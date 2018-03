Apple Sauce Recall

CHATTANOOGA (WRCB) -- A Pennsylvania company is recalling some jars of apple sauce after receiving reports of imperfections on the outer rim of the glass jars which may chip when the lid is removed.

Knouse Foods, Inc., of Peach Glen, Penn., is recalling apple sauce (23.5 and 25 oz glass jars only) with the following Best By Dates for these specific UPC Codes:

Label and Item Description Best By Date UPC Code Apple Barn Apple Sauce - Regular - 12/25 oz. 4/3/2012 002246123 Better Valu Apple Sauce - Regular - 12/25 oz. 1/19/2012 007980198940 Better Valu Apple Sauce - Regular - 12/25 oz. 1/20/2012 007980198940 Flavorite Apple Sauce - Cinnamon - 12/25 oz. 1/20/2012 004113002891 Flavorite Apple Sauce - Regular - 12/25 oz. 1/19/2012 004113014171 Flavorite Apple Sauce - Regular - 12/25 oz. 1/20/2012 004113014171 Food Club Apple Sauce - Chunky - 12/25 oz. 2/8/2011 003680022117 Food Club Apple Sauce - Regular - 12/25 oz. 1/20/2012 003680012312 Gefen Apple Sauce - Natural - 12/25 oz. 1/19/2012 001006911910 Gefen Apple Sauce - Regular - 12/25 oz. 1/19/2012 001006910521 Gefen Apple Sauce - Regular - 12/25 oz. 4/6/2012 001006910521 Giant Apple Sauce - Regular - 12/25 oz. 4/6/2011 068826701654 Giant Apple Sauce - Regular - 12/25 oz. 4/8/2011 068826701654 Giant Eagle Apple Sauce - Chunky - 12/25 oz. 12/8/2011 003003401758 Giant Eagle Apple Sauce - Chunky - 12/25 oz. 4/13/2012 003003401758 Greenway Apple Sauce - Unsweetened Organic - 12/25 oz. 12/9/2011 007062535031 Harvest Farms Apple Sauce - Unsweetened Organic - 12/25 oz. 12/9/2011 008685403780 Hy Top Apple Sauce - Cinnamon - 12/25 oz. 1/20/2012 005070001101 IGA Apple Sauce - Cinnamon - 12/25 oz. 1/20/2012 004127003391 IGA Apple Sauce - Regular - 12/25 oz. 1/20/2012 004127089344 IGA Apple Sauce - Unsweetened - 12/25 oz. 4/7/2012 004127002879 Key Food Apple Sauce - Regular - 12/25 oz. 4/6/2012 007329609670 Key Food Apple Sauce - Unsweetened - 12/25 oz. 4/6/2012 007329609640 King Kullen Apple Sauce - Natural Chunky - 12/23.5 oz. 12/8/2011 0024090 Kroger Apple Sauce - Chunky - 12/25 oz. 12/8/2011 001111081925 Market Basket Apple Sauce - Regular - 12/25 oz. 1/20/2012 004970506297 Market Basket Apple Sauce - Regular - 12/25 oz. 4/6/2012 004970506297 Market Basket Apple Sauce - Unsweetened - 12/25 oz. 4/7/2012 004970506296 Master Choice Apple Sauce - Unsweetened Organic - 12/25 oz. 12/9/2011 004131035841 Nature's Basket Apple Sauce - Organic Unsweetened - 12/25 oz. 12/9/2011 003003405328 Nature's Promise Apple Sauce - Organic Unsweetened - 12/25 oz. 12/9/2010 068826705968 New Yorker Apple Sauce - Natural Chunky - 12/23.5 oz. 4/13/2012 005130070623 Parade Apple Sauce - Regular - 12/25 oz. 1/20/2012 005070028081 Parade Apple Sauce - Regular - 12/25 oz. 4/6/2012 005070028081 Piggly Wiggly Apple Sauce - Regular - 12/25 oz. 12/3/2011 004129025117 Piggly Wiggly Apple Sauce - Regular - 12/25 oz. 1/20/2012 004129025117 Piggly Wiggly Apple Sauce - Regular - 12/25 oz. 4/6/2012 004129025117 Price Wise Apple Sauce - Regular - 12/25 oz. 1/20/2012 004323500556 Richfood Apple Sauce - Cinnamon - 12/25 oz. 1/20/2012 001116607108 Richfood Apple Sauce - Regular - 12/25 oz. 1/19/2012 001116607091 Richfood Apple Sauce - Regular - 12/25 oz. 1/20/2012 001116607091 Richfood Apple Sauce - Regular - 12/25 oz. 4/6/2012 001116607091 Richfood Apple Sauce - Unsweetened - 12/25 oz. 4/7/2012 001116607187 Shur Savings Apple Sauce - Regular - 12/25 oz. 1/20/2012 001540055202 Shur Savings Apple Sauce - Regular - 12/25 oz. 4/6/2012 001540055202 Super A Apple Sauce - Regular - 12/25 oz. 1/19/2012 002362714003 Wegmans Apple Sauce - Chunky - 12/25 oz. 12/8/2010 007789015963 Wegmans Apple Sauce - Natural Chunky - 12/23.5 oz. 12/8/2010 007789010692 Wegmans Apple Sauce - Natural Chunky - 12/23.5 oz. 4/13/2011 007789010692 Weis Apple Sauce - Chunky - 12/25 oz. 12/8/2011 004149721654 White Rose Apple Sauce - Cinnamon - 12/25 oz. 1/20/2012 007480718497 White Rose Apple Sauce - Regular - 12/25 oz. 1/19/2012 007480718490 White Rose Apple Sauce - Regular - 12/25 oz. 1/20/2012 007480718490 White Rose Apple Sauce - Regular - 12/25 oz. 4/3/2012 007480718490 Wightman's Apple Sauce - Regular - 12/25 oz. 1/20/2012 No UPC Code

Consumers are advised not to consume the recalled products. Consumers can contact the firm by calling 717-677-9155 from 8 to 5 pm EDT.