L
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31909
|GA
|DAVIS, BRAD J & SABRINA
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31901
|GA
|DOSTER, CUSHMAN
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31906
|GA
|EPPS, LARRY
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31903
|GA
|EVANS, WAE T
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31901
|GA
|FARLESS, MICHAEL
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31907
|GA
|FEAGINS, WILLIE M
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31904
|GA
|FLORES, ISAAC R
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31903
|GA
|FLOYD, LOUISE
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31906
|GA
|GAINEY, CHRISTOPHER JR
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31907
|GA
|GONZALEZ, DAVID V
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31906
|GA
|GOODWIN, ERIC D
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31907
|GA
|HAMILTON, MICHAEL
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31903
|GA
|HARRIS, LAKESHICA
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31907
|GA
|HART, PHEON J
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31909
|GA
|HARVEY-WHITE, PARIS
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31909
|GA
|HILL, BIANCA S
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31903
|GA
|HINES, KATIE M
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31902
|GA
|JACOBS, CHRISTOPHER T
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31907
|GA
|JAMES, ANDREW B
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31909
|GA
|JOHNSON, ABRAHAM M
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31901
|GA
|JONES, CHEY M
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31901
|GA
|JONES, TORINO C
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31907
|GA
|KARKLIS, EDWARD A
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31906
|GA
|KITCHEN, MONIQUE
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31906
|GA
|LEE, ARTHA D
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31903
|GA
|LEWIS, DAVID G & MARGARET O
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31902
|GA
|LONG, JACOB E II
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31907
|GA
|MAHMUDBEY, AQUIL A
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31907
|GA
|MAPLES, JACKIE R
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31903
|GA
|MCALISTER, BRENDA
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31907
|GA
|MCCAIN, MARK A
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31904
|GA
|MELSON, DIANN
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31903
|GA
|MOORE, ISAAC J
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31907
|GA
|NORMAN, VINCENT
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31907
|GA
|NOWAK, JEFFREY D
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31904
|GA
|PERRY, ROBERTA
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31903
|GA
|PLAYER, VICTOR
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31909
|GA
|POOLE, DESTINY
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31907
|GA
|RAMIREZ VAZQUEZ, SANDRA
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31909
|GA
|RANDLE, BRENDA J
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31907
|GA
|RICHARDSON, ARTHUR R & GLORIA J
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31906
|GA
|RISER, CHARLIE L
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31901
|GA
|ROBINSON, JASS
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31904
|GA
|ROGERS, ANDREW
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31909
|GA
|SANKS, ASHLEY
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31906
|GA
|SCHEIBLE, SARAH K
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31909
|GA
|SCHWINDT, RICHARD R
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31906
|GA
|SNETHEN, BRANDON L
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31909
|GA
|SPENCER, BETTY
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31906
|GA
|TELLIS, OLLIE
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31917
|GA
|THOMAS, ROZINA V
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31904
|GA
|WALKER, JOSEPH T
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31906
|GA
|WEAVER JR, JAMES & EFFIE D
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31903
|GA
|WEBB, JACK
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31903
|GA
|WILLIAMS, BRANDON C
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31903
|GA
|WILLIS, TERRELL L
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31904
|GA
|WOMACK, GAIL E
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31904
|GA
|ZIKE, AARON V
|MUSCOGEE
|COLUMBUS
|31907
|GA
|AGAR, KIMBERLY D
|MUSCOGEE
|FORT BENNING
|31905
|GA
|APONTE, ALEXIS A
|MUSCOGEE
|FORT BENNING
|31905
|GA
|ARMSTRONG, ANTHONY
|MUSCOGEE
|FORT BENNING
|31905
|GA
|BASSILL-ORTIZ, MARIE C
|MUSCOGEE
|FORT BENNING
|31905
|GA
|BELL, ANDRE J
|MUSCOGEE
|FORT BENNING
|31905
|GA
|GRAHAM, IRVING T III
|MUSCOGEE
|FORT BENNING
|31905
|GA
|HANCOCK, JOSHUA D
|MUSCOGEE
|FORT BENNING
|31905
|GA
|HILL, SETH A
|MUSCOGEE
|FORT BENNING
|31905
|GA
|JONES, JOSEPH
|MUSCOGEE
|FORT BENNING
|31905
|GA
|MCATEE ANDREWS, BRITTNIE L
|MUSCOGEE
|FORT BENNING
|31905
|GA
|NEAL, WILLIAM IV
|MUSCOGEE
|FORT BENNING
|31905
|GA
|NELSON, TRACY & MELODY S
|MUSCOGEE
|FORT BENNING
|31905
|GA
|PUGH, SHAWN W
|MUSCOGEE
|FORT BENNING
|31905
|GA
|RAMIREZ, MICHAEL A
|MUSCOGEE
|FORT BENNING
|31905
|GA
|SILVA, SAMARA
|MUSCOGEE
|FORT BENNING
|31905
|GA
|ULMER, JE NAE S
|MUSCOGEE
|FORT BENNING
|31995
|GA
|GREATHOUSE, SMAMARAMZOID
|MUSCOGEE
|FORTSON
|31808
|GA
|SMITH, BETTY J
|MUSCOGEE
|MIDLAND
|31820
|GA
|HELTON, RANDY G
|MUSCOGEE
|UPATOI
|31829
|GA
|JENKINS, BRANTLEY T
|MUSCOGEE
|UPATOI
|31829
|GA
|AULIS, MARI C
|NEWTON
|COVINGTON
|30014
|GA
|BANTA, MATTHEW & R BOWEN BANTA
|NEWTON
|COVINGTON
|30016
|GA
|COLEMAN, LATESHA J
|NEWTON
|COVINGTON
|30016
|GA
|DAUGHTRY, RICHARD
|NEWTON
|COVINGTON
|30016
|GA
|DEJANETTE, SANDRA
|NEWTON
|COVINGTON
|30014
|GA
|DOZIER, LE-SHAY C
|NEWTON
|COVINGTON
|30016
|GA
|EBERHARDT, PAUL S & CHRISTINA L
|NEWTON
|COVINGTON
|30016
|GA
|GRAY, TOMMIE J
|NEWTON
|COVINGTON
|30014
|GA
|HUNT, TONY
|NEWTON
|COVINGTON
|30016
|GA
|MAYO, JERRY C II
|NEWTON
|COVINGTON
|30016
|GA
|MCGUIRE, DARRYL
|NEWTON
|COVINGTON
|30016
|GA
|PORTER, JODY
|NEWTON
|COVINGTON
|30014
|GA
|PRIEST, WALTER & MARY E SCOTT
|NEWTON
|COVINGTON
|30016
|GA
|RUSSO, LEE D
|NEWTON
|COVINGTON
|30014
|GA
|SALINAS, A
|NEWTON
|COVINGTON
|30016
|GA
|SANFORD, KELVIN
|NEWTON
|COVINGTON
|30014
|GA
|SOMERSALL, BRITTANY S
|NEWTON
|COVINGTON
|30016
|GA
|SOMERSALL, LAQUESHA
|NEWTON
|COVINGTON
|30016
|GA
|STEPHENS, AMANDA J
|NEWTON
|COVINGTON
|30016
|GA
|WILSON, JASON A
|NEWTON
|COVINGTON
|30014
|GA
|YI, SUNG
|NEWTON
|COVINGTON
|30014
|GA
|CANNON, MEGAN
|NEWTON
|MANSFIELD
|30055
|GA
|HARRIS, JEFFREY C
|NEWTON
|MANSFIELD
|30055
|GA
|BRYANT, JEREMY S
|NEWTON
|NEWBORN
|30056
|GA
|ST FLEUR, ARMAND
|NEWTON
|NEWBORN
|30056
|GA
|JARRARD, STEPHANIE
|OCONEE
|BOGART
|30622
|GA
|OWENS, JOHN D
|OCONEE
|BOGART
|30622
|GA
|YADAV, VIKAS & CRYSTAL L
|OCONEE
|BOGART
|30622
|GA
|CARTER, SHELLEY E
|OCONEE
|WATKINSVILLE
|30677
|GA
|DEAN, JAMIE
|OCONEE
|WATKINSVILLE
|30677
|GA
|ESPINOZA, BERDYNE
|OCONEE
|WATKINSVILLE
|30677
|GA
|HAYES, LUELLYN
|OCONEE
|WATKINSVILLE
|30677
|GA
|MELLARD, CHRISTOPHER R
|OCONEE
|WATKINSVILLE
|30677
|GA
|COLLINS, JACQUONNA L
|OGLETHORPE
|LEXINGTON
|30648
|GA
|TURNER, SHUNDRIA L
|OGLETHORPE
|LEXINGTON
|30648
|GA
|WALKER, SARINE V
|OGLETHORPE
|LEXINGTON
|30648
|GA
|ALLISON, MATTHEW & DEVON JEFFARES
|PAULDING
|DALLAS
|30157
|GA
|BARNES, DE ONGELO
|PAULDING
|DALLAS
|30132
|GA
|CAMACHO BANUELOS, GLADIS
|PAULDING
|DALLAS
|30132
|GA
|COX, LESLIE
|PAULDING
|DALLAS
|30132
|GA
|COX, STEVEN A
|PAULDING
|DALLAS
|30132
|GA
|DENNEE, JORDAN
|PAULDING
|DALLAS
|30157
|GA
|HENRY, JOE N
|PAULDING
|DALLAS
|30132
|GA
|KEITH, CHAD & ALENA IVANITSKAYA
|PAULDING
|DALLAS
|30157
|GA
|PATTERSON, JONATHAN S & LINA
|PAULDING
|DALLAS
|30132
|GA
|POWELL, DERRICK W
|PAULDING
|DALLAS
|30157
|GA
|REYES, YOLANDA M
|PAULDING
|DALLAS
|30157
|GA
|RODRIGUEZ, ANGEL M
|PAULDING
|DALLAS
|30157
|GA
|SCOTTEN, JOSHUA A
|PAULDING
|DALLAS
|30132
|GA
|STOCKETT, GREGORY S & SHERI
|PAULDING
|DALLAS
|30132
|GA
|THOMAS, DAVID D
|PAULDING
|DALLAS
|30132
|GA
|CREAMER, DEBORAH V
|PAULDING
|HIRAM
|30141
|GA
|LEACH, GARRY W
|PAULDING
|HIRAM
|30141
|GA
|MILLER, MARK A
|PAULDING
|HIRAM
|30141
|GA
|ROGERS, KENNETH
|PAULDING
|HIRAM
|30141
|GA
|TIBBITTS, WAYNE A
|PAULDING
|HIRAM
|30141
|GA
|VILLASENOR, SANTIAGO
|PAULDING
|HIRAM
|30141
|GA
|CARROLL, JUSTIN
|PEACH
|BYRON
|31008
|GA
|EPPS, MARICIA
|PEACH
|BYRON
|31008
|GA
|MILLS, CORDY M & RUBY N
|PEACH
|BYRON
|31008
|GA
|SCHOSSER, CHARLES E
|PEACH
|BYRON
|31008
|GA
|CHARLES, DANIEL
|PEACH
|FORT VALLEY
|31030
|GA
|CROSBY, KARA B
|PEACH
|FORT VALLEY
|31030
|GA
|MAY, THOMAS K JR
|PEACH
|FORT VALLEY
|31030
|GA
|SPURGEON, STEFFAN R
|PEACH
|FORT VALLEY
|31030
|GA
|ZINO, KENNETH M
|PEACH
|FORT VALLEY
|31030
|GA
|ALLEN, GARY M
|PICKENS
|JASPER
|30143
|GA
|GONZALEZ, JESSE
|PICKENS
|JASPER
|30143
|GA
|LEE, SANG K & EUN S
|PICKENS
|JASPER
|30143
|GA
|MADDOX, JIMMY L & WINNIE J
|PICKENS
|JASPER
|30143
|GA
|ONEILL, JOSEPH A & TIFFANY P
|PICKENS
|JASPER
|30143
|GA
|DICKERSON, BARRY & KIMBERLY A LESS
|PICKENS
|TALKING ROCK
|30175
|GA
|MULL, MICHAEL & STEPHANIE LOCKABY
|PICKENS
|TALKING ROCK
|30175
|GA
|ALVAREZ, FRANCISCO
|PICKENS
|TATE
|30177
|GA
|BOATRIGHT, ROBERT F
|PIERCE
|BLACKSHEAR
|31516
|GA
|CARTER, VICKY
|PIERCE
|BLACKSHEAR
|31516
|GA
|CASON, LOUISE
|PIERCE
|BLACKSHEAR
|31516
|GA
|MULLIS, KEVIN
|PIERCE
|BLACKSHEAR
|31516
|GA
|PITTMAN, WILLIAM E
|PIERCE
|BLACKSHEAR
|31516
|GA
|SMILEY, CORNELIUS
|PIERCE
|BLACKSHEAR
|31516
|GA
|STRAYER, HEATHER E
|PIERCE
|BLACKSHEAR
|31516
|GA
|THORNTON, TOMMY M & CHERYL
|PIERCE
|BLACKSHEAR
|31516
|GA
|BAKER, GEORGE
|PIERCE
|PATTERSON
|31557
|GA
|SHANKS, CURTIS D
|PIERCE
|PATTERSON
|31557
|GA
|DAGUE, CORY S & JENNIFER M
|PIKE
|CONCORD
|30206
|GA
|SELLARS, MARTHA W
|PIKE
|MOLENA
|30258
|GA
|SHAVERS, PHILIP L
|PIKE
|MOLENA
|30258
|GA
|WAITS, JOE L
|POLK
|ARAGON
|30104
|GA
|ABOGUNRIN, MICHAEL
|POLK
|CEDARTOWN
|30125
|GA
|BROWN, CAGNEY
|POLK
|CEDARTOWN
|30125
|GA
|CHAVEZ-ROJAS, ELMER N
|POLK
|CEDARTOWN
|30125
|GA
|GODINEZ PEREZ, E & E RAMOS PEREZ
|POLK
|CEDARTOWN
|30125
|GA
|ORDAZ RIZO, LAZARO
|POLK
|CEDARTOWN
|30125
|GA
|SANCHEZ TORRES, LUIS & M S BRUNELLE
|POLK
|CEDARTOWN
|30125
|GA
|SANTAY XILOJ, SANTA
|POLK
|CEDARTOWN
|30125
|GA
|SEWELL, REBEKAH S
|POLK
|CEDARTOWN
|30125
|GA
|VELAZQUEZ, BERTILIA A
|POLK
|CEDARTOWN
|30125
|GA
|GRAVELEY, JESSICA S
|POLK
|ROCKMART
|30153
|GA
|HILL, JAMES B
|POLK
|ROCKMART
|30153
|GA
|JACKSON, CHESTER D
|PULASKI
|HAWKINSVILLE
|31036
|GA
|JACKSON, COREY B
|PULASKI
|HAWKINSVILLE
|31036
|GA
|SAPP, PATRICK
|PULASKI
|HAWKINSVILLE
|31036
|GA
|CASH, WILLIAM M
|PUTNAM
|EATONTON
|31024
|GA
|CERVANTES RESEND, M & M PEREZ VIZUET
|PUTNAM
|EATONTON
|31024
|GA
|LEEMAN, ALBA C
|PUTNAM
|EATONTON
|31024
|GA
|MILLS, JONNY D
|PUTNAM
|EATONTON
|31026
|GA
|SANCHEZ, L F & M M DAVILA MELLADO
|PUTNAM
|EATONTON
|31024
|GA
|SANTIAGO, FRANCISCO ROSAS & P LUCAS
|PUTNAM
|EATONTON
|31024
|GA
|LEE, MANQUELL R
|QUITMAN
|MORRIS
|39867
|GA
|GUEVARA, YAIR
|RABUN
|CLAYTON
|30525
|GA
|REECE, GEORGE M
|RABUN
|CLAYTON
|30525
|GA
|RODRIGUEZ, MARIA E
|RABUN
|CLAYTON
|30525
|GA
|SPEED, RANDY C & DONNA
|RABUN
|DILLARD
|30537
|GA
|THRIFT, EVAN C
|RABUN
|TIGER
|30576
|GA
|LEWIS, LACASSIUS R
|RANDOLPH
|CUTHBERT
|39840
|GA
|ALEXANDER, CHRISTOPER G
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30909
|GA
|ATKINS, ROBERT F
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30906
|GA
|BENNETT, SHAWN O
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30906
|GA
|BROWN, LONNIE A
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30901
|GA
|CARTER, DIAMOND
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30906
|GA
|COLE, JUDITH H
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30909
|GA
|CONCHA TAFOYA, JOSEFINA
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30909
|GA
|COOMER, CHRISTINA L
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30909
|GA
|COPENHAVER, DAVID S
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30909
|GA
|COSHUN, AGNES L
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30909
|GA
|CRAWFORD, TONYA M
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30909
|GA
|FERGUSON, KEITH L
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30909
|GA
|FRADY, WARREN A
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30906
|GA
|GEIGER, TANISHA N
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30906
|GA
|GERMAN, PAMELA D
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30906
|GA
|GIBBS, FREDERICK R
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30901
|GA
|GREEN, DEVONTE T
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30906
|GA
|HALL, DEANGELO R
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30904
|GA
|HAMMONDS, NADINE H
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30904
|GA
|HARRIS, VALINCIA Z
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30904
|GA
|HARVIN, LARRY
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30909
|GA
|HUMPHREY, ESSENCE S
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30903
|GA
|JOHNS, GLEN L JR
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30901
|GA
|JOHNSON, HERMAN
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30909
|GA
|JONES, SEAN L
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30906
|GA
|KELLER, JUSTIN
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30903
|GA
|KIRKENDOLL, BILLY
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30906
|GA
|KNIGHTON, ANN S
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30903
|GA
|LEWIS, WENDY M
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30909
|GA
|LINES, KRISTIAN A
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30904
|GA
|LLOYD, PATRICK J
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30906
|GA
|MAKERSON, CARLOS
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30906
|GA
|MARTE, MICHAEL
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30901
|GA
|MAY, ROYDRICK D
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30901
|GA
|MCCAIN, GLENN
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30909
|GA
|MCCALEB, ANTHONY L
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30909
|GA
|MCCUMBER, ANTONIO
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30904
|GA
|MEEKS, WILLIAM H & MIRALYN B JR
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30909
|GA
|MILLER, MARTIN A
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30904
|GA
|MOODY, PATRICIA G
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30909
|GA
|MURPHY, KIMBERLY D
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30905
|GA
|NELSON, JAMES A
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30905
|GA
|NORMAN, CLINTON
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30901
|GA
|NORWOOD, MONQUEZ
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30906
|GA
|OHRUM, NATHANIEL W
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30905
|GA
|PAGUE, JESSE C
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30904
|GA
|PATES, RICARDO
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30904
|GA
|PEYTON, DAMION R
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30905
|GA
|REYNOLDS, MARCUS L
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30904
|GA
|RICHARDSON, LAUREN
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30904
|GA
|SCOTT, WILLIAM JR
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30906
|GA
|SMITH, ALEXANDER
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30916
|GA
|SMITH, ELIZABETH
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30906
|GA
|SMITH, LANCE P
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30909
|GA
|SRONVI, KOUAMI S
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30905
|GA
|STEWART, KEVIN T
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30901
|GA
|STOKES, EDDIE
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30906
|GA
|STONE, KENDRICK
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30909
|GA
|TANKERSLEY, LAWRENCE
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30909
|GA
|TAYLOR, BARBARA T
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30909
|GA
|TAYLOR, LARRY N
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30901
|GA
|THOMAS, RALPH
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30906
|GA
|TOOMEY, MICHAEL R
|RICHMOND
|AUGUSTA,
|30909
|GA
|TURNER, RICHARD
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30901
|GA
|VENEGAS, ROBERTO
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30904
|GA
|WALL, SAMANTHA G
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30904
|GA
|WASH, CHRISTOPHER & SHARONDA KELLY
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30909
|GA
|WEEKS, JAMES B
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30901
|GA
|WELCH, DENNON
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30905
|GA
|WELLS, CHASITY
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30909
|GA
|WILLIAM, MARQUETTE
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30903
|GA
|WILLIAMS, CEDRICK R
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30904
|GA
|WILLIS, DEDRICK J
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30904
|GA
|WILSON, RICHARD A & JOANN
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30906
|GA
|WU, DAVID
|RICHMOND
|AUGUSTA
|30905
|GA
|BUMPERS, BENNIE M
|RICHMOND
|HEPHZIBAH
|30815
|GA
|COOK, DANIEL M
|RICHMOND
|HEPHZIBAH
|30815
|GA
|GILCHRIST, KELVIN R
|RICHMOND
|HEPHZIBAH
|30815
|GA
|JOHNSTON, RALPH L JR
|RICHMOND
|HEPHZIBAH
|30815
|GA
|JONES, NIKITA S
|RICHMOND
|HEPHZIBAH
|30815
|GA
|JONES, PAUL & BETTIE BOOTHES-JONES
|RICHMOND
|HEPHZIBAH
|30815
|GA
|LEAKES, SHAMIKA N
|RICHMOND
|HEPHZIBAH
|30815
|GA
|NEWSOME, SKYLER S
|RICHMOND
|HEPHZIBAH
|30815
|GA
|SCOTT, VICTOR L JR
|RICHMOND
|HEPHZIBAH
|30815
|GA
|STEPHENS, DAVID A
|RICHMOND
|HEPHZIBAH
|30815
|GA
|SUMPTER, MICHAEL D
|RICHMOND
|HEPHZIBAH
|30815
|GA
|WALKER, KENDALE
|RICHMOND
|HEPHZIBAH
|30815
|GA
|WILLIAMS, CINDY
|RICHMOND
|HEPHZIBAH
|30815
|GA
|WILLIAMS, RICKY L
|RICHMOND
|HEPHZIBAH
|30815
|GA
|ABRAHAM-CHAVEZ, J & A ROSALES RAMIRE
|ROCKDALE
|CONYERS
|30012
|GA
|AIKENS, CURTIS G
|ROCKDALE
|CONYERS
|30013
|GA
|BRENTUM, CHRISTINA
|ROCKDALE
|CONYERS
|30012
|GA
|CHAPMAN, MARISHA E
|ROCKDALE
|CONYERS
|30013
|GA
|CLARK, TYRONE A
|ROCKDALE
|CONYERS
|30013
|GA
|DIXON, KIMYOTTA Y
|ROCKDALE
|CONYERS
|30013
|GA
|ESCOBAR, PABLO & IRENE LOPEZ
|ROCKDALE
|CONYERS
|30012
|GA
|GOMEZ, ROMAYDO
|ROCKDALE
|CONYERS
|30012
|GA
|GOOLSBY, JEFFERY
|ROCKDALE
|CONYERS
|30012
|GA
|HARRIS, EDWARD L
|ROCKDALE
|CONYERS
|30013
|GA
|HATCHER, SIERRA Y
|ROCKDALE
|CONYERS
|30013
|GA
|HUBBARD, JOHN E III
|ROCKDALE
|CONYERS
|30094
|GA
|LANIER, DELANDRA
|ROCKDALE
|CONYERS
|30012
|GA
|LAVELLE, JAMES P & TINA BOND
|ROCKDALE
|CONYERS
|30013
|GA
|LEE, CARLOS
|ROCKDALE
|CONYERS
|30094
|GA
|LEVENS, SAMANTHA L
|ROCKDALE
|CONYERS
|30094
|GA
|MARK, TORI D
|ROCKDALE
|CONYERS
|30013
|GA
|MORA, JACINTO & MARIA D BALDERAS
|ROCKDALE
|CONYERS
|30012
|GA
|NTAMBWE, FRANCOIS K
|ROCKDALE
|CONYERS
|30012
|GA
|PARKS, CHARLES & KENYETTA ANDERSON
|ROCKDALE
|CONYERS
|30013
|GA
|PATRICK, KYLE
|ROCKDALE
|CONYERS
|30013
|GA
|PHILLIPS, KATRINA
|ROCKDALE
|CONYERS
|30094
|GA
|PRENDERGAST, KALILAH K
|ROCKDALE
|CONYERS
|30013
|GA
|RIOS, JOSE
|ROCKDALE
|CONYERS
|30012
|GA
|RODRIGUEZ, DANNY
|ROCKDALE
|CONYERS
|30094
|GA
|SEARS, CASSANDRA R
|ROCKDALE
|CONYERS
|30012
|GA
|SHIRAH, JAMIE L
|ROCKDALE
|CONYERS
|30012
|GA
|SMITH, JUDITH R
|ROCKDALE
|CONYERS
|30013
|GA
|STEVENSON, RUEL
|ROCKDALE
|CONYERS
|30012
|GA
|SUKRAM, SANDRA M
|ROCKDALE
|CONYERS
|30012
|GA
|USHER, AMISHA
|ROCKDALE
|CONYERS
|30013
|GA
|VEGA MORALES, P & E LOPEZ GONZALEZ
|ROCKDALE
|CONYERS
|30012
|GA
|WILLIAMS, JOKEITA
|ROCKDALE
|CONYERS
|30012
|GA
|WOFFORD, JOEL R
|ROCKDALE
|CONYERS
|30012
|GA
|WILLIAMS, DAVID C
|SCREVEN
|DOVER
|30424
|GA
|NICHOLS, KENYA
|SCREVEN
|NEWINGTON
|30446
|GA
|GRAY, ADRIAN K
|SCREVEN
|SYLVANIA
|30467
|GA
|JONES, CHRISTOPHER
|SCREVEN
|SYLVANIA
|30467
|GA
|MILLS, ALEX S II & DOROTHY L MILLS
|SCREVEN
|SYLVANIA
|30467
|GA
|SHIELDS, TAMIKA
|SCREVEN
|SYLVANIA
|30467
|GA
|TILLMAN, PATRICK J
|SEMINOLE
|DONALSONVILLE
|39845
|GA
|CONNER, BRANDIE L
|SPALDING
|GRIFFIN
|30223
|GA
|DILLS, ROSE A
|SPALDING
|GRIFFIN
|30224
|GA
|FELIX, MARCUS
|SPALDING
|GRIFFIN
|30224
|GA
|FRYER, WILLIAM W & SANDRA W
|SPALDING
|GRIFFIN
|30224
|GA
|GERNAND, RYAN C
|SPALDING
|GRIFFIN
|30223
|GA
|JESTER, RANDY
|SPALDING
|GRIFFIN
|30224
|GA
|KING, KENNETH H
|SPALDING
|GRIFFIN
|30224
|GA
|MCGILL, JUWAIN
|SPALDING
|GRIFFIN
|30223
|GA
|MURPHY, CHRISTOPHER S
|SPALDING
|GRIFFIN
|30224
|GA
|QUICK, ANDREW
|SPALDING
|GRIFFIN
|30223
|GA
|ROBERTS, FREDERICK L
|SPALDING
|GRIFFIN
|30223
|GA
|ROSAS, ELIAS & B DEL ROSARIO-ROSAS
|SPALDING
|GRIFFIN
|30223
|GA
|SNELLING, TIMOTHY C
|SPALDING
|GRIFFIN
|30223
|GA
|STANSELL, RODNEY
|SPALDING
|GRIFFIN
|30223
|GA
|TAYLOR, SHARRICK MARQUIS
|SPALDING
|GRIFFIN
|30223
|GA
|WALKER, LAMAR D III
|SPALDING
|GRIFFIN
|30223
|GA
|WILLIAMS, ARTHUR J
|SPALDING
|GRIFFIN
|30223
|GA
|CLEMONS, VERONIC T
|SPALDING
|ORCHARD HILL
|30266
|GA
|PHILLIPS, ANTHONY
|SPALDING
|ORCHARD HILL
|30266
|GA
|BURNETTE, RANDY
|STEPHENS
|TOCCOA
|30577
|GA
|COTTRELL, DUSTEN J
|STEPHENS
|TOCCOA
|30577
|GA
|DAWSON, MELANIE
|STEPHENS
|TOCCOA
|30577
|GA
|GRIMSLEY, CHARLES E
|STEPHENS
|TOCCOA
|30577
|GA
|GUNTER, GILLIAN G
|STEPHENS
|TOCCOA
|30577
|GA
|HOLBROOKS, JAMES E
|STEPHENS
|TOCCOA
|30577
|GA
|MITCHELL, MATTHEW K
|STEPHENS
|TOCCOA
|30577
|GA
|MOORE, MIRIAM L
|STEPHENS
|TOCCOA
|30577
|GA
|SERRANO CRUZ, ARMANDO
|STEPHENS
|TOCCOA
|30577
|GA
|SHIRLEY, LOUIS & B GAIL
|STEPHENS
|TOCCOA
|30577
|GA
|COX, TOMMY
|STEWART
|LUMPKIN
|31815
|GA
|LEWIS, RASHAD
|STEWART
|LUMPKIN
|31815
|GA
|CARTER, LEE
|STEWART
|RICHLAND
|31825
|GA
|AKIN, DENNIS M
|SUMTER
|AMERICUS
|31719
|GA
|BINKLEY, MARTHA G
|SUMTER
|AMERICUS
|31709
|GA
|BROWN, CAROLYN
|SUMTER
|AMERICUS
|31709
|GA
|COOKE, BENJAMIN D & JANETTE F COMBS
|SUMTER
|AMERICUS
|31719
|GA
|GOMEZ-GOMEZ, RIGOBERTO
|SUMTER
|AMERICUS
|31709
|GA
|GRIFFIN, HARVEY R
|SUMTER
|AMERICUS
|31709
|GA
|HALSTEAD, LESLIE M
|SUMTER
|AMERICUS
|31709
|GA
|KING, VALORIE
|SUMTER
|AMERICUS
|31709
|GA
|LEON ROMERO, NESTOR & MIRZA EDITH C
|SUMTER
|AMERICUS
|31709
|GA
|TURNER, DONNIE & PATRICIA
|SUMTER
|AMERICUS
|31709
|GA
|VILLEGAS FIERRO, FABIAN
|SUMTER
|AMERICUS
|31709
|GA
|WINCHESTER, DAVID
|SUMTER
|AMERICUS
|31709
|GA
|CROWLEY, ADAM S
|SUMTER
|LESLIE
|31764
|GA
|GLOVER, SALENA R
|SUMTER
|PLAINS
|31780
|GA
|PENDERGRASS, MARIEA
|TALBOT
|WOODLAND
|31836
|GA
|EDWARDS, FREDERICK D
|TALIAFERRO
|CRAWFORDVILLE
|30631
|GA
|SEALS, LESSIE M
|TALIAFERRO
|CRAWFORDVILLE
|30631
|GA
|REWIS, TONY
|TATTNALL
|COBBTOWN
|30420
|GA
|SERRANO, MARIA
|TATTNALL
|COLLINS
|30421
|GA
|ARRAMBIDE, ESMERALDA A
|TATTNALL
|GLENNVILLE
|30427
|GA
|COOPER, KEVIN
|TATTNALL
|GLENNVILLE
|30427
|GA
|LOPEZ TORRES, JORGE
|TATTNALL
|GLENNVILLE
|30427
|GA
|LUNA CRUZ, UBALDO
|TATTNALL
|GLENNVILLE
|30427
|GA
|OCELO, JOSE
|TATTNALL
|GLENNVILLE
|30427
|GA
|BREWER, FLOYD A & JANICE D
|TAYLOR
|BUTLER
|31006
|GA
|WILLIAMS, JASMAN B
|TELFAIR
|HELENA
|31037
|GA
|ALLRED, JAMIE A
|TELFAIR
|MC RAE
|31055
|GA
|LANE, KETRON
|TELFAIR
|MC RAE
|31055
|GA
|BUFFIN, CARLA
|TERRELL
|DAWSON
|39842
|GA
|GRABER, MARC J & KIMBERLY W
|TERRELL
|DAWSON
|39842
|GA
|MACK, ANGELA N
|THOMAS
|BOSTON
|31626
|GA
|WILLIAMS, DONALD K
|THOMAS
|MEIGS
|31765
|GA
|WILLIAMS, FREDDIE
|THOMAS
|MEIGS
|31765
|GA
|ROBERTS, EARNEST L
|THOMAS
|OCHLOCKNEE
|31773
|GA
|ADAMS, DOUGLAS W
|THOMAS
|THOMASVILLE
|31799
|GA
|DUNN, SHAWN
|THOMAS
|THOMASVILLE
|31799
|GA
|EVERETT, QUENTON D
|THOMAS
|THOMASVILLE
|31792
|GA
|GILBERT, ROBERT T
|THOMAS
|THOMASVILLE
|31792
|GA
|GRAHAM, OLIVIA
|THOMAS
|THOMASVILLE
|31792
|GA
|HARRELL, CHARLOTTE WHITE
|THOMAS
|THOMASVILLE
|31758
|GA
|LEWIS, ZACHARY & LEAH
|THOMAS
|THOMASVILLE
|31792
|GA
|MASH, SAQUYA
|THOMAS
|THOMASVILLE
|31792
|GA
|MITCHELL, JIMMY L
|THOMAS
|THOMASVILLE
|31792
|GA
|RASMUSSEN, MELANIE E
|THOMAS
|THOMASVILLE
|31792
|GA
|RODACK, MARILYN G
|THOMAS
|THOMASVILLE
|31757
|GA
|SIMMONS, CARLTON
|THOMAS
|THOMASVILLE
|31792
|GA
|HERNANDEZ, AIDA
|TIFT
|CHULA
|31733
|GA
|MOORE, DONALD E
|TIFT
|CHULA
|31733
|GA
|BANDA DUQUE, NOE
|TIFT
|TIFTON
|31794
|GA
|COYLE, FRED E & AMBER N
|TIFT
|TIFTON
|31793
|GA
|HORN, ETORA R
|TIFT
|TIFTON
|31794
|GA
|KEARCE, ANDREW J
|TIFT
|TIFTON
|31794
|GA
|MARTINEZ BANUELOS, HUGO
|TIFT
|TIFTON
|31794
|GA
|PHILLIPS, LOIS Q
|TIFT
|TIFTON
|31793
|GA
|THOMPSON, ANDY & MYRA
|TIFT
|TIFTON
|31793
|GA
|ZUNIGA, PASCUAL
|TIFT
|TIFTON
|31794
|GA
|GARCIA, MARCELINA
|TOOMBS
|LYONS
|30436
|GA
|HILL, LASHERRI S
|TOOMBS
|LYONS
|30436
|GA
|MEDDERS, BETTY J
|TOOMBS
|LYONS
|30436
|GA
|STANLEY, JESSLYN M
|TOOMBS
|LYONS
|30436
|GA
|HUNT, RESHAWN D
|TOOMBS
|VIDALIA
|30474
|GA
|PARKER, DAVID T & MELANIE M
|TOOMBS
|VIDALIA
|30475
|GA
|REAVES, BRANDI N
|TOOMBS
|VIDALIA
|30474
|GA
|SOOWAL, MICHAEL S
|TOOMBS
|VIDALIA
|30474
|GA
|WILLIAMSON, DAVID
|TOOMBS
|VIDALIA
|30474
|GA
|GORDON, LARRY S & NANCY C
|TOWNS
|HIAWASSEE
|30546
|GA
|BURNS, CHRISTOPHER
|TREUTLEN
|SOPERTON
|30457
|GA
|GALINDO, RAMON
|TREUTLEN
|SOPERTON
|30457
|GA
|HARDEN, CORNELIUS
|TREUTLEN
|SOPERTON
|30457
|GA
|SMITH, WENDOLYN G
|TROUP
|HOGANSVILLE
|30230
|GA
|ALLEN, JIMMIE L III
|TROUP
|LAGRANGE
|30240
|GA
|BARAJAS QUINTERO, A & Y AVALOS MUNOZ
|TROUP
|LAGRANGE
|30241
|GA
|BARNES, CHARLIE
|TROUP
|LAGRANGE
|30240
|GA
|CATHEY, ERIN E
|TROUP
|LAGRANGE
|30240
|GA
|CHAVEZ MEDINA, P & M RODRIGUEZ MACIA
|TROUP
|LAGRANGE
|30241
|GA
|COFIELD, MICHAEL
|TROUP
|LAGRANGE
|30240
|GA
|EVANS, MALLORY R
|TROUP
|LAGRANGE
|30240
|GA
|GOSDIN, SARA A
|TROUP
|LAGRANGE
|30240
|GA
|GREEN, TANESHIA K
|TROUP
|LAGRANGE
|30241
|GA
|HOWARD, DANIEL T
|TROUP
|LAGRANGE
|30241
|GA
|JARA BARRIOS, J & M VALADEZ ROMERO
|TROUP
|LAGRANGE
|30241
|GA
|JONES, RICHARD C
|TROUP
|LAGRANGE
|30241
|GA
|LANIER, MATT
|TROUP
|LAGRANGE
|30240
|GA
|MCKEEHAN, SUMMER
|TROUP
|LAGRANGE
|30241
|GA
|MORALES PEREZ, M & E GONZALEZ GONZAL
|TROUP
|LAGRANGE
|30240
|GA
|OGLETREE, BRITTANY
|TROUP
|LAGRANGE
|30241
|GA
|PALMER, QUAESHA T
|TROUP
|LAGRANGE
|30240
|GA
|REYES MARTINEZ, P & V JAIME IBARRA
|TROUP
|LAGRANGE
|30241
|GA
|RODRIGUEZ FLORES, M & L RAMIREZ GARC
|TROUP
|LAGRANGE
|30241
|GA
|SMALL, BENJAMIN A
|TROUP
|LAGRANGE
|30240
|GA
|SOSA TORRES, JUAN & B DELGADO GARCIA
|TROUP
|LAGRANGE
|30241
|GA
|TAYLOR, AMBER D
|TROUP
|LAGRANGE
|30240
|GA
|TEAL, MARTIN
|TROUP
|LAGRANGE
|30241
|GA
|TEATE, CAREY C
|TROUP
|LAGRANGE
|30240
|GA
|TRIPLETT, JEFFREY C
|TROUP
|LAGRANGE
|30240
|GA
|VALADEZ ROMERO, J & L REYES MAGANA
|TROUP
|LAGRANGE
|30241
|GA
|WALDO SANCHEZ, M & M HERNANDEZ MARTI
|TROUP
|LAGRANGE
|30241
|GA
|YATES, MARC A
|TROUP
|LAGRANGE
|30240
|GA
|JAMES, DAVID E
|TROUP
|WEST POINT
|31833
|GA
|KNIGHT, WILLIE C
|TROUP
|WEST POINT
|31833
|GA
|LOGAN, DONTAVIS
|TROUP
|WEST POINT
|31833
|GA
|BOLDEN, JEANNETTE & JOHNNY C
|TURNER
|ASHBURN
|31714
|GA
|FREDERICK, GREGORY
|TURNER
|ASHBURN
|31714
|GA
|MCNAIR, JOEL A & RAMONA
|TURNER
|ASHBURN
|31714
|GA
|THOMPSON, EDDY L
|TWIGGS
|JEFFERSONVILLE
|31044
|GA
|CRAWFORD, GARY L & SHELIAH
|UNION
|BLAIRSVILLE
|30512
|GA
|DONNELLY, AARON
|UNION
|BLAIRSVILLE
|30512
|GA
|GARLAND, STANLEY J JR
|UNION
|BLAIRSVILLE
|30512
|GA
|NICHOLSON, VAUGHN H
|UNION
|BLAIRSVILLE
|30512
|GA
|SIMS, NATHANIEL N
|UNION
|BLAIRSVILLE
|30514
|GA
|WARFORD, CHRISTIE C
|UNION
|BLAIRSVILLE
|30514
|GA
|FILS AIME, KERVIN M
|UPSON
|THOMASTON
|30286
|GA
|LOPEZ GARAY, PEDRO
|UPSON
|THOMASTON
|30286
|GA
|RUBALCABA, LARRY D
|UPSON
|THOMASTON
|30286
|GA
|TENNANT, TERRY L & PAMELA W
|WALKER
|CHICKAMAUGA
|30707
|GA
|DONALD, STEVEN A
|WALKER
|LA FAYETTE
|30728
|GA
|MARTIN, TROY L
|WALKER
|LA FAYETTE
|30728
|GA
|STEPHENS, JOEY L
|WALKER
|LA FAYETTE
|30728
|GA
|BUTLER, GABRIEL V & CELESTE
|WALKER
|ROSSVILLE
|30741
|GA
|CROWLEY, JESSICA R
|WALKER
|ROSSVILLE
|30741
|GA
|DAVIS, ANGEL R
|WALKER
|ROSSVILLE
|30741
|GA
|HANEY, KAYLA L
|WALKER
|ROSSVILLE
|30741
|GA
|JABLONSKI, D & K SMITH JABLONSKI
|WALKER
|ROSSVILLE
|30741
|GA
|SCHULTZ, FREDERICK D & LISA MURRAY
|WALKER
|ROSSVILLE
|30741
|GA
|BUTCHER, JANE C
|WALTON
|LOGANVILLE
|30052
|GA
|CLEMENTS, MIKE
|WALTON
|LOGANVILLE
|30052
|GA
|CONNER, SETH E
|WALTON
|LOGANVILLE
|30052
|GA
|DEROCHE, DAVID & KAREN
|WALTON
|LOGANVILLE
|30052
|GA
|HUFF, DEREK C
|WALTON
|LOGANVILLE
|30052
|GA
|HUNTER, GARY D
|WALTON
|LOGANVILLE
|30052
|GA
|MANSDIS, RYAN J
|WALTON
|LOGANVILLE
|30052
|GA
|MOTHERSHED, STEPHEN P & ANGELA M
|WALTON
|LOGANVILLE
|30052
|GA
|PIERCE, MARY KATHLEEN
|WALTON
|LOGANVILLE
|30052
|GA
|THRASHER, PHILLIP & JUDY A WAKEFIELD
|WALTON
|LOGANVILLE
|30052
|GA
|WALCOTT, NICOLE & PRINCE MONCRIEFFE
|WALTON
|LOGANVILLE
|30052
|GA
|ADAMS, WHITNEY
|WALTON
|MONROE
|30656
|GA
|DAVIS, JUMANE
|WALTON
|MONROE
|30655
|GA
|DAVIS, LARRY R & VIRGINIA M
|WALTON
|MONROE
|30655
|GA
|GODWIN, LEONARD V
|WALTON
|MONROE
|30655
|GA
|GORDON, LARRY
|WALTON
|MONROE
|30655
|GA
|JACKSON, ANTHONY C
|WALTON
|MONROE
|30655
|GA
|JACKSON, DEYTON C
|WALTON
|MONROE
|30656
|GA
|RIVERA, BENJAMIN & PAOLA A DUQUE
|WALTON
|MONROE
|30656
|GA
|STEPHENS, WAYNE
|WALTON
|MONROE
|30655
|GA
|TEWELDEBIRHAN, HENOK
|WALTON
|MONROE
|30655
|GA
|WILLIAMS, CRISTAL M
|WALTON
|MONROE
|30656
|GA
|ADAME, ORESTE & DORA MAYO
|WALTON
|SOCIAL CIRCLE
|30025
|GA
|ADAMS, JAMES A
|WALTON
|SOCIAL CIRCLE
|30025
|GA
|CASIMIRO BARRERA, MAURO
|WALTON
|SOCIAL CIRCLE
|30025
|GA
|DAVENPORT, RACHEAL
|WALTON
|SOCIAL CIRCLE
|30025
|GA
|GIBBS, SONYA K
|WALTON
|SOCIAL CIRCLE
|30025
|GA
|HOLT, TARJI
|WALTON
|SOCIAL CIRCLE
|30025
|GA
|MATHIS, GRACIE L
|WALTON
|SOCIAL CIRCLE
|30025
|GA
|MOSS, RICKY D & CARMA JEAN
|WALTON
|SOCIAL CIRCLE
|30025
|GA
|CAMPBELL, JOSH
|WARE
|WAYCROSS
|31503
|GA
|CARTER, ANEKA S
|WARE
|WAYCROSS
|31501
|GA
|CUNERO, ELIZABETH C
|WARE
|WAYCROSS
|31501
|GA
|JOHNSON, SHONDRA
|WARE
|WAYCROSS
|31501
|GA
|MCDOWELL, ORIANA S
|WARE
|WAYCROSS
|31501
|GA
|MORGAN, ADAM
|WARE
|WAYCROSS
|31503
|GA
|PATTERSON, MICHAEL H
|WARE
|WAYCROSS
|31501
|GA
|RIGGS, MARCUS T
|WARE
|WAYCROSS
|31501
|GA
|SAVINON, ROBERTO & ELVIRA FLORES
|WARE
|WAYCROSS
|31503
|GA
|SELLERS, LORI A
|WARE
|WAYCROSS
|31501
|GA
|SHIPE, DAVID B
|WARE
|WAYCROSS
|31503
|GA
|SHIPE, DAVID B & KATHRYN IRWIN
|WARE
|WAYCROSS
|31503
|GA
|THOMAS, CHARLES M & PAMELA D
|WARE
|WAYCROSS
|31501
|GA
|VELA, JESUS
|WARE
|WAYCROSS
|31503
|GA
|MYRICKS, MICHAEL B
|WARREN
|NORWOOD
|30821
|GA
|TAYLOR, EUGENIA L
|WARREN
|NORWOOD
|30821
|GA
|DAVIS, JAMES
|WASHINGTON
|HARRISON
|31035
|GA
|BROADNAX, SHARON M
|WASHINGTON
|SANDERSVILLE
|31082
|GA
|JENKINS, DONELL
|WASHINGTON
|SANDERSVILLE
|31082
|GA
|RANDLEY, BRANDON
|WASHINGTON
|SANDERSVILLE
|31082
|GA
|WHITTEN, SHANNON E
|WASHINGTON
|SANDERSVILLE
|31082
|GA
|BUTLER, JEPTER R
|WAYNE
|JESUP
|31546
|GA
|CASTRO, FRANCISCO C
|WAYNE
|JESUP
|31598
|GA
|HIRES, JEFF
|WAYNE
|JESUP
|31598
|GA
|JOHNSON, BRENDA D
|WAYNE
|JESUP
|31545
|GA
|LACAYO, DOUGLAS R
|WAYNE
|JESUP
|31546
|GA
|LANG, DAVID R
|WAYNE
|JESUP
|31545
|GA
|LEGGETT, MATT D
|WAYNE
|JESUP
|31545
|GA
|VAZQUEZ BALTIERRA, DANIEL
|WAYNE
|JESUP
|31546
|GA
|WAGONER, JENNFIER K
|WAYNE
|JESUP
|31545
|GA
|FORREST, CATHERINE A
|WAYNE
|ODUM
|31555
|GA
|MOBLEY, NATHAN E
|WAYNE
|ODUM
|31555
|GA
|STONER, DANIEL W
|WAYNE
|ODUM
|31555
|GA
|HARRIS, BRANDLYN K
|WAYNE
|SCREVEN
|31560
|GA
|CHASTAIN, ANDREW
|WHITE
|CLEVELAND
|30528
|GA
|HELTON, ROXANNE
|WHITE
|CLEVELAND
|30528
|GA
|ROBERTS, OSCAR W IV
|WHITE
|CLEVELAND
|30528
|GA
|SIPOS, ILEANA
|WHITE
|CLEVELAND
|30528
|GA
|STEWART, MICHAEL E
|WHITE
|CLEVELAND
|30528
|GA
|WYSZYNSKI, ANDREW G
|WHITE
|SAUTEE NACOOCHEE
|30571
|GA
|ADDINGTON, TANYA B & TERRY S
|WHITFIELD
|COHUTTA
|30710
|GA
|LOPEZ, J GUADALUPE
|WHITFIELD
|COHUTTA
|30710
|GA
|PATTERSON, AMBER B
|WHITFIELD
|COHUTTA
|30710
|GA
|SMITH-GREEN, RHONDA
|WHITFIELD
|COHUTTA
|30710
|GA
|CRUZ-SALAZAR, JOAQUIN & T J MENDOZA
|WHITFIELD
|DALTON
|30721
|GA
|CRUZ CRUZ, JUAN & L CANO ESCAMILLA
|WHITFIELD
|DALTON
|30721
|GA
|DEAN, ASHLEY N
|WHITFIELD
|DALTON
|30721
|GA
|DIAZ, DANIEL A
|WHITFIELD
|DALTON
|30721
|GA
|DOMINGO CHUN, EMILIO
|WHITFIELD
|DALTON
|30719
|GA
|ESCOBAR MILAN, I & C RENDON HERNANDE
|WHITFIELD
|DALTON
|30721
|GA
|GONZALEZ-SOLIS, SENORINO
|WHITFIELD
|DALTON
|30721
|GA
|GONZALEZ, OSCAR GABRIEL
|WHITFIELD
|DALTON
|30720
|GA
|HERRERA SEGURA, SANTIAGO
|WHITFIELD
|DALTON
|30719
|GA
|HILL, CHARLES G
|WHITFIELD
|DALTON
|30721
|GA
|HULSEY, JASON B
|WHITFIELD
|DALTON
|30720
|GA
|LOPEZ-CORTES, JORGE
|WHITFIELD
|DALTON
|30721
|GA
|MARTINEZ, JEANETTE
|WHITFIELD
|DALTON
|30720
|GA
|MCARTHUR, MARK H & SANDRA
|WHITFIELD
|DALTON
|30719
|GA
|MORALES VASQUEZ, N & H CHAVARRIA FRA
|WHITFIELD
|DALTON
|30721
|GA
|NELSON, SEAN A
|WHITFIELD
|DALTON
|30720
|GA
|NIEVES, EVERADO S
|WHITFIELD
|DALTON
|30721
|GA
|PATEL, RAKESHKUMAR & NITA
|WHITFIELD
|DALTON
|30720
|GA
|RAMOS, FLORENCI
|WHITFIELD
|DALTON
|30721
|GA
|SANCHEZ, GENDRYS
|WHITFIELD
|DALTON
|30721
|GA
|SOSEBEE, HUBERT A & KATHERINE M
|WHITFIELD
|DALTON
|30720
|GA
|TAPIA PORTILLO, ARTURO
|WHITFIELD
|DALTON
|30721
|GA
|WALDROP, JOE L
|WHITFIELD
|DALTON
|30721
|GA
|WRIGHT, GRACE M
|WHITFIELD
|DALTON
|30720
|GA
|PETTY, LEWIS W
|WHITFIELD
|TUNNEL HILL
|30755
|GA
|REDDEN, DANA S
|WHITFIELD
|TUNNEL HILL
|30755
|GA
|CLARK, TELLIS L
|WILCOX
|ABBEVILLE
|31001
|GA
|CLARK, LEORY
|WILKES
|WASHINGTON
|30673
|GA
|DAVIS, RICHARD
|WILKES
|WASHINGTON
|30673
|GA
|POSS, CECILE R
|WILKES
|WASHINGTON
|30673
|GA
|SMITH, BERTHA M & MARVIN B
|WILKINSON
|GORDON
|31031
|GA
|NESBITT, CALVIN
|WILKINSON
|TOOMSBORO
|31090
|GA
|HUEY, AMANDA
|WORTH
|SUMNER
|31789
|GA
|WILLIAMS, KIMBERLY D
|WORTH
|SYLVESTER
|31791
|GA
|WILLIAMS, MARQUIS R
|WORTH
|SYLVESTER
|31791
ALABAMA REFUND LIST
|TP_Name
|PostOffice_Preferred_City
|TP_ZipCode
|County
|MCKAY, TANESIA
|AUTAUGAVILLE
|36003
|AUTAUGA
|WALKER, SIDNEY O
|BILLINGSLEY
|36006
|AUTAUGA
|RUSHING, RODNEY W
|BOOTH
|36008
|AUTAUGA
|COOEDY, HALEY M
|MARBURY
|36051
|AUTAUGA
|HOWARD, YOLANDA
|MARBURY
|36051
|AUTAUGA
|ADAIR, CEDRIC L
|PRATTVILLE
|36067
|AUTAUGA
|ATCHISON, NANCY M
|PRATTVILLE
|36067
|AUTAUGA
|BING, BRANDON
|PRATTVILLE
|36067
|AUTAUGA
|BOYKIN, JEROME
|PRATTVILLE
|36067
|AUTAUGA
|BROWN, KEVIN
|PRATTVILLE
|36067
|AUTAUGA
|FEARS, JAMAL J
|PRATTVILLE
|36066
|AUTAUGA
|GOLDSMITH, VELMA V
|PRATTVILLE
|36067
|AUTAUGA
|HALL, DEBRA
|PRATTVILLE
|36067
|AUTAUGA
|HENDRIX, BRADLEY
|PRATTVILLE
|36067
|AUTAUGA
|JACKSON, BERNARD B
|PRATTVILLE
|36066
|AUTAUGA
|JALLAD, MAHMOUD & RANA
|PRATTVILLE
|36066
|AUTAUGA
|KELLEMS, MATISHA
|PRATTVILLE
|36066
|AUTAUGA
|KLINE, MARY B
|PRATTVILLE
|36067
|AUTAUGA
|MOORE, JAMES
|PRATTVILLE
|36066
|AUTAUGA
|PAIGE, STEPHEN T
|PRATTVILLE
|36066
|AUTAUGA
|RICHARDSON, PHILLIP
|PRATTVILLE
|36067
|AUTAUGA
|SIMMON, LAWRENCE
|PRATTVILLE
|36067
|AUTAUGA
|SLATON, AMOS
|PRATTVILLE
|36066
|AUTAUGA
|ADDISON, EUNICE G
|BAY MINETTE
|36507
|BALDWIN
|BURT, NATASHA L
|BAY MINETTE
|36507
|BALDWIN
|FAULKNER, KIMBERLY
|BAY MINETTE
|36507
|BALDWIN
|HADLEY, BETTY S
|BAY MINETTE
|36507
|BALDWIN
|BYRD, TAMMY E
|DAPHNE
|36526
|BALDWIN
|CURRY, BRIANNA L
|DAPHNE
|36526
|BALDWIN
|HOLLADAY, PHILIP L & LISA H
|DAPHNE
|36526
|BALDWIN
|KALIFEH, CHRISTOPHER J & MARY M
|DAPHNE
|36526
|BALDWIN
|KOEN, SHARNEL
|DAPHNE
|36526
|BALDWIN
|LANNING, MALANIE
|DAPHNE
|36526
|BALDWIN
|SAHU, ASHISH K
|DAPHNE
|36526
|BALDWIN
|SMITH, FELICIA
|DAPHNE
|36526
|BALDWIN
|WALKER, RYAN
|DAPHNE
|36526
|BALDWIN
|BOWER, MILLIE S
|ELBERTA
|36530
|BALDWIN
|FERREIRAS, ISIDRA G
|ELBERTA
|36530
|BALDWIN
|GARDNER, CHERRIEZ
|ELBERTA
|36530
|BALDWIN
|MOODY, EDDIE P
|ELBERTA
|36530
|BALDWIN
|CHRISTIAN, ALICIA
|FAIRHOPE
|36532
|BALDWIN
|DORGAN, WILLIAM J & PATRICIA M
|FAIRHOPE
|36532
|BALDWIN
|HAMPTON, JAMELLE T
|FAIRHOPE
|36533
|BALDWIN
|HAWTHORNE, WENDELL J
|FAIRHOPE
|36532
|BALDWIN
|JAMES, ARIS L
|FAIRHOPE
|36532
|BALDWIN
|SHERLING, AMZI R & EILEEN M
|FAIRHOPE
|36532
|BALDWIN
|STEPHENS, JOYCE S
|FAIRHOPE
|36532
|BALDWIN
|TACON, DAVID M
|FAIRHOPE
|36532
|BALDWIN
|BAAS, COLE P
|FOLEY
|36535
|BALDWIN
|CROSBIE, ROBYN R
|FOLEY
|36535
|BALDWIN
|NUNEZ-HERNANDEZ, GLORIA
|FOLEY
|36535
|BALDWIN
|PACKER, VALISHA
|FOLEY
|36535
|BALDWIN
|PENA, ANDRES
|FOLEY
|36535
|BALDWIN
|PRADO, MYNOR & LAZARA MORALES
|FOLEY
|36535
|BALDWIN
|RYALS, BENJAMIN F
|FOLEY
|36535
|BALDWIN
|STRINGER, JACKIE L
|FOLEY
|36536
|BALDWIN
|COCHRAN, BROOKS A
|GULF SHORES
|36542
|BALDWIN
|FLORES, JOSE & MARIA GALINDO
|GULF SHORES
|36542
|BALDWIN
|JUAREZ, ADRIAN JACINTO
|GULF SHORES
|36542
|BALDWIN
|KNISELEY, LARRY R
|GULF SHORES
|36542
|BALDWIN
|LEVINS, TONI F
|GULF SHORES
|36542
|BALDWIN
|LINTON, ROBYN Y
|GULF SHORES
|36542
|BALDWIN
|MULLEN, CHRISTOPHER
|GULF SHORES
|36542
|BALDWIN
|NAVARRO, JUAN & G MARTINEZ-GONZALEZ
|GULF SHORES
|36542
|BALDWIN
|NIEMANN, GUNTHER B & PAMELA F
|GULF SHORES
|36542
|BALDWIN
|SMITH, CHARITY
|GULF SHORES
|36542
|BALDWIN
|WALSTON, TRACY
|GULF SHORES
|36542
|BALDWIN
|WISE, JOE M & JEAN S
|GULF SHORES
|36542
|BALDWIN
|CRUMP, LINDA C
|LILLIAN
|36549
|BALDWIN
|FLORES-MONTIEL, PABLO
|LOXLEY
|36551
|BALDWIN
|SMITH, MELVIN VERNILE
|LOXLEY
|36551
|BALDWIN
|ZAVALA-GALVEZ, E & M RAMIREZ-HERNAND
|LOXLEY
|36551
|BALDWIN
|FRITH, JARRETT
|ORANGE BEACH
|36561
|BALDWIN
|HENRY, CHRISTINA M
|ORANGE BEACH
|36561
|BALDWIN
|NAM, SERGEY V
|ORANGE BEACH
|36561
|BALDWIN
|NEIL, CHARLES F
|ORANGE BEACH
|36561
|BALDWIN
|LIPSCOMB, WAYNE & JACKIE K
|ROBERTSDALE
|36567
|BALDWIN
|BAGGETT, ELENOR
|SILVERHILL
|36576
|BALDWIN
|MITCHELL, ALYSON K
|SUMMERDALE
|36580
|BALDWIN
|STOKES, ERNEST I JR
|SUMMERDALE
|36580
|BALDWIN
|CARAWAY, STEVE & CATHY
|CLAYTON
|36016
|BARBOUR
|KINDALL, SHANE
|CLAYTON
|36016
|BARBOUR
|REYES LUNA, ZAREFIN & H ROSALES CRUZ
|CLIO
|36017
|BARBOUR
|AMMONS, MICHAEL & MARGARET G
|EUFAULA
|36027
|BARBOUR
|FLORES-ZAPEDA, LUDGUIN
|EUFAULA
|36027
|BARBOUR
|FREEMAN, SEDREACK D
|EUFAULA
|36027
|BARBOUR
|GASTINEAU, FRANCES
|EUFAULA
|36027
|BARBOUR
|GLENN, CHRISTOPHER C
|EUFAULA
|36027
|BARBOUR
|LANE, STACEY
|EUFAULA
|36027
|BARBOUR
|MYERS, ROBERT
|EUFAULA
|36027
|BARBOUR
|WEST, PATRICIA
|EUFAULA
|36027
|BARBOUR
|SOTO CERVANTES, N & L LOPEZ CASTILLO
|LOUISVILLE
|36048
|BARBOUR
|FLEMING, CASSIE
|BRENT
|35034
|BIBB
|JOHNSON, VALERIE D
|BRENT
|35034
|BIBB
|LANGSTON, LINDSEY
|CENTREVILLE
|35042
|BIBB
|EZEKIEL, STEVEN S & EMILY M AVANT
|WEST BLOCTON
|35184
|BIBB
|FRANKS, RANDALL E
|WEST BLOCTON
|35184
|BIBB
|TWITTY, WILLIAM J
|WOODSTOCK
|35188
|BIBB
|DE LEON, JUAN D & ANA L MARTINEZ
|BLOUNTSVILLE
|35031
|BLOUNT
|RALIOS Y RALIOS, JUANA
|BLOUNTSVILLE
|35031
|BLOUNT
|DICKEY, BREANE
|CLEVELAND
|35049
|BLOUNT
|HAYES, MERIDA S
|CLEVELAND
|35049
|BLOUNT
|MARTIN, DEREK L
|CLEVELAND
|35049
|BLOUNT
|WILKES, DEBORAH ANNE
|HAYDEN
|35079
|BLOUNT
|ELIZARRARAZ, JUAN
|ONEONTA
|35121
|BLOUNT
|GILKEY, RONALD L
|ONEONTA
|35121
|BLOUNT
|HUNDLEY, RODERICK
|FITZPATRICK
|36029
|BULLOCK
|STRUM, J C
|UNION SPRINGS
|36089
|BULLOCK
|HARRIS, MICHAEL J & JESSICA L
|GEORGIANA
|36033
|BUTLER
|BULLOCK, LADEIRDRA
|GREENVILLE
|36037
|BUTLER
|BURKETT, REID H
|GREENVILLE
|36037
|BUTLER
|PAULK, BRIAN
|GREENVILLE
|36037
|BUTLER
|WINSLOW, CHERYLENE
|GREENVILLE
|36037
|BUTLER
|BROWN, ANTHONY & MARGIE
|ALEXANDRIA
|36250
|CALHOUN
|ALLEN, HAROLD
|ANNISTON
|36201
|CALHOUN
|BALDWIN, ELLIS R
|ANNISTON
|36201
|CALHOUN
|BASS, TONY D JR
|ANNISTON
|36207
|CALHOUN
|BLOCKER, CLEMENTE D
|ANNISTON
|36201
|CALHOUN
|BRYANT, DONALD M
|ANNISTON
|36207
|CALHOUN
|DICKSON, JONATHAN I & PENNY J
|ANNISTON
|36206
|CALHOUN
|ELSTON, WHITNEY C
|ANNISTON
|36202
|CALHOUN
|GANN, JAMES D
|ANNISTON
|36207
|CALHOUN
|HEARLD, ADAM T
|ANNISTON
|36207
|CALHOUN
|HOWELL, BRENDA W
|ANNISTON
|36206
|CALHOUN
|ISMAIL, AIMEN
|ANNISTON
|36201
|CALHOUN
|ISMAIL, MOHAMMAD & SHAFQAT NASIM
|ANNISTON
|36201
|CALHOUN
|MORSE, AUSTIN
|ANNISTON
|36207
|CALHOUN
|ROBINSON, CHRISTOPHER D
|ANNISTON
|36207
|CALHOUN
|SMITH, AUSTIN O
|ANNISTON
|36201
|CALHOUN
|SNYDER, TOMMY & ASHLEY TIBBS
|ANNISTON
|36201
|CALHOUN
|TURNER, TYTERIA Y
|ANNISTON
|36207
|CALHOUN
|WHATLEY, BRIAN V
|ANNISTON
|36201
|CALHOUN
|WHITMORE, DOROTHY M
|DE ARMANVILLE
|36257
|CALHOUN
|DURAN, ROBERT A & BONNIE D LEAL
|JACKSONVILLE
|36265
|CALHOUN
|MORGAN, SUMMER J
|JACKSONVILLE
|36265
|CALHOUN
|BLAYLOCK, VANESSA D
|OXFORD
|36203
|CALHOUN
|BURGESS, BRIANA A
|OXFORD
|36203
|CALHOUN
|CARTER, CARMEN S
|OXFORD
|36203
|CALHOUN
|MATHEWS, ELIDA M
|OXFORD
|36203
|CALHOUN
|MUNDY, DONALD C
|OXFORD
|36203
|CALHOUN
|REEDER, SAMANTHA K
|OXFORD
|36203
|CALHOUN
|RICHARDSON, DANNIELLA P
|OXFORD
|36203
|CALHOUN
|SIMPKINS, NATALIE
|OXFORD
|36203
|CALHOUN
|WOODS, JAROD L
|OXFORD
|36203
|CALHOUN
|BILLINGSLEY, FREDDIE G
|LAFAYETTE
|36862
|CHAMBERS
|HOLLOWAY, RAY & ROSE
|LAFAYETTE
|36862
|CHAMBERS
|WILLIAMS, JAQUAVIOUS
|LAFAYETTE
|36862
|CHAMBERS
|DUNN JR, JOHN F & OBEREDA
|LANETT
|36863
|CHAMBERS
|HARRIS, WILLIE J
|LANETT
|36863
|CHAMBERS
|HOOD, MAXINE
|LANETT
|36863
|CHAMBERS
|MOULTON, SHAY LEE D
|LANETT
|36863
|CHAMBERS
|GRAY, BRANDON
|VALLEY
|36854
|CHAMBERS
|HUTCHINSON, ROGER & SARAH K
|VALLEY
|36854
|CHAMBERS
|PARK, CHARLES
|VALLEY
|36854
|CHAMBERS
|STRONG, SGTEVEN
|VALLEY
|36854
|CHAMBERS
|WALTON, TAMERIA Z
|VALLEY
|36854
|CHAMBERS
|BOLTON, DANIEL K
|CENTRE
|35960
|CHEROKEE
|COVINGTON, CONIKKI L
|CENTRE
|35960
|CHEROKEE
|FLYNT, PAMELA J
|CENTRE
|35960
|CHEROKEE
|GRAY, LYNNWOOD
|CENTRE
|35960
|CHEROKEE
|MCKERLEY, PATRICIA A
|CENTRE
|35960
|CHEROKEE
|WILLIAMS, JACK L & CHRISTINE A
|SPRING GARDEN
|36275
|CHEROKEE
|CATANA, JAIRO & GABYD PALAGOT
|CLANTON
|35045
|CHILTON
|ELLISON, SHEENA E
|CLANTON
|35045
|CHILTON
|LEMON, RADEK
|CLANTON
|35045
|CHILTON
|RIAN, DOUGLAS
|CLANTON
|35046
|CHILTON
|RUIZ TORRES, JESUS
|JEMISON
|35085
|CHILTON
|DE LA CRUZ, MIGUEL A
|VERBENA
|36091
|CHILTON
|DOGGETT, FRANKIE F
|GILBERTOWN
|36908
|CHOCTAW
|LOGAN, FREDERICK & FELICIA
|GILBERTOWN
|36908
|CHOCTAW
|MCGREW, TONY
|SILAS
|36919
|CHOCTAW
|DRAKE, DEREK L
|JACKSON
|36545
|CLARKE
|GARZA, LINDSEY E
|JACKSON
|36545
|CLARKE
|ROWLAND, DUANE E & LISA DAUGHERTY
|JACKSON
|36545
|CLARKE
|ROBERTSON, KATIE
|THOMASVILLE
|36784
|CLARKE
|PETERS, DEANGELO J
|CRAGFORD
|36255
|CLAY
|LOPEZ CHALCHI, L & O MARTINEZ ALVARE
|LINEVILLE
|36266
|CLAY
|RUSSELL, DAVY W
|LINEVILLE
|36266
|CLAY
|WILLIAMS, SAMUEL M
|LINEVILLE
|36266
|CLAY
|XOOL, ANGEL & KEILA PEREZ
|LINEVILLE
|36266
|CLAY
|BEASON, TRAVIS C & BARBARA BROWN
|HEFLIN
|36264
|CLEBURNE
|DANIELS, MACK
|ELBA
|36323
|COFFEE
|GRIESER, JACK F
|ELBA
|36323
|COFFEE
|DOZIER, ANDREA E & DARRYL T
|ENTERPRISE
|36330
|COFFEE
|HARRIS, TRAVIS W & LESLIE R PORTERA
|ENTERPRISE
|36330
|COFFEE
|HARRISON, LATOSHIA
|ENTERPRISE
|36330
|COFFEE
|KNOWLES, MELISSA M
|ENTERPRISE
|36330
|COFFEE
|MILLS, SAMUEL J
|ENTERPRISE
|36330
|COFFEE
|MOORE, JORDAN A
|ENTERPRISE
|36330
|COFFEE
|ROBERTSON, BRENDA L
|ENTERPRISE
|36330
|COFFEE
|THOMPSON, DANA D & PAYAO YOOSUKH
|ENTERPRISE
|36330
|COFFEE
|TIBBETS, ANNETTE
|ENTERPRISE
|36330
|COFFEE
|WALSH, KATHRYN B
|ENTERPRISE
|36330
|COFFEE
|BROWN, DREXEL M
|NEW BROCKTON
|36351
|COFFEE
|HORNSBY, MAGDALENE M
|NEW BROCKTON
|36351
|COFFEE
|HARRIS, ERIC L
|CHEROKEE
|35616
|COLBERT
|BELUE, DONALD R
|LEIGHTON
|35646
|COLBERT
|BOYD, ANDERSON
|MUSCLE SHOALS
|35661
|COLBERT
|GIST, DAVID
|MUSCLE SHOALS
|35661
|COLBERT
|MCGUIRE, CHRISTOPHER M
|MUSCLE SHOALS
|35661
|COLBERT
|GUSMUS, PAUL E
|SHEFFIELD
|35660
|COLBERT
|KISER, DAVID L
|SHEFFIELD
|35660
|COLBERT
|REECE, THOMAS J
|SHEFFIELD
|35660
|COLBERT
|BASS, JEWEL D
|TUSCUMBIA
|35674
|COLBERT
|CORNELIUS, CASEY L
|TUSCUMBIA
|35674
|COLBERT
|FORD, JERRY W & JUDY
|TUSCUMBIA
|35674
|COLBERT
|MASON, HELEN J
|TUSCUMBIA
|35674
|COLBERT
|ROBBINS, BEVERLY A
|TUSCUMBIA
|35674
|COLBERT
|SHIPP, CHRISTOPHER D
|TUSCUMBIA
|35674
|COLBERT
|STEENSON, DAVID A
|TUSCUMBIA
|35674
|COLBERT
|BOOKER, JASMINE
|EVERGREEN
|36401
|CONECUH
|MILLER, JOSEPH R & LYNN M
|EVERGREEN
|36401
|CONECUH
|WHITTON, HELEN A
|EVERGREEN
|36401
|CONECUH
|BURNHAM, DONNA D
|REPTON
|36475
|CONECUH
|JOHNSON, WILLIE
|REPTON
|36475
|CONECUH
|FREEMAN, MITCHELENE
|GOODWATER
|35072
|COOSA
|THOMAS, JOANNIE S
|GOODWATER
|35072
|COOSA
|WHETSTONE, ALBERT L
|GOODWATER
|35072
|COOSA
|HAWKINS, DORTHY F
|KELLYTON
|35089
|COOSA
|KELLY, TERRY L
|KELLYTON
|35089
|COOSA
|SMITH, SUSAN S
|ROCKFORD
|35136
|COOSA
|TYLER, BRYAN D
|ROCKFORD
|35136
|COOSA
|GREENWALD, MATTHEW E
|ANDALUSIA
|36420
|COVINGTON
|TAYLOR, JAMES R
|ANDALUSIA
|36420
|COVINGTON
|CHILDS, DOMINIC
|FLORALA
|36442
|COVINGTON
|BARLOW, RODERICK A
|OPP
|36467
|COVINGTON
|MILLER, JAMES R
|OPP
|36467
|COVINGTON
|WRIGHT, MARGARET S
|RIVER FALLS
|36476
|COVINGTON
|MILLER, DELANCEY
|HONORAVILLE
|36042
|CRENSHAW
|FITZGERALD, CLETUS A & JUDY G
|BAILEYTON
|35019
|CULLMAN
|ANDERSON, DONNA K
|CULLMAN
|35055
|CULLMAN
|BAYSINGER, ERNESTINE T
|CULLMAN
|35055
|CULLMAN
|GALLEGOS, SHAWNA M
|CULLMAN
|35055
|CULLMAN
|GARNETT, MARCEL V
|CULLMAN
|35056
|CULLMAN
|HALLMARK, AUDREY
|CULLMAN
|35057
|CULLMAN
|KUYKENDALL, WILLIAM G
|CULLMAN
|35055
|CULLMAN
|MARQUEZ, GUADALUPE & JAVIER LOPEZ
|CULLMAN
|35055
|CULLMAN
|MENDEZ, JUAN
|CULLMAN
|35055
|CULLMAN
|MICKLE, LORI M
|CULLMAN
|35055
|CULLMAN
|RODGERS, JOHN & JESSICA G
|CULLMAN
|35057
|CULLMAN
|SHABEL, DOUGLAS S & KAY W
|CULLMAN
|35055
|CULLMAN
|TILLISON, SHEA J
|CULLMAN
|35057
|CULLMAN
|WOOTTEN, KATHRYN C
|CULLMAN
|35058
|CULLMAN
|MUNOZ PUGA, CARLOS
|HANCEVILLE
|35077
|CULLMAN
|LOPEZ MORALES, L & T VELAZQUEZ ROBLE
|JOPPA
|35087
|CULLMAN
|LINDSEY, CLIFFORD M & JULIE A
|VINEMONT
|35179
|CULLMAN
|CLARK, CALVIN T
|ARITON
|36311
|DALE
|BAYHI, PATRICIA A
|DALEVILLE
|36322
|DALE
|PENA, CLAUDIA
|DALEVILLE
|36322
|DALE
|SEWELL, JOHN
|DALEVILLE
|36322
|DALE
|WAGNER, BRUCE L
|FORT RUCKER
|36362
|DALE
|DONNELLY, HALI M
|MIDLAND CITY
|36350
|DALE
|SLADE, GAINE
|MIDLAND CITY
|36350
|DALE
|TAYLOR, JOSHUA A
|MIDLAND CITY
|36350
|DALE
|TOLBERT, MARCO D
|MIDLAND CITY
|36350
|DALE
|WARREN JR, TIMOTHY
|NEWTON
|36352
|DALE
|CULPEPPER, BARBARA
|OZARK
|36360
|DALE
|RUBAS, EDWARD H
|OZARK
|36360
|DALE
|WATSON, TAMMY L & RODNEY BARNES
|OZARK
|36361
|DALE
|DANIELS, VONDA K & JAMES P
|SKIPPERVILLE
|36374
|DALE
|HALE, ALFONSO
|MINTER
|36761
|DALLAS
|ACOFF, DONNELL M
|SELMA
|36703
|DALLAS
|ANNIS, JAMES & LINDA THOMPKINS
|SELMA
|36701
|DALLAS
|DAVENPORT, HENRY JR
|SELMA
|36701
|DALLAS
|KELLY, HERMAN L
|SELMA
|36701
|DALLAS
|MCNEIL, JOSEPH
|SELMA
|36703
|DALLAS
|PERKINS, CECIL
|SELMA
|36703
|DALLAS
|BAILEY, KRISTI
|COLLINSVILLE
|35961
|DE KALB
|DIAZ OLIVARES, GREGORIO
|COLLINSVILLE
|35961
|DE KALB
|ESCALANTE GARCIA, E & M ORTIZ ALCON
|COLLINSVILLE
|35961
|DE KALB
|FELIPE, DOMINGO
|COLLINSVILLE
|35961
|DE KALB
|GEGUMIS, JOHN
|COLLINSVILLE
|35961
|DE KALB
|HAMILTON, WILLIAM E & LOREDANA
|COLLINSVILLE
|35961
|DE KALB
|TOMAS MANUEL, MAGDALENA
|COLLINSVILLE
|35961
|DE KALB
|VALLE, AXEL J
|COLLINSVILLE
|35961
|DE KALB
|MIJANGOS, MARIO F
|CROSSVILLE
|35962
|DE KALB
|REYNOLDS, BOBBY G
|CROSSVILLE
|35962
|DE KALB
|RICHARDS, JACKIE
|DAWSON
|35963
|DE KALB
|DOBBS, JOSHUA K
|FORT PAYNE
|35967
|DE KALB
|DOMINGO MARROQUIN, MARIA
|FORT PAYNE
|35967
|DE KALB
|DOVER, CONNIE D
|FORT PAYNE
|35967
|DE KALB
|FRANCISCO, LUCIA J
|FORT PAYNE
|35967
|DE KALB
|HERNANDEZ, FLORENCIO L
|FORT PAYNE
|35967
|DE KALB
|PEREZ, BLANCA N
|FORT PAYNE
|35967
|DE KALB
|RUNYAN, CAROLYN
|FYFFE
|35971
|DE KALB
|PYBURN, JAMES L & ELIZABETH I
|HENAGAR
|35978
|DE KALB
|TOWNSON, CHARLES
|HENAGAR
|35978
|DE KALB
|WOOD, JERRY O & BARBARA F
|HENAGAR
|35978
|DE KALB
|BAREL, HILLARY A
|RAINSVILLE
|35986
|DE KALB
|BICE, AARON
|RAINSVILLE
|35986
|DE KALB
|CALVILLO, CARMEN
|RAINSVILLE
|35986
|DE KALB
|DABBS, KYLA M
|RAINSVILLE
|35986
|DE KALB
|DIXSON, COLBY
|RAINSVILLE
|35986
|DE KALB
|PATTERSON, SEMMIE R
|COOSADA
|36020
|ELMORE
|PAUL, JOHN H
|COOSADA
|36020
|ELMORE
|RICHARDSON, SHARON R
|COOSADA
|36020
|ELMORE
|BARNETT, DONALD
|DEATSVILLE
|36022
|ELMORE
|JOSEY, FREDERICK P II
|DEATSVILLE
|36022
|ELMORE
|SMITH, CARLES D & JANICE B
|DEATSVILLE
|36022
|ELMORE
|TOWNS, JONATHAN E
|DEATSVILLE
|36022
|ELMORE
|HARRISON, ASHLY
|ECLECTIC
|36024
|ELMORE
|GILL, JAMES
|ELMORE
|36025
|ELMORE
|HIGGINS, MICHAEL G & JAMIE L
|ELMORE
|36025
|ELMORE
|HOWELL, BEN M
|ELMORE
|36025
|ELMORE
|KEITH, JEREMY B
|ELMORE
|36025
|ELMORE
|OWENS, PATRICK D
|ELMORE
|36025
|ELMORE
|PHILLIPS, RONALD L
|ELMORE
|36025
|ELMORE
|ROBINSON, CIERA
|ELMORE
|36025
|ELMORE
|EVANS, AMANDA M
|MILLBROOK
|36054
|ELMORE
|FINCH, OMAR
|MILLBROOK
|36054
|ELMORE
|HORTON, DAVID W
|MILLBROOK
|36054
|ELMORE
|JOHNSON, DENICA
|MILLBROOK
|36054
|ELMORE
|SHANHOLTZER, EDWARD A
|MILLBROOK
|36054
|ELMORE
|SMITH, RICHARD
|MILLBROOK
|36054
|ELMORE
|GAMBLE, MELANIE
|TALLASSEE
|36078
|ELMORE
|BERKSTRESSER, RANDY W
|WETUMPKA
|36093
|ELMORE
|CARTER, DANIELLE B
|WETUMPKA
|36092
|ELMORE
|GRIHAM, DEDRICK
|WETUMPKA
|36092
|ELMORE
|HARRIS, RONALD R
|WETUMPKA
|36092
|ELMORE
|HENINGBURG, TELDA M
|WETUMPKA
|36092
|ELMORE
|HOLMES, MICKI
|WETUMPKA
|36093
|ELMORE
|JONES, DONELLE R
|WETUMPKA
|36093
|ELMORE
|NAISMITH, DAVID
|WETUMPKA
|36092
|ELMORE
|POMPEY, HENRY
|WETUMPKA
|36092
|ELMORE
|POWERS, RICHARD
|WETUMPKA
|36092
|ELMORE
|RAY, PRESTON B
|WETUMPKA
|36093
|ELMORE
|SHEPARD, DANE M
|WETUMPKA
|36092
|ELMORE
|WALKER, SHARON
|WETUMPKA
|36092
|ELMORE
|CABRERA-ADAN, JOSE
|ATMORE
|36502
|ESCAMBIA
|COCHRAN, JERRY W & GINGER
|ATMORE
|36502
|ESCAMBIA
|GREEN, JAMES
|ATMORE
|36502
|ESCAMBIA
|HUGGINS, MICHAEL L & SUSAN D
|ATMORE
|36502
|ESCAMBIA
|SMITH, DEBRA L
|ATMORE
|36502
|ESCAMBIA
|YOUNG, OLLIE J F
|ATMORE
|36502
|ESCAMBIA
|FITZ SIMONS, TARA B
|BREWTON
|36426
|ESCAMBIA
|FLORES-VENTURA, DOMINGO E
|BREWTON
|36426
|ESCAMBIA
|HOWELL, WILLIAM M
|BREWTON
|36426
|ESCAMBIA
|WHITE, DONNA M
|BREWTON
|36426
|ESCAMBIA
|WILSON, SUE
|BREWTON
|36427
|ESCAMBIA
|GOODMAN, BILLY R & BRENDA F
|FLOMATON
|36441
|ESCAMBIA
|PARRISH, JASON A
|ALTOONA
|35952
|ETOWAH
|CLIFTON, PATRICK E
|ATTALLA
|35954
|ETOWAH
|WILSON, LAKEISHA
|ATTALLA
|35954
|ETOWAH
|TERRELL, RHONDA
|BOAZ
|35956
|ETOWAH
|BLACKMON, MARK
|GADSDEN
|35904
|ETOWAH
|BREEDLOVE, COREY A
|GADSDEN
|35901
|ETOWAH
|COLE, SHAKIRRA D
|GADSDEN
|35901
|ETOWAH
|HARDIN, DAVID B
|GADSDEN
|35907
|ETOWAH
|HOLLIDAY, RICKY C
|GADSDEN
|35905
|ETOWAH
|JONES, ERICA M
|GADSDEN
|35904
|ETOWAH
|JORDAN, CLAUDE G
|GADSDEN
|35901
|ETOWAH
|MAXWELL, JESSE J
|GADSDEN
|35903
|ETOWAH
|MCCURDY, VERLYN
|GADSDEN
|35907
|ETOWAH
|MONTGOMERY, NATHANIEL
|GADSDEN
|35904
|ETOWAH
|PHILLIPS, DAVID W & KAYLA M MOORE
|GADSDEN
|35907
|ETOWAH
|PITTS, HERBERT J & SHERRY D
|GADSDEN
|35907
|ETOWAH
|REEVES, STEVEN M & PAULA A
|GADSDEN
|35903
|ETOWAH
|ROBERTSON, DAVID G
|GADSDEN
|35901
|ETOWAH
|RUDOLPH, CLARENCE
|GADSDEN
|35901
|ETOWAH
|RUSSELL, DELVIN L
|GADSDEN
|35901
|ETOWAH
|SPURGEON, MELLAONY K
|GADSDEN
|35904
|ETOWAH
|STRICKLAND, SAMUEL A
|GADSDEN
|35903
|ETOWAH
|WAKER, WENDA J
|GADSDEN
|35901
|ETOWAH
|WATTS, KENNETH BRETT & FLORENCE A
|GADSDEN
|35902
|ETOWAH
|CHAUDHARI, AVANIBEN
|RAINBOW CITY
|35906
|ETOWAH
|PATTON, JOHN J
|RAINBOW CITY
|35906
|ETOWAH
|PRUITT, GLENN A & LANA R
|RAINBOW CITY
|35906
|ETOWAH
|ALLEN, VICTORIA
|FAYETTE
|35555
|FAYETTE
|CHRISTIAN, JESSE
|FAYETTE
|35555
|FAYETTE
|HUNNICUTT, JAMES CLAYTON
|FAYETTE
|35555
|FAYETTE
|PREWITT, MARIO J
|FAYETTE
|35555
|FAYETTE
|AMBROSIO PEREZ, BEATRIZ
|RUSSELLVILLE
|35653
|FRANKLIN
|CASTANEIRA, ROOSBELT & I MARTINEZ
|RUSSELLVILLE
|35653
|FRANKLIN
|COCKRELL, KATIE V
|RUSSELLVILLE
|35653
|FRANKLIN
|ROSAS-GARCIA, NICASIO
|RUSSELLVILLE
|35654
|FRANKLIN
|TAJEJ, FRANCISCO
|RUSSELLVILLE
|35653
|FRANKLIN
|COCHRAN, JESSICA S
|SLOCOMB
|36375
|GENEVA
|FONDREN, LARRY C & REBECCA R COLLINS
|SLOCOMB
|36375
|GENEVA
|GLAZIER, SKYLER
|SLOCOMB
|36375
|GENEVA
|CRAIG, TANNAYIA
|BOLIGEE
|35443
|GREENE
|HARDY, RASHON D
|EUTAW
|35462
|GREENE
|JONES, RUBY M
|EUTAW
|35462
|GREENE
|LEONARD JR, JOHNNY
|EUTAW
|35462
|GREENE
|MACKEY, LUCILLE
|EUTAW
|35462
|GREENE
|MOBLEY, JEANETTE
|GREENSBORO
|36744
|HALE
|NIXON, PATRICK J
|GREENSBORO
|36744
|HALE
|ATKINS, PERCY R
|NEWBERN
|36765
|HALE
|HILL, BRODERICK
|SAWYERVILLE
|36776
|HALE
|REYES HERNANDEZ, HUMBERTO
|ABBEVILLE
|36310
|HENRY
|DEESE, GARY
|HEADLAND
|36345
|HENRY
|KNOWLES, JERRY E & WANDA S
|HEADLAND
|36345
|HENRY
|SALCEDO, JOSE R
|HEADLAND
|36345
|HENRY
|RONEY, JESSE L
|NEWVILLE
|36353
|HENRY
|BROWN, LATONYA S
|SHORTERVILLE
|36373
|HENRY
|BELL, ESSIE
|ASHFORD
|36312
|HOUSTON
|DANFORD, JAMES M
|COTTONWOOD
|36320
|HOUSTON
|WRIGHT, DYWAYNE E
|COTTONWOOD
|36320
|HOUSTON
|ARSLAN, YIGIT & VIRGINIA RENAE LINK
|DOTHAN
|36301
|HOUSTON
|BEASLEY, WILLIE JR
|DOTHAN
|36301
|HOUSTON
|BROWN, HERBERT
|DOTHAN
|36303
|HOUSTON
|BROWN, VERNELL
|DOTHAN
|36302
|HOUSTON
|BRYANT, TIFFANY L
|DOTHAN
|36301
|HOUSTON
|CHACON, MALCO & MARIA GOMEZ
|DOTHAN
|36301
|HOUSTON
|CHAMBERS, CHANTALE N
|DOTHAN
|36303
|HOUSTON
|DEMPSEY, RANDAL P
|DOTHAN
|36301
|HOUSTON
|GONZALEZ, JOSEFINA
|DOTHAN
|36301
|HOUSTON
|GOODNIGHT, RUBY J
|DOTHAN
|36303
|HOUSTON
|HENDERSON, MAKEDA
|DOTHAN
|36303
|HOUSTON
|LANE, ANNA
|DOTHAN
|36302
|HOUSTON
|MACCORMACK, BETHANY
|DOTHAN
|36301
|HOUSTON
|MAUPIN, BRYAN D
|DOTHAN
|36303
|HOUSTON
|MCCLENNY, CANDICE
|DOTHAN
|36303
|HOUSTON
|MORRIS, CALEB N
|DOTHAN
|36301
|HOUSTON
|POWELL, WANDA
|DOTHAN
|36301
|HOUSTON
|SMITH, CHARLES W & LORETTA A WILLIAM
|DOTHAN
|36301
|HOUSTON
|THOMAS, CHARLES A
|DOTHAN
|36301
|HOUSTON
|TURNER, ANTHONY B
|DOTHAN
|36305
|HOUSTON
|WHITE, WHITNEY L
|DOTHAN
|36301
|HOUSTON
|BARFIELD, JANICE A
|WEBB
|36376
|HOUSTON
|BRITT, CAROLVITA
|WEBB
|36376
|HOUSTON
|PATRICK, CARL N
|BRIDGEPORT
|35740
|JACKSON
|REEL, JEFFREY S & MADONNA L
|DUTTON
|35744
|JACKSON
|NEALON, DAVID A
|FLAT ROCK
|35966
|JACKSON
|EVANS, GARY W
|HIGDON
|35979
|JACKSON
|TINKER, LINDA K
|PISGAH
|35765
|JACKSON
|AVERY, POLLY
|SCOTTSBORO
|35768
|JACKSON
|DAVIS, JAMES M & KELLEY J
|SCOTTSBORO
|35768
|JACKSON
|FOSSETT, BRITTANY L
|SCOTTSBORO
|35768
|JACKSON
|HORSTICK, LINDSEY E
|SCOTTSBORO
|35768
|JACKSON
|MANUEL-SEBASTIAN, S & R MATIAS-FRANC
|SCOTTSBORO
|35768
|JACKSON
|PITTMAN, TERRY W & CYNTHIA C COLE
|SCOTTSBORO
|35768
|JACKSON
|SANDERS, QUINCY B
|SCOTTSBORO
|35768
|JACKSON
|WALLACE, BESSIE F
|SCOTTSBORO
|35768
|JACKSON
|ANDERSON, SHARON L
|BESSEMER
|35020
|JEFFERSON
|BEARD, TEDRICK D
|BESSEMER
|35020
|JEFFERSON
|BROWN, ANDRE L
|BESSEMER
|35022
|JEFFERSON
|BURDEN, MICHAEL
|BESSEMER
|35020
|JEFFERSON
|CLARK, DARRIUS M
|BESSEMER
|35020
|JEFFERSON
|CONLEY, STEVEN D
|BESSEMER
|35020
|JEFFERSON
|DAVIDSON, METCHICO S
|BESSEMER
|35020
|JEFFERSON
|FLORES MONTOYA, VICTOR M
|BESSEMER
|35020
|JEFFERSON
|GORDON, VALENCIA
|BESSEMER
|35022
|JEFFERSON
|HARPER, RICHARD M & MARY E
|BESSEMER
|35023
|JEFFERSON
|JOHNSON, PERCY & CARMEN
|BESSEMER
|35023
|JEFFERSON
|LLOYD, MICHAEL
|BESSEMER
|35020
|JEFFERSON
|MORSE, DEANDRE C
|BESSEMER
|35020
|JEFFERSON
|SHORT, JERRY L
|BESSEMER
|35020
|JEFFERSON
|SKIPPER, KAYWANDA
|BESSEMER
|35023
|JEFFERSON
|WADE, JEFFREY A & TERI H
|BESSEMER
|35023
|JEFFERSON
|WHITTEN, WILLIAM E
|BESSEMER
|35021
|JEFFERSON
|WILSON, EVONNE
|BESSEMER
|35023
|JEFFERSON
|WOODWARD, LEMUEL T
|BESSEMER
|35020
|JEFFERSON
|ADEFEMI, JERE
|BIRMINGHAM
|35201
|JEFFERSON
|ALDANA, ZENON & VIDALIA ARTEAGA
|BIRMINGHAM
|35235
|JEFFERSON
|ANDERSON, KALVIN D SR
|BIRMINGHAM
|35218
|JEFFERSON
|ANDREWS, MADELYN H
|BIRMINGHAM
|35213
|JEFFERSON
|ANDREWS, WALTER C V
|BIRMINGHAM
|35213
|JEFFERSON
|ANTHONY, MARY E
|BIRMINGHAM
|35226
|JEFFERSON
|ARMSTEAD, COURTNEY
|BIRMINGHAM
|35205
|JEFFERSON
|ARTEAGA, JAVIER & H MONROY VILLANO
|BIRMINGHAM
|35243
|JEFFERSON
|BAJSANSKI, MILAN
|BIRMINGHAM
|35214
|JEFFERSON
|BALDWIN, CHRISTIAN H
|BIRMINGHAM
|35226
|JEFFERSON
|BANKHEAD, ISAAC R
|BIRMINGHAM
|35206
|JEFFERSON
|BARNES, ELLA D
|BIRMINGHAM
|35209
|JEFFERSON
|BEAVERS, CHARLES A & LUCINDA R
|BIRMINGHAM
|35243
|JEFFERSON
|BEAVERS, LAURIE E
|BIRMINGHAM
|35213
|JEFFERSON
|BENGTSON, VERNON A
|BIRMINGHAM
|35226
|JEFFERSON
|BENNETT, GENESIS
|BIRMINGHAM
|35211
|JEFFERSON
|BILLUPS, QUINTON
|BIRMINGHAM
|35217
|JEFFERSON
|BODY, ANDRE D
|BIRMINGHAM
|35224
|JEFFERSON
|BROWN, JESSIKA N
|BIRMINGHAM
|35207
|JEFFERSON
|BROWN, SHERE L
|BIRMINGHAM
|35215
|JEFFERSON
|BULLOCK, IVORY
|BIRMINGHAM
|35213
|JEFFERSON
|BURGESS, DAVID MR
|BIRMINGHAM
|35211
|JEFFERSON
|BURGESS, JACOB & S A MENSINGER
|BIRMINGHAM
|35217
|JEFFERSON
|BYRD, BARKLEY E
|BIRMINGHAM
|35214
|JEFFERSON
|CAMARA, RICHARD J
|BIRMINGHAM
|35209
|JEFFERSON
|CAPPS, ROBERT JR
|BIRMINGHAM
|35205
|JEFFERSON
|CARPENTER, CHRISTIAN J
|BIRMINGHAM
|35244
|JEFFERSON
|CARRUBA, CHRISTOPHER
|BIRMINGHAM
|35224
|JEFFERSON
|CARTER, JOSEPH A
|BIRMINGHAM
|35211
|JEFFERSON
|CASTELLANOS, LUIS F
|BIRMINGHAM
|35209
|JEFFERSON
|CHANDLER, ROBERT C
|BIRMINGHAM
|35243
|JEFFERSON
|CHELAGAT, CHARLES & J CHEMARINGO
|BIRMINGHAM
|35209
|JEFFERSON
|CHRISTIAN, VARNELL
|BIRMINGHAM
|35244
|JEFFERSON
|COHEN, LARRY
|BIRMINGHAM
|35211
|JEFFERSON
|COLEMAN, REGINALD
|BIRMINGHAM
|35206
|JEFFERSON
|COLLINS, DERRICK D
|BIRMINGHAM
|35212
|JEFFERSON
|CONNER, ADARION S
|BIRMINGHAM
|35208
|JEFFERSON
|COOPER, JONATHAN D & JESSICA A JOHNS
|BIRMINGHAM
|35214
|JEFFERSON
|CORNELL, HERBERT
|BIRMINGHAM
|35211
|JEFFERSON
|CORTEZ, NORMA P
|BIRMINGHAM
|35216
|JEFFERSON
|CRENSHAW, JERMAINE
|BIRMINGHAM
|35206
|JEFFERSON
|CRUZ, VICTOR & VERONICA BAUTISTA
|BIRMINGHAM
|35209
|JEFFERSON
|DANIEL, MISCHELLE R
|BIRMINGHAM
|35216
|JEFFERSON
|DAVIDSON, ALLAN
|BIRMINGHAM
|35212
|JEFFERSON
|DAVIDSON, MAURICE L
|BIRMINGHAM
|35209
|JEFFERSON
|DEAN, ALISON M
|BIRMINGHAM
|35205
|JEFFERSON
|DELBRIDGE, DEMARTE
|BIRMINGHAM
|35218
|JEFFERSON
|DI CANDILO, MARCELO & C ALVAREZ
|BIRMINGHAM
|35209
|JEFFERSON
|DIXON, ANTHONY M
|BIRMINGHAM
|35246
|JEFFERSON
|DUVALL, JAMES DAVID
|BIRMINGHAM
|35296
|JEFFERSON
|EDWARDS, JAMES A
|BIRMINGHAM
|35221
|JEFFERSON
|ELLIS, WANDA F
|BIRMINGHAM
|35207
|JEFFERSON
|EVANS-TYSON, NORMA J
|BIRMINGHAM
|35204
|JEFFERSON
|FAVORS, JOEY J
|BIRMINGHAM
|35204
|JEFFERSON
|FIELDS, ANDREW
|BIRMINGHAM
|35214
|JEFFERSON
|FIELDS, TANISHA
|BIRMINGHAM
|35206
|JEFFERSON
|FLENOIR, KEITH
|BIRMINGHAM
|35215
|JEFFERSON
|FLOWERS, RONALD L
|BIRMINGHAM
|35216
|JEFFERSON
|FORLINES, CHRIS S
|BIRMINGHAM
|35205
|JEFFERSON
|FRITZ, LYMAN W & CHARLEEN V
|BIRMINGHAM
|35226
|JEFFERSON
|FULLER, DEXTER T
|BIRMINGHAM
|35203
|JEFFERSON
|GANNAWAY, JOHN E
|BIRMINGHAM
|35206
|JEFFERSON
|GARDNER, WILLIAM S JR
|BIRMINGHAM
|35216
|JEFFERSON
|GIBSON, BARBARA L
|BIRMINGHAM
|35212
|JEFFERSON
|GILES, JACK
|BIRMINGHAM
|35202
|JEFFERSON
|GONZALEZ, ANDREW D
|BIRMINGHAM
|35236
|JEFFERSON
|GRATTAON, TONYA
|BIRMINGHAM
|35222
|JEFFERSON
|HALL, LARRY W
|BIRMINGHAM
|35211
|JEFFERSON
|HALL, WILLIE J
|BIRMINGHAM
|35204
|JEFFERSON
|HAMBY, LASHUNDRA
|BIRMINGHAM
|35214
|JEFFERSON
|HAMMONDS, CHRISTOPHER Y
|BIRMINGHAM
|35218
|JEFFERSON
|HOLINESS, CEDRIC
|BIRMINGHAM
|35214
|JEFFERSON
|HOLLEY, RYAN P
|BIRMINGHAM
|35228
|JEFFERSON
|HUDSON, GARRETT T
|BIRMINGHAM
|35205
|JEFFERSON
|JACKSON, MEGHAN
|BIRMINGHAM
|35209
|JEFFERSON
|JACKSON, TARA K
|BIRMINGHAM
|35206
|JEFFERSON
|JACOBS, JAMES A
|BIRMINGHAM
|35234
|JEFFERSON
|JEMISON, ANNIE
|BIRMINGHAM
|35218
|JEFFERSON
|JENNINGS, CHRISTAL
|BIRMINGHAM
|35296
|JEFFERSON
|JOHNSON, KOVAC D
|BIRMINGHAM
|35211
|JEFFERSON
|JOHNSON, NICOLE D
|BIRMINGHAM
|35216
|JEFFERSON
|JOHNSON, VALISHA D
|BIRMINGHAM
|35206
|JEFFERSON
|JOHNSON, WILLIAM
|BIRMINGHAM
|35231
|JEFFERSON
|JONES, ANDRE
|BIRMINGHAM
|35221
|JEFFERSON
|JONES, CLARENCE & FREDERICA
|BIRMINGHAM
|35206
|JEFFERSON
|JONES, CURNESHA
|BIRMINGHAM
|35215
|JEFFERSON
|JONES, JEANNIE L
|BIRMINGHAM
|35213
|JEFFERSON
|JONES, MELANIE
|BIRMINGHAM
|35216
|JEFFERSON
|JONES, STEPHANIE
|BIRMINGHAM
|35215
|JEFFERSON
|JORDAN, ADIB
|BIRMINGHAM
|35207
|JEFFERSON
|JUAREZ, NAZARIO
|BIRMINGHAM
|35216
|JEFFERSON
|KANG, DONG H
|BIRMINGHAM
|35235
|JEFFERSON
|KAO, STEPHEN
|BIRMINGHAM
|35208
|JEFFERSON
|KEMP, ROCHELLE
|BIRMINGHAM
|35217
|JEFFERSON
|KING, MICHAEL C
|BIRMINGHAM
|35244
|JEFFERSON
|KIRBY, CHARLES W
|BIRMINGHAM
|35243
|JEFFERSON
|KRATZ, JUDY L
|BIRMINGHAM
|35283
|JEFFERSON
|LAAN, DANUEL J
|BIRMINGHAM
|35233
|JEFFERSON
|LAIRD, COURTNEY A
|BIRMINGHAM
|35215
|JEFFERSON
|LEE, CALEB D
|BIRMINGHAM
|35212
|JEFFERSON
|LORING, LOUISE L
|BIRMINGHAM
|35209
|JEFFERSON
|LOWERY, WILLIAM H & DOROTHY A
|BIRMINGHAM
|35233
|JEFFERSON
|LYLE, CLINTON T
|BIRMINGHAM
|35226
|JEFFERSON
|MACON, WILLIAM
|BIRMINGHAM
|35208
|JEFFERSON
|MADISON, LASHUNDRIA E
|BIRMINGHAM
|35222
|JEFFERSON
|MALONE, JON
|BIRMINGHAM
|35222
|JEFFERSON
|MARTIN, JANE A
|BIRMINGHAM
|35213
|JEFFERSON
|MARZETTE, RAYMOND
|BIRMINGHAM
|35212
|JEFFERSON
|MASON, ASHLEY L
|BIRMINGHAM
|35235
|JEFFERSON
|MAULDIN, LEROY
|BIRMINGHAM
|35222
|JEFFERSON
|MCCOMBS, LILLIE R & IVAN G
|BIRMINGHAM
|35235
|JEFFERSON
|MCGIMSEY, BARBARA A
|BIRMINGHAM
|35217
|JEFFERSON
|MCNEIL, NARDAKAFARIA K
|BIRMINGHAM
|35244
|JEFFERSON
|MEDRANO, EFRAIN
|BIRMINGHAM
|35216
|JEFFERSON
|MENNIFEE, JAMESE
|BIRMINGHAM
|35205
|JEFFERSON
|MILLS, TRACEY E
|BIRMINGHAM
|35211
|JEFFERSON
|MITCHELL, DONALD E
|BIRMINGHAM
|35236
|JEFFERSON
|MITCHELL, ROBERT L
|BIRMINGHAM
|35231
|JEFFERSON
|MOO ESQUIVEL, KARIME
|BIRMINGHAM
|35215
|JEFFERSON
|MOORE, GARLAND
|BIRMINGHAM
|35216
|JEFFERSON
|MOORE, RONNIE
|BIRMINGHAM
|35208
|JEFFERSON
|MORRIS, JOHN
|BIRMINGHAM
|35203
|JEFFERSON
|MURRAY, FELICIA
|BIRMINGHAM
|35234
|JEFFERSON
|MYERS, BLANCHE D
|BIRMINGHAM
|35211
|JEFFERSON
|NIX, COURTNEY B
|BIRMINGHAM
|35203
|JEFFERSON
|NORVILLE, GRACE B
|BIRMINGHAM
|35213
|JEFFERSON
|ODEN, ALGIN
|BIRMINGHAM
|35215
|JEFFERSON
|ODEN, JOSHUA
|BIRMINGHAM
|35206
|JEFFERSON
|PANTALEON, ALFREDO
|BIRMINGHAM
|35215
|JEFFERSON
|PARKER, REGINALD
|BIRMINGHAM
|35216
|JEFFERSON
|PARSONS, MARY F
|BIRMINGHAM
|35210
|JEFFERSON
|PARTLOW, JAMES R
|BIRMINGHAM
|35216
|JEFFERSON
|PEAVY, HAROLD L
|BIRMINGHAM
|35215
|JEFFERSON
|PENDLEY, PERRY D
|BIRMINGHAM
|35244
|JEFFERSON
|PEOPLES, SHANNON
|BIRMINGHAM
|35215
|JEFFERSON
|PEREZ, GABINO & LAURA ZAMORA
|BIRMINGHAM
|35209
|JEFFERSON
|PEREZ, JESUS L
|BIRMINGHAM
|35216
|JEFFERSON
|PETITJEAN, CHANTAL S
|BIRMINGHAM
|35210
|JEFFERSON
|PINACHO RAMIREZ, SABINO
|BIRMINGHAM
|35204
|JEFFERSON
|PORTER, DONNIE
|BIRMINGHAM
|35235
|JEFFERSON
|PORTER, SHAVIS D
|BIRMINGHAM
|35215
|JEFFERSON
|POWELL, JAMES
|BIRMINGHAM
|35201
|JEFFERSON
|RAMIREZ, FEDERICO
|BIRMINGHAM
|35205
|JEFFERSON
|RATLIFF, C WESLEY
|BIRMINGHAM
|35213
|JEFFERSON
|RATLIFF, WILLIAM A & SALLY I
|BIRMINGHAM
|35213
|JEFFERSON
|REDUS, SANCHO M
|BIRMINGHAM
|35209
|JEFFERSON
|REYNOSO TAPIA, F & M MORENO AROCHA
|BIRMINGHAM
|35214
|JEFFERSON
|RICH, EARNEST
|BIRMINGHAM
|35209
|JEFFERSON
|RICHARDS, PHILIP K & JENNIFER MALONE
|BIRMINGHAM
|35244
|JEFFERSON
|RIVERA TORRES, ELIAS
|BIRMINGHAM
|35203
|JEFFERSON
|ROBERTS, ANGELA
|BIRMINGHAM
|35215
|JEFFERSON
|RODRIGUEZ C, CIRO
|BIRMINGHAM
|35205
|JEFFERSON
|ROSER, DONNA W
|BIRMINGHAM
|35244
|JEFFERSON
|SALAS AYALA, ERNESTO
|BIRMINGHAM
|35205
|JEFFERSON
|SALVADOR-TREJO, ALFREDO
|BIRMINGHAM
|35206
|JEFFERSON
|SANDERS, JOSHUA
|BIRMINGHAM
|35211
|JEFFERSON
|SANDERS, TANGELA
|BIRMINGHAM
|35235
|JEFFERSON
|SANTOS-ZACATENCO, LUIS
|BIRMINGHAM
|35216
|JEFFERSON
|SCOTT, CARLOS
|BIRMINGHAM
|35233
|JEFFERSON
|SCOTT, ELLEN
|BIRMINGHAM
|35213
|JEFFERSON
|SCOTT, ELLEN B
|BIRMINGHAM
|35213
|JEFFERSON
|SHEPPARD, REGINALD A
|BIRMINGHAM
|35208
|JEFFERSON
|SHINE, SHARON
|BIRMINGHAM
|35228
|JEFFERSON
|SHOOK, DALE S
|BIRMINGHAM
|35210
|JEFFERSON
|SMITH, DERRICK
|BIRMINGHAM
|35235
|JEFFERSON
|SMITH, EDWARD
|BIRMINGHAM
|35211
|JEFFERSON
|SMITH, TIMOTHY
|BIRMINGHAM
|35212
|JEFFERSON
|SMITH, UNDRAY A
|BIRMINGHAM
|35233
|JEFFERSON
|SPEARS, MILLICENT C
|BIRMINGHAM
|35228
|JEFFERSON
|SPIGNER, ANDREW K
|BIRMINGHAM
|35204
|JEFFERSON
|SQUARE, DALE
|BIRMINGHAM
|35204
|JEFFERSON
|STEELE, ALFORD
|BIRMINGHAM
|35204
|JEFFERSON
|STEWART, VIDA
|BIRMINGHAM
|35215
|JEFFERSON
|STOVALL II, WILLIAM E
|BIRMINGHAM
|35211
|JEFFERSON
|SULTANALI, SULEMAN
|BIRMINGHAM
|35216
|JEFFERSON
|TANT, LAUREN R
|BIRMINGHAM
|35243
|JEFFERSON
|TAYLOR, ANTHONY D
|BIRMINGHAM
|35201
|JEFFERSON
|TAYLOR, GABRIELLE
|BIRMINGHAM
|35214
|JEFFERSON
|TAYLOR, ROBERT
|BIRMINGHAM
|35209
|JEFFERSON
|TAYLOR, ROGER L
|BIRMINGHAM
|35218
|JEFFERSON
|TECHARAKPONG, TONGCHANA
|BIRMINGHAM
|35210
|JEFFERSON
|TERRELL, QUMAINE
|BIRMINGHAM
|35228
|JEFFERSON
|THOMAS, RODNEY
|BIRMINGHAM
|35212
|JEFFERSON
|THOMAS, WILLIE E
|BIRMINGHAM
|35217
|JEFFERSON
|TOMBRELLO, STANLEY G
|BIRMINGHAM
|35201
|JEFFERSON
|TRIBBLE, JOHN R & CAROL A
|BIRMINGHAM
|35215
|JEFFERSON
|TURNER, CHARLES
|BIRMINGHAM
|35218
|JEFFERSON
|UNDERWOOD, ANTHONY LEE
|BIRMINGHAM
|35215
|JEFFERSON
|WADE, STEPHEN D
|BIRMINGHAM
|35244
|JEFFERSON
|WADSWORTH, PAUL W
|BIRMINGHAM
|35215
|JEFFERSON
|WATTS, JAMES E JR
|BIRMINGHAM
|35236
|JEFFERSON
|WEST, MOLLY M
|BIRMINGHAM
|35235
|JEFFERSON
|WHEAT, MOSES JR
|BIRMINGHAM
|35228
|JEFFERSON
|WHITTINGTON, BRANDI M
|BIRMINGHAM
|35209
|JEFFERSON
|WHITWORTH, BOBBY R & BRENDA H
|BIRMINGHAM
|35215
|JEFFERSON
|WILLIAMS, BIANCA
|BIRMINGHAM
|35206
|JEFFERSON
|WILLIAMS, BRAINER
|BIRMINGHAM
|35210
|JEFFERSON
|WILLIAMS, PATRICK
|BIRMINGHAM
|35235
|JEFFERSON
|WILLIAMS, PRECIOUS
|BIRMINGHAM
|35203
|JEFFERSON
|WILSON, JAMES B JR
|BIRMINGHAM
|35210
|JEFFERSON
|WILSON, JUANITA E
|BIRMINGHAM
|35205
|JEFFERSON
|WITHERS, JOSEPH A
|BIRMINGHAM
|35216
|JEFFERSON
|YATES, TERRELL E & SUSAN M
|BIRMINGHAM
|35216
|JEFFERSON
|YOUNG, CAVOR D
|BIRMINGHAM
|35206
|JEFFERSON
|ALVARADO SOLIZ, FERNANDO
|CLAY
|35048
|JEFFERSON
|WALKER, GREGORY D & TANYA
|DOLOMITE
|35061
|JEFFERSON
|BIRCHEAT, JOHNNY & MARY
|DORA
|35062
|JEFFERSON
|SNOW, WILLIAM
|DORA
|35062
|JEFFERSON
|CRAIG, STACEY M
|FAIRFIELD
|35064
|JEFFERSON
|LEWIS, YVETTE
|FAIRFIELD
|35064
|JEFFERSON
|MORGAN, ZAMARIS
|FAIRFIELD
|35064
|JEFFERSON
|ROBERTS, LESLIE W
|FULTONDALE
|35068
|JEFFERSON
|NICHOLAS, ROBERT S
|KIMBERLY
|35091
|JEFFERSON
|MUNDI, THERESA A
|LEEDS
|35094
|JEFFERSON
|ODOM, MICHAEL B
|LEEDS
|35094
|JEFFERSON
|PERKINS, RICHARD A
|LEEDS
|35094
|JEFFERSON
|TUCKER, MICHAEL A
|LEEDS
|35094
|JEFFERSON
|BOOTH, THOMAS W
|MC CALLA
|35111
|JEFFERSON
|OGLESBY, LARRY D & LINDA L
|MC CALLA
|35111
|JEFFERSON
|SPEARS, CALEB J
|MC CALLA
|35111
|JEFFERSON
|MYREX, THOMAS K
|MOUNT OLIVE
|35117
|JEFFERSON
|CHEN, MICHAEL
|PINSON
|35126
|JEFFERSON
|DUNAGAN, ROBERT F
|PINSON
|35126
|JEFFERSON
|EMALA, TIMOTHY D & PATRICIA E
|PINSON
|35126
|JEFFERSON
|RODRIGUEZ, MANUEL C
|PINSON
|35126
|JEFFERSON
|MCDANIEL, HANNAH E
|PLEASANT GROVE
|35127
|JEFFERSON
|PATEL, PRAJAI D
|TRUSSVILLE
|35173
|JEFFERSON
|POTTER, MELISSA K
|TRUSSVILLE
|35173
|JEFFERSON
|TIDWELL, PATRICK WAYNE
|TRUSSVILLE
|35173
|JEFFERSON
|IVEY, ELIZABETH S
|WARRIOR
|35180
|JEFFERSON
|SLOAN, GERALD
|WARRIOR
|35180
|JEFFERSON
|STEELE, MICHAEL J
|WARRIOR
|35180
|JEFFERSON
|PRICE, WILLIAM M & WANDA G
|SULLIGENT
|35586
|LAMAR
|LIPA, CHERYL L
|VERNON
|35592
|LAMAR
|AARON, WESLEY B
|FLORENCE
|35630
|LAUDERDALE
|ABBASI, JOSEPH & D DILLEHAY
|FLORENCE
|35630
|LAUDERDALE
|BENSON, ALEXANDRA S
|FLORENCE
|35634
|LAUDERDALE
|BYRD, EFFIE E
|FLORENCE
|35630
|LAUDERDALE
|CORNELISON, DANIEL R
|FLORENCE
|35630
|LAUDERDALE
|DAUGHERTY, TONYA E
|FLORENCE
|35634
|LAUDERDALE
|DEALTO, ALBERT F
|FLORENCE
|35630
|LAUDERDALE
|FUNES, SILVIA C
|FLORENCE
|35630
|LAUDERDALE
|FUQUA, RODERICK S
|FLORENCE
|35630
|LAUDERDALE
|GUADARRAMA, HUMBERTO & MARICRUZ CRUZ
|FLORENCE
|35634
|LAUDERDALE
|HANBACK, JENNIFER R
|FLORENCE
|35630
|LAUDERDALE
|INGRAM, ANTHONY
|FLORENCE
|35630
|LAUDERDALE
|JACOBS, BARRY R & KAREN S
|FLORENCE
|35633
|LAUDERDALE
|JONES, TONYA S
|FLORENCE
|35630
|LAUDERDALE
|LYLE, ANNA C
|FLORENCE
|35630
|LAUDERDALE
|MASON, MONICA
|FLORENCE
|35630
|LAUDERDALE
|MOORE, CARLOS A
|FLORENCE
|35630
|LAUDERDALE
|ROBERSON, CANDACE
|FLORENCE
|35630
|LAUDERDALE
|STOGNER, TAMMY M
|FLORENCE
|35634
|LAUDERDALE
|TREJO, JORGE
|FLORENCE
|35630
|LAUDERDALE
|WILLIAMS, NATHAN M
|FLORENCE
|35630
|LAUDERDALE
|DAVIS, CHRISTOPHER M
|KILLEN
|35645
|LAUDERDALE
|SLATON, MATTHEW
|ROGERSVILLE
|35652
|LAUDERDALE
|KELTNER, ASHLEY
|MOULTON
|35650
|LAWRENCE
|AYERS, SHELLY M
|TOWN CREEK
|35672
|LAWRENCE
|BEAVER, TERRY L
|TOWN CREEK
|35672
|LAWRENCE
|COMPTON, LUCAS
|TOWN CREEK
|35672
|LAWRENCE
|APARICIO, ELIAS H
|AUBURN
|36830
|LEE
|BENNETT, ALEXANDRIA
|AUBURN
|36832
|LEE
|BLEDSOE, WILLIE
|AUBURN
|36831
|LEE
|BRIDGES, CRAIG T
|AUBURN
|36832
|LEE
|BRIDGES, JESSICA M
|AUBURN
|36830
|LEE
|BUCKLEY, JOHN JR
|AUBURN
|36830
|LEE
|DAVIES, GRADY & PATRICIA
|AUBURN
|36830
|LEE
|GOMEZ, ROBERTO & CAROLINE J
|AUBURN
|36832
|LEE
|HOLLAND, SHANISE
|AUBURN
|36830
|LEE
|HOLLAND, SHANNON D
|AUBURN
|36830
|LEE
|LEWIS, WILLIAM T
|AUBURN
|36830
|LEE
|LOPEZ, ROBERT
|AUBURN
|36832
|LEE
|MACON, ROSCOE L
|AUBURN
|36832
|LEE
|MADDOX, BENJAMIN D
|AUBURN
|36830
|LEE
|MOORE, PATRICK L
|AUBURN
|36832
|LEE
|MORGAN, DAVID M
|AUBURN
|36832
|LEE
|OGLETREE, WILLIAM R JR
|AUBURN
|36830
|LEE
|PAYNE, HAZEL H
|AUBURN
|36830
|LEE
|PETERSSON, AMANDA
|AUBURN
|36832
|LEE
|PITTS, MATTHEW
|AUBURN
|36830
|LEE
|RICHARDSON, AMANDA G
|AUBURN
|36830
|LEE
|ROONEY, DANIEL G
|AUBURN
|36830
|LEE
|SHORTER, ANGELO Q
|AUBURN
|36830
|LEE
|STEADMAN, AMANDA G
|AUBURN
|36832
|LEE
|THOMAS, JOSHUA AA
|AUBURN
|36832
|LEE
|TYSON, WILLIE R
|AUBURN
|36831
|LEE
|WARREN, MERRELL V
|AUBURN
|36830
|LEE
|WILSON, BRIAN C
|AUBURN
|36832
|LEE
|WOOD, NAIDEN C
|AUBURN
|36832
|LEE
|ZUBER, CHRISTOPHER W
|AUBURN
|36832
|LEE
|BARKER, COURTENAY
|CUSSETA
|36852
|LEE
|STRONG, TABITHA
|CUSSETA
|36852
|LEE
|COOK, JAMEELA V
|OPELIKA
|36801
|LEE
|CURRY, SPENCER
|OPELIKA
|36804
|LEE
|DOWDELL, ARTHUR
|OPELIKA
|36801
|LEE
|FANNING, ANTONIO T
|OPELIKA
|36801
|LEE
|FARR, SHEREE
|OPELIKA
|36804
|LEE
|FINLEY, SHAYLA L
|OPELIKA
|36804
|LEE
|HARTZOG, NICKOLAS M
|OPELIKA
|36801
|LEE
|JOHNSON, EUGENE W
|OPELIKA
|36801
|LEE
|LOTT, WALTER A JR
|OPELIKA
|36801
|LEE
|MCPHERSON, SHERITA
|OPELIKA
|36804
|LEE
|SMITH, BREE
|OPELIKA,
|36801
|LEE
|TURK, JUSTIN P
|OPELIKA
|36804
|LEE
|BAUTISTA HERNANDEZ, E & J SANTIAGO L
|PHENIX CITY
|36870
|LEE
|ELLIOTT, TREVOR A
|PHENIX CITY
|36870
|LEE
|FLEITAS, JACQUELINE
|PHENIX CITY
|36870
|LEE
|HICKS, AMY
|PHENIX CITY
|36870
|LEE
|HOOD, MICHELLE C & WILLIAM J
|PHENIX CITY
|36870
|LEE
|JOHNSON, LAQUITTA S
|PHENIX CITY
|36870
|LEE
|KITTRELL, MARK
|PHENIX CITY
|36870
|LEE
|MCCOY, VERNA
|PHENIX CITY
|36870
|LEE
|PICKETT, BRYANT
|PHENIX CITY
|36870
|LEE
|WALLER, KENDER
|PHENIX CITY
|36870
|LEE
|WALTERS, CIERA L
|PHENIX CITY
|36870
|LEE
|WEBB, JAMES
|PHENIX CITY
|36870
|LEE
|MILLER, KENNETH G
|SALEM
|36874
|LEE
|AVERY, SHERRY
|SMITHS STATION
|36877
|LEE
|CRAWFORD, JOE E
|SMITHS STATION
|36877
|LEE
|DEASON, JAMES R
|SMITHS STATION
|36877
|LEE
|DENSEL, AMANDA M
|SMITHS STATION
|36877
|LEE
|MINES, KIMBERLY M
|SMITHS STATION
|36877
|LEE
|TIMMS, DARCELLA
|SMITHS STATION
|36877
|LEE
|COTTLES, WESLEY A
|ATHENS
|35613
|LIMESTONE
|HERNANDEZ HA, ISABEL
|ATHENS
|35611
|LIMESTONE
|ROLLINS, AMY E
|ATHENS
|35611
|LIMESTONE
|STRAIN, WILLIAM G
|ATHENS
|35613
|LIMESTONE
|WATKINS, MILTON A
|ATHENS
|35611
|LIMESTONE
|WOODS, TYCHERIA A
|ATHENS
|35611
|LIMESTONE
|COBB, TIMOTHY L
|ELKMONT
|35620
|LIMESTONE
|HARVEY, LARRY A & THERESA G
|ELKMONT
|35620
|LIMESTONE
|WELLS, WHITNEY L
|LESTER
|35647
|LIMESTONE
|EARLEY, AERYN B
|MADISON
|35756
|LIMESTONE
|NWOSU, MICHELLE A
|MADISON
|35756
|LIMESTONE
|ROSE, LORRAINE T
|MADISON
|35756
|LIMESTONE
|HARBIN, KIMBERLEE
|TANNER
|35671
|LIMESTONE
|BERRYMAN, TIM
|FORT DEPOSIT
|36032
|LOWNDES
|BUSH, ANTONIO
|FORT DEPOSIT
|36032
|LOWNDES
|JENKINS, JOHN
|FORT DEPOSIT
|36032
|LOWNDES
|LECKIE, RICHARD
|FORT DEPOSIT
|36032
|LOWNDES
|MACK, MARIA
|FORT DEPOSIT
|36032
|LOWNDES
|MCCALL, KINGIATA
|FORT DEPOSIT
|36032
|LOWNDES
|MCNEIL, KIMBERLY
|FORT DEPOSIT
|36032
|LOWNDES
|WILLIAMS, JALISA
|FORT DEPOSIT
|36032
|LOWNDES
|FLOWERS, JOHNNIE
|HAYNEVILLE
|36040
|LOWNDES
|YOUNG, JATAVIUS
|LETOHATCHEE
|36047
|LOWNDES
|COLLINS, ADRIANNE M
|TUSKEGEE
|36083
|MACON
|JACKSON, JESSYE & HUGH
|TUSKEGEE
|36083
|MACON
|JOHNSON, RYAN T
|TUSKEGEE
|36083
|MACON
|PAYNE, RASHAWN
|TUSKEGEE
|36083
|MACON
|PITTS, TAMARA D
|TUSKEGEE
|36083
|MACON
|CURRY, LUTHER
|TUSKEGEE INSTITUTE
|36088
|MACON
|LOCEY, JASON L & MELODY A
|HARVEST
|35749
|MADISON
|MCKEE, L M
|HARVEST
|35749
|MADISON
|RAINES, CHESTINE L
|HARVEST
|35749
|MADISON
|ROBERTSON, ALICE D
|HARVEST
|35749
|MADISON
|HAMILTON, JAMES C
|HAZEL GREEN
|35750
|MADISON
|SANDERSON, TIMOTHY W
|HAZEL GREEN
|35750
|MADISON
|AGUILAR-RODRIGUEZ, C & E MARTINEZ-PA
|HUNTSVILLE
|35810
|MADISON
|APPLEWHITE, ODEL M
|HUNTSVILLE
|35810
|MADISON
|AYERS, ATHA
|HUNTSVILLE
|35811
|MADISON
|BAKULA, MATTHEW J
|HUNTSVILLE
|35805
|MADISON
|BARTLEY, NAVIA
|HUNTSVILLE
|35810
|MADISON
|BOWENS, MARQUELLE R
|HUNTSVILLE
|35810
|MADISON
|BROWN, CLINTON D
|HUNTSVILLE
|35813
|MADISON
|BROWN, J JONATHAN
|HUNTSVILLE
|35805
|MADISON
|BUTTER, BRAIN
|HUNTSVILLE
|35816
|MADISON
|CANTRELL, WESLEY
|HUNTSVILLE
|35804
|MADISON
|CHUN, YOUNG M
|HUNTSVILLE
|35816
|MADISON
|CRAWFORD, YOLANDA C
|HUNTSVILLE
|35804
|MADISON
|CREMENO, MICHAEL V & ALLISON B
|HUNTSVILLE
|35811
|MADISON
|CRUTCHER, ADRIAN
|HUNTSVILLE
|35810
|MADISON
|DAVIS, MARVIN
|HUNTSVILLE
|35816
|MADISON
|DENNIS, POPPY B
|HUNTSVILLE
|35803
|MADISON
|DOZIER, BRITTANY
|HUNTSVILLE
|35810
|MADISON
|ELLISON, JONATHAN D
|HUNTSVILLE
|35804
|MADISON
|ESKEN, HAROLD L II
|HUNTSVILLE
|35802
|MADISON
|FERDY, FNU
|HUNTSVILLE
|35816
|MADISON
|GALLAGHER, MICHAEL P
|HUNTSVILLE
|35805
|MADISON
|GIBBS, GERALD L & ELIZABETH A
|HUNTSVILLE
|35811
|MADISON
|GOLDEN, JO LAYNE
|HUNTSVILLE
|35801
|MADISON
|GREEN, TEVIN
|HUNTSVILLE
|35805
|MADISON
|GREY, ANDRAE J
|HUNTSVILLE
|35816
|MADISON
|GRICE, BRIAN W
|HUNTSVILLE
|35801
|MADISON
|HARRIS, FREDRICK
|HUNTSVILLE
|35805
|MADISON
|HAWS, DAWN
|HUNTSVILLE
|35805
|MADISON
|HENDERSON, DEYAMPERT
|HUNTSVILLE
|35806
|MADISON
|HICKS, JERRY L
|HUNTSVILLE
|35811
|MADISON
|HICKS, JOSHUA P
|HUNTSVILLE
|35815
|MADISON
|HILLMAN, MICHAEL J
|HUNTSVILLE
|35816
|MADISON
|HOFFMAN, DAVID W
|HUNTSVILLE
|35801
|MADISON
|HOPKINS, ROY G
|HUNTSVILLE
|35811
|MADISON
|HORNACEK, SHAWN W
|HUNTSVILLE
|35815
|MADISON
|HOWARD, APRIL J
|HUNTSVILLE
|35801
|MADISON
|HUFF, RHONDA
|HUNTSVILLE
|35810
|MADISON
|JACOBS, NORMA L
|HUNTSVILLE
|35803
|MADISON
|JIMENEZ-LOPEZ, FERNANDO
|HUNTSVILLE
|35806
|MADISON
|JOHNSON, BARRY C
|HUNTSVILLE
|35811
|MADISON
|JOHNSON, JONATHAN P
|HUNTSVILLE
|35896
|MADISON
|JONES, LEWIS & ANN
|HUNTSVILLE
|35806
|MADISON
|JUDGE, ANDREW W & LEE
|HUNTSVILLE
|35816
|MADISON
|KOZINSKI, TRACY J & TRACY K
|HUNTSVILLE
|35803
|MADISON
|LANGFORD, IRIS L
|HUNTSVILLE
|35816
|MADISON
|LAWS, ROBERT E
|HUNTSVILLE
|35810
|MADISON
|LITTLE, KIMBERLY M
|HUNTSVILLE
|35811
|MADISON
|LOVE, YOLANDA S
|HUNTSVILLE
|35816
|MADISON
|MALLOY, ARTHUR B
|HUNTSVILLE
|35810
|MADISON
|MARTIN, KEMESHA
|HUNTSVILLE
|35814
|MADISON
|MCDONALD, ELBERT L
|HUNTSVILLE
|35816
|MADISON
|MITCHELL, THELMA B
|HUNTSVILLE
|35805
|MADISON
|MOORE, CAROLYN
|HUNTSVILLE
|35805
|MADISON
|NOYOLA, KARLA M
|HUNTSVILLE
|35805
|MADISON
|PARKER, BRIAN
|HUNTSVILLE
|35801
|MADISON
|PEMBLETON, JAMARA A
|HUNTSVILLE
|35801
|MADISON
|QUINTNILLA, FELIPE
|HUNTSVILLE
|35814
|MADISON
|REED, JAMES W & FARIE M
|HUNTSVILLE
|35801
|MADISON
|ROBBINS, JOICE M
|HUNTSVILLE
|35806
|MADISON
|ROBINSON, DERRICK L
|HUNTSVILLE
|35816
|MADISON
|ROGERS, KATHERINE
|HUNTSVILLE
|35816
|MADISON
|RUPLE, JESSICA C
|HUNTSVILLE
|35816
|MADISON
|SALVATORE, NICHOLAS M
|HUNTSVILLE
|35824
|MADISON
|SCHUTTE, GERRIT J & RUTH E
|HUNTSVILLE
|35802
|MADISON
|SNEED, CODY L
|HUNTSVILLE
|35801
|MADISON
|STUBBLEFIELD, ADAM W
|HUNTSVILLE
|35801
|MADISON
|STUBBLEFIELD, MATTHEW D
|HUNTSVILLE
|35801
|MADISON
|STUBBLEFIELD, SARAH E
|HUNTSVILLE
|35801
|MADISON
|SURLES, KERA D
|HUNTSVILLE
|35806
|MADISON
|TILLIS, BRADLEY N
|HUNTSVILLE
|35804
|MADISON
|TOWNSEND, TYIA & CHRISTOPHER HOCKETT
|HUNTSVILLE
|35806
|MADISON
|VANDERIPE, JOSHUA R
|HUNTSVILLE
|35824
|MADISON
|WEBSTER, LATOYA D
|HUNTSVILLE
|35806
|MADISON
|WILLIAMS, JOHN B JR & PAULINE H
|HUNTSVILLE
|35816
|MADISON
|WILLIAMSON, JEROME E
|HUNTSVILLE
|35816
|MADISON
|YOUNG, SHAWN
|HUNTSVILLE
|35806
|MADISON
|ATKINSON, EYON J
|MADISON
|35758
|MADISON
|BERTHIAU, GREGOIRE B
|MADISON
|35758
|MADISON
|CHASE, LEANNE M
|MADISON
|35757
|MADISON
|DRAYTON, LARONALD V
|MADISON
|35758
|MADISON
|GARDNER, AMANDA K
|MADISON
|35758
|MADISON
|GRANT, HUGO Z
|MADISON
|35758
|MADISON
|GREENE, MARVA
|MADISON
|35758
|MADISON
|HALTOM, JOHN D
|MADISON
|35758
|MADISON
|HAMPTON, LAVORIS
|MADISON
|35758
|MADISON
|HERRING, KATHERINE A
|MADISON
|35758
|MADISON
|HILLS, LEANNE M
|MADISON
|35757
|MADISON
|JARRATT, KATHERINE
|MADISON
|35758
|MADISON
|MANSFIELD, JOSHUA
|MADISON
|35758
|MADISON
|MARTIN, STEVEN
|MADISON
|35758
|MADISON
|SIRBAUGH, BRANDON J & SCARLETT V
|MADISON
|35758
|MADISON
|WHEATON, CAMILLE
|MADISON
|35758
|MADISON
|WINDSOR, THOMAS M III
|MADISON
|35758
|MADISON
|XU, LEI & JIAN FANG
|MADISON
|35758
|MADISON
|PASEUR, JESSICA R
|NEW HOPE
|35760
|MADISON
|SCOTT, PAMELA H
|NEW MARKET
|35761
|MADISON
|FELIX, AUGUST R & CAMILLA J JR
|OWENS CROSS ROADS
|35763
|MADISON
|LYLE, AMANDA
|OWENS CROSS ROADS
|35763
|MADISON
|WRIGHT, TONEY N
|OWENS CROSS ROADS
|35763
|MADISON
|HARBIN, SABRINA D
|DEMOPOLIS
|36732
|MARENGO
|HARRIS, JASMINE
|DEMOPOLIS
|36732
|MARENGO
|JOHNSON, LINDA M & JAMES M
|DEMOPOLIS
|36732
|MARENGO
|LOWE-BESTEDER, ELMYRA
|DEMOPOLIS
|36732
|MARENGO
|MAY, CHERIE L
|FAUNSDALE
|36738
|MARENGO
|EICHER, GLEN
|GALLION
|36742
|MARENGO
|GIBSON, JOHN
|LINDEN
|36748
|MARENGO
|SHAW, LUCILLE
|LINDEN
|36748
|MARENGO
|ESTES, TASIA
|GUIN
|35563
|MARION
|HEATHCOCK, JUANA & THOMAS J
|HAMILTON
|35570
|MARION
|MANSFIELD, STEPHANIE L
|HAMILTON
|35570
|MARION
|PEOPLES, GARY W
|HAMILTON
|35570
|MARION
|SHAW, KALEB
|HAMILTON
|35570
|MARION
|ALEXANDER, LEON J
|ALBERTVILLE
|35950
|MARSHALL
|ALONZO, DOMINGO
|ALBERTVILLE
|35950
|MARSHALL
|COLVIN, CATHERINE B
|ALBERTVILLE
|35951
|MARSHALL
|CRAFT, LONNIE L & DESTIN N
|ALBERTVILLE
|35950
|MARSHALL
|DIAZ, JORGINA & EUSTORGIO JAVIER
|ALBERTVILLE
|35950
|MARSHALL
|HAYNES, JAN D
|ALBERTVILLE
|35950
|MARSHALL
|HOWARD, TALYA R
|ALBERTVILLE
|35950
|MARSHALL
|MOON, ANNA
|ALBERTVILLE
|35951
|MARSHALL
|MOTLEY, DAVID
|ALBERTVILLE
|35950
|MARSHALL
|PASCUAL, BARTOLINO
|ALBERTVILLE
|35950
|MARSHALL
|PLACENCIA LOPEZ, CHRISTIAN
|ALBERTVILLE
|35951
|MARSHALL
|RAFAEL-BAUTISTA, MATEO
|ALBERTVILLE
|35950
|MARSHALL
|RIOS RAMOS, EMILIO
|ALBERTVILLE
|35950
|MARSHALL
|ROBERTS, CHRISTINE
|ALBERTVILLE
|35950
|MARSHALL
|SALGADO, DAMARIS J
|ALBERTVILLE
|35950
|MARSHALL
|TOMAS, ARMANDO & P CORNADO LOPEZ
|ALBERTVILLE
|35950
|MARSHALL
|BRAY, DUSTIN G
|ARAB
|35016
|MARSHALL
|GRIFFIN, MARVIN E
|BOAZ
|35957
|MARSHALL
|MARTIN, CODY R
|BOAZ
|35957
|MARSHALL
|MILLER, MATTHEW L
|BOAZ
|35957
|MARSHALL
|WHITE, CHRISTOPHER M
|BOAZ
|35957
|MARSHALL
|CAMPBELL, JOHNNY & PENNY
|GRANT
|35747
|MARSHALL
|BARRON, TASHA L
|GUNTERSVILLE
|35976
|MARSHALL
|MOTLEY, DANIEL
|GUNTERSVILLE
|35976
|MARSHALL
|VAUGHN, RICHARD A & EILEEN G
|GUNTERSVILLE
|35976
|MARSHALL
|SCHUCH, NICHOLAS L
|UNION GROVE
|35175
|MARSHALL
|BALTIERREZ, RAMIRO SALINAS
|BAYOU LA BATRE
|36509
|MOBILE
|BRINKMAN, THOMAS
|CHUNCHULA
|36521
|MOBILE
|BRU, GEORGE
|CHUNCHULA
|36521
|MOBILE
|COCHRAN, TROY D & MINNIE G FLOWERS
|CHUNCHULA
|36521
|MOBILE
|MAPLES, JODY & TARA
|CHUNCHULA
|36521
|MOBILE
|JOHNSON, WESLEY JOHNSON A
|CITRONELLE
|36522
|MOBILE
|REMBERT, PATRICK
|CITRONELLE
|36522
|MOBILE
|BAKER, MEGAN A
|CODEN
|36523
|MOBILE
|SMITH, VERA & WILLIAM
|CODEN
|36523
|MOBILE
|CRAIG, LATAURUS D
|EIGHT MILE
|36613
|MOBILE
|ELLIS, KENNETH
|EIGHT MILE
|36613
|MOBILE
|MOORE, KARL
|EIGHT MILE
|36613
|MOBILE
|WILLIAMS, MANDY E
|EIGHT MILE
|36613
|MOBILE
|COLLINS, CLYDE O & ANNIE P
|GRAND BAY
|36541
|MOBILE
|GARNER, MICHAEL W
|GRAND BAY
|36541
|MOBILE
|GOFF, CAROLYN M
|GRAND BAY
|36541
|MOBILE
|KEMP, JESSIE D & GLENDA E
|GRAND BAY
|36541
|MOBILE
|SHOEMAKER, DENNIS F
|GRAND BAY
|36541
|MOBILE
|WORSHAM, GEORGINA E
|GRAND BAY
|36541
|MOBILE
|BOUIE, FRANK
|IRVINGTON
|36544
|MOBILE
|HANSON, BRIAN T
|IRVINGTON
|36544
|MOBILE
|KING, LAMONT
|IRVINGTON
|36544
|MOBILE
|AARON, CHRISTOPHER T
|MOBILE
|36689
|MOBILE
|ADAMS, CYNTHIA M
|MOBILE
|36691
|MOBILE
|ALJAAFARY, JAWAD & ANAM RAHIM
|MOBILE
|36606
|MOBILE
|ASBERRY, WANDA Y
|MOBILE
|36616
|MOBILE
|ASSEFFA, LEMENHE & M HABTEMARIAM
|MOBILE
|36608
|MOBILE
|BABICOVA, MICHAELA
|MOBILE
|36609
|MOBILE
|BARBOSA, MIGUEL & MARIA SILVA-TORRES
|MOBILE
|36619
|MOBILE
|BAUTISTA, S & E HERRERA BAUTISTA
|MOBILE
|36611
|MOBILE
|BIRDETTE, GLENN
|MOBILE
|36660
|MOBILE
|BIRDSONG, LANNY L & LILLIAN R
|MOBILE
|36608
|MOBILE
|BLASE, MICHAEL S & MARY E
|MOBILE
|36695
|MOBILE
|BOLEN, JERALD L & CHERALYN M
|MOBILE
|36609
|MOBILE
|BRADLEY, JAQUELINE
|MOBILE
|36606
|MOBILE
|BROWN-DAVIS, SHIRLEY
|MOBILE
|36607
|MOBILE
|BROWN, GERALD
|MOBILE
|36695
|MOBILE
|BRUNO, DERRICK
|MOBILE
|36604
|MOBILE
|CALDWELL, ASHLEY R
|MOBILE
|36608
|MOBILE
|CHANEY, STEPHEN A
|MOBILE
|36609
|MOBILE
|CHAUNCEY, WENDY
|MOBILE
|36608
|MOBILE
|COLEMAN, ALEEHA
|MOBILE
|36602
|MOBILE
|COURTNEY, JASON & MARY
|MOBILE
|36618
|MOBILE
|DAVIS, ELBERT
|MOBILE
|36691
|MOBILE
|DIALS, CARLOS
|MOBILE
|36609
|MOBILE
|DUNCAN, JANICE
|MOBILE
|36618
|MOBILE
|EARL, ROBERT
|MOBILE
|36604
|MOBILE
|EASLEY, GWENDOLYN J
|MOBILE
|36605
|MOBILE
|ECCLES, WILLIAM J
|MOBILE
|36609
|MOBILE
|EDWARDS, CYNTHIA M
|MOBILE
|36605
|MOBILE
|EDWARDS, NIKKI
|MOBILE
|36605
|MOBILE
|ELLIOTT, TERMAINE
|MOBILE
|36618
|MOBILE
|FRAZIER, JOSHUA L
|MOBILE
|36609
|MOBILE
|FRITZ, MYKELLE Y
|MOBILE
|36605
|MOBILE
|GARDBERG, DAVID J & DIANE P SNOW
|MOBILE
|36606
|MOBILE
|GEORGE, MELODY N
|MOBILE
|36608
|MOBILE
|GILL, JAMES C
|MOBILE
|36606
|MOBILE
|GRAHAM, JOHN A JR
|MOBILE
|36619
|MOBILE
|HALE, JOE E
|MOBILE
|36617
|MOBILE
|HARRELL, JAMES S & LAURA A HARREL
|MOBILE
|36695
|MOBILE
|HARRIS, ERIK
|MOBILE
|36688
|MOBILE
|HAWKINS, HOWARD
|MOBILE
|36602
|MOBILE
|HERRING, ROBERT M & KRISTEN C
|MOBILE
|36605
|MOBILE
|HUBBART, WESLEY F
|MOBILE
|36695
|MOBILE
|JONES SR, CURTIS W
|MOBILE
|36610
|MOBILE
|JONES, DEONTAYE
|MOBILE
|36608
|MOBILE
|JONES, MARSHALL D
|MOBILE
|36617
|MOBILE
|KEASLER, BRITTNEY L
|MOBILE
|36609
|MOBILE
|KELLEY, SHLONDA T
|MOBILE
|36604
|MOBILE
|KELLY, FRANK L JR
|MOBILE
|36609
|MOBILE
|LAYTON, SEAN
|MOBILE
|36610
|MOBILE
|LIPFORD, CHRISTOPHER
|MOBILE
|36605
|MOBILE
|MAJEED, SALLAL
|MOBILE
|36606
|MOBILE
|MATHERS, MALLORY
|MOBILE
|36601
|MOBILE
|MCCAFFREY, RAYMOND A & KATHERINE E I
|MOBILE
|36633
|MOBILE
|MCGUIRE, GEORGE
|MOBILE
|36609
|MOBILE
|MEZA RODRIGUEZ, MARCELA
|MOBILE
|36609
|MOBILE
|MOORE, BRANDON B & C GRAINGER
|MOBILE
|36693
|MOBILE
|MOORE, CLYDE K
|MOBILE
|35001
|MOBILE
|MOORE, TERRY G
|MOBILE
|36602
|MOBILE
|MORRISON, RONALD V
|MOBILE
|36611
|MOBILE
|MUNGUIA SALAZAR, JOSUE E
|MOBILE
|36609
|MOBILE
|NALBANDIAN, MARIE M
|MOBILE
|36625
|MOBILE
|NIEVES, MAYRA
|MOBILE
|36610
|MOBILE
|OSBORNE, WINNIE B
|MOBILE
|36608
|MOBILE
|PATTERSON, DEMETRIUS L
|MOBILE
|36608
|MOBILE
|PEREZ PADUA, DAVID E
|MOBILE
|36609
|MOBILE
|PETTWAY, WILLIE
|MOBILE
|36605
|MOBILE
|POLK, JOE C II
|MOBILE
|36608
|MOBILE
|PURNELL, ALDEN G
|MOBILE
|36610
|MOBILE
|RAINER, JOHN
|MOBILE
|36609
|MOBILE
|REYES CONTRERAS, F & C DEL CARMEN
|MOBILE
|36608
|MOBILE
|RICHARDS, DIANE B
|MOBILE
|36695
|MOBILE
|RICHARDSON, HEATHER C
|MOBILE
|36695
|MOBILE
|RILEY CLARK, MATTHEW QUINN
|MOBILE
|36619
|MOBILE
|ROTHENBERG, MERLON B
|MOBILE
|36618
|MOBILE
|RUIZ, JUAN J & SARA RODRIGUEZ
|MOBILE
|36609
|MOBILE
|SAWIN, BRADLEY T
|MOBILE
|36602
|MOBILE
|SCARBROUGH, ANTHONY
|MOBILE
|36695
|MOBILE
|SCHRICKEL, GARY H
|MOBILE
|36616
|MOBILE
|SHEETS, THOMAS J
|MOBILE
|36618
|MOBILE
|SMITH, JEREMY
|MOBILE
|36605
|MOBILE
|SPRAGGINS, CESCIL V
|MOBILE
|36612
|MOBILE
|TAYLOR, RUTHIE
|MOBILE
|36609
|MOBILE
|TERRELL, XAVIER L
|MOBILE
|36608
|MOBILE
|THOMAS, DAVID
|MOBILE
|36608
|MOBILE
|THOMAS, DAVID E
|MOBILE
|36618
|MOBILE
|TURNER JR, DAVE
|MOBILE
|36609
|MOBILE
|VIOLANTE, CESAR
|MOBILE
|36619
|MOBILE
|WASHINGTON, EARL J
|MOBILE
|36617
|MOBILE
|WASSERLEBEN, BRITTANY D
|MOBILE
|36611
|MOBILE
|WATTERS, ANDREW J
|MOBILE
|36604
|MOBILE
|WHITE, CARLIARKA L
|MOBILE
|36605
|MOBILE
|WHITE, ISABELLA B
|MOBILE
|36608
|MOBILE
|WILLIAMS, DAVID D
|MOBILE
|36605
|MOBILE
|WILSON, KELVIN
|MOBILE
|36608
|MOBILE
|WILSON, KENNETH P
|MOBILE
|36602
|MOBILE
|WILSON, ROBERT A
|MOBILE
|36609
|MOBILE
|WRIGHT, WILLIE
|MOBILE
|36601
|MOBILE
|ZANE, CHRISTIAN
|MOBILE
|36602
|MOBILE
|RANKIN, TALINISIA
|SAINT ELMO
|36568
|MOBILE
|ROBINSON, CARL B
|SAINT ELMO
|36568
|MOBILE
|BOHLEMAN, JERRITT
|SARALAND
|36571
|MOBILE
|BORDERS, ROB
|SARALAND
|36571
|MOBILE
|KOFONIS, NICHOLAS M
|SARALAND
|36571
|MOBILE
|PADGETT, JANA
|SARALAND
|36571
|MOBILE
|DYKES, RONALD A
|SATSUMA
|36572
|MOBILE
|GARTMAN, LAUREN A
|SATSUMA
|36572
|MOBILE
|BILLANTE, JASON
|SEMMES
|36575
|MOBILE
|COLLIER, JEREMY S & HEIDI N CLARK
|SEMMES
|36575
|MOBILE
|HEUBACH, CAISON
|SEMMES
|36575
|MOBILE
|PATTERSON, JASON W
|SEMMES
|36575
|MOBILE
|RESTER, RONNIE R & BOBBIE M
|SEMMES
|36575
|MOBILE
|WILSON, CIERRA
|SEMMES
|36575
|MOBILE
|BOSARGE, JAMES L
|THEODORE
|36582
|MOBILE
|BROWN, TERRANCE L
|THEODORE
|36582
|MOBILE
|HOLDEMAN, HEATHER J
|THEODORE
|36582
|MOBILE
|MOUTON, TAMMY F
|THEODORE
|36582
|MOBILE
|WADE, KENNETH J & REBECCA T
|THEODORE
|36590
|MOBILE
|WALTERS, HAROLD F
|THEODORE
|36582
|MOBILE
|COATE, JAMES R & PATRICIA R
|WILMER
|36587
|MOBILE
|JONES, BLANE
|WILMER
|36587
|MOBILE
|MARTIN, JOHNITA
|MEXIA
|36458
|MONROE
|MCMILLIAN, SUNSHINE
|MONROEVILLE
|36460
|MONROE
|BYRD, JUSTIN D
|PETERMAN
|36471
|MONROE
|ROGERS, WILLIAM
|PETERMAN
|36471
|MONROE
|COLEY, JOHN
|HOPE HULL
|36043
|MONTGOMERY
|WEAVER, BOBBY C
|LAPINE
|36046
|MONTGOMERY
|ALLEN, ANTONIO D
|MONTGOMERY
|36117
|MONTGOMERY
|ALLEN, CHARRENE T
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|ALLEN, KIERSTON
|MONTGOMERY
|36106
|MONTGOMERY
|ALLEN, MACK & MARY
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|BAGGETT, EDITH
|MONTGOMERY
|36117
|MONTGOMERY
|BAILEY, TERRY
|MONTGOMERY
|36101
|MONTGOMERY
|BAKER, AILEEN
|MONTGOMERY
|36107
|MONTGOMERY
|BAKER, DELANO
|MONTGOMERY
|36105
|MONTGOMERY
|BARTON, ROBERT H
|MONTGOMERY
|36119
|MONTGOMERY
|BAUER, STEPHEN B & KATHRYN K
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|BECK, JOHN C JR
|MONTGOMERY
|36111
|MONTGOMERY
|BECK, MARTHA K
|MONTGOMERY
|36111
|MONTGOMERY
|BELL, BRANDON
|MONTGOMERY
|36104
|MONTGOMERY
|BERRY, EURLINE
|MONTGOMERY
|36117
|MONTGOMERY
|BETTIS, MICHAEL A
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|BOWERS, GEORGE
|MONTGOMERY
|36104
|MONTGOMERY
|BRIDGES, ROSA
|MONTGOMERY
|36105
|MONTGOMERY
|BROWN, FANNY
|MONTGOMERY
|36101
|MONTGOMERY
|BROWN, JAMES E
|MONTGOMERY
|36108
|MONTGOMERY
|BROWNING, AMANDA
|MONTGOMERY
|36104
|MONTGOMERY
|CAIN, JEFFERY L
|MONTGOMERY
|36104
|MONTGOMERY
|CALHOUN, ABBIE
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|CALHOUN, GABRIELLE
|MONTGOMERY
|36109
|MONTGOMERY
|CALLOWAY, DEANDRE
|MONTGOMERY
|36104
|MONTGOMERY
|CAMPBELL, LABARRON J
|MONTGOMERY
|36117
|MONTGOMERY
|CAPPS, JOHN & MICHELLE CLECKLER
|MONTGOMERY
|36105
|MONTGOMERY
|CAPPS, JOHN G
|MONTGOMERY
|36105
|MONTGOMERY
|CARRILLO, ELIAS J
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|CARTER, DANTRELL
|MONTGOMERY
|36110
|MONTGOMERY
|CEASER, MELVIN
|MONTGOMERY
|36109
|MONTGOMERY
|COLE, DOROTHY
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|COOK, JERRY H
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|COOLEY SMITH, ADRIENNE
|MONTGOMERY
|36109
|MONTGOMERY
|CUESTA-MACHUCA, JUAN
|MONTGOMERY
|36107
|MONTGOMERY
|DANIELS, MALCOMB M
|MONTGOMERY
|36105
|MONTGOMERY
|DAVIS, DANNIE M
|MONTGOMERY
|36104
|MONTGOMERY
|DIXON, WILLIE
|MONTGOMERY
|36110
|MONTGOMERY
|DRIVER, JAMIE
|MONTGOMERY
|36117
|MONTGOMERY
|DUNCAN, WILLIAM
|MONTGOMERY
|36117
|MONTGOMERY
|DUNN, CHARLES G
|MONTGOMERY
|36110
|MONTGOMERY
|EASLEY, HERMAN
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|EDWARDS, MARY
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|ELLIS, AMANDA B
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|EMERSON, BRENDA
|MONTGOMERY
|36107
|MONTGOMERY
|EVANS, WILLIAM D & MELISSA
|MONTGOMERY
|36110
|MONTGOMERY
|FAIRE, JEFFERY
|MONTGOMERY
|36117
|MONTGOMERY
|FAJARDO, RAYNER & E ZUNUN ROMERO
|MONTGOMERY
|36110
|MONTGOMERY
|GALICIA, ANTONIO & EPIFANIA VENTURA
|MONTGOMERY
|36107
|MONTGOMERY
|GEORGE, MARY NELL
|MONTGOMERY
|36117
|MONTGOMERY
|GIRON HERNANDEZ, J & A RAMIREZ MEZA
|MONTGOMERY
|36107
|MONTGOMERY
|GIVNER, GEORGE C JR
|MONTGOMERY
|36101
|MONTGOMERY
|GOLTHY, GARY L
|MONTGOMERY
|36105
|MONTGOMERY
|GOMEZ-COTLAME, ISAI
|MONTGOMERY
|36117
|MONTGOMERY
|GRANT, EUNICE
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|GREEN, KATHY
|MONTGOMERY
|36105
|MONTGOMERY
|GUY, JUDITH M
|MONTGOMERY
|36117
|MONTGOMERY
|HAGAN, CHARLES
|MONTGOMERY
|36104
|MONTGOMERY
|HALL, CHANTE M
|MONTGOMERY
|36106
|MONTGOMERY
|HARBIN, GAIL
|MONTGOMERY
|36108
|MONTGOMERY
|HARDY, RICKY JR
|MONTGOMERY
|36107
|MONTGOMERY
|HARRIS, JOHN A
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|HARRIS, RUBY
|MONTGOMERY
|36108
|MONTGOMERY
|HAYHURST, DEAN C
|MONTGOMERY
|36106
|MONTGOMERY
|HEARD, ANTIONETTE
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|HELMS, LATARCHIA S
|MONTGOMERY
|36106
|MONTGOMERY
|HICKS, JERRY W
|MONTGOMERY
|36125
|MONTGOMERY
|HINSON, MICHAEL
|MONTGOMERY
|36117
|MONTGOMERY
|HOLLIS, VICTOR L
|MONTGOMERY
|36105
|MONTGOMERY
|HOOD, LIZZIE
|MONTGOMERY
|36111
|MONTGOMERY
|HOOKS, MICHAEL L
|MONTGOMERY
|36106
|MONTGOMERY
|HORTON, SHIRLEY
|MONTGOMERY
|36110
|MONTGOMERY
|HOWARD, JAMES E
|MONTGOMERY
|36117
|MONTGOMERY
|HUMPHREY, FREDERICK
|MONTGOMERY
|36108
|MONTGOMERY
|HUMPHREY, JERIKA A
|MONTGOMERY
|36117
|MONTGOMERY
|HUTCHINSON, KIMALA
|MONTGOMERY
|36107
|MONTGOMERY
|HYDE, JAMES
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|JACKSON, ALBERTA S
|MONTGOMERY
|36117
|MONTGOMERY
|JENKINS, CHAYNING A
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|JOHNSON, CRYSTAL
|MONTGOMERY
|36109
|MONTGOMERY
|JOHNSON, HATTIANA
|MONTGOMERY
|36117
|MONTGOMERY
|JOHNSON, JEFFREY
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|JOHNSON, LINDA
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|JOHNSON, TOMMY L
|MONTGOMERY
|36104
|MONTGOMERY
|JONES, DARIN
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|KEITH, JERRY
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|KELLER, WOODROW
|MONTGOMERY
|36117
|MONTGOMERY
|KELLY, ANGEL J
|MONTGOMERY
|36104
|MONTGOMERY
|KELLY, TAKEENA S
|MONTGOMERY
|36110
|MONTGOMERY
|KENCHEN, CHARLES
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|KENDRICK, PAUL B
|MONTGOMERY
|36117
|MONTGOMERY
|KING, ALBERT JR
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|KING, CAROLYN
|MONTGOMERY
|36108
|MONTGOMERY
|KIRBY, GARY
|MONTGOMERY
|36104
|MONTGOMERY
|LACEY, MARY C
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|LAMAR, LLEWELLYN A
|MONTGOMERY
|36117
|MONTGOMERY
|LANGLEY, JOHN E JR
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|LATTANZI, CHARLES A & ELIZABETH A
|MONTGOMERY
|36117
|MONTGOMERY
|LEONARD, TIFFANY L
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|LOCKLEY, DELTRICK
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|LONG, DAVID
|MONTGOMERY
|36108
|MONTGOMERY
|MAHONE, JIMMIE
|MONTGOMERY
|36107
|MONTGOMERY
|MALDON, RODERICK O
|MONTGOMERY
|36104
|MONTGOMERY
|MANN, JAMES
|MONTGOMERY
|36125
|MONTGOMERY
|MARSHALL, GREGORY H
|MONTGOMERY
|36110
|MONTGOMERY
|MARYLAND, KIMBERLY
|MONTGOMERY
|36109
|MONTGOMERY
|MASTERS, PATTY
|MONTGOMERY
|36110
|MONTGOMERY
|MATTHEWS, CHRISTINE M
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|MAY, ASTERIO
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|MCCONICO, JESSE L
|MONTGOMERY
|36117
|MONTGOMERY
|MCCOY, JASMINE
|MONTGOMERY
|36104
|MONTGOMERY
|MCGLOWN, JOHN
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|MCKINNEY, CHARLENE
|MONTGOMERY
|36117
|MONTGOMERY
|MCQUEEN, MICHAEL
|MONTGOMERY
|36108
|MONTGOMERY
|MCTIER, LEANNA L
|MONTGOMERY
|36110
|MONTGOMERY
|MILLER, ANTHONY
|MONTGOMERY
|36109
|MONTGOMERY
|MILLER, JAMES H III
|MONTGOMERY
|36111
|MONTGOMERY
|MILLS, PHILLIP
|MONTGOMERY
|36104
|MONTGOMERY
|MONTGOMERY, MELVIN
|MONTGOMERY
|36110
|MONTGOMERY
|MOORE, DEBRA
|MONTGOMERY
|36108
|MONTGOMERY
|MOORE, GLORIA
|MONTGOMERY
|36111
|MONTGOMERY
|MOORE, MICHAEL
|MONTGOMERY
|36117
|MONTGOMERY
|MOORE, NELLIE J
|MONTGOMERY
|36108
|MONTGOMERY
|MORALES, CARLOS H
|MONTGOMERY
|36117
|MONTGOMERY
|MOSLEY, ANDIE A
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|MYERS, SANDRA
|MONTGOMERY
|36108
|MONTGOMERY
|NASH, ARISTA
|MONTGOMERY
|36111
|MONTGOMERY
|NASH, FRANKLIN
|MONTGOMERY
|36117
|MONTGOMERY
|NELSON, JARVARIS
|MONTGOMERY
|36108
|MONTGOMERY
|NELSON, RUTH
|MONTGOMERY
|36109
|MONTGOMERY
|NELSON, THEODORE
|MONTGOMERY
|36110
|MONTGOMERY
|NICHOLS, RANDY
|MONTGOMERY
|36125
|MONTGOMERY
|NOE, DAVID
|MONTGOMERY
|36110
|MONTGOMERY
|ODEN, VASSIE
|MONTGOMERY
|36109
|MONTGOMERY
|OIVERY, JESSIE
|MONTGOMERY
|36117
|MONTGOMERY
|OSGOOD, MICHAEL
|MONTGOMERY
|36117
|MONTGOMERY
|OSIEA, CARL
|MONTGOMERY
|36106
|MONTGOMERY
|OWENS, SHONDA N & TRADALE DILLARD
|MONTGOMERY
|36106
|MONTGOMERY
|PATEL, DINU & INDU
|MONTGOMERY
|36108
|MONTGOMERY
|PAYNE, BRET
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|PECH-PECH, ANDRES & M AGUILAR-PECH
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|PENDLETON, SHEILA M
|MONTGOMERY
|36108
|MONTGOMERY
|PENN, DENETA L
|MONTGOMERY
|36109
|MONTGOMERY
|PINKSTON, KATHERINE G
|MONTGOMERY
|36124
|MONTGOMERY
|PONDER, TERENCE
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|REESE, ANNIE
|MONTGOMERY
|36105
|MONTGOMERY
|RICE, THOMAS
|MONTGOMERY
|36107
|MONTGOMERY
|RICHARDSON, MARTHA
|MONTGOMERY
|36117
|MONTGOMERY
|ROBERTSON, RONNIE
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|ROBINSON, RANDOLPH
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|RODRIGUEZ-BARRERA, P & G VELAZQUEZ-A
|MONTGOMERY
|36109
|MONTGOMERY
|RUMPH, MAE
|MONTGOMERY
|36108
|MONTGOMERY
|RUSH, TIA L
|MONTGOMERY
|36104
|MONTGOMERY
|RUSSELL, STEPHANIE M
|MONTGOMERY
|36111
|MONTGOMERY
|SHERLING, AVID R
|MONTGOMERY
|36117
|MONTGOMERY
|SHOEMORE, DERRICK K
|MONTGOMERY
|36105
|MONTGOMERY
|SHUM, JEFFREY A
|MONTGOMERY
|36109
|MONTGOMERY
|SMITH, ANTHONY J
|MONTGOMERY
|36108
|MONTGOMERY
|SMITH, DARRIUS
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|SMITH, JERRY L
|MONTGOMERY
|36105
|MONTGOMERY
|SMITH, JONATHON
|MONTGOMERY
|36107
|MONTGOMERY
|SMITH, JOSEPHINE
|MONTGOMERY
|36104
|MONTGOMERY
|SMITH, SATARUS
|MONTGOMERY
|36106
|MONTGOMERY
|SMITHEY, JOSEPH
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|SPRADLIN, THOMAS RICHARD
|MONTGOMERY
|36107
|MONTGOMERY
|STEWART, RAMONE
|MONTGOMERY
|36105
|MONTGOMERY
|STREETER, KURVIN L
|MONTGOMERY
|36109
|MONTGOMERY
|SUDDITH, BARBARA
|MONTGOMERY
|36109
|MONTGOMERY
|TARVER, TIFFANY
|MONTGOMERY
|36118
|MONTGOMERY
|THOMAS, LESSIE L
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|THOMAS, MARGARET
|MONTGOMERY
|36111
|MONTGOMERY
|THOMAS, RODERICK
|MONTGOMERY
|36105
|MONTGOMERY
|THOMAS, RUBY
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|THOMPSON, KATHRYN
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|TILLMAN, PAMELA K
|MONTGOMERY
|36123
|MONTGOMERY
|TUCKER, AGNES H
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|VASQUEZ, OBNIEL & EUNICE MARROQUIN
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|VICKERS, ASHLEE
|MONTGOMERY
|36106
|MONTGOMERY
|VICTORY, RONNIE
|MONTGOMERY
|36125
|MONTGOMERY
|WALTER, WESLEY D
|MONTGOMERY
|36109
|MONTGOMERY
|WEEKS, KEITH V
|MONTGOMERY
|36111
|MONTGOMERY
|WHITE, CASHONNA
|MONTGOMERY
|36114
|MONTGOMERY
|WILLIAMS, JESSICA D
|MONTGOMERY
|36111
|MONTGOMERY
|WILLIAMS, TALISHA
|MONTGOMERY
|36117
|MONTGOMERY
|WILSON, RODNEY
|MONTGOMERY
|36110
|MONTGOMERY
|WISE, ADRETTA
|MONTGOMERY
|36107
|MONTGOMERY
|WISE, ALFRED
|MONTGOMERY
|36108
|MONTGOMERY
|WISE, JASON
|MONTGOMERY
|36108
|MONTGOMERY
|WOODS, CLEMMESHA
|MONTGOMERY
|36111
|MONTGOMERY
|WRIGHT, CARITA
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|WRIGHT, HERTIS L
|MONTGOMERY
|36111
|MONTGOMERY
|WRIGHT, RANDELL
|MONTGOMERY
|36116
|MONTGOMERY
|YOUNG, GREGORY LAMONT
|MONTGOMERY
|36104
|MONTGOMERY
|ZENE, ALVIN
|MONTGOMERY
|36109
|MONTGOMERY
|ZETRENN, PETER
|MONTGOMERY
|36104
|MONTGOMERY
|TELLIS, CHARLIE J
|MOUNT MEIGS
|36057
|MONTGOMERY
|JOHNSON, DEON
|PIKE ROAD
|36064
|MONTGOMERY
|PAYTON, JEREMY
|PIKE ROAD
|36064
|MONTGOMERY
|DOYLE, JESSICA L
|DANVILLE
|35619
|MORGAN
|ANDRES, FELIPE & A JOSE GASPAR
|DECATUR
|35603
|MORGAN
|CAMACHO TORRES, ELIHU
|DECATUR
|35603
|MORGAN
|COLEMAN, FORREST A
|DECATUR
|35603
|MORGAN
|EVANS, MARK A
|DECATUR
|35603
|MORGAN
|GARTH, MONIQUE L
|DECATUR
|35601
|MORGAN
|GOMEZ, NELLY
|DECATUR
|35601
|MORGAN
|HANVEY, JAMES B
|DECATUR
|35601
|MORGAN
|HOLLIS, SEAN & SANDIE L
|DECATUR
|35602
|MORGAN
|LEON VEGA, IRMA
|DECATUR
|35601
|MORGAN
|MATEO, AGUSTIN
|DECATUR
|35601
|MORGAN
|MAYE, TIMOTHY P
|DECATUR
|35601
|MORGAN
|MENDEZ PASCUAL, MIGUEL
|DECATUR
|35601
|MORGAN
|MITHCHELL, GREGORY G
|DECATUR
|35601
|MORGAN
|PARKER, JAMES R
|DECATUR
|35603
|MORGAN
|PARTAIN, MARY E
|DECATUR
|35603
|MORGAN
|ROMAN NUNEZ, MIGUEL A
|DECATUR
|35601
|MORGAN
|SALOMON, IGNACIO S & PAMELA M
|DECATUR
|35601
|MORGAN
|TURNER, DALPHINE E
|DECATUR
|35601
|MORGAN
|WHITFIELD, KRISTY L
|DECATUR
|35602
|MORGAN
|WILLIAMS, RONALD J
|DECATUR
|35601
|MORGAN
|ADERHOLD, JASON L & SHAWN T
|HARTSELLE
|35640
|MORGAN
|EUDY, LESLIE G
|HARTSELLE
|35640
|MORGAN
|NOLDEN, ANTHONY K
|HARTSELLE
|35640
|MORGAN
|POPE, AMY
|HARTSELLE
|35640
|MORGAN
|SIMMONS, BRITTANY N
|HARTSELLE
|35640
|MORGAN<, /TD>
|SIVLEY, ROBERT
|HARTSELLE
|35640
|MORGAN
|STAUDT, ROBERT & KRISTINE
|HARTSELLE
|35640
|MORGAN
|LANDS, NICK C
|LACEYS SPRING
|35754
|MORGAN
|JOHNSON, DEAERIUS M
|SOMERVILLE
|35670
|MORGAN
|LEE, SHEILA M
|SOMERVILLE
|35670
|MORGAN
|REEVES, TYLER D
|SOMERVILLE
|35670
|MORGAN
|RODRIGUEZ, JULIO C & KELLY J TIDWELL
|SOMERVILLE
|35670
|MORGAN
|SPICER, PENNY L
|SOMERVILLE
|35670
|MORGAN
|HAHN, SARAH J
|TRINITY
|35673
|MORGAN
|POSEY, BRITTANY
|TRINITY
|35673
|MORGAN
|SHERRILL, JAMES S
|TRINITY
|35673
|MORGAN
|BARNFIELD, LORENZO
|MARION
|36756
|PERRY
|JACKONS, MARY R
|MARION
|36756
|PERRY
|JONES, ELIZABETH S
|MARION
|36756
|PERRY
|WILLIAMS, MATTHEW
|UNIONTOWN
|36786
|PERRY
|ABRAMO, CARL
|GORDO
|35466
|PICKENS
|GARNER, LESLIE B
|GORDO
|35466
|PICKENS
|DEAN, MARY S
|REFORM
|35481
|PICKENS
|BROWN, CARLISSA D
|TROY
|36081
|PIKE
|CATRETT, TIMOTHY W & BRENDA
|TROY
|36079
|PIKE
|CHEATHEM, ANTHONY D
|TROY
|36081
|PIKE
|JOHNSON, JAMES R & FRANKIE R
|TROY
|36081
|PIKE
|JORDAN, LOMAX
|TROY
|36081
|PIKE
|MCBRIDE, JACK E
|TROY
|36081
|PIKE
|MCMEANS, DEVOSKI
|TROY
|36081
|PIKE
|MCMEANS, JESSE
|TROY
|36081
|PIKE
|MIXON, KALETTE R
|TROY
|36081
|PIKE
|PHELAN, DAVID E & JAN R
|TROY
|36081
|PIKE
|SPICELAND, TY R
|TROY
|36079
|PIKE
|BRYANT, TOMMY
|ROANOKE
|36274
|RANDOLPH
|TURNER, CHRISTIE
|ROANOKE
|36274
|RANDOLPH
|MILES, SHELIA
|FORT MITCHELL
|36856
|RUSSELL
|BOOKER, TIFFANY M
|PHENIX CITY
|36869
|RUSSELL
|COLEMAN, WILLIE J
|PHENIX CITY
|36867
|RUSSELL
|DISMUKES, DON V & SYBILE B
|PHENIX CITY
|36867
|RUSSELL
|DUNNER, MIKE
|PHENIX CITY
|36867
|RUSSELL
|FRIAS PEREZ, ALFONSO
|PHENIX CITY
|36869
|RUSSELL
|KINZALOW, MARIANNA
|PHENIX CITY
|36867
|RUSSELL
|LEWIS, JAMIE K
|PHENIX CITY
|36867
|RUSSELL
|PRIETO, CYDNEY L
|PHENIX CITY
|36867
|RUSSELL
|ROWLAND, WILLIAM E
|PHENIX CITY
|36867
|RUSSELL
|SPIVEY, BOBBY T
|PHENIX CITY
|36867
|RUSSELL
|THOMAS, KELVIN B
|PHENIX CITY
|36869
|RUSSELL
|WHITE, JOHNNY C & BETTY J
|PHENIX CITY
|36869
|RUSSELL
|SCHONTUBE, TANA M
|PITTSVIEW
|36871
|RUSSELL
|MALONE, ANGELA R
|ASHVILLE
|35953
|SAINT CLAIR
|MCMURRAY, JIMMY
|ASHVILLE
|35953
|SAINT CLAIR
|THREATT, ANTOINETTE
|CROPWELL
|35054
|SAINT CLAIR
|HILL, RACHAEL MARIE
|MOODY
|35004
|SAINT CLAIR
|WOODS, GARAN D
|MOODY
|35004
|SAINT CLAIR
|COUPLAND, ANTHONY R
|ODENVILLE
|35120
|SAINT CLAIR
|BROWN, TERRAH C
|PELL CITY
|35128
|SAINT CLAIR
|ERVIN, BRUCE & BOUVIER
|PELL CITY
|35125
|SAINT CLAIR
|FANTAYE, WONDUSEN S
|PELL CITY
|35125
|SAINT CLAIR
|LONG, CHESTER AL
|PELL CITY
|35128
|SAINT CLAIR
|PACE, CHARLES H
|PELL CITY
|35128
|SAINT CLAIR
|RANKIN, SHELDON L
|PELL CITY
|35125
|SAINT CLAIR
|RIGHTER, ROBERT W
|PELL CITY
|35141
|SAINT CLAIR
|RIOS, MARIA S
|PELL CITY
|35128
|SAINT CLAIR
|WEAVER, ELI W
|PELL CITY
|35125
|SAINT CLAIR
|WRIGHT, FELIX E & LINDA W
|PELL CITY
|35128
|SAINT CLAIR
|CARTER, RANDALL D
|RAGLAND
|35131
|SAINT CLAIR
|FAVORS, CHRIS
|RIVERSIDE
|35135
|SAINT CLAIR
|FARMER, ANTHONY
|SPRINGVILLE
|35146
|SAINT CLAIR
|JOHNSON, GINGER D
|SPRINGVILLE
|35146
|SAINT CLAIR
|BIVINS, MELODY
|ALABASTER
|35007
|SHELBY
|BURNS, CONNIE F
|ALABASTER
|35007
|SHELBY
|GOMEZ-ZEPAHUA, J & M ZEPAHUA-GARCIA
|ALABASTER
|35007
|SHELBY
|GREEN, MARK D
|ALABASTER
|35007
|SHELBY
|LANDAVERDE, ROSA D
|ALABASTER
|35007
|SHELBY
|MCCARTY, DONALD E
|ALABASTER
|35007
|SHELBY
|SINKFIELD, CLINTSON
|ALABASTER
|35007
|SHELBY
|VELASQUEZ SANCHEZ, ANABEL
|ALABASTER
|35007
|SHELBY
|WILSON, STEWART T
|ALABASTER
|35007
|SHELBY
|ALEXANDER, MICHAEL F JR
|BIRMINGHAM
|35242
|SHELBY
|ANDERSON, TONITA S
|BIRMINGHAM
|35242
|SHELBY
|BAUTISTA, MARIO ROMUALDA & MA FELIPE
|BIRMINGHAM
|35242
|SHELBY
|BOYD, KATHRYN
|BIRMINGHAM
|35242
|SHELBY
|BRIDGES, ROMIKA
|BIRMINGHAM
|35242
|SHELBY
|BRYANT, TIANISHA M
|BIRMINGHAM
|35242
|SHELBY
|CASTILLO CRUZ, D & J ARTEAGA ROMERO
|BIRMINGHAM
|35242
|SHELBY
|GRANT JR, RICHARD J
|BIRMINGHAM
|35242
|SHELBY
|HANCOCK, JOHN A
|BIRMINGHAM
|35242
|SHELBY
|HYATT , TANYA C
|BIRMINGHAM
|35242
|SHELBY
|INGRAM, MICHAEL JUSTIN
|BIRMINGHAM
|35242
|SHELBY
|MOLINA MARTINEZ, J & C NAVA SALAZAR
|BIRMINGHAM
|35242
|SHELBY
|NAFTEL, SHANNON
|BIRMINGHAM
|35242
|SHELBY
|OSORIO, TORIBIO S & KRISTINA D
|BIRMINGHAM
|35242
|SHELBY
|PRATER, RONALD C
|BIRMINGHAM
|35242
|SHELBY
|SHEPHERD, HUNTER
|BIRMINGHAM
|35242
|SHELBY
|WILLIAMS, CARRIE L
|BIRMINGHAM
|35242
|SHELBY
|BUCKELEW, MARY H
|CALERA
|35040
|SHELBY
|BUSH, FAITH REAGAN
|CALERA
|35040
|SHELBY
|MCKINNEY, KIMBERLY M
|CALERA
|35040
|SHELBY
|SELLERS, CHARLES A
|CALERA
|35040
|SHELBY
|VICKERS, BRIEN W
|CALERA
|35040
|SHELBY
|ARNOLD, JENNA R
|COLUMBIANA
|35051
|SHELBY
|LYKES, TERRELL L
|COLUMBIANA
|35051
|SHELBY
|PIERCE, CASEY
|COLUMBIANA
|35051
|SHELBY
|MCGINNIS, TERESA
|HARPERSVILLE
|35078
|SHELBY
|VAN GIESON, BRYON MATTHEW
|HELENA
|35080
|SHELBY
|DAVIS, BRANDON M
|MONTEVALLO
|35115
|SHELBY
|KILLINGSWORTH, WENDY M
|MONTEVALLO
|35115
|SHELBY
|LANDAVERDE CABALLERO, ELMI N
|MONTEVALLO
|35115
|SHELBY
|RUSS, NATHANIEL M
|MONTEVALLO
|35115
|SHELBY
|AVILA GARCIA, J & V GARCIA ESPINOSA
|PELHAM
|35124
|SHELBY
|BERNAL, MARGARITO & ANGELICA DIMAS
|PELHAM
|35124
|SHELBY
|KHAN, SHAMIM & PAIGE
|PELHAM
|35124
|SHELBY
|LOPEZ, DOMINGO
|PELHAM
|35124
|SHELBY
|MCADAMS, ASHLEY A
|PELHAM
|35124
|SHELBY
|MILLIGAN, JACOB A
|PELHAM
|35124
|SHELBY
|PATTY, NORMAN K & JANEY H
|PELHAM
|35124
|SHELBY
|RODRIGUEZ, SANTOS
|PELHAM
|35124
|SHELBY
|SUTTON, JENNIFER M
|PELHAM
|35124
|SHELBY
|SYLTIE, ERIC M
|PELHAM
|35124
|SHELBY
|FREEMAN, ARNOLD P & DOROTHY A JR
|SHELBY
|35143
|SHELBY
|ESTELL, LARRY T
|VINCENT
|35178
|SHELBY
|WINDOM, CASSANDRA P
|WILSONVILLE
|35186
|SHELBY
|BONDS, GREGORY E
|WILTON
|35187
|SHELBY
|DANIELS, DEWAYNE
|GAINESVILLE
|35464
|SUMTER
|WILLIAMS, STEVEN L
|LIVINGSTON
|35470
|SUMTER
|YONKER, ERIC
|YORK
|36925
|SUMTER
|GARRETT, PERCY
|ALPINE
|35014
|TALLADEGA
|CLINE, MARLON & DIANA M
|CHILDERSBURG
|35044
|TALLADEGA
|EZEKIEL, TRENT D
|CHILDERSBURG
|35044
|TALLADEGA
|BROWNING, VERTIS O
|LINCOLN
|35096
|TALLADEGA
|PHILLIPS, BENJAMIN D
|LINCOLN
|35096
|TALLADEGA
|COCKRELL, TARA R
|MUNFORD
|36268
|TALLADEGA
|CORDOBA, JOSE & V LERIO CORDOBA
|MUNFORD
|36268
|TALLADEGA
|HAMMETT, JACOB A
|MUNFORD
|36268
|TALLADEGA
|SIRMANS, JOSEPH M
|MUNFORD
|36268
|TALLADEGA
|SWINFORD, DOROTHY M
|MUNFORD
|36268
|TALLADEGA
|ACEVEDO, VICTORIA
|SYLACAUGA
|35150
|TALLADEGA
|BREWER, MARY A
|SYLACAUGA
|35150
|TALLADEGA
|DAVIS, QIANA S
|SYLACAUGA
|35150
|TALLADEGA
|HEADLEY, TIMOTHY D
|SYLACAUGA
|35151
|TALLADEGA
|HEADLY, DEWAYNE
|SYLACAUGA
|35151
|TALLADEGA
|HERNANDEZ, TEDDY R
|SYLACAUGA
|35150
|TALLADEGA
|PRICE, CHERI
|SYLACAUGA
|35150
|TALLADEGA
|STOCKS, JIMMY W & JUDITH
|SYLACAUGA
|35150
|TALLADEGA
|TRIBBLE, RYAN J
|SYLACAUGA
|35150
|TALLADEGA
|VINCENT, VICKIE L
|SYLACAUGA
|35151
|TALLADEGA
|WHITE, MATTHEW N
|SYLACAUGA
|35150
|TALLADEGA
|WRIGHT, MACHELLE L
|SYLACAUGA
|35150
|TALLADEGA
|BRYANT, KAYLA
|TALLADEGA
|35160
|TALLADEGA
|EISTON, KENNETH W
|TALLADEGA
|35160
|TALLADEGA
|PETTIS, MALISSA R
|TALLADEGA
|35160
|TALLADEGA
|WAITES, LENNIS O
|TALLADEGA
|35161
|TALLADEGA
|FAN, HSIGH LAN
|ALEXANDER CITY
|35010
|TALLAPOOSA
|HAND, JOSEPH B
|ALEXANDER CITY
|35011
|TALLAPOOSA
|JOHNSON, KECIA N
|ALEXANDER CITY
|35010
|TALLAPOOSA
|PACHECO ZARATE, MARIO
|ALEXANDER CITY
|35010
|TALLAPOOSA
|PINSKY, JEFFREY M
|ALEXANDER CITY
|35010
|TALLAPOOSA
|SIMS, JUSTIN S
|ALEXANDER CITY
|35010
|TALLAPOOSA
|TIDWELL, JONATHAN M & SONIA L
|DADEVILLE
|36853
|TALLAPOOSA
|LUNA, DALIA & SANTOS XOOL
|DAVISTON
|36256
|TALLAPOOSA
|AVERETTE, THOMAS T
|COKER
|35452
|TUSCALOOSA
|GOINS, JOHNNY T & ELAINE
|COTTONDALE
|35453
|TUSCALOOSA
|STANLEY, JORDAN
|COTTONDALE
|35453
|TUSCALOOSA
|HILL, RUTH N & WILLIE
|DUNCANVILLE
|35456
|TUSCALOOSA
|SIMMONS, PAULINE H
|DUNCANVILLE
|35456
|TUSCALOOSA
|ANDRES, DIEGO
|NORTHPORT
|35476
|TUSCALOOSA
|BALL, BARBARA K
|NORTHPORT
|35473
|TUSCALOOSA
|BARNETT, JAMES B
|NORTHPORT
|35473
|TUSCALOOSA
|BEASLEY, JEREMY T
|NORTHPORT
|35475
|TUSCALOOSA
|BROWN, THEODORE
|NORTHPORT
|35476
|TUSCALOOSA
|BRYANT, JONATHAN C
|NORTHPORT
|35473
|TUSCALOOSA
|BRYANT, MARCUS
|NORTHPORT
|35476
|TUSCALOOSA
|CLARK, MICHAEL J
|NORTHPORT
|35473
|TUSCALOOSA
|COMBS, BLAIR W & LINDA M
|NORTHPORT
|35473
|TUSCALOOSA
|CROWDER, JEREMY T
|NORTHPORT
|35476
|TUSCALOOSA
|EL-KARAKSY, M G & SAMIA KANDIL
|NORTHPORT
|35476
|TUSCALOOSA
|INGOLD, FREDERICK J & MITZI K
|NORTHPORT
|35473
|TUSCALOOSA
|JOHNSTON, CHARLES E
|NORTHPORT
|35475
|TUSCALOOSA
|KEITH, WILLIAM R
|NORTHPORT
|35475
|TUSCALOOSA
|RANDOLPH, SAM
|NORTHPORT
|35475
|TUSCALOOSA
|SIMS, BRENDA M
|NORTHPORT
|35476
|TUSCALOOSA
|SIMS, BRYAN
|NORTHPORT
|35473
|TUSCALOOSA
|THOMAS, CHARLENE
|NORTHPORT
|35476
|TUSCALOOSA
|WILLIAMS, KENDRICK D
|NORTHPORT
|35476
|TUSCALOOSA
|YOUNG, KENNETH A
|NORTHPORT
|35476
|TUSCALOOSA
|REED, JOYCE A
|RALPH
|35480
|TUSCALOOSA
|ALDHALAI, ABDULSALAM H
|TUSCALOOSA
|35401
|TUSCALOOSA
|ATCHENSON, DANIELLE
|TUSCALOOSA
|35405
|TUSCALOOSA
|ATKINSON, HUGH K
|TUSCALOOSA
|35401
|TUSCALOOSA
|BENNETT, NIBAREJA N
|TUSCALOOSA
|35401
|TUSCALOOSA
|BLACK, CHARLES
|TUSCALOOSA
|35404
|TUSCALOOSA
|BRIDE, GRACIE L
|TUSCALOOSA
|35404
|TUSCALOOSA
|COCHRANE, WILLIE
|TUSCALOOSA
|35404
|TUSCALOOSA
|CONYERS, SAMUEL E IV
|TUSCALOOSA
|35401
|TUSCALOOSA
|CRAWFORD, SAMUEL W
|TUSCALOOSA
|35407
|TUSCALOOSA
|DANIEL, TAMARA C
|TUSCALOOSA
|35401
|TUSCALOOSA
|EATMON, MARCUS N
|TUSCALOOSA
|35401
|TUSCALOOSA
|FRANKS, FELICIA
|TUSCALOOSA
|35401
|TUSCALOOSA
|GHULAMANI, NIZAR & NAVEEN
|TUSCALOOSA
|35406
|TUSCALOOSA
|GREEN, JACOB P
|TUSCALOOSA
|35404
|TUSCALOOSA
|GUILLEN, SHANTELL
|TUSCALOOSA
|35404
|TUSCALOOSA
|HALL, KENYATA L
|TUSCALOOSA
|35405
|TUSCALOOSA
|HARRIS, CHESTER G
|TUSCALOOSA
|35404
|TUSCALOOSA
|HENRY, ZACHERY A & MEREDITH C
|TUSCALOOSA
|35405
|TUSCALOOSA
|HERRERA-ALARCON, MARI & F ESCOBAR
|TUSCALOOSA
|35401
|TUSCALOOSA
|HICKS, MORGAN
|TUSCALOOSA
|35401
|TUSCALOOSA
|HILL, TEHERRIAH
|TUSCALOOSA
|35407
|TUSCALOOSA
|HOLLINGSWORTH, RYAN T
|TUSCALOOSA
|35401
|TUSCALOOSA
|JOLLY, JAMES E
|TUSCALOOSA
|35405
|TUSCALOOSA
|JONES, REBECCA C
|TUSCALOOSA
|35401
|TUSCALOOSA
|JONES, RONALD C
|TUSCALOOSA
|35404
|TUSCALOOSA
|LYONS, SAMUEL J III
|TUSCALOOSA
|35405
|TUSCALOOSA
|MEISSNER, DANIEL J
|TUSCALOOSA
|35404
|TUSCALOOSA
|MELCHOR CAZARES, G & M MARTINEZ CHIM
|TUSCALOOSA
|35404
|TUSCALOOSA
|PAGE, CHRISTA L
|TUSCALOOSA
|35401
|TUSCALOOSA
|PIERCE-WHITEHEAD, PAMELA J
|TUSCALOOSA
|35405
|TUSCALOOSA
|POPE, TERRICA
|TUSCALOOSA
|35401
|TUSCALOOSA
|RAWSON, JOSH
|TUSCALOOSA
|35401
|TUSCALOOSA
|SHEETS, DARRYL J
|TUSCALOOSA
|35404
|TUSCALOOSA
|SINGLETON, SCARLETTE
|TUSCALOOSA
|35405
|TUSCALOOSA
|SISTRUNK, PRINCELLA M
|TUSCALOOSA
|35401
|TUSCALOOSA
|SMITH, ELTON S & TAMITHA
|TUSCALOOSA
|35404
|TUSCALOOSA
|SPENCER, DEE R & FREDDIE MAE
|TUSCALOOSA
|35401
|TUSCALOOSA
|STANDRIDGE, RANDALL G
|TUSCALOOSA
|35401
|TUSCALOOSA
|THOMAS, GREGORY J
|TUSCALOOSA
|35404
|TUSCALOOSA
|THOMPSON, NATALIE
|TUSCALOOSA
|35401
|TUSCALOOSA
|TRAVIS, TIFFANY L
|TUSCALOOSA
|35486
|TUSCALOOSA
|WEBB, JESSIE C
|TUSCALOOSA
|35404
|TUSCALOOSA
|WILSON, HAYWARD D
|TUSCALOOSA
|35401
|TUSCALOOSA
|WOODALL, KATIE A
|TUSCALOOSA
|35404
|TUSCALOOSA
|JOHNSON, TROY
|VANCE
|35490
|TUSCALOOSA
|BRAND, ERICA F
|CARBON HILL
|35549
|WALKER
|KILPATRICK, LANCE A
|GOODSPRINGS
|35560
|WALKER
|ABBOTT, JOHN E
|JASPER
|35502
|WALKER
|BARRERA, ANDREW
|JASPER
|35504
|WALKER
|BENTLEY, SAMUEL B & CINDY D
|JASPER
|35504
|WALKER
|HERNANDEZ BELASCO, RUBEN
|JASPER
|35503
|WALKER
|JUSTICE, JOE S
|JASPER
|35504
|WALKER
|LAUKAITIS, WARREN A & JAMIE
|JASPER
|35501
|WALKER
|MURRAY, LINDA A
|JASPER
|35501
|WALKER
|RAMIREZ, NICOLAS
|JASPER
|35503
|WALKER
|SMITH, WALLY B
|JASPER
|35501
|WALKER
|FUENTES LOPE, CARLOS & A RODRIGUEZ H
|NAUVOO
|35578
|WALKER
|BRUNER, DEBORAH E
|PARRISH
|35580
|WALKER
|VAUGHN, FRANK
|DEER PARK
|36529
|WASHINGTON
|REED, ADAM
|MC INTOSH
|36553
|WASHINGTON
|ROBERTS, SHAYNE M
|CAMDEN
|36726
|WILCOX
|BAKER, JAMES W & BOBBIE R
|ADDISON
|35540
|WINSTON
|TURNER, STEPHEN M & ROXANNE W
|DOUBLE SPRINGS
|35553
|WINSTON
|KNIGHT, PAMELA
|HALEYVILLE
|35565
|WINSTON
|LAWSON, CHEYENNE L
|HALEYVILLE
|35565
|WINSTON
|LUNA RODRIGUEZ, JUAN & ELIZA VAZQUEZ
|HALEYVILLE
|35565
|WINSTON
|PREWITT, WILLIAM
|HALEYVILLE
|35565
|WINSTON
|PHILLIPS, JOSHUA D & BRANDY
|HOUSTON
|35572
|WINSTON
|DECKELMAN, JENNIFER I
|LYNN
|35575
|WINSTON
Officials say the 30-year-old reality television star violated probation, which he was given after he was arrested on March 12 of 2017 for possession of heroin and possession of drug paraphernalia.More
Officials say the 30-year-old reality television star violated probation, which he was given after he was arrested on March 12 of 2017 for possession of heroin and possession of drug paraphernalia.More
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